برامج التجارة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية
تتيح برامج التجارة المباشرة للشركات إمكانية ترويج المنتجات وبيعها من خلال البث المباشر للفيديو. يعد هذا النهج في التسوق أكثر جاذبية من التجارة الإلكترونية التقليدية، مما يعزز التفاعلات بين المشترين والبائعين. غالبًا ما يؤدي تحسين المشاركة إلى ارتفاع معدلات التحويل وزيادة المبيعات عبر الإنترنت. يمكن لمحترفي التسويق والمبيعات والمؤثرين والمستهلكين الذين يقدمون الشهادات أو العروض التوضيحية للمنتجات الاستفادة من هذا البرنامج. لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، يجب أن تكون منصات التجارة المباشرة متاحة بسهولة للمشترين وأي شخص مهتم بالمنتجات المميزة. تتيح إمكانية الوصول هذه للبائعين تتبع العملاء المحتملين في المستقبل، مما يساعد في جهود التسويق المستهدفة.
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Klarna
klarna.com
قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
Dacast
dacast.com
يعد برنامج بث الفيديو من Dacast هو منصة الفيديو والاستضافة الرائدة عبر الإنترنت. قم ببث الفيديو المباشر وعند الطلب مع الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات الفيديو والدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
EasyStore
easystore.co
تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.
Syte
syte.ai
ينقطها. تسوقها. قم بتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال تجربة البحث المرئي التي تربط المتسوقين بالمنتجات التي يحبونها.
Whisbi
whisbi.com
توفر Whisbi منصة مبيعات وتسويق محادثة عبر الهاتف المحمول للمؤسسات B2C. يخلق حلنا فرصة لمحترفي المبيعات والتسويق لزيادة تحويل المبيعات وتحسين المشاركة المباشرة وتوفير تجربة عملاء مميزة عبر الإنترنت. يجمع Whisbi جميع قنوات الاتصال مثل مكالمات الفيديو أو الدردشة أو chatbot أو النقر للاتصال أو مكالمة ها...
degpeg
degpeg.com
Degpeg عبارة عن منصة تجارة حية قائمة على السحابة، والتي تضيف وتعزز البيع والتسويق عبر الإنترنت لأي منتج / خدمات من خلال تجربة أفضل للعملاء من خلال البث المتعدد على كل من الويب والهاتف المحمول، ودعم أكثر من 30 منصة اجتماعية في نفس الوقت. المنتجات: منصة الاتصال المباشر تساعد منصة الاتصال المباشر الشرك...
CommentSold
try.commentsold.com
تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب ت...
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps is a comprehensive AI-powered mobile commerce platform, which enables online stores to scale mobile revenues, increase conversions and boost retention using fully native mobile apps. We believe in automating the entire mobile commerce using cutting-edge technologies including artificial ...
Livescale
livescale.tv
Boost your sales, master customer engagement, and skyrocket conversion with Livescale, the social commerce platform. Join the dynamic revolution.
Immerss
immerss.live
Immerss is a fully shoppable live video and chat SaaS platform that enables merchants of all sizes to seamlessly connect directly with their online customers. Merchants using Immerss enjoy unrivaled customer engagement and see measurable results in conversions, AOVs, and returns. Easily delight and ...
Lengow
lengow.com
Lengow is the e-commerce automation solution that helps brands and distributors improve their performance, automate their business processes, and grow internationally. The Lengow platform is the key to strong profitability and visibility for products sold by online retailers around the world on all ...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly is a Livestream & video shopping SaaS. Your video content is shoppable on your site, a blog, email, SMS, a 3rd party webpage, and now also shoppable on social media too (Instagram, Facebook, Youtube)! It's your data, your ecommerce. Each video become an extension of your ecommerce with in ...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream is a visual commerce platform specialising in User-generated Content, link in bio, and Live Video Shopping. StoryStream is used by brands and retailers to give their customers more engaging, authentic and immersive ways to discover and buy products – making shopping online more human.
Toolio
toolio.com
Toolio عبارة عن منصة تجارية قائمة على السحابة تعمل على أتمتة سير العمل المهم، وتوفر رؤى في الوقت الفعلي، وتتيح التعاون عن بعد. نحن نمكن تجار التجزئة من توفير الوقت واتخاذ قرارات تسويقية أسرع تعتمد على البيانات والتي تؤدي إلى تحسين المخزون وزيادة الربحية ونمو الإيرادات. تتضمن منصة التجارة Toolio أربع...
Bambuser
bambuser.com
نحن المنصة رقم 1 لتجارة الفيديو، حيث نقوم بتمكين العلامات التجارية من خلال التحويل الفوري والتعليقات والمشاركة من جمهورها من خلال سحر محتوى الفيديو.
Pixyle.ai
pixyle.ai
تقوم Pixyle AI بإنشاء بيانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة والأسواق من تقديم تجارب استثنائية لاكتشاف المنتجات. بفضل سمات Pixyle الغنية والمفصلة، تعمل الشركات على تحسين محركات البحث وأنظمة التوصيات في مواقعها، مما يساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه با...
Brandlive
brandlive.com
أضف سحر التلفزيون إلى ندواتك عبر الإنترنت، وأحداثك، واجتماعاتك مع Brandlive، منصتك لإنشاء تجارب فيديو عالية الجودة. سواء أكان ذلك ندوات شهرية عبر الإنترنت، أو إطلاق منتجات، أو اجتماعات مستثمرين، أو أكبر حدث في العام، فإننا نساعد الشركات على تنفيذ المشاريع من أي حجم وتعقيد بدءًا من المملة إلى الجديرة...
giosg
giosg.com
يجمع Giosg بين الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي والمحتوى التفاعلي في منصة واحدة لمساعدتك على التواصل مع عملائك. تحدث معنا لمعرفة المزيد!
MikMak
mikmak.com
تسريع التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية متعددة القنوات. توفر MikMak تحليلات تسويق التجارة الإلكترونية وبرامج تمكين التجارة الإلكترونية لتسريع المبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية.