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برامج الدردشة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية

تتيح برامج الدردشة المباشرة للشركات التواصل مع زوار موقع الويب في الوقت الفعلي من خلال نوافذ الدردشة. يمكن لممثلي خدمة العملاء استخدام هذا البرنامج لمساعدة المستخدمين في طرح الأسئلة حول المنتجات أو التنقل في الموقع. يمكن لوكلاء الدعم بدء التفاعلات مع مربعات الدردشة المنبثقة أو انتظار وصول الزائرين لاستفساراتهم. تشمل الميزات الرئيسية إعداد التقارير والتحليلات وإشعارات الدردشة التفاعلية وأرشفة المحادثات. تساعد هذه الأداة فرق خدمة العملاء على الاستجابة بسرعة للاستفسارات، وتسمح لموظفي تطوير الأعمال بإشراك العملاء المتوقعين الذين يصعب الوصول إليهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتمكن الموظفين الإداريين في قطاع التعليم من التواصل مع الطلاب المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج وظيفة الدردشة المباشرة في أنواع البرامج الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية وحلول مكتب المساعدة.

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Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.

Podium

Podium

podium.com

تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Desk هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء، يدعم التواصل عبر الهاتف والبريد والدردشة ووسائل التواصل، ويوفر أدوات لتنظيم التذاكر وتحسين استجابة الفريق.

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk هو تطبيق لدعم العملاء يجمع استفساراتهم من قنوات متعددة في تذاكر ويقدم أدوات الأتمتة والتعاون لتحسين خدمة العملاء.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

SmartSupp هو تطبيق للدردشة الحية والدردشة الآلية يهدف إلى تحسين تفاعلات العملاء وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Gorgias منصة لدعم العملاء تركز على التجارة الإلكترونية، تدير التفاعلات عبر قنوات متعددة وتستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات وتحسين الخدمة.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars هو منصة للندوات عبر الإنترنت تدعم التفاعل والمشاركة والتخصيص مع إمكانية الوصول إلى 100,000 مشارك والترجمة الحية لأكثر من 100 لغة.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء، يتيح الشركات التواصل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout هو تطبيق لدعم العملاء عبر البريد الإلكتروني والدردشة الحية، يساعد الفرق على إدارة تفاعلات العملاء بكفاءة وبطريقة منظمة.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall هو نظام اتصالات تجاري يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp، مع دمج أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

تطبيق Zoho SalesIQ هو منصة تفاعل مع العملاء تشمل دردشة حية وتتبع الزوار وتحليلات لمساعدة الشركات على تحسين تجربتها مع العملاء.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio هي منصة خدمات العملاء تشمل الدردشة الحية وchatbots، تساعد الشركات على تحسين الدعم وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.

tawk.to

tawk.to

tawk.to

tawk.to هو تطبيق للدردشة الحية يتيح التواصل مع زوار الموقع بسهولة، ويقدم دعمًا دائمًا عبر الرسائل والتذاكر.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat هو حل للدردشة المباشرة يساعد الشركات على التواصل مع العملاء عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.

Five9

Five9

five9.com

Five9 هو تطبيق مركز اتصال سحابي يوفر حلولاً لإدارة تفاعلات العملاء، بما في ذلك التحليلات والذكاء الاصطناعي وتحسين العمليات عبر قنوات متعددة.

Chatway

Chatway

chatway.app

Chatway هو تطبيق دردشة مباشر لمواقع الويب يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي وحل مشكلاتهم بسهولة.

Crisp

Crisp

crisp.chat

Crisp هو منصة دعم العملاء متعددة القنوات تساعد الشركات على التواصل الفوري مع العملاء من خلال الدردشة، وتتيح أدوات تحسين الخدمة والتفاعل.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat هو تطبيق للتواصل الجماعي يتيح التعاون الآمن بين الفرق مع ميزات مثل الرسائل الصوتية والفيديو، مع التركيز على الخصوصية والأمان.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat هي منصة خدمة عملاء تقدم دردشة مباشرة وتحليلات ويب، مما يسهل التفاعل بين الشركات وعملائها عبر الإنترنت وتخصيص التواصل.

Signals

Signals

getsignals.ai

تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.

Chative

Chative

chative.io

Chative هو منصة رسائل متعددة القنوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على التواصل مع العملاء وتحسين خدمة العملاء من خلال الدردشات المباشرة والروبوتات.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء يدمج قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي في واجهة موحدة.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة تسويقهم وتحسين التفاعل مع العملاء من خلال أدوات وتجارب مخصصة.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يسمح للفرق بمشاركة صناديق البريد الوارد والدردشة، مع ميزات مثل الأتمتة والتكامل مع أدوات أخرى.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

WebinarJam هو نظام يمنح المستخدمين القدرة على استضافة ندوات ويب مباشرة مع ميزات مثل الدردشة المباشرة والتحليلات، ويدعم حتى 5000 حاضر.

