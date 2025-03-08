ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تتيح برامج الدردشة المباشرة للشركات التواصل مع زوار موقع الويب في الوقت الفعلي من خلال نوافذ الدردشة. يمكن لممثلي خدمة العملاء استخدام هذا البرنامج لمساعدة المستخدمين في طرح الأسئلة حول المنتجات أو التنقل في الموقع. يمكن لوكلاء الدعم بدء التفاعلات مع مربعات الدردشة المنبثقة أو انتظار وصول الزائرين لاستفساراتهم. تشمل الميزات الرئيسية إعداد التقارير والتحليلات وإشعارات الدردشة التفاعلية وأرشفة المحادثات. تساعد هذه الأداة فرق خدمة العملاء على الاستجابة بسرعة للاستفسارات، وتسمح لموظفي تطوير الأعمال بإشراك العملاء المتوقعين الذين يصعب الوصول إليهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتمكن الموظفين الإداريين في قطاع التعليم من التواصل مع الطلاب المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج وظيفة الدردشة المباشرة في أنواع البرامج الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية وحلول مكتب المساعدة.
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة يعمل من الذكاء الاصطناعى يسهل إعداده واستخدامه وحجمه. يعمل Zendesk Solution خارج الصندوق ، ويسهل تعديله في حالة التغيير ، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتطور لفرق الخدمة على حل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بنيت على مليارات من تفاعلات CX ، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها من الخدمة الذاتية ، إلى الوكلاء ، إلى المشرفين ، لمساعدتك على النمو والعمل بفعالية على نطاق واسع. Zendesk يمكّن الوكلاء من الأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجونه إلى تقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة ، سواء كانت رسائل اجتماعية أو هاتف أو بريد إلكتروني. يجمع Zendesk بين كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات في كل مكان ، إلى تدفقات سير العمل التي تعمل بالطاقة AI ، وأتمتة ، وسوق مكون من 1200 تطبيق - يتم تحميصها جميعها تحت سقف واحد. وحلنا سهل التنفيذ والضبط على الطيران ، وتحرير الفرق من المطالبة بها والمطورين والشركاء باهظا لإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk ، نحن في مهمة لتبسيط تعقيد العمل وجعل من السهل على الشركات إنشاء اتصالات ذات معنى مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة ، نعتقد أن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة ، بغض النظر عن حجمها أو الصناعة أو الطموح. يخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع Zendesk في سان فرانسيسكو ، ويدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (أحد منتجات Freshworks Inc.) هو حل مشاركة محادثة يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة على الويب والبريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الاجتماعية مثل WhatsApp وInstagram وiMessage. تقدم Freshchat أيضًا روبوتات دردشة أصلية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن إنشاؤها بسهولة باستخدام أداة إنشاء بدون تعليمات برمجية، مما يساعد الشركات على تقديم خدمة ذاتية مخصصة على نطاق واسع. باستخدام أداة إنشاء رحلة Freshchat وأدلة التشغيل الجاهزة، يمكن للشركات البقاء في صدارة احتياجات عملائها ودعمهم بشكل استباقي كلما لزم الأمر. يوفر Freshchat أيضًا عرضًا شاملاً لسجل محادثات العميل والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مما يجعل الوكلاء أكثر إنتاجية ويمكّنهم من تقديم تجارب مخصصة.
Help Scout
helpscout.com
تم تصميم Help Scout مع وضع عملائك في الاعتبار. قم بتوفير البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة مع لمسة شخصية ، وقم بتوصيل محتوى المساعدة بشكل صحيح حيث يحتاج عملاؤك ، كل ذلك في مكان واحد ، وكل ذلك بسعر واحد منخفض. تجربة العملاء بسيطة والموظفين التدريبيين غير مؤلمون ، ولكن Help Scout لا يزال لديه جميع الميزات القوية التي تحتاجها لتوفير دعم كبير على نطاق واسع. مع أفضل الإبلاغ في الفصل ، وقاعدة المعرفة المتكاملة ، و 50+ تكامل وواجهة برمجة التطبيقات القوية ، تتيح Scout أن يركز فريقك على ما يهم حقًا: عملائك. يتم الوثوق بالمساعدة من قبل أكثر من 12000 عميل في أكثر من 140 دولة ، بما في ذلك المخزن المؤقت ، Grubhub ، Angellist ، و Timbuk2.
Qualified
qualified.com
المؤهلة هي منصة توليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. تأهلت العلامات التجارية الرائدة في B2B مثل Adobe و LaunchDarklly و SurveyMonkey و FeedomPot و VMware Trust لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة بدء محادثات المبيعات. يقوم العملاء الذين يستخدمون تقريرًا مؤهلاً بزيادة 10x في اجتماعات المبيعات ، وزيادة 4x في تحويل الرصاص ، وزيادة 6x في خط الأنابيب. مؤهل ، مبني على Salesforce ، يربط موقع الويب ببيانات Salesforce لتحديد نية المشتري القائمة على الحساب وتسهيل محادثات المبيعات في الوقت الفعلي. تم تصنيف المؤهلين رقم 1 على Salesforce Appexchange ويتم تصنيفه رقم 1 في أكثر من 20 فئة على G2. يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، ويقوده المؤهلة من قبل Salesforce CMO Kraig Swensrud ومنتج Svesforce السابق SVP Sean Whiteley وتموله Norwest Venture Partners و Redpoint Ventures و Salesforce Ventures. لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة Qualified.com.
