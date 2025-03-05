ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تتيح برامج الدردشة المباشرة للشركات التواصل مع زوار موقع الويب في الوقت الفعلي من خلال نوافذ الدردشة. يمكن لممثلي خدمة العملاء استخدام هذا البرنامج لمساعدة المستخدمين في طرح الأسئلة حول المنتجات أو التنقل في الموقع. يمكن لوكلاء الدعم بدء التفاعلات مع مربعات الدردشة المنبثقة أو انتظار وصول الزائرين لاستفساراتهم. تشمل الميزات الرئيسية إعداد التقارير والتحليلات وإشعارات الدردشة التفاعلية وأرشفة المحادثات. تساعد هذه الأداة فرق خدمة العملاء على الاستجابة بسرعة للاستفسارات، وتسمح لموظفي تطوير الأعمال بإشراك العملاء المتوقعين الذين يصعب الوصول إليهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتمكن الموظفين الإداريين في قطاع التعليم من التواصل مع الطلاب المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج وظيفة الدردشة المباشرة في أنواع البرامج الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية وحلول مكتب المساعدة.
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HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Intercom
intercom.com
Intercom هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة عملاء سلسة عبر الأتمتة والدعم البشري ، مما يوفر زيادة رضا العملاء مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا حيث يتم حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم الإنسان ، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات العملاء ذات القيمة الأعلى. تعتمد أكثر من 25000 منظمة عالمية ، بما في ذلك شركة Atlassian و Amazon و Lyft Business ، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. يتم استخدام منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتمكين التفاعلات مع أكثر من 600 مليون مستخدم شهريًا نشطًا. تأسست في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رأس المال الاستثماري ، بما في ذلك Kleiner Perkins و Bessemer Venture Partners و Social Capital ، Intercom في مهمة لجعل أعمال الإنترنت شخصية.
JustCall
justcall.io
JustCall: تواصل منصة الاتصالات التجارية الكل في واحد مع الآفاق والعملاء عبر الصوت والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني و WhatsApp. أتمتة سير العمل مع 100+ تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي ، وشاهد عملك ينمو على الطيار الآلي. موثوق به من قبل 6000 من الأعمال التجارية على مستوى العالم ، يربح JustCall الفرق التي تواجه العملاء لتقديم تفاعلات العملاء الخالية من العيوب التي تغذيها رؤى AI في الوقت الفعلي وما بعد الاتصال. أفضل ميزات justcall للاحتفاظ بها: * الاتصال الواردة والصادرة * إرسال واستقبال الرسائل القصيرة و MMS * دالر المبيعات (تلقائي ، التنبؤية والقوى الدالج) * سير عمل الرسائل القصيرة * روبوتات الرسائل القصيرة * IVR متعددة المستويات * مساعدة الوكيل في الوقت الحقيقي * SMS SMS التي تعمل بالنيابة * تدريب الذكاء الاصطناعي * تحليل المشاعر * تسجيل مكالمة من الذكاء الاصطناعي * مراقبة المكالمات الحية * مشتركة WhatsApp Inbox * توزيع المكالمات التلقائي (ACD) * 100+ تكامل CRM * أرقام هواتف العمل في 70+ دولة
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze عبارة عن منصة لمكتب المساعدة ومراسلة العملاء مصممة لمواقع الويب والمتاجر والتطبيقات. استخدم Re:amaze لتوفير دعم استثنائي للعملاء من خلال الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة عبر الهاتف المحمول وVOIP وقواعد المعرفة للأسئلة الشائعة. تعتمد الشركات بجميع أشكالها وأحجامها أيضًا على Re:amaze لأتمتة المبيعات والتسويق باستخدام ميزات مثل Re:amaze Cues (طريقة لمراسلة العملاء عبر الإنترنت تلقائيًا)، وRe:amaze Chatbots، وRe:amaze Live Dashboard (لمراقبة العملاء عبر الإنترنت النشاط في الوقت الحقيقي)، وإرسال استبيانات رضا العملاء (لقياس جودة الخدمة وجمع التعليقات). يقدم Re:amaze عمليات تكامل أصلية مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث الشهيرة مثل Slack وShopify وBigCommerce وStripe وMailChimp وGoogle (Analytics وTag Manager وSuite) وShipStation وKlaviyo وغير ذلك الكثير. يمكن للشركات أيضًا استخدام حساب Re:amaze واحد لإدارة خدمة العملاء للعديد من الشركات أو المتاجر باستخدام ميزة العلامات التجارية المتعددة.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق. 2. التواصل مع العملاء عبر جميع القنوات والتعاون مع فريقك. 3. إنشاء المساءلة مع عدم وجود المزيد من كلمات المرور المشتركة. 4. إعداد الخدمة الذاتية والأتمتة. 5. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول تحسين إنتاجية الفريق ورضا العملاء. يتكامل Helpwise مع البريد الإلكتروني (فكر في support@، sales@، careers@ وما إلى ذلك)، والدردشة المباشرة، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. ابدأ مع Helpwise، أحد حلول خدمة العملاء التي تعمل على زيادة إيرادات عملك.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Crisp
crisp.chat
Crisp هي منصة دعم العملاء المتكاملة ومتعددة القنوات التي تساعد الشركات على التواصل الفوري مع عملائها أو العملاء المحتملين الذين ينتظرون الدعم. بفضل مجموعة أدواتها سريعة التطور، تقود Crisp الشركات من خلال الثورة التي تعتمد على العملاء من خلال استخدام المحادثات لإطلاق العنان للنمو المفرط. يستخدم العملاء Crisp لتوفير تجربة حديثة لدورة حياة العميل للعملاء المحتملين، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وتعزيز مساعدة العملاء، وتحسين رضا العملاء، مما يؤدي إلى زيادة عالمية في الإيرادات. ابدأ العمل مجانًا اليوم وانضم إلى 400000 شركة تستخدم Crisp على موقع Crisp.chat باستخدام تجربة مستخدم سهلة، يمكن للشركات إنشاء صندوق بريد وارد مشترك للجميع داخل الشركة. Crisp هو الحل الأمثل لإدارة إستراتيجية دعم العملاء متعددة القنوات لديك. أثناء استخدام Crisp، ستتمكن من الوصول إلى ما يلي: - القطعة دردشة الموقع - برنامج AI Chatbot ومنشئ chatbot المكتوب - برامج قاعدة المعرفة - برنامج حملة التنقيط - برنامج إدارة علاقات العملاء - الترجمة المباشرة (تحدث كمواطن أصلي بلغة عملائك) - MagicType (اطلع على ما يكتبه عملاؤك في الوقت الفعلي) - مشاركة الشاشة (بدون الحاجة إلى مكون إضافي إضافي) - عمليات تكامل متعددة (Slack، WordPress، Shopify، WooCommerce، Adobe Commerce، Zapier، Hubspot، Salesforce، Jira، Trello، ...) - العديد من الميزات الأخرى
