برامج التجارة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية - السويد

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تتيح برامج التجارة المباشرة للشركات إمكانية ترويج المنتجات وبيعها من خلال البث المباشر للفيديو. يعد هذا النهج في التسوق أكثر جاذبية من التجارة الإلكترونية التقليدية، مما يعزز التفاعلات بين المشترين والبائعين. غالبًا ما يؤدي تحسين المشاركة إلى ارتفاع معدلات التحويل وزيادة المبيعات عبر الإنترنت. يمكن لمحترفي التسويق والمبيعات والمؤثرين والمستهلكين الذين يقدمون الشهادات أو العروض التوضيحية للمنتجات الاستفادة من هذا البرنامج. لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، يجب أن تكون منصات التجارة المباشرة متاحة بسهولة للمشترين وأي شخص مهتم بالمنتجات المميزة. تتيح إمكانية الوصول هذه للبائعين تتبع العملاء المحتملين في المستقبل، مما يساعد في جهود التسويق المستهدفة.
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Klarna
klarna.com
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Dacast
dacast.com
تقدم Dacast منصة فيديو متكاملة ذاتية الخدمة للفيديو المباشر والبث حسب الطلب (VOD). يتيح Dacast OVP للمذيعين استضافة محتوى الفيديو وبدء البث خلال دقائق. يتيح حل العلامة البيضاء للمستخدمين التحكم في البث المباشر والمحتوى عند الطلب. نحن نساعد أكثر من 300000 مؤسسة على بث الفيديو المباشر، وتقليل تكاليف النطاق الترددي، وتحسين جودة البث من خلال نظامنا الأساسي كامل الخدمة سهل الاستخدام أو عبر Broadcaster API الخاص بنا.
Whisbi
whisbi.com
توفر Whisbi منصة مبيعات وتسويق محادثة عبر الهاتف المحمول للمؤسسات B2C. يخلق حلنا فرصة لمحترفي المبيعات والتسويق لزيادة تحويل المبيعات وتحسين المشاركة المباشرة وتوفير تجربة عملاء مميزة عبر الإنترنت. يجمع Whisbi جميع قنوات الاتصال مثل مكالمات الفيديو أو الدردشة أو chatbot أو النقر للاتصال أو مكالمة هاتفية تقليدية في واجهة مستخدم مركزية واحدة تعتمد على البيانات لعملائك. يوفر Whisbi، المعزز بمحرك ذكاء الأعمال، القناة المناسبة للعميل المناسب في الوقت المناسب. يتكامل حل Whisbi بسهولة مع البنى التحتية الحالية، بدءًا من مراكز الاتصال إلى المتاجر الفعلية وصالات العرض الافتراضية. يوفر التضمين البسيط للحل على مواقع الويب القدرة على قيادة تجربة عملاء متعددة القنوات حقًا تعمل على زيادة معدلات التحويل عبر الإنترنت بشكل كبير. نحن نقدم منصة محادثة عالمية المستوى للمبيعات والتسويق، ونستطيع مشاركة الرؤى والخبرات الخاصة بالصناعة. لدينا خبرة لا مثيل لها في العمل بشكل وثيق مع المؤسسات العالمية في مجالات الاتصالات والسيارات والسفر والتأمين والخدمات المصرفية. تمكنت حلولنا من: * 700 مليون ظهور * 47 مليون نقرة، * 18 مليون طلب مكالمات، * 10 مليون محادثة حتى الآن، قمنا بتسليم أكثر من 1.5 مليون مبيعات لعملائنا على مستوى العالم. ونحن بدأنا للتو! تضع Whisbi التفاعلات البشرية في قلب تجربة العملاء عبر الإنترنت وتزيد من عائد الاستثمار لحملات التسويق الرقمي. فهو يتيح للعلامات التجارية الاستفادة بشكل أفضل من حركة المرور على مواقعها على الويب، وزيادة نقاط NPS الخاصة بها، والتمييز من خلال تجربة العملاء، وبيع المزيد عبر الإنترنت. نحن نتكامل مع أفضل حلول التسويق والمبيعات بما في ذلك Salesforce وGoogle Adwords وGoogle Analytics وAdobe Marketing Cloud، مما يساعد على تقديم رؤى أكثر قوة حول رحلة العميل الكاملة. في جوهر الأمر، تعمل Whisbi على تمكين فرق التسويق والمبيعات الحديثة من تقديم تجارب متعددة القنوات تدعم وتكمل أنظمة التجارة الرقمية الحالية.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps عبارة عن منصة شاملة للتجارة عبر الهاتف المحمول تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكن المتاجر عبر الإنترنت من زيادة إيرادات الهاتف المحمول وزيادة التحويلات وتعزيز الاحتفاظ باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية بالكامل. نحن نؤمن بأتمتة التجارة عبر الهاتف المحمول بالكامل باستخدام أحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإعداد التقارير الصوتية والمزيد.