Gladly
gladly.com
بكل سرور هو برنامج خدمة العملاء الوحيد الذي تم تصميمه حول الأشخاص، وليس التذاكر. يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في كيفية عملنا وتواصلنا. لم تكن توقعات المستهلكين بشأن كيفية التعرف عليهم ومعاملتهم من قبل العلامات التجارية أكبر من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، تتعرض العلامات التجارية لضغوط للقيام بالمزيد بموارد أقل، ويجب عليها موازنة التوتر بين توفير المال باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع الاستمرار في تقديم تجارب عالمية المستوى للمستهلكين. تخلق التجارب المناسبة التواصل والولاء والقيمة الدائمة للعميل. وتفشل برامج خدمة العملاء المبنية على التذاكر في التغلب على هذا التوتر. والعلامات التجارية التي تعتمد على برامج التذاكر تفشل في هذا الاقتصاد الجديد. مداخن التكنولوجيا المتضخمة. تذاكر مكررة. تكرار المستهلك والإحباط. عوامل التحسس والارتباك. تجربتان سيئتان للخدمة سوف تفقدان العميل مدى الحياة. يطبق الذكاء الاصطناعي بكل سرور بشكل مختلف، لمساعدة العلامات التجارية التجارية على تقديم خدمة عملاء شخصية جذرية على مستوى الكونسيرج على نطاق واسع. مع بكل سرور، يساعد المستهلكون أنفسهم عندما يريدون، ويتم تحويل وكلاء خدمة العملاء إلى أبطال خارقين، ويكتسبون الكفاءة والإنتاجية. تبدأ كل محادثة في Gladly بفهم العميل في الوقت الفعلي - من هو وتفضيلاته ومحادثاته وسجل الشراء مع العلامة التجارية، وكل تفاعل في مكان واحد. ومع كل قناة مدمجة محليًا - الصوت، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والدردشة، والمراسلة الاجتماعية، والخدمة الذاتية - تتمتع العلامات التجارية ببث محادثة واحد مدى الحياة مع عملائها. عملاء Gladly هم العلامات التجارية الأكثر شعبية في العالم - Allbirds، Bombas، Crate & Barrel، Deckers، Eddie Bauer، FTD، Nordstrom، REI، Ulta Beauty، وWarby Parker. تستفيد هذه العلامات التجارية ومئات غيرها بكل سرور من أجل بناء عملاء مخلصين مدى الحياة من خلال الاتصالات العميقة.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree هو أحد حلول مراكز الاتصال الشائعة التي تدعم قنوات الاتصال الموحدة. لديها مجموعة واسعة من الميزات. وتشتهر بوقت تشغيل SLA بنسبة 99.99%. إنه حل قابل للتطوير بدرجة كبيرة، وقوي، وآمن، وغني بالميزات، وهو مثالي للاستخدام لجميع الشركات ومراكز الاتصال واسعة النطاق. قام خبراء الاتصالات الهاتفية وVoIP في DialShree بتنفيذ أكثر من 900 حل اتصالات متعدد القنوات عبر أكثر من 10 صناعات. BPO، KPO، شركات الشركات، وكالات التحصيل، الأعمال التجارية، شركات التسويق عبر الهاتف، مراكز الاتصال، الخدمات المصرفية، الرعاية الصحية، التجارة الإلكترونية، السيارات، الحكومة
ADLN
adln.io
Adln.io هي أداة سير عمل قوية لتبسيط دعم العملاء ودمج التطبيقات بسلاسة مع Telegram والرسائل التلقائية، كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد. نحن هنا لمساعدتك على تغيير الطريقة التي تمارس بها أعمالك.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon هي منصة المحادثة الأكثر سهولة في الاستخدام لأتمتة المحادثات، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. قم بتقليل عبء العمل لديك عن طريق ربط قنوات الخدمة ودمج برامجك والبدء في أتمتة خدمة العملاء الخاصة بك باستخدام روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي. يتأكد برنامج الدردشة الآلي من أنك متاح لعملائك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، خلال كل خطوة من رحلة العميل الخاصة بهم.
Certainly
certainly.io
من المؤكد أن مهمتها هي مساعدة الشركات على بناء تجارب مستخدم مذهلة للتجارة الإلكترونية، واستبدال النقرات بالمحادثات. يتصل برنامج Surely Conversational AI بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية التي تدير أعمالك عليها، ولدينا عملاء وشركاء في أكثر من 20 دولة حول العالم. بفضل أداة Chatbot Builder التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية، توفر منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة بالتأكيد تجربة بناء ممتعة وسهلة. يوفر المنتج تجارب مستخدم عالية الجودة عبر القنوات، وعمليات تكامل سلسة مع العشرات من أنظمة الأعمال، وذكاء اصطناعي قوي ومملوك يكتشف أي لغة ويقدم محتوى جاهزًا للاستخدام بأكثر من 14 لغة. من المؤكد أنها تحظى بثقة العلامات التجارية مثل Carlsberg، وTiger of Switzerland، وBooking.com، وRockwool، وTrustpilot، وSiksilk، وDeloitte، وZendesk، وAKQA.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Provide Support
providesupport.com
توفير الدعم عبر الدردشة المباشرة هي أداة قوية لدعم العملاء. فهو يسمح لك بمساعدة العملاء على الفور عبر الدردشة المباشرة، ورؤية تنقلاتهم عبر موقع الويب الخاص بك في الوقت الفعلي، وإرشادهم، وتقديم المساعدة بشكل استباقي. تقدم خدمة "توفير الدعم" إحدى خدمات الدردشة المباشرة الأكثر موثوقية في السوق. تأسست الشركة عام 2003 وأثبتت مصداقيتها. مع توفير الدعم، يمكنك الحصول على الدردشة المباشرة: جميع الميزات المضمنة في أي خطة عدد غير محدود من الدردشات دعم مجالات متعددة دون أي تكلفة إضافية نافذة دردشة مرنة وتخصيصات زر الدردشة نافذة دردشة مضمنة أو منبثقة تجميع المشغلين وأقسام غير محدودة نقل الملفات قيود الوصول المرنة إلى الدردشة دردشة قوية إحصائيات تطبيقات وكيل الدردشة مضمنة في السعر مساعدة حية غير محدودة للمنتج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وغيرها الكثير.
CINNOX
cinnox.com
Cinnox هي منصة مشاركة شاملة تقوم بتوحيد القنوات الهاتفية والرقمية والاجتماعية. إنها تساعد الشركات على التنافس والفوز من خلال تجارب العميل والفريق الإنسانية من خلال منصة واحدة: رفع تجارب العملاء: - التبديل بسلاسة بين الدردشة والصوت والفيديو على أي قناة - إعطاء قرار لأول مرة من خلال توصيل الأسئلة بالخبرة الصحيحة - تقليل أوقات انتظار العملاء مع تحليل البيانات التنبؤية تحسين تجارب الموظف: - زيادة كفاءة الفريق عن طريق أتمتة المهام المتكررة - اضغط على الخبرة من فرق مختلفة لحل المشكلات المعقدة - تحسين أداء الفريق مع البيانات التي تعتمد على البصيرة إنهم يحققون ذلك من خلال الأعمدة الرئيسية الثلاثة لخدمة العملاء الرائعة ، حيث يمكن للشركات الاستمتاع بحلقة واحدة مستمرة من تحسين الخبرة: توصيل وتنسيق وتقييم.
Deskpro
deskpro.com
يقوم Deskpro بإنشاء برنامج مكتب المساعدة الذي يوفر تجارب دعم استثنائية للشركات في جميع أنحاء العالم، مع حرية استضافة مكتب المساعدة الخاص بك في السحابة أو داخل الشركة. تأسست شركة Deskpro عام 2001، وقد مكّنت آلاف الشركات من تبسيط عمليات خدمة العملاء وتحسين أوقات الاستجابة، مما أدى إلى تجربة أفضل للعملاء. يشتمل برنامج مكتب المساعدة الخاص بـ Deskpro على البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والهاتف وحجز التذاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب قاعدة معارف الخدمة الذاتية. يمكنك أيضًا استخدام أدوات التحليلات وإعداد التقارير التي تسمح للشركات بمراقبة الأداء واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. تم تصميم Deskpro لتحسين التواصل بين الشركات والمستخدمين النهائيين لتقديم تجربة خدمة عملاء متميزة. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت تحويل دعمها، بما في ذلك Sony وApple وMicrosoft وVodafone وAon وIntel وP&G وAirbus والمزيد.
