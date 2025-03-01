برامج الدردشة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تتيح برامج الدردشة المباشرة للشركات التواصل مع زوار موقع الويب في الوقت الفعلي من خلال نوافذ الدردشة. يمكن لممثلي خدمة العملاء استخدام هذا البرنامج لمساعدة المستخدمين في طرح الأسئلة حول المنتجات أو التنقل في الموقع. يمكن لوكلاء الدعم بدء التفاعلات مع مربعات الدردشة المنبثقة أو انتظار وصول الزائرين لاستفساراتهم. تشمل الميزات الرئيسية إعداد التقارير والتحليلات وإشعارات الدردشة التفاعلية وأرشفة المحادثات. تساعد هذه الأداة فرق خدمة العملاء على الاستجابة بسرعة للاستفسارات، وتسمح لموظفي تطوير الأعمال بإشراك العملاء المتوقعين الذين يصعب الوصول إليهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتمكن الموظفين الإداريين في قطاع التعليم من التواصل مع الطلاب المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج وظيفة الدردشة المباشرة في أنواع البرامج الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية وحلول مكتب المساعدة.
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Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Five9
five9.com
توفر منصة Five9 Intelligent CX مجموعة شاملة من الحلول للتعامل مع العملاء عبر القنوات التي يختارونها، وتمكين المديرين بالرؤى والذكاء في أداء مركز الاتصال، والارتقاء بأعمالك لتقديم نتائج أعمال أفضل وجلب الفرح إلى CX™. تشتمل منصتنا السحابية الأصلية والقابلة للتطوير والآمنة على مركز اتصال؛ المشاركة الشاملة؛ إدارة مشاركة القوى العاملة؛ التوسع من خلال أكثر من 1400 شريك؛ والذكاء الاصطناعي المبتكر والعملي والأتمتة وتحليلات الرحلات المضمنة كجزء من النظام الأساسي. تعمل شركة Five9 على جلب قوة الأشخاص والتكنولوجيا والشركاء إلى أكثر من 2500 منظمة حول العالم.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني الشاملة التي توفر الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والمدربين والمسوقين بأدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم ، والتفاعل مع المشتركين ، وتحويل المشتركين إلى العملاء الذين يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة ، يختار عملاؤنا getResponse لحلنا سهل الاستخدام ، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني-مع الأتمتة ، ونمو القائمة ، وأدوات اتصال إضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والعيش الدردشات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية ، وبيع منتجاتها وخدماتها ، وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدما؟ GetResponse Max و Max² هما حلول للمطالبين بالمستخدمين الذين يبحثون عن ميزات التسويق المتقدمة والدعم الموثوق به.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Genesys Cloud
genesys.com
تحظى منصة Genesys Cloud CX™ بثقة الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما أنها معترف بها في جميع أنحاء العالم كحل مركز اتصال سحابي رائد في الصناعة ومنصة لتجربة العملاء (CX). بغض النظر عن المكان الذي تبدأ فيه محادثة العميل أو تنتهي، فإن Genesys Cloud CX يعمل على تحويل تجربة عملائك. فهو يربط الرؤى عبر الفرق والأدوات والتفاعلات بحيث يكون لديك البيانات اللازمة لمعالجة مشكلات العملاء بسهولة. التقِ بعملائك في أي مكان وفي أي وقت وعلى أي قناة باستخدام مجموعة من القنوات الرقمية. * أتمتة النتائج الناجحة قم بتبسيط كيفية تواصلك مع العملاء عبر القنوات. من خلال الأتمتة الذكية عبر رحلة العميل بأكملها، يمكنك استخدام البيانات والرؤى المكتسبة لاتخاذ الإجراء الصحيح في الوقت المناسب لتحقيق أفضل النتائج. * الابتكار