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برامج التجارة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية - نيبال
تتيح برامج التجارة المباشرة للشركات إمكانية ترويج المنتجات وبيعها من خلال البث المباشر للفيديو. يعد هذا النهج في التسوق أكثر جاذبية من التجارة الإلكترونية التقليدية، مما يعزز التفاعلات بين المشترين والبائعين. غالبًا ما يؤدي تحسين المشاركة إلى ارتفاع معدلات التحويل وزيادة المبيعات عبر الإنترنت. يمكن لمحترفي التسويق والمبيعات والمؤثرين والمستهلكين الذين يقدمون الشهادات أو العروض التوضيحية للمنتجات الاستفادة من هذا البرنامج. لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، يجب أن تكون منصات التجارة المباشرة متاحة بسهولة للمشترين وأي شخص مهتم بالمنتجات المميزة. تتيح إمكانية الوصول هذه للبائعين تتبع العملاء المحتملين في المستقبل، مما يساعد في جهود التسويق المستهدفة.
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Klarna
klarna.com
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Skeepers
octoly.com
Skeepers هي الشركة الأوروبية الرائدة في مجال حلول إشراك المتسوقين. إنها توفر مجموعة متكاملة تمامًا من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في متجر واحد للعلامات التجارية للتواصل مع المستهلكين، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، والاحتفاظ بالعملاء. تعمل Skeepers على ربط العلامات التجاري...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على ...
EasyStore
easystore.co
منصة تجارية موحدة تساعدك على البيع عبر الإنترنت وشخصيًا (التجزئة). نقوم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك عبر جميع القنوات، بما في ذلك المتجر عبر الإنترنت وShopee وLazada وTikTok وFacebook وInstagram وبرنامج الإحالة والمزيد. يمكنك إدارة جميع المنتجات والأوامر والمخزون والعملاء من واجهة خلفية واحدة، مم...
Dacast
dacast.com
تقدم Dacast منصة فيديو متكاملة ذاتية الخدمة للفيديو المباشر والبث حسب الطلب (VOD). يتيح Dacast OVP للمذيعين استضافة محتوى الفيديو وبدء البث خلال دقائق. يتيح حل العلامة البيضاء للمستخدمين التحكم في البث المباشر والمحتوى عند الطلب. نحن نساعد أكثر من 300000 مؤسسة على بث الفيديو المباشر، وتقليل تكاليف ا...
Syte
syte.ai
Syte عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مصممة خصيصًا لتطبيقات التجارة الإلكترونية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي المرئي لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك البحث المرئي والتخصيص ووضع العلامات التلقائية على المنتجات. يهدف Syte إلى ربط المتسوقين بالمنتجات من خلال توفير تجربة بحث مرئية تعمل ع...
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps عبارة عن منصة شاملة للتجارة عبر الهاتف المحمول تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكن المتاجر عبر الإنترنت من زيادة إيرادات الهاتف المحمول وزيادة التحويلات وتعزيز الاحتفاظ باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية بالكامل. نحن نؤمن بأتمتة التجارة عبر الهاتف المحمول بالكامل باستخدام أحدث التقني...
Bambuser
bambuser.com
نحن المنصة رقم 1 لتجارة الفيديو، حيث نقوم بتمكين العلامات التجارية من خلال التحويل الفوري والتعليقات والمشاركة من جمهورها من خلال سحر محتوى الفيديو.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream عبارة عن منصة شاملة لتجربة التسوق الاجتماعي والتي أنشأها المستخدمون للعلامات التجارية العالمية وتجار التجزئة. إنها تحل التحدي المتمثل في إشراك المستهلكين المعاصرين الذين يبحثون عن تجارب أصلية وشخصية عند التسوق عبر الإنترنت. فهي تساعدهم على اكتشاف منتجات جديدة ودعم قرارات الشراء الخاصة ب...
CommentSold
try.commentsold.com
تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب ت...
Whisbi
whisbi.com
توفر Whisbi منصة مبيعات وتسويق محادثة عبر الهاتف المحمول للمؤسسات B2C. يخلق حلنا فرصة لمحترفي المبيعات والتسويق لزيادة تحويل المبيعات وتحسين المشاركة المباشرة وتوفير تجربة عملاء مميزة عبر الإنترنت. يجمع Whisbi جميع قنوات الاتصال مثل مكالمات الفيديو أو الدردشة أو chatbot أو النقر للاتصال أو مكالمة ...
degpeg
degpeg.com
Degpeg عبارة عن منصة تجارة حية قائمة على السحابة، والتي تضيف وتعزز البيع والتسويق عبر الإنترنت لأي منتج / خدمات من خلال تجربة أفضل للعملاء من خلال البث المتعدد على كل من الويب والهاتف المحمول، ودعم أكثر من 30 منصة اجتماعية في نفس الوقت. المنتجات: منصة الاتصال المباشر تساعد منصة الاتصال المباشر الشرك...