Livescale
livescale.tv
قم بتعزيز مبيعاتك، وإتقان مشاركة العملاء، وزيادة التحويلات باستخدام Livescale، منصة التجارة الاجتماعية. انضم إلى الثورة الديناميكية.
Immerss
immerss.live
Immerss عبارة عن منصة SaaS للفيديو المباشر والدردشة قابلة للتسوق بالكامل والتي تمكن التجار من جميع الأحجام من الاتصال بسلاسة مباشرة مع عملائهم عبر الإنترنت. يتمتع التجار الذين يستخدمون Immerss بمشاركة لا مثيل لها مع العملاء ويرون نتائج قابلة للقياس في التحويلات وقيمة الطلب والعائدات. يمكنك بسهولة إسعاد وبناء علاقات دائمة مع عملائك عبر الإنترنت.
Lengow
lengow.com
Lengow هو حل أتمتة التجارة الإلكترونية الذي يساعد العلامات التجارية والموزعين على تحسين أدائهم، وأتمتة عملياتهم التجارية، والنمو دوليًا. تعد منصة Lengow هي المفتاح للربحية القوية والرؤية للمنتجات التي يبيعها تجار التجزئة عبر الإنترنت حول العالم على جميع قنوات التوزيع: الأسواق، ومحركات التسوق المقارنة، والمنصات التابعة، ومنصات العرض/إعادة الاستهداف. منذ عام 2009، قامت Lengow بدمج أكثر من 1600 شريك في حلولها لتوفير منصة قوية لتجار التجزئة والعلامات التجارية البالغ عددهم 4600 في 42 دولة حول العالم.
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly عبارة عن خدمة SaaS للبث المباشر وتسوق الفيديو. أصبح محتوى الفيديو الخاص بك قابلاً للتسوق على موقعك، ومدونة، وبريد إلكتروني، ورسائل نصية قصيرة، وصفحة ويب تابعة لجهة خارجية، كما أصبح الآن قابلاً للتسوق على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا (Instagram وFacebook وYoutube)! إنها بياناتك، وتجارتك الإلكترونية. يصبح كل فيديو امتدادًا لتجارتك الإلكترونية من خلال الخروج من الفيديو.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream عبارة عن منصة شاملة لتجربة التسوق الاجتماعي والتي أنشأها المستخدمون للعلامات التجارية العالمية وتجار التجزئة. إنها تحل التحدي المتمثل في إشراك المستهلكين المعاصرين الذين يبحثون عن تجارب أصلية وشخصية عند التسوق عبر الإنترنت. فهي تساعدهم على اكتشاف منتجات جديدة ودعم قرارات الشراء الخاصة بهم. تعمل منصة StoryStream المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أتمتة عملية التعهيد الجماعي للصور ومحتوى الفيديو الأصلي من مجتمع العلامة التجارية وتتحول إلى تجارب تسوق جذابة للغاية يمكن دمجها بسهولة في واجهات متاجر التجارة الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية. تشمل الحلول الرئيسية ما يلي: * UGC ومعارض المحتوى الاجتماعي * تسوق المظهر * فيديو للتسوق * التسوق عبر الفيديو المباشر * مراجعات العملاء المرئية
Toolio
toolio.com
Toolio عبارة عن منصة تجارية قائمة على السحابة تعمل على أتمتة سير العمل المهم، وتوفر رؤى في الوقت الفعلي، وتتيح التعاون عن بعد. نحن نمكن تجار التجزئة من توفير الوقت واتخاذ قرارات تسويقية أسرع تعتمد على البيانات والتي تؤدي إلى تحسين المخزون وزيادة الربحية ونمو الإيرادات. تتضمن منصة التجارة Toolio أربع وحدات أساسية: تخطيط البضائع، وتخطيط التشكيلة، وتخطيط العناصر والتخصيص. يمكن استخدام هذه الوحدات بشكل منفصل، ولكنها أكثر قوة معًا ويمكن تخصيصها لعمليات التخطيط الفريدة الخاصة بك. - تخطيط البضائع: يعمل على تبسيط إنشاء وصيانة توقعات المبيعات وخطط المخزون من خلال مزج الاتجاهات الموسمية ورؤى البيانات الشاملة في الوقت الفعلي - تخطيط التوزيع: يجمع بين معلومات الأداء التاريخية وتحليل السمات وأوراق الخطوط المرئية لمساعدة تجار التجزئة على تحديد أي منها المنتجات التي سيتم إنتاجها وكمية البيع من خلال كل قناة - تخطيط العناصر: يساعد تجار التجزئة على الحفاظ على مستويات المخزون المثالية لتجنب نفاد المخزون وتحسين التدفق النقدي من خلال التنبؤ الذكي بالطلب وإدارة التجديد التلقائي - التخصيص: أنت تتحكم بشكل كامل في مخزون مع رؤى ذكية لتقييم احتياجات التجديد تلقائيًا والمزيد، Toolio هي عملية عالمية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ومكاتب في إسطنبول، تم إنشاؤها بواسطة فريق سابق في Walmart من رواد الأعمال للمرة الثانية وبدعم من كبار رأس المال الاستثماري والمديرين التنفيذيين لصناعة الملابس.
CommentSold
try.commentsold.com
تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب تجارة فيديو حية جذابة. من خلال الحلول الشاملة لأنظمة نقاط البيع، وتحسين المستودعات، والبيع المباشر، وأتمتة التسويق، وتطبيقات التسوق، ومتاجر الويب، تقدم شركة CommentSold كل ما تحتاجه الشركات لتزدهر عبر الإنترنت.
Bambuser
bambuser.com
نحن المنصة رقم 1 لتجارة الفيديو، حيث نقوم بتمكين العلامات التجارية من خلال التحويل الفوري والتعليقات والمشاركة من جمهورها من خلال سحر محتوى الفيديو.
Pixyle.ai
pixyle.ai
تقوم Pixyle AI بإنشاء بيانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة والأسواق من تقديم تجارب استثنائية لاكتشاف المنتجات. بفضل سمات Pixyle الغنية والمفصلة، تعمل الشركات على تحسين محركات البحث وأنظمة التوصيات في مواقعها، مما يساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه بالضبط. تعمل الشركات بما في ذلك ESPRIT وOtrium وDepop وShoptrue على زيادة التحويلات والولاء من خلال وضع العلامات على المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Pixyle وإنشاء النصوص والإشراف على الصور وحلول التوصيات.
degpeg
degpeg.com
Degpeg عبارة عن منصة تجارة حية قائمة على السحابة، والتي تضيف وتعزز البيع والتسويق عبر الإنترنت لأي منتج / خدمات من خلال تجربة أفضل للعملاء من خلال البث المتعدد على كل من الويب والهاتف المحمول، ودعم أكثر من 30 منصة اجتماعية في نفس الوقت. المنتجات: منصة الاتصال المباشر تساعد منصة الاتصال المباشر الشركات على التواصل مع العملاء المحتملين في الوقت الفعلي من خلال التفاعلات الصوتية والمرئية. إنه يحول العملاء المتوقعين بكفاءة إلى مبيعات، مما يخلق تفاعلات مخصصة تعزز الثقة. ومن خلال سد الفجوة بين المتاجر غير المتصلة بالإنترنت والمستهلكين عبر الإنترنت، فإنه يضمن اتصالات سلسة وراحة. علاوة على ذلك، تعمل المنصة على تعزيز الكفاءات التشغيلية من خلال مكالمات الفيديو بين العملاء ومراكز الخدمة، وتبسيط العمليات ورفع مستوى رضا العملاء. الميزات: صندوق الوارد للدردشة، توجيه المكالمات، تتبع الموقع، إضافة أشخاص على المكالمات، تسجيل المكالمات، التكامل مع مشاركة شاشة الويب والتطبيق، البث التلفزيوني المباشر، يعمل Degpeg على تمكين العلامات التجارية من إطلاق البث التلفزيوني المباشر، مما يتيح البث المتعدد على منصات مختلفة من لوحة معلومات واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعلامات التجارية إضافة عبارات الحث على اتخاذ إجراء إلى موقعها الإلكتروني بسلاسة أثناء البث المباشر على العديد من منصات التواصل الاجتماعي. الميزات: التجارة المتكاملة متعددة البث، تنظيم الأحداث، الدردشة المباشرة، مقاطع الفيديو القابلة للتسوق، فهي تسمح للمشاهدين بشراء المنتجات أو الخدمات المعروضة في الفيديو مباشرة، مما يعزز تجربة التسوق. الميزات: المنتج التفاعلي للتسوق داخل الفيديو، وأزرار الحث على اتخاذ إجراء
Brandlive
brandlive.com
أضف سحر التلفزيون إلى ندواتك عبر الإنترنت، وأحداثك، واجتماعاتك مع Brandlive، منصتك لإنشاء تجارب فيديو عالية الجودة. سواء أكان ذلك ندوات شهرية عبر الإنترنت، أو إطلاق منتجات، أو اجتماعات مستثمرين، أو أكبر حدث في العام، فإننا نساعد الشركات على تنفيذ المشاريع من أي حجم وتعقيد بدءًا من المملة إلى الجديرة بالاهتمام. تقدم Brandlive مجموعة فريدة من البرامج والخدمات التي تمكن عملائنا من إنشاء محتوى مذهل، والموردين المراعين، وتقليل الإنفاق - كل ذلك أثناء دفع أهم جماهيرهم إلى العمل. قم بزيارة موقع Brandlive.com لمعرفة المزيد.