GoSite
gosite.com
تقوم GoSite بإنشاء تقنية مبسطة للشركات الصغيرة التي تقود الاقتصاد الأمريكي. يمكّنهم برنامجنا من الحصول على كل ما يحتاجون إليه في مكان واحد للتواصل مع عملائهم في العصر الرقمي. تعمل مجموعتنا المستندة إلى السحابة من أدوات الهاتف المحمول والويب على تغيير الطريقة التي يدير بها عملاؤنا أعمالهم أثناء التنقل وفي كل مكان.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM هو حل FaaS قائم على السحابة، قوي، قابل للتطوير، رشيق، ميسور التكلفة ومتميز بالكامل مع CRM وERP وHCM وإدارة المشاريع ومكتب المساعدة وغيرها من SaaS التي تحتاجها شركتك، بأسعار البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لتحقيق النمو الهائل و تطوير. نحن مصممون على خدمة 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم من خلال حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الذكي، وبأسعار معقولة، والمرن، والآمن الذي يضمن النمو المستدام. الخدمة ذات المستوى العالمي وبأسعار مناسبة للجيب هي USP لدينا، ونحن نلتزم بما نعد به.
Signpost
signpost.com
Signpost هو الحل الكامل والآلي لجمع تعليقات العملاء، والحصول على تقييمات أكثر وأفضل، وكسب عملاء جدد، والحصول على إحالات وزيادة الأعمال المتكررة.
Serviceform
serviceform.com
ServiceForm - البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق لديه زوار مواقع الويب ولكن لا يحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد ServiceForm الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار الموقع إلى إيرادات. يتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات توليد العملاء المتوقعين ، والتحليلات لتحديد سلوك زوار موقع الويب و CRM لتوفير حل واحد لتحويل موقع الويب وإدارة العملاء. تتمثل رؤيتنا في أن تكون شركة رائدة عالميًا تركز على دفع حدود توليد الرصاص عبر الإنترنت والاتصالات. نريد أن نكون البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق. Serviceform هي شركة SaaS مقرها فنلندا. نحن ملتزمون بتنمية أفضل أدوات وأدوات التحليلات الممكنة لتوليد الرصاص. نريد السماح لأصحاب الأعمال باتخاذ قرارات متعلمة وتنمية أعمالهم بشكل متوقع. حول تقنيتنا ، نقدم منصة برمجيات شاملة تساعد الشركات على تبسيط مبيعاتها وتسويقها ودعم العملاء. • أدوات تحويل الموقع الستة الوحيدة التي ستحتاجها: chatbot ، الدردشة المباشرة ، النموذج الديناميكي ، صفحة المقصودة المحادثة ، chatbot المشاركة ، المنبثقة ، والشريط العائم. • أدوات الإدارة: Flex XRM ، جدولة اجتماعات Ourly ، تحليلات موقع الويب ، وراية ملفات تعريف الارتباط. • أدوات الاتصال: صندوق الوارد الاجتماعي والبريد الإلكتروني و Builder حملة SMS.
LiveCaller
livecaller.io
يؤدي الافتقار إلى قنوات الاتصال على مواقع الويب إلى تقلب العملاء، وانخفاض معدل رضا العملاء، ونجاح العملاء من الحد الأدنى إلى الصفر، بالإضافة إلى أن القيمة المحتملة للمكالمات الصوتية بنقرة واحدة للشركات عبر الصناعات ضخمة، لذلك يقوم LiveCaller بشكل أساسي بحل هذه المشكلات من خلال تقديم حل الكل في واحد ، الذي يجمع بين قنوات الاتصال المختلفة (الاتصال عبر الويب، والدردشة، ورد الاتصال، وتطبيقات المراسلة الاجتماعية) في منصة واحدة.
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متجرك الإلكتروني. التكامل مع chatGPT للحصول على تجربة أكثر إنسانية مع برنامج الدردشة الآلي الخاص بنا.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، يغادر 98% من زوار الموقع دون إجراء تحويلات. يمكن لمعدلات التحويل المنخفضة هذه أن تؤثر على الأداء. لذا فهم في مهمة تتمثل في مواءمة فرق التسويق والمبيعات وتمكينها للتحويل بشكل أفضل وإنشاء كفاءات تجارية جديدة معًا. يفعلون ذلك من خلال: * إشراك الروبوتات في الموقع لدفع رحلات التحويل * تخصيص قوي لتحسين تجربة المستخدم * تحديد الشركة لتحديد الآفاق * رسم خرائط رحلة المستخدم لرسم خريطة لدورات المبيعات * تحليلات لفهم المستخدمين * الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة المستخدم تلقائيًا بناءً على محتوى الموقع * تنبيهات المبيعات لدعم الفرق التجارية * تكامل CRM لتجميع كل ذلك معًا * يأتي Leadoo أيضًا مع فريق متخصص من خبراء التحويل الذين يقومون بإعداد رحلات التحويل وتحسينها باستمرار عبر الموقع. بالنسبة لـ 800 من عملاء Leadoo خلال أول 12 شهرًا معهم، وجدوا أن متوسط الزيادة في معدلات التحويل الأساسية كان 74%. بعبارات بسيطة، توفر Leadoo جميع الأدوات والأفكار اللازمة من أجل: * تحديد زوار الموقع * تفعيلها في الموقع * رعايتهم أثناء رحلات الشراء * في نهاية المطاف تحويل المزيد منهم إلى عملاء
Chekkit
chekkit.io