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center هو حل مشاركة العملاء في كل مكان مع Voice و 30+ قناة رقمية ، وخيارات AI المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات ، وأدوات التوعية الاستباقية ، والوكلاء الافتراضيين الذكيين الذين يفهمون نية العميل. إنه يوفر أكثر من 300 تكامل مسبقًا (بما في ذلك CRMS الرائدة) وحل إدارة مشاركة القوى العاملة المتكاملة والمواد المتكاملة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. تم دمج RingCentral Contact Center بإحكام مع حل RingCentral MVP ، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسة والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تمكن من التعاون السلس متعدد الوظائف.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة يعمل من الذكاء الاصطناعى يسهل إعداده واستخدامه وحجمه. يعمل Zendesk Solution خارج الصندوق ، ويسهل تعديله في حالة التغيير ، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتطور لفرق الخدمة على حل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بنيت على مليارات من تفاعلات CX ، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها من الخدمة الذاتية ، إلى الوكلاء ، إلى المشرفين ، لمساعدتك على النمو والعمل بفعالية على نطاق واسع. Zendesk يمكّن الوكلاء من الأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجونه إلى تقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة ، سواء كانت رسائل اجتماعية أو هاتف أو بريد إلكتروني. يجمع Zendesk بين كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات في كل مكان ، إلى تدفقات سير العمل التي تعمل بالطاقة AI ، وأتمتة ، وسوق مكون من 1200 تطبيق - يتم تحميصها جميعها تحت سقف واحد. وحلنا سهل التنفيذ والضبط على الطيران ، وتحرير الفرق من المطالبة بها والمطورين والشركاء باهظا لإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk ، نحن في مهمة لتبسيط تعقيد العمل وجعل من السهل على الشركات إنشاء اتصالات ذات معنى مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة ، نعتقد أن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة ، بغض النظر عن حجمها أو الصناعة أو الطموح. يخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع Zendesk في سان فرانسيسكو ، ويدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب وروبوتات الدردشة والأتمتة والتصميم وقاعدة المعرفة ومكتب المساعدة وغير ذلك الكثير.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree هو أحد حلول مراكز الاتصال الشائعة التي تدعم قنوات الاتصال الموحدة. لديها مجموعة واسعة من الميزات. وتشتهر بوقت تشغيل SLA بنسبة 99.99%. إنه حل قابل للتطوير بدرجة كبيرة، وقوي، وآمن، وغني بالميزات، وهو مثالي للاستخدام لجميع الشركات ومراكز الاتصال واسعة النطاق. قام خبراء الاتصالات الهاتفية وVoIP في DialShree بتنفيذ أكثر من 900 حل اتصالات متعدد القنوات عبر أكثر من 10 صناعات. BPO، KPO، شركات الشركات، وكالات التحصيل، الأعمال التجارية، شركات التسويق عبر الهاتف، مراكز الاتصال، الخدمات المصرفية، الرعاية الصحية، التجارة الإلكترونية، السيارات، الحكومة
Zowie
getzowie.com
تعمل Zowie على تمكين الشركات التي تبيع عبر الإنترنت من صرف التذاكر باستخدام تقنية الأتمتة القوية، ورعاية العملاء من خلال صندوق الوارد متعدد القنوات وبيع المزيد باستخدام سياق العملاء المحسن. يمكن أن تعمل Zowie كنظام خدمة عملاء مستقل أو تعمل على تحسين أدواتك الحالية مثل Zendesk وIntercom وGorgias والعديد من الأدوات الأخرى باستخدام تقنية التشغيل الآلي. * تحليل مجاني لإمكانات الأتمتة لديك | تعرف على ما تشتريه! * صندوق بريد وارد مجاني متعدد القنوات | احصل على وفورات في التكنولوجيا. * طن من التكامل | تواصل مع Shopify وMagento وKlaviyo وZapier وانتقل بالأتمتة إلى المستوى التالي. استخدم زوي و... 1. قم بتجاهل ما يصل إلى 60% من الأسئلة المتكررة في 4 أسابيع وقلل وقت الحل بنسبة 67%. 2. الرعاية – تمكن الوكلاء من حل الحالات المعقدة وزيادة CSAT بنسبة 12%. 3. البيع – اكتشف نية الشراء وقم بتحويل ما يصل إلى 40% من العملاء الإضافيين.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Deskpro
deskpro.com
يقوم Deskpro بإنشاء برنامج مكتب المساعدة الذي يوفر تجارب دعم استثنائية للشركات في جميع أنحاء العالم، مع حرية استضافة مكتب المساعدة الخاص بك في السحابة أو داخل الشركة. تأسست شركة Deskpro عام 2001، وقد مكّنت آلاف الشركات من تبسيط عمليات خدمة العملاء وتحسين أوقات الاستجابة، مما أدى إلى تجربة أفضل للعملاء. يشتمل برنامج مكتب المساعدة الخاص بـ Deskpro على البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والهاتف وحجز التذاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب قاعدة معارف الخدمة الذاتية. يمكنك أيضًا استخدام أدوات التحليلات وإعداد التقارير التي تسمح للشركات بمراقبة الأداء واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. تم تصميم Deskpro لتحسين التواصل بين الشركات والمستخدمين النهائيين لتقديم تجربة خدمة عملاء متميزة. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت تحويل دعمها، بما في ذلك Sony وApple وMicrosoft وVodafone وAon وIntel وP&G وAirbus والمزيد.
Qualified
qualified.com
المؤهلة هي منصة توليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. تأهلت العلامات التجارية الرائدة في B2B مثل Adobe و LaunchDarklly و SurveyMonkey و FeedomPot و VMware Trust لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة بدء محادثات المبيعات. يقوم العملاء الذين يستخدمون تقريرًا مؤهلاً بزيادة 10x في اجتماعات المبيعات ، وزيادة 4x في تحويل الرصاص ، وزيادة 6x في خط الأنابيب. مؤهل ، مبني على Salesforce ، يربط موقع الويب ببيانات Salesforce لتحديد نية المشتري القائمة على الحساب وتسهيل محادثات المبيعات في الوقت الفعلي. تم تصنيف المؤهلين رقم 1 على Salesforce Appexchange ويتم تصنيفه رقم 1 في أكثر من 20 فئة على G2. يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، ويقوده المؤهلة من قبل Salesforce CMO Kraig Swensrud ومنتج Svesforce السابق SVP Sean Whiteley وتموله Norwest Venture Partners و Redpoint Ventures و Salesforce Ventures. لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة Qualified.com.