على نطاق واسع امنح موظفيك ووكلاء مركز الاتصال المعلومات التي يحتاجون إليها في أداة مصممة لتعزيز المشاركة وتحسين تفاعلات العملاء وتعزيز أداء فريقك. * إعادة تصور التجارب المهمة استخدم Genesys Cloud CX كتطبيق مركز اتصال سحابي شامل وقم بتوسيع المجموعة بسهولة باستخدام مئات عمليات التكامل المجمعة. حقق الاستفادة الكاملة من النظام الأساسي لتجربة العملاء القابل للتركيب مع عمليات التكامل والتطبيقات التابعة لجهات خارجية حتى تتمكن من الوصول إلى العملاء في أي لحظة وعلى أي قناة. بفضل مجموعة الإمكانات الرقمية الشاملة في Genesys Cloud CX، يمكن لموظفي مركز الاتصال والعملاء المشاركة في محادثات سلسة عبر القنوات الرقمية مثل الدردشة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي. عزز تجربة العميل باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي التنبؤي (AI) وقم بالتوجيه إلى وكيل مركز الاتصال البشري عندما يكون لدى العملاء احتياجات أكثر تعقيدًا. تقوم Genesys بإعادة تعريف تجربة العملاء من خلال برنامج مركز الاتصال المبتكر. يتم نشر Genesys Cloud CX الحائز على جوائز خلال أيام، وهو سهل الاستخدام ويبتكر مع الترقيات كل أسبوع. بفضل لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وأدوات الإدارة البسيطة والتحليلات، يوفر Genesys Cloud CX الرؤى التي تحتاجها لإدارة أعمالك. وستأخذ مركز الاتصال الخاص بك وإستراتيجية تجربة العملاء إلى الغد - بغض النظر عن مكان تواجد وكلائك أو القنوات التي يتعاملون معها.
JustCall
justcall.io
JustCall: تواصل منصة الاتصالات التجارية الكل في واحد مع الآفاق والعملاء عبر الصوت والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني و WhatsApp. أتمتة سير العمل مع 100+ تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي ، وشاهد عملك ينمو على الطيار الآلي. موثوق به من قبل 6000 من الأعمال التجارية على مستوى العالم ، يربح JustCall الفرق التي تواجه العملاء لتقديم تفاعلات العملاء الخالية من العيوب التي تغذيها رؤى AI في الوقت الفعلي وما بعد الاتصال. أفضل ميزات justcall للاحتفاظ بها: * الاتصال الواردة والصادرة * إرسال واستقبال الرسائل القصيرة و MMS * دالر المبيعات (تلقائي ، التنبؤية والقوى الدالج) * سير عمل الرسائل القصيرة * روبوتات الرسائل القصيرة * IVR متعددة المستويات * مساعدة الوكيل في الوقت الحقيقي * SMS SMS التي تعمل بالنيابة * تدريب الذكاء الاصطناعي * تحليل المشاعر * تسجيل مكالمة من الذكاء الاصطناعي * مراقبة المكالمات الحية * مشتركة WhatsApp Inbox * توزيع المكالمات التلقائي (ACD) * 100+ تكامل CRM * أرقام هواتف العمل في 70+ دولة
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لتنمية مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في أي وقت من الأوقات. يعد Smartsupp واحدًا من حلول الدردشة وروبوتات الدردشة الرائدة والأكثر موثوقية في العالم، ويعمل حاليًا على تعزيز أكثر من 100000 متجر ويب وموقع ويب.
Freshdesk
freshdesk.com
يساعد FreshDesk (منتج من FreshWorks Inc.) الشركات على فرحة عملائها دون عناء مع البرامج الحديثة والبديهية لدعم العملاء. يقوم FreshDesk بتحويل الطلبات القادمة عبر البريد الإلكتروني والويب والهاتف والدردشة والرسائل والاجتماعية إلى تذاكر ، وتوحيد حل التذاكر عبر القنوات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إمكانات الأتمتة القوية وقدرات الذكاء الاصطناعي مثل أتمتة تعيين التذاكر ، وتحديد أولويات التذاكر ، ومساعدة الوكيل ، وحتى إرسال الاستجابات المعلبة ، تساعد على تبسيط عملية الدعم. يعزز FreshDesk أيضًا تعاون الفريق ، ويتكامل مع مجموعة من أدوات الطرف الثالث ، ويوفر قدرات دعم تنبؤية وإدارة الخدمات الميدانية. توفر ميزات التقارير والتحليلات رؤى مطلوبة لتنمية الأعمال.