Engati

Engati

engati.com

Engati هو تطبيق للدردشة الذكية يتيح إنشاء روبوتات محادثة ونشرها عبر منصات متعددة دون برمجة.

SaleSmartly

SaleSmartly

salesmartly.com

تطبيق SaleSmartly هو منصة تواصل متعددة القنوات تدمج الدردشة الحية، والواتساب، والفيسبوك، وغيرها، لتسهيل خدمة العملاء وتحليل البيانات.

Consolto

Consolto

consolto.com

تطبيق كونسلته يوفر حلاً لعقد اجتماعات فيديو مع العملاء بسهولة، دون الحاجة لتبادل البيانات الشخصية أو تسجيل الدخول.

Social Intents

Social Intents

socialintents.com

تسهل تطبيق Social Intents الدردشة المباشرة مع العملاء عبر Microsoft Teams وSlack، وتتيح إنشاء chatbots مخصصة بالدعم الذكي.

LiveCaller

LiveCaller

livecaller.io

تطبيق LiveCaller يجمع قنوات الاتصال المختلفة مثل المكالمات الصوتية والدردشة والرسائل الاجتماعية في منصة واحدة لتسهيل التواصل مع العملاء.

JivoChat

JivoChat

jivochat.com

JivoChat هو تطبيق دردشة مباشرة مجاني يساعد الشركات على التواصل مع العملاء عبر عدة منصات في الوقت الحقيقي.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi هي منصة موحدة لتحسين تجربة العملاء تجمع بين التسويق والرعاية والتجارة، وتساعد الشركات في إدارة تفاعلها عبر قنوات متعددة.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox هو حل تواصل شامل يعزز مشاركة العملاء باستخدام واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp، ويقدم أدوات للأتمتة والإدارة عبر قنوات متعددة.

Haptik

Haptik

haptik.ai

تساعد Haptik العلامات التجارية في تحسين تجربة المستخدمين وتحويلهم من خلال تفاعلات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر قنوات متعددة.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified هو منصة لتوليد الفرص البيعية لفِرق الإيرادات باستخدام Salesforce، تربط بين البيانات والمحادثات البيعية الفورية.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai هو منصة أتمتة خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسهل المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم أكثر من 100 لغة.

Chaport

Chaport

chaport.com

Chaport هو منصة دردشة شاملة تتيح للشركات التواصل مع زوار مواقعهم عبر الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وقاعدة المعرفة.

TeamSupport

TeamSupport

teamsupport.com

TeamSupport هو برنامج لإدارة تجربة العملاء بعد البيع، يدعم نظام تذاكر الدعم، المحادثات الحية، ويقدم تحليلات لتحسين رضا العملاء.

Charla

Charla

getcharla.com

تطبيق Charla يوفر دردشة مباشرة للتواصل مع الزوار، إدارة الطلبات، قاعدة معرفية، وتحليل تعليقات العملاء على منصات متعددة.

Front

Front

front.com

Front هو منصة خدمة عملاء حديثة تجمع الاتصالات عبر قنوات متعددة، تعزز التعاون بين الفرق، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch هو نظام شامل للتواصل مع العملاء، يقدم أدوات للدعم والتسويق والمبيعات مثل الدردشة الحية والبريد الإلكتروني وCRM.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

Kindly

Kindly

kindly.ai

تطبيق Kindly يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء دردشات آلية لأتمتة دعم العملاء وزيادة المبيعات، مع دعم متعدد اللغات وسهولة تخصيص.

SleekFlow

SleekFlow

sleekflow.io

SleekFlow هو تطبيق لإدارة المحادثات عبر القنوات المختلفة، يساعد الشركات في تحسين تفاعل العملاء وأتمتة المهام الروتينية.

Rake

Rake

rake.ai

تطبيق Rake يتضمن دردشة للتواصل مع زوار الموقع، ميزات التواصل بين الفريق، مراقبة الزوار، وإدارة المهام لمتابعة المحادثات.

Drift

Drift

drift.com

تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.

Userlike

Userlike

userlike.com

يوفر تطبيق Userlike حلاً موحدًا للدردشة والدعم عبر قنوات متعددة مثل مواقع الويب وWhatsApp وMessenger، مع ميزات الذكاء الاصطناعي والأمان من GDPR.

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