typedesk
typedesk.com
الردود الجاهزة، فائقة الشحن! typedesk هو التطبيق الرائد لاستعادة الوقت الضائع في كتابة نفس الأشياء مرارًا وتكرارًا! أنشئ قوالب نصية لجملك ورسائلك اليومية، وسيجعل مكتب الكتابة من إعادة استخدامها أمرًا سريعًا وسهلاً. ➤ كيف يعمل استخدم الحرف / متبوعًا بالاختصارات المخصصة لإدراج إجابتك بسرعة. على سبيل المثال، يمكن لمكتب الكتابة أن يتحول
Trengo
trengo.com
Trengo عبارة عن منصة شاملة لمشاركة العملاء مصممة لتبسيط الاتصال عبر قنوات متعددة، وتعزيز تجربة العملاء وتعاون الفريق. مع التركيز على الكفاءة والأتمتة، تمكن Trengo الشركات من إدارة تفاعلات العملاء بسلاسة من واجهة واحدة.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Stonly
stonly.com
Stonely هي منصة المعرفة الحديثة لخدمة العملاء. نحن نساعد الشركات على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة من خلال أدلة خطوة بخطوة، وأشجار القرار، وإجابات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والإرشادات التفصيلية، وقوائم المراجعة، وقواعد المعرفة للوكلاء والعملاء. على عكس منصات المعرفة الأخرى، فإن معرفة ستونلي تفاعلية (وليست ثابتة) ويتم تسليمها متى وأينما يحتاجها الناس. وهذا يعني أنه يتم استخدامه كثيرًا ويمكنه التعامل مع كل حالة تأتي في طريقه. استخدم الذكاء الاصطناعي للاستفادة من معرفتك للرد على كل طلب بالحل المثالي، سواء كان ذلك إجابة سهلة أو توجيهًا متعمقًا. يمكنك التحكم في الإجابات والتعامل مع كل سؤال بشكل جيد، حتى الأسئلة الأكثر أهمية وتعقيدًا. يمكنك بسهولة إنشاء محتوى معرفي رائع وإبقائه محدثًا ودقيقًا. سنمنحك الأدوات اللازمة لجمع التعليقات وقياس وتحسين تأثير المعرفة على عملك. يمكنك التكامل مع جميع أدواتك وعملياتك، بما في ذلك Zendesk وSalesforce Service Cloud وFreshworks وHubSpot والمزيد.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias هي منصة خدمة عملاء فريدة من نوعها مصممة خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية لتقديم خدمة عملاء دون عناء في كل مرحلة من مراحل النمو. باستخدام الأتمتة المتطورة وقدرات الذكاء الاصطناعى ، أحدث Gorgias ثورة في كيفية قيام المتاجر عبر الإنترنت بتبسيط رحلة العميل بدعم Omnichannel ، والدردشة ، والماكرو ، والقواعد ، وأداء الدعم ، وإحصائيات الإيرادات. يخدم Gorgias حاليًا أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من 13000 من التجار في مساحة التجارة الإلكترونية ، بما في ذلك ستيف مادن ، Glossier ، Brütmate ، و Tushy. تفخر Gorgias بأن تكون شركة B معتمدة وهي رائدة في ممارسات العمل المستدامة والمنصفة.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد أعادوا تصور مكتب المساعدة للتعاون الجماعي في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قاموا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل العملاء على خدمة استثنائية سواء كانوا يبحثون عن إجابة بسيطة وفورية أو مساعدة مخصصة بشأن مشكلاتهم الأكثر تعقيدًا - ويحصلون على التحليلات والرؤى التي تحتاجها أعمالهم لتحسين تجربة العملاء الخاصة بهم. تعتمد أكثر من 8500 شركة من جميع الأشكال والأحجام، بدءًا من ClickUp إلى Branch Insurance وEcho Global Logistics إلى Reed & Mackay، على Front لتقديم خدمة تغير قواعد اللعبة وتفوز بالعملاء وتحافظ عليهم مدى الحياة.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة الرقمية وأعلى تصنيف من خلال العلامات التجارية المحلية والشركات متعددة الموقع. أكثر من 100000 شركة تستفيد من منصة Birdeye التي تعمل بمنظمة العفو الدولية للانخراط بسلاسة مع العملاء ، وقيادة الولاء ، والتفوق في أسواقها المحلية.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عملائك من مكان واحد. يمكنك بسهولة إضافة وكلاء جدد إلى نظامك وحل المحادثات بسهولة. يمنحك Chatwoot أيضًا تقارير في الوقت الفعلي لقياس أداء فريقك، واستجابات جاهزة للرد بسهولة على الأسئلة المتداولة والملاحظات الخاصة للوكلاء للتعاون فيما بينهم.
Help Scout
helpscout.com
تم تصميم Help Scout مع وضع عملائك في الاعتبار. قم بتوفير البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة مع لمسة شخصية ، وقم بتوصيل محتوى المساعدة بشكل صحيح حيث يحتاج عملاؤك ، كل ذلك في مكان واحد ، وكل ذلك بسعر واحد منخفض. تجربة العملاء بسيطة والموظفين التدريبيين غير مؤلمون ، ولكن Help Scout لا يزال لديه جميع الميزات القوية التي تحتاجها لتوفير دعم كبير على نطاق واسع. مع أفضل الإبلاغ في الفصل ، وقاعدة المعرفة المتكاملة ، و 50+ تكامل وواجهة برمجة التطبيقات القوية ، تتيح Scout أن يركز فريقك على ما يهم حقًا: عملائك. يتم الوثوق بالمساعدة من قبل أكثر من 12000 عميل في أكثر من 140 دولة ، بما في ذلك المخزن المؤقت ، Grubhub ، Angellist ، و Timbuk2.
eDesk
edesk.com
تساعد eDesk تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم خدمة عملاء استثنائية للغاية، في كل مكان يبيعون فيه. تقدم eDesk مجموعة كاملة من أدوات التجارة الإلكترونية الحائزة على جوائز لتبسيط عمليات دعم العملاء وإعداد التقارير من أجل أوقات استجابة أسرع لتحسين الإنتاجية والربحية بشكل كبير. تم تصميم برنامج دعم العملاء الخاص بها خصيصًا لمنح شركات التجارة الإلكترونية رؤية موحدة لجميع استفسارات العملاء، مع مركزية جميع قنوات الدعم الخاصة بهم ووسائل التواصل الاجتماعي ومتجر الويب ورسائل السوق، من خلال صندوق الوارد الذكي الخاص بها. فهو يقوم تلقائيًا بتحديد أولويات الرسائل بناءً على احتياجات عملك وتعيينها باستخدام القواعد المستندة إلى الأدوار، حتى يتمكن فريقك من الرد على العملاء بشكل أسرع 5 مرات وبناء الولاء وزيادة عملية إعادة الشراء. عند التعامل مع استفسارات العملاء، تقترح أتمتة الذكاء الاصطناعي أفضل الإجابات والترجمات حتى يتمكن وكلاءك من الاستجابة بسهولة وبأي لغة محلية. يمكن للشركات الجادة في البيع عبر الإنترنت توسيع نطاق خدمة العملاء أثناء توسعها في أسواق جديدة بثقة. يتكامل eDesk أصلاً مع البيانات ويدمجها من أكثر من 200 سوق ومتجر ويب وشبكات اجتماعية واتصالات وقنوات لوجستية - أكثر من أي مزود آخر لبرامج دعم العملاء - حتى تتمكن من الوصول إلى معلومات الطلب الشاملة بنقرة زر واحدة. يعد eDesk أيضًا الحل الوحيد لدعم العملاء في مجالس مطوري Amazon وWalmart، حيث يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تنمية أعمالهم من خلال قنوات مبيعات جديدة، مرتبطة بشكل جيد بأدوات وعمليات دعم العملاء.
CommBox
commbox.io
CommBox عبارة عن منصة لتجربة عملاء متعددة القنوات تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، تمكن العلامات التجارية من إشراك العملاء عبر جميع القنوات من واجهة واحدة، والاستفادة من اتصالات القنوات متعددة القنوات، والمشاركة الرقمية، وأتمتة الأعمال، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وروبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي. يساعد CommBox المؤسسات على أتمتة أعمالها المتكررة، وتحسين رحلات العملاء، وتعزيز إنتاجية فرق خدمة العملاء، والبقاء في صدارة توقعات العملاء المتطورة في المشهد الرقمي الأول. يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف التشغيل في مراكز الاتصال وزيادة رضا العملاء وزيادة إنتاجية الوكيل. اكتشف تجربة CommBox: قم بزيارة www.commbox.io
Futr
futr.ai
Futr عبارة عن منصة للدردشة كخدمة تعمل على تعزيز قدرات خدمة العملاء من خلال الدردشة التلقائية والمباشرة والفيديو والدردشة الاجتماعية - بأي لغة وعلى أي قناة. مع العملاء بما في ذلك عدد من قوات الشرطة وتجار التجزئة الرائدين والجمعيات الخيرية، تساعد Futr المؤسسات الذكية على التواصل مع جماهيرها من خلال خدمات الدردشة الدائمة والفورية والمفيدة دائمًا. لا تأخذ كلمتنا لذلك. جرّب منصة Futr مجانًا من خلال الإصدار التجريبي الذي مدته شهر واحد! - نشر فوري للدردشة التلقائية - تتبع الاستخدام وعائد الاستثمار المعياري - دعم مخصص لتسجيل الوصول المقرر - نهاية مراجعة حالة الأعمال التجريبية - لا يوجد التزام - لا حاجة لبطاقة الائتمان
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة مبيعات B2B الكل في واحد لتطبيق WhatsApp. يضم: - البريد الوارد للفريق المشترك مع المراسلة ثنائية الاتجاه - منشئ chatbot WhatsApp بدون كود - البث WhatsApp والرسائل الجماعية - فتح واجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب - الأتمتة - عمليات التكامل (HubSpot CRM، وPipedrive، وSalesforce (قريبًا)، وأكثر من 5000 تطبيق مع Zapier، والمزيد) - تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS و Android رسايل سريعة وموثوقة وبديهية. باستخدام صندوق البريد الوارد المشترك لفريق رسايل، يمكنك إدارة محادثات عملائك عبر تطبيق WhatsApp، وضمان محادثات مبيعات عالية الجودة، وتقديم تجارب عملاء استثنائية. يمكن لفريقك الرد على العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق رسايل للجوال. لن تفوت أبدًا أي فرصة أو تفقد مسار العميل مرة أخرى. تتكامل رسايل مع بقية مجموعة الأدوات الخاصة بك للتأكد من أن فريقك لديه سياق كامل في جميع الأوقات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر لك الوقت: - HubSpot: مطابقة جهات اتصال رسايل تلقائيًا مع جهات الاتصال الموجودة في HubSpot. قم بتسجيل جميع أنشطتك، وقم بإنشاء تقارير HubSpot الأصلية من بيانات WhatsApp. - Pipedrive: تسجيل جميع الأنشطة، ومطابقة جهات الاتصال تلقائيًا، وإنشاء التقارير. - Salesforce: قريبًا. تحدث إلينا للانضمام إلى النسخة التجريبية. - Zapier: قم بتوصيل رسائل Rasayel بأكثر من 5000+ تطبيق ونظام. بالنسبة لحالات الاستخدام المتقدمة، تطلق واجهة برمجة تطبيقات رسايل قوة منصة رسايل، مما يسمح لك بتضمينها في أنظمتك وعملياتك الحالية والمزيد.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent عبارة عن مكتب مساعدة كامل الميزات وبرنامج للدردشة المباشرة يساعدك على إضفاء الطابع الشخصي على تفاعلات عملائك من خلال حل مكتب المساعدة الشامل. يتميز LiveAgent بأسرع أداة للدردشة في السوق وهو برنامج الدردشة المباشرة الأكثر مراجعة والمرتبة رقم 1 للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2024. انضم إلى شركات مثل BMW وYamaha وHuawei وجامعة أكسفورد في تقديم خدمة عملاء على مستوى عالمي. يستخدم LiveAgent قوة صندوق البريد الوارد العالمي متعدد القنوات، والدردشة المباشرة في الوقت الفعلي، ومركز الاتصال المدمج، وبوابة خدمة العملاء القوية. قم بإضفاء الطابع الشخصي على اتصالاتك من خلال الاستفادة من تقسيم العملاء والأتمتة وإدارة علاقات العملاء المدمجة وحزمة التحليلات القوية بالإضافة إلى قاعدة معارف العملاء لدينا. اكتشف أكثر من 175+ من ميزات مكتب المساعدة وأكثر من 200 عملية تكامل. ابدأ تجربتك المجانية لمدة شهر واحد، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. 200+ الميزات المضمنة: -حسابات POP3 -أنابيب البريد الإلكتروني -إعادة التوجيه -الأقسام -الأولويات -الحالات -العلامات -قواعد -توجيه التذاكر -الرسائل المعلبة/المحددة مسبقًا -قوالب البريد الإلكتروني - التكامل الصوتي -رصد الموقع في الوقت الحقيقي والإحصائيات -دردشات -تكامل الفيسبوك/تويتر/إينستاجرام/سلاك -قاعدة المعرفة -اقتراحات مباشرة أثناء الكتابة - ردود الفعل ونماذج الاتصال -تصنيف الوكيل، التلعيب -متعدد اللغات - مرشحات التذاكر -مشاركة الملفات والمرفقات - قوالب أزرار الدردشة وأكثر من ذلك بكثير. وكيل مباشر للشركات الناشئة: برنامج بدء التشغيل مجاني لأول 6 أشهر للشركات الناشئة التي تتقدم بطلب. هذه فرصة حصرية للشركات الناشئة للوصول إلى أفضل برامج دعم العملاء في السوق دون أي تكاليف مقدمة. بعد أول 6 أشهر، يمكن للشركات الناشئة الاستمرار في استخدام LiveAgent بسعر مخفض.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التفاعل" مع المستخدمين على أساس شخصي باستخدام ميزات CRM المدمجة. يؤدي تجميع البيانات القوي إلى إنشاء رؤى وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ. نحن نبتكر مركزًا متكاملًا للذكاء الرقمي لعلامتك التجارية. يؤدي ذلك إلى تسهيل الجهود المبذولة لدفع استراتيجيتك الرقمية وهوية علامتك التجارية من خلال تحليلات وتصورات منظمة وقوية، خالية من فائض البيانات الاجتماعية المعقدة. نحن نساعدك من خلال الخبرة الفعلية وقيادة الفكر وإدارة الأزمات. يمكّن Locobuzz أيضًا الشركات من الاستفادة من قوة التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية لإنشاء تجربة تفاعلية باستخدام روبوتات الدردشة متعددة اللغات. نحن نؤمن بأن إمكانات التجارة التحادثية يمكنها تحسين الإنتاجية من خلال دمج الذكاء البشري في الآلة عن طريق الذكاء الاصطناعي.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Certainly
certainly.io
من المؤكد أن مهمتها هي مساعدة الشركات على بناء تجارب مستخدم مذهلة للتجارة الإلكترونية، واستبدال النقرات بالمحادثات. يتصل برنامج Surely Conversational AI بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية التي تدير أعمالك عليها، ولدينا عملاء وشركاء في أكثر من 20 دولة حول العالم. بفضل أداة Chatbot Builder التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية، توفر منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة بالتأكيد تجربة بناء ممتعة وسهلة. يوفر المنتج تجارب مستخدم عالية الجودة عبر القنوات، وعمليات تكامل سلسة مع العشرات من أنظمة الأعمال، وذكاء اصطناعي قوي ومملوك يكتشف أي لغة ويقدم محتوى جاهزًا للاستخدام بأكثر من 14 لغة. من المؤكد أنها تحظى بثقة العلامات التجارية مثل Carlsberg، وTiger of Switzerland، وBooking.com، وRockwool، وTrustpilot، وSiksilk، وDeloitte، وZendesk، وAKQA.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon هي منصة المحادثة الأكثر سهولة في الاستخدام لأتمتة المحادثات، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. قم بتقليل عبء العمل لديك عن طريق ربط قنوات الخدمة ودمج برامجك والبدء في أتمتة خدمة العملاء الخاصة بك باستخدام روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي. يتأكد برنامج الدردشة الآلي من أنك متاح لعملائك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، خلال كل خطوة من رحلة العميل الخاصة بهم.
Gladly
gladly.com
بكل سرور هو برنامج خدمة العملاء الوحيد الذي تم تصميمه حول الأشخاص، وليس التذاكر. يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في كيفية عملنا وتواصلنا. لم تكن توقعات المستهلكين بشأن كيفية التعرف عليهم ومعاملتهم من قبل العلامات التجارية أكبر من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، تتعرض العلامات التجارية لضغوط للقيام بالمزيد بموارد أقل، ويجب عليها موازنة التوتر بين توفير المال باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع الاستمرار في تقديم تجارب عالمية المستوى للمستهلكين. تخلق التجارب المناسبة التواصل والولاء والقيمة الدائمة للعميل. وتفشل برامج خدمة العملاء المبنية على التذاكر في التغلب على هذا التوتر. والعلامات التجارية التي تعتمد على برامج التذاكر تفشل في هذا الاقتصاد الجديد. مداخن التكنولوجيا المتضخمة. تذاكر مكررة. تكرار المستهلك والإحباط. عوامل التحسس والارتباك. تجربتان سيئتان للخدمة سوف تفقدان العميل مدى الحياة. يطبق الذكاء الاصطناعي بكل سرور بشكل مختلف، لمساعدة العلامات التجارية التجارية على تقديم خدمة عملاء شخصية جذرية على مستوى الكونسيرج على نطاق واسع. مع بكل سرور، يساعد المستهلكون أنفسهم عندما يريدون، ويتم تحويل وكلاء خدمة العملاء إلى أبطال خارقين، ويكتسبون الكفاءة والإنتاجية. تبدأ كل محادثة في Gladly بفهم العميل في الوقت الفعلي - من هو وتفضيلاته ومحادثاته وسجل الشراء مع العلامة التجارية، وكل تفاعل في مكان واحد. ومع كل قناة مدمجة محليًا - الصوت، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والدردشة، والمراسلة الاجتماعية، والخدمة الذاتية - تتمتع العلامات التجارية ببث محادثة واحد مدى الحياة مع عملائها. عملاء Gladly هم العلامات التجارية الأكثر شعبية في العالم - Allbirds، Bombas، Crate & Barrel، Deckers، Eddie Bauer، FTD، Nordstrom، REI، Ulta Beauty، وWarby Parker. تستفيد هذه العلامات التجارية ومئات غيرها بكل سرور من أجل بناء عملاء مخلصين مدى الحياة من خلال الاتصالات العميقة.
Glassix
glassix.com
تتمثل مهمة Glassix في توسيع نطاق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للمحادثة والتواصل مع العملاء متعدد القنوات، وتمكين الشركات من إطلاق العنان لإمكاناتها غير المستغلة وتحقيق قابلية توسع لا مثيل لها. بفضل إمكانات القناة الشاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعيد شركة Glassix تشكيل رحلات العملاء. نحن نتجاوز الحدود الزمنية، ونلبي احتياجات العملاء في كل نقطة اتصال، حتى أثناء ساعات الخمول. تحظى شركة Glassix بثقة شركات Nike وAvis وNintendo وDomino's وDyson، وهي تدفع المهام إلى الأمام من خلال تقنيتها التحويلية. مع Glassix، أصبحت إدارة تفاعلات العملاء الخاصة بك أسهل من أي وقت مضى. يلغي صندوق البريد الوارد الموحد الخاص بنا الحاجة إلى أدوات متعددة، مما يؤدي إلى تبسيط إدارة سير العمل وتقليل النفقات. بدءًا من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحتى التحيات المخصصة، يمكنك إبقاء عملائك منخرطين في مكان واحد. Glassix عبارة عن منصة مراسلة موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحافظ على اتصال محادثات عملائك عبر أي قناة رقمية - تطبيقات المراسلة الفورية والرسائل النصية القصيرة ومحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة على موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك ورسائل الوسائط الاجتماعية. توفر المنصة الآمنة مجموعة ميزات قوية يتم تقديمها كخدمة اشتراك كاملة مع أدوات روبوت الدردشة المرئية ذات الرمز المنخفض/التي لا تتطلب أي معرفة تقنية للبدء. يمكن للعملاء البدء في العمل باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي للمحادثة المدعومة بـ GPT-4، أو الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات Glassix لبناء تجارب مخصصة للغاية. من خلال العمل مع شبكة عالمية من شركاء التكامل، تخدم Glassix قاعدة عملاء متنامية من العلامات التجارية الراسخة والمشاريع عالية النمو والشركات الصغيرة على حدٍ سواء. استمتع بتجربة قوة Glassix حيث تعمل على تحسين التفاعلات، مما يسمح لك بتقديم تجارب استثنائية للعملاء. قل وداعًا للمهام اليدوية واستعيد وقتك الثمين. بفضل إمكانيات الأتمتة لدينا، تتدفق المحادثات بسهولة، مما يترك عملائك في حالة من الرهبة.
Desku
desku.io
تعتبر Desku في طليعة دعم العملاء المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي متخصصة في الحلول المصممة للتجارة الإلكترونية وصناعات SaaS. تهدف الشركة إلى تحويل قطاع خدمة العملاء من خلال التركيز على زيادة الكفاءة وتعزيز تجارب المستخدم والموثوقية على مستوى المؤسسات. عروض ديسكو * الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تعمل روبوتات الدردشة وأدوات الأتمتة المساعدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من Desku على تقليل عبء عمل الدعم بشكل كبير. * صندوق الوارد المشترك: يوفر Desku صندوق بريد واردًا سريعًا للغاية وسهل الاستخدام ومُحسّنًا بالذكاء الاصطناعي، وهو مُحسّن لفرق الدعم الحديثة. * قاعدة المعرفة: يوفر Desku قاعدة معرفية سهلة الإنشاء لتمكين العملاء من خلال خيارات الخدمة الذاتية. * الدردشة المباشرة: تتيح ميزة الدردشة المباشرة في Desku التواصل السلس مع العملاء في الوقت الفعلي. لماذا تثق الشركات في Desku؟ * تحظى المنصة بثقة أكثر من 1000 وكيل دعم و350 شركة. * يساعد Desku على تقليل استعلامات الدعم بنسبة تصل إلى 50%. * تساهم الشركة في خفض تكاليف الدعم بنسبة 40%. قدرات التكامل - يتيح Desku التكامل السلس للأدوات الموجودة لتعزيز إنتاجية الفريق. تدعم المنصة أكثر من 30 تطبيقًا متكاملاً وتقدم إجراءات مخصصة مدعومة ببيانات العملاء في الوقت الفعلي.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday هو أحد حلول الدردشة المباشرة من الجيل التالي الذي يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والبشري لتقديم تجربة العملاء النهائية من خلال تمكين محادثات العملاء المخصصة للغاية. يعمل الذكاء الاصطناعي للمحادثة لدينا كحارس عملاء في الخط الأول يخدم نفسه بنفسه ويساعد العملاء على مساعدة أنفسهم، وكمساعد افتراضي أنيق يساعد في تعزيز كفاءة وكلاء خدمة العملاء. يتوفر مركز الوكلاء البديهي في Heyday على أي جهاز، حتى تتمكن من إسعاد العملاء سواء كنت في مكتبك أو أثناء التنقل. مع Heyday يمكنك: * أتمتة الإجابات على استفسارات خدمة العملاء في الخط الأول، وتأهيل العملاء وفرز الأسئلة الأكثر تعقيدًا تلقائيًا لتصعيدها إلى الوكيل المناسب * تعاون مع صندوق بريد وارد موحد للفريق لتقديم تجربة متميزة للعملاء * أنشئ عربات تسوق سريعة ومباشرة داخل الدردشة، وذلك بفضل عمليات التكامل القوية للتجارة الإلكترونية * جمع رؤى قيمة للعملاء لإثراء إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك * قم بإنشاء قوالب أو الاستفادة من الردود السريعة الموصى بها من قبل الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءتك وتوفير الوقت * إعادة استهداف العملاء على مستوى شخصي للغاية من خلال إشعارات تتبع الطلب، وزيادة مبيعات المنتجات، واستطلاعات رضا العملاء، وما إلى ذلك. * قم بتخصيص إشعارات الوكيل الخاص بك حتى لا يفوتك أي شيء * وأكثر! Heyday تستهل حقبة جديدة من الدردشة الحية. قم بالتنزيل اليوم لمنح فريق خدمة العملاء الخاص بك قوى الذكاء الاصطناعي الخارقة.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
Omnichat
omnichat.ai
توفر Omnichat حلول تجارة الدردشة الاحترافية لمجموعة واسعة من تجار التجزئة في هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وماليزيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. باعتبارنا المزود الرسمي لحلول WhatsApp Business والشريك الرسمي لـ Meta وLINE، فإننا نقدم حلول أعمال متقدمة عبر قنوات المراسلة الاجتماعية (WhatsApp وFacebook وInstagram وLINE والدردشة المباشرة على موقع الويب) مع تعزيز الكفاءة وتحليل سلوك المستخدم وبالتالي تطوير استراتيجية تجديد النشاط التسويقي. من خلال مهمة إطلاق العنان لإمكانات تجارة الدردشة من خلال مراسلة قناة Omni، وأتمتة التسويق، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت، ومنصة بيانات العملاء الاجتماعية، و"Omni AI" التي تتكامل مع ChatGPT بالإضافة إلى كتالوج WhatsApp والدفع، تعمل Omnichat على تجهيز الشركات لتوفير رحلة سلسة للعملاء من أجل اغتنام الفرص الناشئة عن بيئة البيع بالتجزئة متعددة القنوات. يمكن لميزة المبيعات عبر الإنترنت والدمج دون الاتصال بالإنترنت توجيه الزائرين بسهولة من القنوات عبر الإنترنت إلى مندوبي المبيعات في المتاجر الفعلية للمتابعة، وتسهيل التحويلات وتتبع الإيرادات عبر الإنترنت وغير متصل. من خلال الاستفادة من ChatGPT، يعمل برنامج الدردشة الآلي "Omni AI" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي كمساعد رقمي لتجار التجزئة للتعامل مع استفسارات العملاء والتوصية بالمنتجات وتسهيل تخطيط الحملات التسويقية. يسمح تطبيق WhatsApp Catalog and Payment لتجار التجزئة بإكمال رحلة العميل على WhatsApp، بدءًا من تصفح المنتجات، والتواصل مع المبيعات المعينة، وحتى إجراء عمليات الشراء، وتقصير عملية اتخاذ القرار وتسريع عملية الشراء للعملاء بالإضافة إلى تحقيق دخل فوري للتجار. من خلال تحقيق نمو في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 300% على أساس سنوي في السنوات الثلاث الماضية على التوالي، تقوم Omnichat بتمكين أكثر من 5000 شركة للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك Watsons وFortress وSasa Cosmetic وLukfook Jewellery وLVMH Group وMannings وSwire Resources وOSIM، Logitech وTimberland وTom Lee Music وVita Green والدوائر الحكومية.
Richpanel
richpanel.com
يمكن لخدمة العملاء أن تزيد أو تكسر ثقة العملاء في متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك. مع وجود Richpanel بجانبك، سيقوم فريق الدعم الخاص بك بما يلي: أ) الاستجابة بشكل أسرع ب) تقديم إجابات دقيقة دائمًا ج) إدارة الكميات الكبيرة بسهولة ود) كسب ثقة العملاء. * بوابة الخدمة الذاتية لأتمتة الأسئلة المتكررة. * مكتب مساعدة متعدد القنوات والدردشة الحية. * الرد بشكل أسرع مع السياق. * احصل على المبيعات من خلال الدردشة المباشرة. * تقارير خدمة العملاء الشاملة.
OvationCXM
ovationcxm.com
OvationCXM هي شركة إدارة تجربة العملاء (CXM) التي تساعد الشركات والأنظمة البيئية الشريكة لها على تقديم تجارب عملاء استثنائية مع رؤية كاملة وتحكم دقيق حتى يتمكنوا من امتلاك الرحلة وتوجيه التجربة وإطلاق العنان للفوائد. تتضمن منصة OvationCXM، CXMEngine، موصلات CRM مسبقة الصنع، وأدوات تنسيق وأتمتة رحلة العميل، وتجميع النظام البيئي، بالإضافة إلى تقديم المعرفة وحلول الاتصالات المتكاملة في منصة واحدة سلسة. يختار متخصصو تجربة العملاء OvationCXM لأن تقنية CXM توفر البساطة على نطاق واسع، مما يؤدي إلى تبسيط جهود CXM في كل نقطة اتصال للعملاء. يقع المقر الرئيسي لشركة OvationCXM في تيبورون، كاليفورنيا، مع قوة عاملة عن بعد على مستوى الدولة مدعومة من Nyca Partners وTelstra Ventures وKeyBank وJobsOhio Growth Capital Fund وJumpStart Ventures وSavano Capital Partners وCapital One Ventures وCommerce Ventures.
User.com
user.com
User.com عبارة عن منصة متكاملة لأتمتة التسويق تهدف إلى تعزيز المشاركة وتحسين التحويل باستخدام مصدر بيانات واحد لعملائك. يمكنك الوصول إلى العملاء من خلال مجموعة واسعة من قنوات الاتصال: البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة، والإشعارات الفورية، ومحتوى الصفحة الديناميكي، وغير ذلك الكثير - كل ذلك متاح في مكان واحد. هل أنت مهتم بأتمتة التسويق؟ احصل على النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا بدون دفع مقدم: http://bit.ly/2wrc3Ax نحن نقدم العديد من عمليات التكامل - يمكنك الاتصال بسهولة بـ Google Tag Manager وZapier وSegment وGoogle Analytics وWordpress وMagento وPrestaShop وJavaScript وCSV و Gmail وFreshmail وEmail Labs، بالإضافة إلى مجموعة أخرى كثيرة! للحصول على القائمة الكاملة، راجع صفحة التكامل الخاصة بنا هنا: http://bit.ly/38Dsxn2 باعتباره أداة للعملاء والمشاركة في الوقت الفعلي للشركات الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء، فقد تم تصميم User.com لزيادة معدلات التحويل إلى الحد الأقصى وزيادة رضا المستخدمين. باستخدام أدوات السحب والإفلات البديهية، يمكنك إنشاء عمليات أتمتة تسويقية وحملات تسويقية وإنشاء مسارات عمل تلقائية من شأنها جذب عملائك بشكل مستمر. استخدم المشغلات والشروط والإجراءات لتوصيل رسائل مخصصة إلى المستخدمين في الوقت المناسب. نحن ندرك مدى أهمية التفاعل المستمر مع المستخدمين لديك في الوقت الفعلي - من خلال دمج أداة الدردشة المباشرة الخاصة بنا، يمكنك الاتصال في الوقت الفعلي وفي جميع أنحاء العالم. يتم تخزين جميع المحادثات وتوصيلها. ابحث في أي وقت عن أحدث الرسائل - وأرسل التحديثات إلى المستخدمين عبر البريد الإلكتروني مع اتصالات بسيطة بينهم.
Charla
getcharla.com
تواصل مع زوار موقعك المباشرين على الفور وقدم أفضل تجربة في مجال المبيعات والدعم. توفر لك Charla Live Chat كل ما تحتاجه لإنشاء أفضل رحلة للعملاء. ✔️ إشراك زوار موقعك من خلال الدردشة المباشرة والمحادثات الاستباقية ✔️ إدارة طلبات الدعم الخاصة بك من خلال مكتب المساعدة والتذاكر ✔️ تمكين عملائك من خلال قاعدة المعرفة ✔️ جمع تعليقات العملاء وتحليلها ✔️ مراقبة أدائك باستخدام لوحة المعلومات ورؤى الزوار ✔️ ابق على اتصال مع تطبيقات iOS و Android للجوال ✔️ التكامل مع WordPress و Shopify و Magento بسهولة
TeamSupport
teamsupport.com
يعد TeamSupport حلاً برمجيًا شاملاً يدير تجربة العملاء بعد البيع بالكامل، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات وتقليل التباطؤ وزيادة رضا العملاء. تتيح لك مجموعة برامج خدمة العملاء الاستباقية من TeamSupport تحديد أولويات عملائك من خلال معرفة هويتهم الحقيقية ودعمهم بشكل فعال والنمو معهم. يساعد نظام TeamSupport في جعل العملاء أكثر سعادة - مما يؤدي إلى المزيد من الإيرادات لشركتك. يتضمن برنامج خدمة العملاء الخاص بـ TeamSupport ما يلي: - الدعم: نظام إدارة التذاكر الحائز على جوائز - المراسلة والدردشة المباشرة: محادثات رقمية في الوقت الفعلي - النجاح: تحسين العلاقات مع العملاء لتحقيق النجاح - الرؤى: بيانات العملاء والتحليلات
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
LiveChat
livechat.com
LiveChat عبارة عن منصة كاملة لخدمة العملاء تتمتع بإمكانات الدردشة عبر الإنترنت وتحليلات الويب. لقد تم تصميمه خصيصًا لتقديم خدمة عملاء مذهلة ومبيعات الوقود. يتم استخدام منصة خدمة العملاء الشاملة هذه من قبل أكثر من 38000 عميل في 150 دولة. إنه يتميز بتصميمه البسيط والبديهي، مما يجعل من السهل على كل من وكلاء الدعم والعملاء استخدامه فورًا. يتيح لك LiveChat تخصيص التواصل مع العملاء لتلبية توقعاتهم وتجاوزها. وهو يركز على تقديم خدمة سلسة مع ميزات قوية تدعم فرق خدمة العملاء. ويمكن استخدامه على الأجهزة المحمولة، لذلك يمكنك التأكد من أنك لن تفقد أي عملاء محتملين أبدًا، حتى أثناء التنقل. يمكن أيضًا أن تعمل الدردشة عبر الهاتف المحمول في الخلفية، لذا بغض النظر عما تفعله على هاتفك، سيستمر التطبيق في دعوة الزوار المحتملين وإعلامك بالمحادثات الواردة. أداة الدردشة في LiveChat قابلة للتخصيص بالكامل، مما يجعلها تبدو وكأنها جزء طبيعي من موقع الويب الخاص بك. واحدة من أقوى الميزات فيما يتعلق باكتساب العملاء المحتملين هي التحيات التلقائية، والتي تتيح لك تقديم المساعدة للزائرين حتى قبل أن يتواصلوا مع فريق الدعم. يمكن أيضًا تخصيص دعوات الدردشة التلقائية بناءً على سلوك العميل، مما يحسن تجربة العملاء الشاملة مع العلامة التجارية. باستخدام LiveChat، يمكن لفرق دعم العملاء تشغيل جلسات دردشة متعددة في نفس الوقت. يمكن للوكلاء استخدام نظرة خاطفة لمعرفة ما يكتبه العملاء قبل الضغط على زر "إرسال" واستخدام الردود الجاهزة، مما يساعدهم على تقليل متوسط وقت التعامل وإسعاد العملاء. ولجعل خدمتهم سهلة وشخصية، يمكن للوكلاء استخدام تفاصيل العميل المعروضة في الشريط الجانبي أثناء المحادثة. إنه يوفر رؤى تشتد الحاجة إليها حول أهم البيانات حول العميل. يمكن للوكلاء وضع علامة على كل جلسة دردشة، مما يتيح لهم اكتشاف الاستفسارات الشائعة لاحقًا وتحسين منتجاتهم أو خدماتهم. بفضل إمكانات إعداد التقارير المتقدمة في LiveChat، يمكن لفرق الدعم والمبيعات تتبع أدائها، وتحديد التحسينات، وتعزيز الإنتاجية، ونتيجة لذلك، اكتساب عملاء سعداء والاستمتاع بمزيد من المبيعات. يساعد LiveChat على إدارة رسائل العملاء، وأتمتة سير العمل، والتعاون داخل الفرق. وهو يدعم روبوتات الدردشة، مما يسمح للعلامات التجارية ببناء وإطلاق روبوتات محادثة دون الحاجة إلى البرمجة والتميز في خدمة العملاء. كما أنه يوفر قاعدة للمعرفة الذاتية للخدمة الذاتية السريعة والسهلة. يوفر LiveChat أكثر من 200 عملية تكامل قوية تسمح للشركات بتوسيع قيمة أدواتها الحالية. فهو يتكامل بسلاسة مع حلول CRM الشائعة، مثل Hubspot وPipedrive، وخدمات التجارة الإلكترونية مثل Shopify وBigCommerce، وتطبيقات المراسلة، مثل WhatsApp وFacebook - مما يسمح بمزامنة بيانات العملاء والحفاظ على الاتصال في مكان واحد بسهولة. وهو يدعم خدمات الدفع، مثل PayPal أو Stripe، مما يسمح للعملاء بإجراء الطلبات والمدفوعات مباشرة من الدردشة. وهو يعمل مع خدمات البريد الإلكتروني مثل Mailchimp، مما يساعد على جمع العملاء المحتملين ورعايتهم بعد الدردشة. هناك العديد من عمليات التكامل المتاحة التي تدعم الشركات في تقديم خدمة عملاء ممتازة وتعزيز مبيعاتها. فريق LiveChat جاهز دائمًا للمساعدة في أي شيء 24/7/365. يقدم أبطال الدعم في LiveChat أفضل تجربة لخدمة العملاء من خلال الرد السريع على الأسئلة وحل المشكلات وتقديم الحلول.
ProProfs
proprofs.com
Proprofs هو المزود الرائد لبرنامج SaaS المصمم لإنشاء موظفين أكثر ذكاءً وعملاء أكثر سعادة. مع مجموعة شاملة من الأدوات ، بما في ذلك صانع التدريب ، قاعدة المعرفة ، صانع الاختبارات ، صانع المسح ، CRM ، وأكثر من ذلك ، تمكن Proprofs المؤسسات من تعزيز التعلم وتبسيط الدعم ورضا العملاء. ملتزمة بمهمة 100 عام من فرحة العملاء ، يخدم Proprofs أكثر من 15 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة. تتضمن منتجات proprofs: - صانع التدريب - صانع مسابقة - صانع المسح - رؤى Qualaroo - دردشة حية - مكتب المساعدة - قاعدة المعرفة - إدارة المشروع - picreel popups - BigContacts CRM - Webinarninja - Courseninja يتم استخدام أدوات Proprofs الذكية من قبل العديد من شركات Fortune 500 ، مثل Sony و Acer و Adobe و Accenture و Cisco & Dell ، والمستخدمين من المعاهد التعليمية الرائدة مثل Phoenix و Harvard & Yale. يستضيف الموقع أكثر من مليون قطعة من المحتوى في 70+ لغة. إنها منصة رائدة في مجال التدريب والتقييم عبر الإنترنت مع أكبر مكتبة في العالم من الاختبارات المهنية والمسابقات.