Sendbird
sendbird.com
تعتقد Sendbird أن المحادثات هي جوهر بناء العلاقات مع العملاء. على هذا النحو، قمنا ببناء منصة المحادثات الأكثر إثباتًا في العالم لتطبيقات الأجهزة المحمولة عبر الدردشة والصوت والفيديو. يستخدم رواد الصناعة مثل Virgin Mobile وHinge وPaytm Sendbird لزيادة المعاملات والولاء لمئات الملايين من المستخدمين كل شهر. في الواقع، تعمل خدمة Sendbird على تشغيل المحادثات داخل التطبيق لأكثر من 300 مليون مستخدم نشط شهريًا، حيث يرسلون أكثر من 7 مليارات رسالة شهريًا عبر 1200 عميل عالمي. العرض التوضيحي لـ Sendbird قيد التنفيذ هنا: https://sendbird.com/products/demos يقع مقر Sendbird الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، ويحظى بدعم من re ICONIQ Growth، وSTEADFAST Capital Ventures، وTiger Global Management، وMeritech Capital، وEmergence Capital، وShasta Ventures، أغسطس Capital وFunders Club وWorld Innovation Lab وY Combinator.
LiveChat
livechat.com
LiveChat عبارة عن منصة كاملة لخدمة العملاء تتمتع بإمكانات الدردشة عبر الإنترنت وتحليلات الويب. لقد تم تصميمه خصيصًا لتقديم خدمة عملاء مذهلة ومبيعات الوقود. يتم استخدام منصة خدمة العملاء الشاملة هذه من قبل أكثر من 38000 عميل في 150 دولة. إنه يتميز بتصميمه البسيط والبديهي، مما يجعل من السهل على كل من وكلاء الدعم والعملاء استخدامه فورًا. يتيح لك LiveChat تخصيص التواصل مع العملاء لتلبية توقعاتهم وتجاوزها. وهو يركز على تقديم خدمة سلسة مع ميزات قوية تدعم فرق خدمة العملاء. ويمكن استخدامه على الأجهزة المحمولة، لذلك يمكنك التأكد من أنك لن تفقد أي عملاء محتملين أبدًا، حتى أثناء التنقل. يمكن أيضًا أن تعمل الدردشة عبر الهاتف المحمول في الخلفية، لذا بغض النظر عما تفعله على هاتفك، سيستمر التطبيق في دعوة الزوار المحتملين وإعلامك بالمحادثات الواردة. أداة الدردشة في LiveChat قابلة للتخصيص بالكامل، مما يجعلها تبدو وكأنها جزء طبيعي من موقع الويب الخاص بك. واحدة من أقوى الميزات فيما يتعلق باكتساب العملاء المحتملين هي التحيات التلقائية، والتي تتيح لك تقديم المساعدة للزائرين حتى قبل أن يتواصلوا مع فريق الدعم. يمكن أيضًا تخصيص دعوات الدردشة التلقائية بناءً على سلوك العميل، مما يحسن تجربة العملاء الشاملة مع العلامة التجارية. باستخدام LiveChat، يمكن لفرق دعم العملاء تشغيل جلسات دردشة متعددة في نفس الوقت. يمكن للوكلاء استخدام نظرة خاطفة لمعرفة ما يكتبه العملاء قبل الضغط على زر "إرسال" واستخدام الردود الجاهزة، مما يساعدهم على تقليل متوسط وقت التعامل وإسعاد العملاء. ولجعل خدمتهم سهلة وشخصية، يمكن للوكلاء استخدام تفاصيل العميل المعروضة في الشريط الجانبي أثناء المحادثة. إنه يوفر رؤى تشتد الحاجة إليها حول أهم البيانات حول العميل. يمكن للوكلاء وضع علامة على كل جلسة دردشة، مما يتيح لهم اكتشاف الاستفسارات الشائعة لاحقًا وتحسين منتجاتهم أو خدماتهم. بفضل إمكانات إعداد التقارير المتقدمة في LiveChat، يمكن لفرق الدعم والمبيعات تتبع