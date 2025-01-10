برامج التجارة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين

degpeg

degpeg.com

Degpeg عبارة عن منصة تجارة حية قائمة على السحابة، والتي تضيف وتعزز البيع والتسويق عبر الإنترنت لأي منتج / خدمات من خلال تجربة أفضل للعملاء من خلال البث المتعدد على كل من الويب والهاتف المحمول، ودعم أكثر من 30 منصة اجتماعية في نفس الوقت. المنتجات: منصة الاتصال المباشر تساعد منصة الاتصال المباشر الشركات على التواصل مع العملاء المحتملين في الوقت الفعلي من خلال التفاعلات الصوتية والمرئية. إنه يحول العملاء المتوقعين بكفاءة إلى مبيعات، مما يخلق تفاعلات مخصصة تعزز الثقة. ومن خلال سد الفجوة بين المتاجر غير المتصلة بالإنترنت والمستهلكين عبر الإنترنت، فإنه يضمن اتصالات سلسة وراحة. علاوة على ذلك، تعمل المنصة على تعزيز الكفاءات التشغيلية من خلال مكالمات الفيديو بين العملاء ومراكز الخدمة، وتبسيط العمليات ورفع مستوى رضا العملاء. الميزات: صندوق الوارد للدردشة، توجيه المكالمات، تتبع الموقع، إضافة أشخاص على المكالمات، تسجيل المكالمات، التكامل مع مشاركة شاشة الويب والتطبيق، البث التلفزيوني المباشر، يعمل Degpeg على تمكين العلامات التجارية من إطلاق البث التلفزيوني المباشر، مما يتيح البث المتعدد على منصات مختلفة من لوحة معلومات واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعلامات التجارية إضافة عبارات الحث على اتخاذ إجراء إلى موقعها الإلكتروني بسلاسة أثناء البث المباشر على العديد من منصات التواصل الاجتماعي. الميزات: التجارة المتكاملة متعددة البث، تنظيم الأحداث، الدردشة المباشرة، مقاطع الفيديو القابلة للتسوق، فهي تسمح للمشاهدين بشراء المنتجات أو الخدمات المعروضة في الفيديو مباشرة، مما يعزز تجربة التسوق. الميزات: المنتج التفاعلي للتسوق داخل الفيديو، وأزرار الحث على اتخاذ إجراء