Chekkit هي عبارة عن منصة مصممة لتعزيز الشركات المحلية. إنه يعزز بشكل كبير مشاركة العملاء وتحويل العملاء المحتملين، ويتفوق على المنافسة. يقدم البرنامج حلاً شاملاً لإدارة المراجعة، والرسائل النصية للأعمال، والدردشة النصية، وصندوق الوارد المركزي، والخط الثابت القابل للمراسلة، واستطلاعات العملاء، وقياس الأداء التنافسي، والمزيد! يعمل هذا النهج المتكامل على تبسيط تفاعلات العملاء، وتعزيز العمليات التجارية، ودفع النمو.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent عبارة عن مكتب مساعدة كامل الميزات وبرنامج للدردشة المباشرة يساعدك على إضفاء الطابع الشخصي على تفاعلات عملائك من خلال حل مكتب المساعدة الشامل. يتميز LiveAgent بأسرع أداة للدردشة في السوق وهو برنامج الدردشة المباشرة الأكثر مراجعة والمرتبة رقم 1 للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2024. انضم إلى شركات مثل BMW وYamaha وHuawei وجامعة أكسفورد في تقديم خدمة عملاء على مستوى عالمي. يستخدم LiveAgent قوة صندوق البريد الوارد العالمي متعدد القنوات، والدردشة المباشرة في الوقت الفعلي، ومركز الاتصال المدمج، وبوابة خدمة العملاء القوية. قم بإضفاء الطابع الشخصي على اتصالاتك من خلال الاستفادة من تقسيم العملاء والأتمتة وإدارة علاقات العملاء المدمجة وحزمة التحليلات القوية بالإضافة إلى قاعدة معارف العملاء لدينا. اكتشف أكثر من 175+ من ميزات مكتب المساعدة وأكثر من 200 عملية تكامل. ابدأ تجربتك المجانية لمدة شهر واحد، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. 200+ الميزات المضمنة: -حسابات POP3 -أنابيب البريد الإلكتروني -إعادة التوجيه -الأقسام -الأولويات -الحالات -العلامات -قواعد -توجيه التذاكر -الرسائل المعلبة/المحددة مسبقًا -قوالب البريد الإلكتروني - التكامل الصوتي -رصد الموقع في الوقت الحقيقي والإحصائيات -دردشات -تكامل الفيسبوك/تويتر/إينستاجرام/سلاك -قاعدة المعرفة -اقتراحات مباشرة أثناء الكتابة - ردود الفعل ونماذج الاتصال -تصنيف الوكيل، التلعيب -متعدد اللغات - مرشحات التذاكر -مشاركة الملفات والمرفقات - قوالب أزرار الدردشة وأكثر من ذلك بكثير. وكيل مباشر للشركات الناشئة: برنامج بدء التشغيل مجاني لأول 6 أشهر للشركات الناشئة التي تتقدم بطلب. هذه فرصة حصرية للشركات الناشئة للوصول إلى أفضل برامج دعم العملاء في السوق دون أي تكاليف مقدمة. بعد أول 6 أشهر، يمكن للشركات الناشئة الاستمرار في استخدام LiveAgent بسعر مخفض.
giosg
giosg.com
Giosg عبارة عن منصة لتسريع المبيعات تجمع بين الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي والمحتوى التفاعلي لمساعدة الشركات على بناء تجارب جذابة عبر الإنترنت تحول زوار موقع الويب إلى مبيعات - بسرعة. نريد إعادة تصور وإعادة تعريف وإعادة تقييم التفاعل بين المنظمات والأشخاص في العالم الرقمي. واليوم، انضمت إلينا أكثر من 1200 شركة حول العالم في مجالات البيع بالتجزئة والسيارات والعقارات وغيرها في سعينا.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة مبيعات B2B الكل في واحد لتطبيق WhatsApp. يضم: - البريد الوارد للفريق المشترك مع المراسلة ثنائية الاتجاه - منشئ chatbot WhatsApp بدون كود - البث WhatsApp والرسائل الجماعية - فتح واجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب - الأتمتة - عمليات التكامل (HubSpot CRM، وPipedrive، وSalesforce (قريبًا)، وأكثر من 5000 تطبيق مع Zapier، والمزيد) - تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS و Android رسايل سريعة وموثوقة وبديهية. باستخدام صندوق البريد الوارد المشترك لفريق رسايل، يمكنك إدارة محادثات عملائك عبر تطبيق WhatsApp، وضمان محادثات مبيعات عالية الجودة، وتقديم تجارب عملاء استثنائية. يمكن لفريقك الرد على العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق رسايل للجوال. لن تفوت أبدًا أي فرصة أو تفقد مسار العميل مرة أخرى. تتكامل رسايل مع بقية مجموعة الأدوات الخاصة بك للتأكد من أن فريقك لديه سياق كامل في جميع الأوقات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر لك الوقت: - HubSpot: مطابقة جهات اتصال رسايل تلقائيًا مع جهات الاتصال الموجودة في HubSpot. قم بتسجيل جميع أنشطتك، وقم بإنشاء تقارير HubSpot الأصلية من بيانات WhatsApp. - Pipedrive: تسجيل جميع الأنشطة، ومطابقة جهات الاتصال تلقائيًا، وإنشاء التقارير. - Salesforce: قريبًا. تحدث إلينا للانضمام إلى النسخة التجريبية. - Zapier: قم بتوصيل رسائل Rasayel بأكثر من 5000+ تطبيق ونظام. بالنسبة لحالات الاستخدام المتقدمة، تطلق واجهة برمجة تطبيقات رسايل قوة منصة رسايل، مما يسمح لك بتضمينها في أنظمتك وعملياتك الحالية والمزيد.
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة عمليات خدمة العملاء. ما الذي يجعل كيندلي مختلفًا؟ صيانة أقل وإنتاج محتوى أكثر! سيقترح الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kindly بيانات تدريب جديدة يمكنك قبولها بنقرة زر واحدة. من السهل التخصيص لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية لكي يتناسب برنامج الدردشة الآلي مع علامتك التجارية! أكثر من الأزرار يمكن لروبوتات الدردشة الخاصة بـ Kindly الإجابة على أسئلة محددة، بدلاً من إجبار المستخدمين على اختيار مجموعة من الأزرار التي قد لا تكون ذات صلة. متعدد اللغات قم بتدريب روبوت الدردشة على لغة واحدة وسوف يفهم الاستفسارات بأكثر من مائة! ومن بين عملائنا شركة Adecco، وVOI، والخطوط الجوية النرويجية، وLindex، وHertz، وComviq، وSchibsted، وJotun، وKahoot. يمكنك التكامل بسهولة مع أفضل موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Dixa وSalesforce وFreshdesk وZendesk وHubspot وغيرهم.