أدائها، وتحديد التحسينات، وتعزيز الإنتاجية، ونتيجة لذلك، اكتساب عملاء سعداء والاستمتاع بمزيد من المبيعات. يساعد LiveChat على إدارة رسائل العملاء، وأتمتة سير العمل، والتعاون داخل الفرق. وهو يدعم روبوتات الدردشة، مما يسمح للعلامات التجارية ببناء وإطلاق روبوتات محادثة دون الحاجة إلى البرمجة والتميز في خدمة العملاء. كما أنه يوفر قاعدة للمعرفة الذاتية للخدمة الذاتية السريعة والسهلة. يوفر LiveChat أكثر من 200 عملية تكامل قوية تسمح للشركات بتوسيع قيمة أدواتها الحالية. فهو يتكامل بسلاسة مع حلول CRM الشائعة، مثل Hubspot وPipedrive، وخدمات التجارة الإلكترونية مثل Shopify وBigCommerce، وتطبيقات المراسلة، مثل WhatsApp وFacebook - مما يسمح بمزامنة بيانات العملاء والحفاظ على الاتصال في مكان واحد بسهولة. وهو يدعم خدمات الدفع، مثل PayPal أو Stripe، مما يسمح للعملاء بإجراء الطلبات والمدفوعات مباشرة من الدردشة. وهو يعمل مع خدمات البريد الإلكتروني مثل Mailchimp، مما يساعد على جمع العملاء المحتملين ورعايتهم بعد الدردشة. هناك العديد من عمليات التكامل المتاحة التي تدعم الشركات في تقديم خدمة عملاء ممتازة وتعزيز مبيعاتها. فريق LiveChat جاهز دائمًا للمساعدة في أي شيء 24/7/365. يقدم أبطال الدعم في LiveChat أفضل تجربة لخدمة العملاء من خلال الرد السريع على الأسئلة وحل المشكلات وتقديم الحلول.
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية على اكتساب المستخدمين وتحويلهم وإشراكهم وإسعادهم من خلال تجارب المحادثة والشخصية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي عبر 20 قناة وأكثر من 100 لغة. مع رؤية إنشاء منصة التجارة التحادثية الأكثر إقناعًا في القرن الحادي والعشرين، تتيح منصة التجارة التحادثية من Haptik للعلامات التجارية تصميم تجارب مبهجة تعمل على تحسين معدلات التحويل عبر كل مرحلة من رحلة عملائها. ومن بين عملاء وشركاء Haptik الرائدين KFC، وWirlpool، وStarhub، وHP، وReliance Jio، وCEAT، وDisney Hotstar، وOLA، وZurich Insurance وغيرها.
Channel.io
channel.io
Channel Talk عبارة عن برنامج AI Messenger الكل في واحد مخصص لمساعدتك في تقديم خدمة عملاء على مستوى VIP. نحن نقدم ميزات الدردشة المباشرة والدردشة الجماعية وإدارة علاقات العملاء والتسويق وروبوتات الدردشة المصممة لمساعدتك في التعرف على العملاء الرئيسيين وتحسين جودة مشاركة العملاء في كل مرحلة من مراحل مسار تحويل العملاء. إنه أقرب شيء إلى تجربة العملاء في المتجر للبيئة عبر الإنترنت، مما يساعدك على تحويل الزائرين لأول مرة إلى زوار دائمين لعلامتك التجارية.
Customerly
customerly.io
امنح عملائك الدعم الذي يستحقونه. يُسهل برنامج Customerly الاستمرار في تقديم دعم عالمي المستوى لعملائك أثناء تنمية أعمالك وتوسيع نطاقها
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Signpost
signpost.com
Signpost هو الحل الكامل والآلي لجمع تعليقات العملاء، والحصول على تقييمات أكثر وأفضل، وكسب عملاء جدد، والحصول على إحالات وزيادة الأعمال المتكررة.