giosg
giosg.com
Giosg عبارة عن منصة لتسريع المبيعات تجمع بين الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي والمحتوى التفاعلي لمساعدة الشركات على بناء تجارب جذابة عبر الإنترنت تحول زوار موقع الويب إلى مبيعات - بسرعة. نريد إعادة تصور وإعادة تعريف وإعادة تقييم التفاعل بين المنظمات والأشخاص في العالم الرقمي. واليوم، انضمت إلينا أكثر من 1200 شركة حول العالم في مجالات البيع بالتجزئة والسيارات والعقارات وغيرها في سعينا.
EasyStore
easystore.co
منصة تجارية موحدة تساعدك على البيع عبر الإنترنت وشخصيًا (التجزئة). نقوم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك عبر جميع القنوات، بما في ذلك المتجر عبر الإنترنت وShopee وLazada وTikTok وFacebook وInstagram وبرنامج الإحالة والمزيد. يمكنك إدارة جميع المنتجات والأوامر والمخزون والعملاء من واجهة خلفية واحدة، مما يسهل إدارة أعمالك وتبسيط العمليات.
Syte
syte.ai
Syte عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مصممة خصيصًا لتطبيقات التجارة الإلكترونية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي المرئي لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك البحث المرئي والتخصيص ووضع العلامات التلقائية على المنتجات. يهدف Syte إلى ربط المتسوقين بالمنتجات من خلال توفير تجربة بحث مرئية تعمل على تحسين الكفاءة ودعم الاستدامة والقضاء على الطرق المسدودة. ويعرض توصيات منتجات متشابهة ومتكاملة من الناحية المرئية، بهدف إلهام المتسوقين من مختلف الأنواع وتحويلهم. كما يتميز أيضًا بنظام وضع العلامات التلقائي على المنتج الذي يوفر الوقت ويحسن عمليات الترويج ويعزز دقة بيانات المنتج. ويمكن تكييف هذه الحلول مع حقائق السوق المختلفة ويمكن توسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات المحددة لمختلف قطاعات الصناعة، مثل الموضة والديكور المنزلي والمجوهرات. إنه يلبي احتياجات أحجام الأعمال المختلفة، بدءًا من الشركات المتنامية وحتى الشركات الكبيرة.
Skeepers
octoly.com
Skeepers هي الشركة الأوروبية الرائدة في مجال حلول إشراك المتسوقين. إنها توفر مجموعة متكاملة تمامًا من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في متجر واحد للعلامات التجارية للتواصل مع المستهلكين، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، والاحتفاظ بالعملاء. تعمل Skeepers على ربط العلامات التجارية والمستهلكين من خلال تجارب أصيلة من خلال مجموعة المتاجر الشاملة والمتكاملة بالكامل من حلول المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. مع Skeepers، تعمل العلامات التجارية على تعزيز علاقات العملاء بشكل أصلي، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، وتحسين الاحتفاظ بالمستهلكين. تسهل حلولها إنشاء المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وجمعه وإدارته وتنشيطه بشكل فعال وعلى نطاق واسع. يمكّن Skeepers العلامات التجارية من التواصل مع مجتمع المبدعين لدينا للحصول على محتوى فيديو UGC عالي الجودة ومصمم خصيصًا. يمكّن الذكاء الاصطناعي المتقدم العلامات التجارية من استخدام محتوى الفيديو الأمثل لجعل المنتجات تلقى صدى لدى الجماهير المستهدفة وتبث مقاطع الفيديو عبر قنوات التوزيع الأكثر فعالية.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
MikMak
mikmak.com
MikMak هي منصة عالمية رائدة لتسريع التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية متعددة القنوات وتوفر التحليلات وبرامج تمكين التجارة الإلكترونية لمساعدة مصنعي المنتجات وشركات السلع الاستهلاكية المعبأة على فهم سلوك المستهلكين عبر الإنترنت، وتحديد أفضل استخدام لأموال التسويق، وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
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