Futr
futr.ai
Futr عبارة عن منصة للدردشة كخدمة تعمل على تعزيز قدرات خدمة العملاء من خلال الدردشة التلقائية والمباشرة والفيديو والدردشة الاجتماعية - بأي لغة وعلى أي قناة. مع العملاء بما في ذلك عدد من قوات الشرطة وتجار التجزئة الرائدين والجمعيات الخيرية، تساعد Futr المؤسسات الذكية على التواصل مع جماهيرها من خلال خدمات الدردشة الدائمة والفورية والمفيدة دائمًا. لا تأخذ كلمتنا لذلك. جرّب منصة Futr مجانًا من خلال الإصدار التجريبي الذي مدته شهر واحد! - نشر فوري للدردشة التلقائية - تتبع الاستخدام وعائد الاستثمار المعياري - دعم مخصص لتسجيل الوصول المقرر - نهاية مراجعة حالة الأعمال التجريبية - لا يوجد التزام - لا حاجة لبطاقة الائتمان
Table Duck
tableduck.com
Table Duck عبارة عن منصة سحابية لإدارة محادثات العملاء وأتمتتها، كل ذلك من صندوق بريد واحد. فهو يسمح للشركات بتقديم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وزيادة درجات CSAT. تجمع قنوات المراسلة مثل الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني وقنوات المراسلة الاجتماعية مثل Facebook Messenger معًا في مكان واحد. يوفر برنامج الدردشة الآلي غير المكتوب والمعتمد على الذكاء الاصطناعي تفاعلات طبيعية تشبه التفاعلات البشرية مع العملاء. تتيح النماذج المدربة مسبقًا سهولة التنفيذ خلال دقائق. اللغات المدعومة هي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والهولندية والسويدية.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Arena
arena.im
تقوم Arena بتطوير الجيل القادم من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة من بيانات الطرف الأول ، لبناء جماهير موثوقة ، في كل مكان. حلولنا - الدردشة الحية ، المدونة الحية ، أرينا personas) الاستفادة من الميزات الأكثر شعبية من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي منصة تديرها. أكثر من 20.000 عميل يثقون في Arena لجمع جماهيرهم على الويب أو في التطبيقات أو في الأحداث المباشرة (أو الثلاثة) للتفاعل مع المحتوى والمجتمع والتجارة.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجلات المستهلكين لإنشاء حملات تواصل عبر البريد الإلكتروني لأي جمهور. يتم استخدام عمليات أتمتة التواصل مع مبيعات Customers.ai من قبل أكثر من مليون شركة حول العالم، عبر كل قطاع أعمال وبلد في العالم.
Whisbi
whisbi.com
توفر Whisbi منصة مبيعات وتسويق محادثة عبر الهاتف المحمول للمؤسسات B2C. يخلق حلنا فرصة لمحترفي المبيعات والتسويق لزيادة تحويل المبيعات وتحسين المشاركة المباشرة وتوفير تجربة عملاء مميزة عبر الإنترنت. يجمع Whisbi جميع قنوات الاتصال مثل مكالمات الفيديو أو الدردشة أو chatbot أو النقر للاتصال أو مكالمة هاتفية تقليدية في واجهة مستخدم مركزية واحدة تعتمد على البيانات لعملائك. يوفر Whisbi، المعزز بمحرك ذكاء الأعمال، القناة المناسبة للعميل المناسب في الوقت المناسب. يتكامل حل Whisbi بسهولة مع البنى التحتية الحالية، بدءًا من مراكز الاتصال إلى المتاجر الفعلية وصالات العرض الافتراضية. يوفر التضمين البسيط للحل على مواقع الويب القدرة على قيادة تجربة عملاء متعددة القنوات حقًا تعمل على زيادة معدلات التحويل عبر الإنترنت بشكل كبير. نحن نقدم منصة محادثة عالمية المستوى للمبيعات والتسويق، ونستطيع مشاركة الرؤى والخبرات الخاصة بالصناعة. لدينا خبرة لا مثيل لها في العمل بشكل وثيق مع المؤسسات العالمية في مجالات الاتصالات والسيارات والسفر والتأمين والخدمات المصرفية. تمكنت حلولنا من: * 700 مليون ظهور * 47 مليون نقرة، * 18 مليون طلب مكالمات، * 10 مليون محادثة حتى الآن، قمنا بتسليم أكثر من 1.5 مليون مبيعات لعملائنا على مستوى العالم. ونحن بدأنا للتو! تضع Whisbi التفاعلات البشرية في قلب تجربة العملاء عبر الإنترنت وتزيد من عائد الاستثمار لحملات التسويق الرقمي. فهو يتيح للعلامات التجارية الاستفادة بشكل أفضل من حركة المرور على مواقعها على الويب، وزيادة نقاط NPS الخاصة بها، والتمييز من خلال تجربة العملاء، وبيع المزيد عبر الإنترنت. نحن نتكامل مع أفضل حلول التسويق والمبيعات بما في ذلك Salesforce وGoogle Adwords وGoogle Analytics وAdobe Marketing Cloud، مما يساعد على تقديم رؤى أكثر قوة حول رحلة العميل الكاملة. في جوهر الأمر، تعمل Whisbi على تمكين فرق التسويق والمبيعات الحديثة من تقديم تجارب متعددة القنوات تدعم وتكمل أنظمة التجارة الرقمية الحالية.
Twixor
twixor.com
تعيد Twixor تعريف تجربة العملاء من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي ومعالجة اللغات الطبيعية، مما يؤدي إلى إنشاء رحلات عملاء ديناميكية على قنوات المراسلة. تدمج منصة CX منخفضة الكود/بدون كود من Twixor بين المساعد الرقمي والأتمتة الذكية للعمليات، مما يوفر تفاعلات مخصصة وموجهة نحو الهدف. فهو يتجاوز الاستجابات المكتوبة، وينتج توصيات وحلول متعاطفة ومخصصة، ويعزز رضا العملاء عبر التسويق والمعاملات التجارية وعمليات الدعم. * نجاح مثبت: مع أكثر من 400 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500، وأكثر من مليار تفاعل تتم إدارتها كل ثلاثة أشهر، فإن Twixor موثوق به أيضًا ومعترف به من خلال 7 براءات اختراع. * الفوائد التحويلية: مع Twixor، يمكنك تحقيق معدل محادثة يزيد عن 25%، وتقليل تكاليف التشغيل بنسبة 15-25%، وزيادة مشاركة العلامة التجارية بنسبة 80%. * الميزات الرئيسية: توفر منصتنا استوديو Journey Builder بالسحب والإفلات، ومحرك محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية، والوكلاء المباشرين والافتراضيين، وإدارة الحملات الذكية، ودعم القنوات الشاملة لـ 120 لغة، ولوحة تحكم تحليلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. * تم الاعتراف بنا كأفضل منصة لتجربة العملاء في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في الهند، كما اكتسبنا أيضًا شهرة كمورد ناشئ للذكاء الاصطناعي للمحادثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يشمل شركاء Twixor المفضلين واحدة من أكبر المنصات المصرفية ومشغلات CPaaS في العالم، والعديد من الآخرين عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذين يثقون في حلولنا ذات العلامات البيضاء. باختصار، تعمل Twixor على تمكين الشركات من صياغة رحلات عملاء ديناميكية، مما يوفر تجربة عملاء استثنائية تميزك في مجال عملك.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التفاعل" مع المستخدمين على أساس شخصي باستخدام ميزات CRM المدمجة. يؤدي تجميع البيانات القوي إلى إنشاء رؤى وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ. نحن نبتكر مركزًا متكاملًا للذكاء الرقمي لعلامتك التجارية. يؤدي ذلك إلى تسهيل الجهود المبذولة لدفع استراتيجيتك الرقمية وهوية علامتك التجارية من خلال تحليلات وتصورات منظمة وقوية، خالية من فائض البيانات الاجتماعية المعقدة. نحن نساعدك من خلال الخبرة الفعلية وقيادة الفكر وإدارة الأزمات. يمكّن Locobuzz أيضًا الشركات من الاستفادة من قوة التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية لإنشاء تجربة تفاعلية باستخدام روبوتات الدردشة متعددة اللغات. نحن نؤمن بأن إمكانات التجارة التحادثية يمكنها تحسين الإنتاجية من خلال دمج الذكاء البشري في الآلة عن طريق الذكاء الاصطناعي.