Toolio
toolio.com
Toolio عبارة عن منصة تجارية قائمة على السحابة تعمل على أتمتة سير العمل المهم، وتوفر رؤى في الوقت الفعلي، وتتيح التعاون عن بعد. نحن نمكن تجار التجزئة من توفير الوقت واتخاذ قرارات تسويقية أسرع تعتمد على البيانات والتي تؤدي إلى تحسين المخزون وزيادة الربحية ونمو الإيرادات. تتضمن منصة التجارة Toolio أربع...
Brandlive
brandlive.com
أضف سحر التلفزيون إلى ندواتك عبر الإنترنت، وأحداثك، واجتماعاتك مع Brandlive، منصتك لإنشاء تجارب فيديو عالية الجودة. سواء أكان ذلك ندوات شهرية عبر الإنترنت، أو إطلاق منتجات، أو اجتماعات مستثمرين، أو أكبر حدث في العام، فإننا نساعد الشركات على تنفيذ المشاريع من أي حجم وتعقيد بدءًا من المملة إلى الجديرة...
MikMak
mikmak.com
MikMak هي منصة عالمية رائدة لتسريع التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية متعددة القنوات وتوفر التحليلات وبرامج تمكين التجارة الإلكترونية لمساعدة مصنعي المنتجات وشركات السلع الاستهلاكية المعبأة على فهم سلوك المستهلكين عبر الإنترنت، وتحديد أفضل استخدام لأموال التسويق، وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
Livescale
livescale.tv
قم بتعزيز مبيعاتك، وإتقان مشاركة العملاء، وزيادة التحويلات باستخدام Livescale، منصة التجارة الاجتماعية. انضم إلى الثورة الديناميكية.
Immerss
immerss.live
Immerss عبارة عن منصة SaaS للفيديو المباشر والدردشة قابلة للتسوق بالكامل والتي تمكن التجار من جميع الأحجام من الاتصال بسلاسة مباشرة مع عملائهم عبر الإنترنت. يتمتع التجار الذين يستخدمون Immerss بمشاركة لا مثيل لها مع العملاء ويرون نتائج قابلة للقياس في التحويلات وقيمة الطلب والعائدات. يمكنك بسهولة إس...
Lengow
lengow.com
Lengow هو حل أتمتة التجارة الإلكترونية الذي يساعد العلامات التجارية والموزعين على تحسين أدائهم، وأتمتة عملياتهم التجارية، والنمو دوليًا. تعد منصة Lengow هي المفتاح للربحية القوية والرؤية للمنتجات التي يبيعها تجار التجزئة عبر الإنترنت حول العالم على جميع قنوات التوزيع: الأسواق، ومحركات التسوق المقارن...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly عبارة عن خدمة SaaS للبث المباشر وتسوق الفيديو. أصبح محتوى الفيديو الخاص بك قابلاً للتسوق على موقعك، ومدونة، وبريد إلكتروني، ورسائل نصية قصيرة، وصفحة ويب تابعة لجهة خارجية، كما أصبح الآن قابلاً للتسوق على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا (Instagram وFacebook وYoutube)! إنها بياناتك، وتجارتك ال...
Pixyle.ai
pixyle.ai
تقوم Pixyle AI بإنشاء بيانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة والأسواق من تقديم تجارب استثنائية لاكتشاف المنتجات. بفضل سمات Pixyle الغنية والمفصلة، تعمل الشركات على تحسين محركات البحث وأنظمة التوصيات في مواقعها، مما يساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه با...
giosg
giosg.com
Giosg عبارة عن منصة لتسريع المبيعات تجمع بين الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي والمحتوى التفاعلي لمساعدة الشركات على بناء تجارب جذابة عبر الإنترنت تحول زوار موقع الويب إلى مبيعات - بسرعة. نريد إعادة تصور وإعادة تعريف وإعادة تقييم التفاعل بين المنظمات والأشخاص في العالم الرقمي. والي...