Khoros
khoros.com
تمكن شركة Khoros Marketing العملاء من تبسيط عملية التسويق الاجتماعي المعقدة لبناء وحماية علامتهم التجارية. تقدم خوروس للتسويق للعملاء: * التسويق الاجتماعي: تنظيم الحملات الاجتماعية المتكاملة وإدارتها وإشراكها وقياسها في نظام أساسي سهل التكوين وقابل للتكيف بدرجة كبيرة. * الذكاء: ابق في صدارة السوق والمنافسة وجمهورك من خلال رؤى قوية ويمكن الوصول إليها بناءً على بحث غير محدود في الوقت الفعلي عبر قنوات التواصل الاجتماعي العامة. * Vault: قم بحماية علامتك التجارية عبر بصمتك الاجتماعية من خلال إدارة الوصول وبيانات الاعتماد. * الخبرات: إلهام مشاركة الجمهور عبر ممتلكاتك الرقمية من خلال قوة المحتوى الاجتماعي الذي ينشئه المستخدمون. * تشمل المزايا الرئيسية ما يلي: توسيع نطاق تفاعلاتك: اجمع جميع الفرق والقنوات والمحتوى الخاص بك في نظام أساسي واحد لإدارة الحملات الاجتماعية المتكاملة. * حماية علامتك التجارية: الرؤية المركزية والتحكم في الوصول إلى الحساب، والموافقة على المحتوى، والفرق تعني حماية حقوق ملكية العلامة التجارية على نطاق واسع. * قياس ما يهم: ترجمة أدائك الاجتماعي إلى مقاييس تهم عملك باستخدام لوحات المعلومات القابلة للتكوين وصادرات البيانات. * إدارة الأزمات: ابق على اطلاع بأي أزمة من خلال فهم متى تظهر الأزمات، وكيف ومتى يتم التعامل معها باستخدام البيانات في الوقت الفعلي والإشعارات المخصصة. * الذكاء التنافسي: قم بتطوير معايير تنافسية وتتبع حملات منافسيك لضمان تمييز هادف للعلامة التجارية.
Pulsedesk
pulsedesk.com
نظام المساعدة العالمي - جمع وإدارة وتحليل طلبات العملاء من جميع القنوات في "نافذة" واحدة Pulsedesk هو ميدسك مرنة وموثوقة توفر دعم العملاء متعدد القنوات. يتلقى المستخدمون مجموعة واسعة من الأدوات لأتمتة العمليات الروتينية والامتثال لمتطلبات SLA ، وكذلك الدعم الفني المستجيب للغاية. من السهل أيضًا دمج برامج الطرف الثالث ، وإنشاء قاعدة معرفة ، وإطلاق بوابة عميل ، وإعداد أداة الويب الخاصة بك في نظام Pulsedesk.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer هي أول منصة من نوعها لإدارة علاقات العملاء (CRM) مصممة لإدارة حجم الدعم الكبير من خلال تحسين التجارب طوال رحلة خدمة العملاء. تساعد Kustomer العلامات التجارية على حل المحادثات بسرعة على جميع القنوات الرقمية من خلال أتمتة 40% من التفاعلات عبر الخدمة الذاتية، وحل الاتصال الأول من خلال التوجيه الذكي، وقيادة تجارب القنوات المتعددة بين العملاء والوكلاء. تعمل منصة CRM المفتوحة الخاصة بنا على تقليل التكاليف من خلال العمل كسجل واحد للحقيقة، وإدارة البيانات ووضعها في سياقها لدفع عمليات أكثر ذكاءً تعمل على توسيع نطاق الأعمال. يقوم Kustomer IQ بتضمين الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء النظام الأساسي للتخلص من المهام المتكررة، وتشتيت الأسئلة السهلة، وتعزيز تجارب الدعم التي ترضي العملاء. واليوم، تعد Kustomer المنصة الأساسية لبعض العلامات التجارية الرائدة في خدمة العملاء مثل Ring وGlovo وGlossier وSweetgreen. يقع المقر الرئيسي لشركة Kustomer في مدينة نيويورك، وقد تم تأسيسها في عام 2015 على يد رواد الأعمال براد بيرنباوم وجيريمي سورييل، وقد جمعت أكثر من 174 مليون دولار من تمويل المشاريع، وهي مدعومة من قبل شركات رأس المال الاستثماري الرائدة بما في ذلك: Coatue، وTiger Global Management، وBattery Ventures، وRedpoint Ventures، وCisco Investments، شركاء كنعان، مشاريع بولدستارت والتأثير الاجتماعي.
Freshdesk
freshdesk.com
يساعد FreshDesk (منتج من FreshWorks Inc.) الشركات على فرحة عملائها دون عناء مع البرامج الحديثة والبديهية لدعم العملاء. يقوم FreshDesk بتحويل الطلبات القادمة عبر البريد الإلكتروني والويب والهاتف والدردشة والرسائل والاجتماعية إلى تذاكر ، وتوحيد حل التذاكر عبر القنوات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إمكانات الأتمتة القوية وقدرات الذكاء الاصطناعي مثل أتمتة تعيين التذاكر ، وتحديد أولويات التذاكر ، ومساعدة الوكيل ، وحتى إرسال الاستجابات المعلبة ، تساعد على تبسيط عملية الدعم. يعزز FreshDesk أيضًا تعاون الفريق ، ويتكامل مع مجموعة من أدوات الطرف الثالث ، ويوفر قدرات دعم تنبؤية وإدارة الخدمات الميدانية. توفر ميزات التقارير والتحليلات رؤى مطلوبة لتنمية الأعمال.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks عبارة عن منصة متكاملة لمشاركة العملاء. تساعد ميزات مثل المهام للفرق، وإمكانيات إدارة العملاء، وإنشاء مسارات عمل تلقائية، وتعيين رسائل البريد الإلكتروني، ووضع علامات على رسائل البريد الإلكتروني للبقاء منظمًا، وإضافة ملاحظات داخلية على تخفيف عبء عمل البريد الإلكتروني وتخفيف العبء على رسائل البريد الإلكتروني لفريقك. علاوة على ذلك، لدى Helpmonks خيار الدردشة المباشرة المضمن في كل خطة ومنصة قوية لتسويق البريد الإلكتروني لحملات البريد الإلكتروني ومشغلات البريد الإلكتروني الآلية. علاوة على ذلك، تعد Helpmonks أداة البريد الوارد المشتركة الوحيدة التي توفر نماذج نشر متعددة - SaaS (مستضافة)، وخوادم سحابية مخصصة، وخيارات محلية (مستضافة ذاتيًا) ويتم تسعيرها لكل صندوق بريد وليس لكل مستخدم. Helpmonks هو برنامج صندوق بريد مشترك يمكّن فريقك من التعاون في محادثات البريد الإلكتروني. تجعل Helpmonks جميع صناديق البريد المشتركة الخاصة بك متاحة في موقع مركزي، بحيث تكتسب مؤسستك الشفافية والرؤية الثاقبة لجميع رسائل البريد الإلكتروني لفريقك. لكل عضو في الفريق. في المكتب، في المنزل، أو للفرق البعيدة. علاوة على ذلك، يعمل Helpmonks مع كل مزودي خدمة البريد الإلكتروني حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام الأدوات التي تعرفها وتستخدمها بالفعل.
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