Upsellit
us.upsellit.com
يوفر UpSellit تحسينًا مُدارًا للتحويل يساعد أكبر العلامات التجارية على الإنترنت على زيادة المبيعات، وجذب العملاء المحتملين الجدد، وإيقاف التخلي عنهم، وزيادة اكتساب العملاء الجدد. تعمل فرق الإبداع والتطوير الداخلية على مواءمة تقنيات UpSellit بشكل مثالي في المراحل المستهدفة من مسار التحويل، لتكون بمثابة امتداد لفريق التسويق الخاص بك. نماذج التسعير المرنة من UpSellit تلبي احتياجات أي شركة وتسمح لتجار التجزئة من جميع الأحجام برؤية تحسين معدل تحويل التأثير الحقيقي. تتضمن مجموعة خدمات UpSellit الإدارية ما يلي: - تجديد النشاط التسويقي عبر البريد الإلكتروني - استراتيجيات التحفيز - حملات الرسائل النصية القصيرة - الاستراتيجيات القائمة على القيمة - تقنية إعادة بناء سلة التسوق - مجموعات التحكم - اختبارات AB المتقدمة - التحليل السلوكي - ضمانات مكافحة الزائفة
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion متخصصون في ربط النقاط بين ملايين العملاء في أكثر من 175 دولة. كل ما تبحث عنه موجود تحت سقف واحد بميزاته المتكاملة والمبتكرة. أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني برنامج مكافآت الولاء مراجعات المنتج + أسئلة وأجوبة إشعارات الدفع على الويب التسويق التابع العضويات المتكررة أداة إنشاء النماذج Ai أتمتة سير العمل النوافذ المنبثقة الذكية شريط الإعلانات توصية المنتج
FreshLime
freshlime.com
FreshLime عبارة عن منصة تفاعل العملاء للشركات المحلية التي تجعل التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء أمرًا سهلاً من خلال الرسائل النصية والدردشة والبريد الإلكتروني - وكل ذلك منظم في مكان واحد. نحن نجعل عملك جاهزًا لأي تفاعل 24/7/365.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate هو أحد حلول تسويق الموقع الذي يمكّن المسوقين من إشراك المستخدمين بناءً على موقعهم الدقيق.
OutboundEngine
outboundengine.com
يساعد OutboundEngine الشركات على النمو من خلال جعل التسويق عبر الإنترنت بسيطًا وسهلاً للجميع. نقوم بإنشاء حملات تسويقية جميلة وعالية التأثير، ونقدمها تلقائيًا ونتتبع التفاعل لإظهار من هو المستعد لإجراء محادثة. تعمل منصتنا على تقوية العلاقات مع العملاء والشركاء والمحتملين للكشف عن المزيد من الفرص بعمل أقل.
erxes
erxes.io
مرحبًا بك في erxes، البديل مفتوح المصدر Hubspot/Qualtrics. erxes هو نظام تشغيل مفتوح المصدر (XOS) يمكّن موفري SaaS ووكالات/مطوري التسويق الرقمي من إنشاء تجارب فريدة تناسب جميع أنواع الأعمال. سوف نقوم بتغيير كيفية نمو الشركات من خلال تقديم قيمة مذهلة لمجتمعنا. تعال معنا في هذه الرحلة! من الممكن تحقيق النمو والوحدة داخل شركتك مع erxes، لأنه: - مجاني ومستدام بنسبة 100%: يقدم erxes نموذج أعمال مستدامًا يفوز فيه كل من المطورين والمستخدمين. إنه برنامج مفتوح المصدر، ولكنه أفضل. - قابلة للتخصيص بنسبة 100%: توفر بنيتنا القائمة على المكونات الإضافية تخصيصًا غير محدود وتتيح لك تلبية جميع احتياجاتك، بغض النظر عن مدى تحديدها. - الخصوصية بنسبة 100%: لقد صممنا منصة erxes للاحتفاظ بالتحكم الكامل في البيانات الحساسة لشركتك دون مراقبة من طرف ثالث. - تحكم بنسبة 100%: يمكنك بناء أي تجربة تريدها، حيث تكون جميع القنوات التي تعمل عليها أعمالك متصلة ومتكاملة. استكشف خياراتك: AGPLv3 المستضاف ذاتيًا مع بديل Hubspot مفتوح المصدر المرخص من Enterprise Edition. إنه مكتوب في Node.js وGraphQL وReact. ابدأ بالخدمة الذاتية مجانًا واكتشف الميزات المتقدمة والخدمات الإضافية والخيارات المخصصة من خلال عمليات تعزيز الطاقة والوظائف الإضافية لدينا. Enterprise Secure، برنامج مفتوح المصدر متوافق للمؤسسات. تمكين فريقك من التحرك بشكل أسرع. قم بتضمين دمج المكونات الإضافية والمكونات ومجموعات SDK الأساسية لـ erxes في نظامك الأساسي لتعزيز قدراته وتبسيط العمليات. تعمل الاستفادة من النظام الأساسي على استخدام المكونات الإضافية والمكونات وميزات المؤسسة الأساسية لتشغيل أعمال النظام الأساسي لديك بالكامل. البنية التحتية قم بتعزيز SaaS لديك من خلال البنية الأساسية لـ erxes والمكونات الإضافية الأصلية. دعنا نجعل رؤيتك تنبض بالحياة مع فريق الخبراء لدينا.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow عبارة عن مجموعة محادثة متعددة القنوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشاركة العملاء. تعمل منصة SleekFlow الشاملة على إنشاء رحلات سلسة ومخصصة للعملاء عبر قنوات المراسلة التي يلجأ إليها الجميع، بما في ذلك WhatsApp وInstagram والدردشة المباشرة والمزيد. إن SleekFlow مكرس لتشكيل مستقبل الاتصالات من خلال تمكين الشركات من تركيز جميع مسارات عملها حول محادثات هادفة. من التسويق والمبيعات إلى فرق الدعم، يعمل SleekFlow على تبسيط العمليات التجارية من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي للمحادثة المتطورة. ومن خلال أتمتة المهام الروتينية، وتحسين تفاعلات العملاء، وتقديم دعم لا مثيل له، يعمل حل العميل أولاً على تمكين الشركات من تحقيق قابلية التوسع والنمو غير المسبوقين. يقع SleekFlow في سنغافورة وهونج كونج وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة. في عام 2022، حصلت الشركة الناشئة على جولة تمويل من السلسلة A بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي بقيادة Tiger Global، بمشاركة من AEF Greater Bay Area Fund وTranscend Capital Partners.
Orlo
orlo.tech
مع وجود عدد كبير من القنوات للتبديل بينها ومشاهدة الجمهور دائمًا، فإن تقديم خدمة العملاء والاتصالات التي تبهر مواطنيك ليس بالأمر السهل! تمكّنك Orlo من إدارة محادثاتك الرقمية من منصة واحدة، حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا - تعزيز المشاركة وتحسين الخبرة وإدارة السمعة. نحن نحظى بثقة أكثر من 100 مجلس من مجالس الدول، وثلاثة أرباع الشرطة في المملكة المتحدة، والعديد من مؤسسات القطاع العام في جميع أنحاء البلاد، ونحن فخورون بأننا ولدنا وترعرعنا في مدينة فاسدة، مع وجود جميع خوادمنا على الأراضي البريطانية أيضًا! حلول سهلة التنفيذ وآمنة وقابلة للتطوير مدعومة بالتكنولوجيا التي تقودها الذكاء الاصطناعي؟ رحب بأورلو وابدأ في بناء المجتمعات من خلال المحادثات الرائعة!
Dialogview
dialogview.com
منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة | التكامل الشامل | الوكيل الظاهري المدعوم بالذكاء الاصطناعي Dialogview عبارة عن منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على تحقيق تجربة عملاء قوية متعددة القنوات باستخدام أدوات الاتصال والتعاون. سيوفر Dialogview واجهة عرض واحدة لتفاعلات القنوات المختلفة، بما في ذلك الدردشة عبر الإنترنت والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات المراسلة الشائعة الأخرى. وبمساعدة أدوات التعاون في الوقت الفعلي، يمكن لبرنامج Dialogueview إضفاء طابع إنساني على تجربة العميل. يساعد Dialogview عملك على تحقيق تجربة عملاء محسنة ورحلة العميل وملاحظات العملاء، وبالتالي تمكين الاتصال بنطاق 360 درجة مع الوكيل.
Redtie
getredtie.com
يسمح Redtie لأصحاب الأعمال الصغيرة بمشاركة المواد التسويقية مثل المستندات والصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو عبر رسالة نصية بسيطة. Redtie هو حل متقدم للمراسلة النصية يتيح لك إرسال المرفقات تمامًا كما تفعل في البريد الإلكتروني. يتم إرسال الرسائل النصية مع رابط للوصول إلى المرفقات المخزنة في سحابة آمنة. يتوسع Redtie أيضًا لإرسال الرسائل والمرفقات إلى واحد أو مئات المستخدمين في المرة الواحدة.
Swell
swellcx.com
يقوم Swell تلقائيًا بجمع التعليقات الخاصة والعامة من المرضى والموظفين. ومن خلال ردود الفعل الأفضل، يمكن للممارسات تعزيز سمعتها عبر الإنترنت، وتعزيز تجربة المريض، وتحسين رضا الموظفين.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs هي أداة اتصال العملاء لعملك. يساعدك ذلك على الحصول على العملاء والاحتفاظ بهم ، وبناء سمعة عبر الإنترنت ، وتقديم تجربة خدمة عملاء رائعة ، وتنمية عملك. الرسائل النصية للأعمال ، خرائط Google و WhatsApp الدردشة ، إدارة المراجعات عبر الإنترنت ، الدردشة على الويب ، النماذج عبر الإنترنت ، وإشعارات الرسائل القصيرة باستخدام أداة واحدة شاركها فريقك. القنوات المدعومة على Sociocs: Facebook Messenger ، Facebook Post التعليقات ، مراجعات تطبيقات الهاتف المحمول ، مراجعات Google Business ، Google Business Messaging ، الرسائل النصية/الرسائل القصيرة ، رسائل Telegram ، دردشة الويب ، مراسلة WhatsApp ، نماذج موقع الويب.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io هي منصة أتمتة دعم العملاء الرائدة عالميًا. فهو يساعد الشركات على تقديم تجارب دعم مبهجة لعملائها عبر القنوات. توفر منصة Verloop.io الدعم بسلاسة عبر قنوات مختلفة، بدءًا من مواقع الويب وWhatsApp وحتى التفاعلات داخل التطبيق والتفاعلات الصوتية. بفضل الثقة العالمية لأكثر من 5000 علامة تجارية، بما في ذلك الأسماء البارزة مثل Decathlon وCleartrip وNykaa، يقدم Verloop.io خدماته للشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة على حدٍ سواء. إن حل Verloop.io الشامل يميزنا عن بعضنا البعض، حيث يقدم نهجًا ثلاثي الجوانب: 1. حل الاستعلام الأولي: في المرحلة الأولى من تفاعلات مركز الاتصال، يستخدم Verloop.io دعم الذكاء الاصطناعي من خلال الدردشة والصوت. تتعامل حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة من Verloop.io مع معظم استفسارات العملاء بكفاءة. 2. دعم الوكيل البشري: مع تصاعد الاستفسارات إلى العملاء البشريين، تقدم Verloop.io برنامج Co-pilot للدعم - وهي أداة قوية للذكاء الاصطناعي تساعد العملاء البشريين باستجابات دقيقة. تقترح الأداة استجابات لتعزيز كفاءة الوكيل. من خلال الاستفادة من تحويل الكلام إلى نص وتدفق الإجابة المدعوم من التعرف على المستندات، يمكن للوكلاء أيضًا الاستفادة من أدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ملخص الذكاء الاصطناعي، وإعادة صياغة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الذكاء الاصطناعي، وضبط نغمة الذكاء الاصطناعي لضمان أفضل الاستجابات وزيادة رضا العملاء. 3. تحليل الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (QA): يقدم تطبيق Sparks من Verloop.io الحل النهائي لمحللي الجودة، حيث يقوم بأتمتة تحليل المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا يضمن عملية مبسطة للتحسين المستمر. بالإضافة إلى الأدوات المذكورة أعلاه، يمكن للشركات استخدام أداة إنشاء الروبوتات الخاصة بـ Verloop.io - الوصفات جنبًا إلى جنب مع الكتلة الذكية لبدء رحلتها بسهولة نحو تقديم أفضل تجربة للعملاء. في جوهر الأمر، تهدف Verloop.io إلى تبسيط ورفع مستوى رحلة دعم العملاء من خلال الأتمتة المبتكرة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Atlas
atlas.so
Atlas عبارة عن أداة شاملة لدعم العملاء تساعدك على تحويل فريق دعم العملاء لديك من مركز تكلفة إلى محرك لابتكار المنتجات. نحن نجمع المعلومات الأساسية من رحلة عملائك في مكان واحد حتى تتمكن من تقديم استجابات أسرع وأكثر فعالية ويمكنك تحليل احتياجات عملائك الشاملة والتعلم منها. فيما يلي لمحة عن كيفية مضاعفة دعم العملاء لديك باستخدام Atlas: * الجدول الزمني للعميل: عرض رحلة العميل بأكملها في جدول زمني واحد يسهل متابعته. * تسجيل الجلسة: الفيديو يساوي ألف كلمة. اسمح لعملائك بعرضك بدلاً من إخبارك بتسجيل الجلسة. * Chatbot: قم بتوجيه عملائك خلال رحلتهم من خلال إنشاء مسارات عمل chatbot مفيدة وجذابة لأي تجربة. * مركز المساعدة: قم بتخفيض عبء العمل الخاص بك إلى النصف من خلال تقديم إجابات لعملائك على أسئلتهم الأكثر شيوعًا من خلال مركز المساعدة بالخدمة الذاتية. * القناة متعددة الاتجاهات: الدردشة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وSlack: تحدث إلى عملائك أينما كانوا بالفعل من خلال واجهة واحدة بسيطة وموحدة. * التقارير: تتبع جودة دعم العملاء من خلال مخططات سهلة القراءة يتم إرسالها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. * لوحة المفاتيح أولاً: اتخذ أي إجراء وتنقل عبر التطبيق ببضع ضغطات فقط على المفاتيح.
Askly
askly.me
منصة دعم العملاء الشاملة الأكثر سهولة في الاستخدام دون حواجز لغوية. ترجمة سلسة في الوقت الفعلي لتحويل 24% من زوار الموقع إلى عملاء مخلصين. حافظ على العملاء لفترة أطول مرتين على موقعك. تحسين كبار المسئولين الاقتصاديين. بناء علاقات قوية مع العملاء ودعم قابل للتطوير.
Hyversa
hyversa.com
GooChat هو برنامج قوي لدعم العملاء يعمل على تبسيط الدعم ورفع مستوى تجربة العملاء. من خلال الدردشة المباشرة والأسئلة الشائعة وChatbot والبرامج التعليمية عبر الفيديو، كل ذلك في نظام أساسي واحد مناسب، يمكنك توفير الوقت والموارد مع توفير دعم من الدرجة الأولى. يعد GooChat، المناسب للشركات من جميع الأحجام والصناعات، الحل الأمثل لتحسين رضا العملاء وتعزيز نجاح الأعمال.
Formilla
formilla.com
يعد موقع Formilla.com مزودًا رائدًا لبرامج مراسلة العملاء للمبيعات والتسويق والدعم. من خلال مجموعة من أدوات الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني والمراسلة داخل التطبيق في منصة واحدة قوية، تستخدم أكثر من 12000 شركة حول العالم برامجنا لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة التسويق وتحسين دعم العملاء.
Chatify
chatify.com
وداعًا لرسوم الوكيل، مرحبًا بالعملاء، طريقة أفضل وأرخص وأكثر ذكاءً للدردشة المباشرة مع عملائك. معظم العملاء الذين يحتاجون إلى الدعم لا يريدون الاتصال بك، بل يريدون الدردشة معك. لماذا الدردشة الحية؟ 9/10 زوار لموقعك على الويب
Chatchamp
chatchamp.com
يسمح Chatchamp لشركات التجارة الإلكترونية بزيادة تحويلات مواقع الويب والإيرادات وتحسين رضا العملاء باستخدام وكلاء مبيعات رقميين قابلين للتطوير. في أي وقت، يقدم مستشارو المنتجات الرقمية في Chatchamp - chatbots - للعملاء نصائح احترافية وآلية على مواقع الويب وتجربة عملاء مذهلة. وفي غضون دقائق، يتم دمج الحل بسهولة في المتجر وبالتعاون مع فريق Chatchamp، يتم تنفيذ المنتجات في وقت قصير جدًا.
Blinger.io
blinger.io
منصة Omnichannel لدعم العملاء والمبيعات تجمع جميع تطبيقات المراسلة والدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني في واجهة مكتب المساعدة. Blinger.io هو أفضل منصة برمجية متعددة القنوات. يمكنك الوصول إلى برامج المراسلة والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة أو واجهة واحدة أو التكامل مع مكاتب المساعدة.
SignalZen
signalzen.com
SignalZen هو حل للدردشة المباشرة لموقع الويب الخاص بك والذي يمكّنك من التحدث إلى زوار موقع الويب الخاص بك مباشرة من Slack. من خلال إعداد حساب في SignalZen وإدراج جزء صغير من كود HTML في كود موقع الويب الخاص بك، ستبدأ في تلقي جلسات الدردشة من عملائك عبر الإنترنت على Slack. يمكّنك تطبيق Slack هذا من التحدث إلى زوار موقع الويب الخاص بك في الوقت الفعلي وبطريقتين للتكامل - من خلال قنوات أو سلاسل دردشة مخصصة في قناة واحدة.
Charla
getcharla.com
تواصل مع زوارك الحي على الفور وقم بتوفير أفضل تجربة مبيعات ودعم. توفر لك Charla Live Chat كل ما تحتاجه لإنشاء أفضل رحلة عميل. ✔ إشراك زوارك من خلال الدردشة المباشرة والمحادثات الاستباقية ✔ إدارة طلبات الدعم الخاصة بك باستخدام Helpdesk و Tickets ✔ تمكين عملائك من قاعدة المعرفة ✔ جمع وتحليل ملاحظات العملاء ✔ مراقبة أدائك مع لوحة القيادة والزوار بسهولة ✔ البقاء على اتصال مع iOS وتطبيقات mobile ✔ ✔ دمج مع WordPress ، وتسوقها وسحبها بسهولة.
MinChat
minchat.io
Chat API/sdk الذي يمكّنك من إنشاء وظائف الدردشة في تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك في غضون دقائق مما يوفر لك أشهرًا من وقت التطوير. يأتي MinChat أيضًا مزودًا بواجهة مستخدم مُصممة مسبقًا مما يجعل من السهل إعداد وظيفة الدردشة في تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك.
NovoChat
novochat.co
NovoChat عبارة عن منصة دردشة متعددة القنوات تتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر WhatsApp وTelegram وMessenger وLINE.
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