Intercom
intercom.com
Intercom هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة عملاء سلسة عبر الأتمتة والدعم البشري ، مما يوفر زيادة رضا العملاء مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا حيث يتم حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم الإنسان ، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات العملاء ذات القيمة الأعلى. تعتمد أكثر من 25000 منظمة عالمية ، بما في ذلك شركة Atlassian و Amazon و Lyft Business ، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. يتم استخدام منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتمكين التفاعلات مع أكثر من 600 مليون مستخدم شهريًا نشطًا. تأسست في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رأس المال الاستثماري ، بما في ذلك Kleiner Perkins و Bessemer Venture Partners و Social Capital ، Intercom في مهمة لجعل أعمال الإنترنت شخصية.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell هي شركة رائدة في ابتكارات المراسلة عبر الهاتف المحمول والدردشة التجارية. تتيح منصة التجارة Clickatell Chat Commerce للعلامات التجارية التواصل والتفاعل والتعامل مع المستهلكين من خلال توفير رحلات تجارية تحادثية مبتكرة وبديهية من خلال سهولة المراسلة، بشكل آمن وعلى نطاق واسع. تستخدم العلامات التجارية العالمية منصة التجارة الدردشة الموثوقة من Clickatell لتقليل التكاليف مع زيادة القيمة إلى أقصى حد والارتقاء بتجارب العملاء عبر جميع مراحل دورة حياة المستهلك. يقع المقر الرئيسي لشركة Clickatell في منطقة الخليج ولها مكاتب في كندا وجنوب أفريقيا ونيجيريا. تعرف على المزيد على www.clickatell.com.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة يعمل من الذكاء الاصطناعى يسهل إعداده واستخدامه وحجمه. يعمل Zendesk Solution خارج الصندوق ، ويسهل تعديله في حالة التغيير ، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتطور لفرق الخدمة على حل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بنيت على مليارات من تفاعلات CX ، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها من الخدمة الذاتية ، إلى الوكلاء ، إلى المشرفين ، لمساعدتك على النمو والعمل بفعالية على نطاق واسع. Zendesk يمكّن الوكلاء من الأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجونه إلى تقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة ، سواء كانت رسائل اجتماعية أو هاتف أو بريد إلكتروني. يجمع Zendesk بين كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات في كل مكان ، إلى تدفقات سير العمل التي تعمل بالطاقة AI ، وأتمتة ، وسوق مكون من 1200 تطبيق - يتم تحميصها جميعها تحت سقف واحد. وحلنا سهل التنفيذ والضبط على الطيران ، وتحرير الفرق من المطالبة بها والمطورين والشركاء باهظا لإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk ، نحن في مهمة لتبسيط تعقيد العمل وجعل من السهل على الشركات إنشاء اتصالات ذات معنى مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة ، نعتقد أن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة ، بغض النظر عن حجمها أو الصناعة أو الطموح. يخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع Zendesk في سان فرانسيسكو ، ويدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center هو حل مشاركة العملاء في كل مكان مع Voice و 30+ قناة رقمية ، وخيارات AI المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات ، وأدوات التوعية الاستباقية ، والوكلاء الافتراضيين الذكيين الذين يفهمون نية العميل. إنه يوفر أكثر من 300 تكامل مسبقًا (بما في ذلك CRMS الرائدة) وحل إدارة مشاركة القوى العاملة المتكاملة والمواد المتكاملة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. تم دمج RingCentral Contact Center بإحكام مع حل RingCentral MVP ، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسة والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تمكن من التعاون السلس متعدد الوظائف.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عملائك من مكان واحد. يمكنك بسهولة إضافة وكلاء جدد إلى نظامك وحل المحادثات بسهولة. يمنحك Chatwoot أيضًا تقارير في الوقت الفعلي لقياس أداء فريقك، واستجابات جاهزة للرد بسهولة على الأسئلة المتداولة والملاحظات الخاصة للوكلاء للتعاون فيما بينهم.
OnceHub
oncehub.com
يساعد Oldhub المؤسسات المبيعات الكبيرة والصغيرة إلى المسار السريع وتبسيط تقديم الخدمات مع جدولة المواعيد وحلول المشاركة الرقمية التي تتكيف مع تفضيلات عملائها في الوقت الفعلي. المعروف سابقًا باسم MinmentOnce ، يتم الاعتراف على نطاق واسع بصفتنا مرسًا في الحجز والتقويم عبر الإنترنت ، لكن عرضنا يمتد إلى أبعد من ذلك إلى مجموعة من الأدوات الرائدة في السوق المصممة لالتقاط وتأهيل ومشاركة وتحويل العملاء المتوقعين بأقصى قدر من الكفاءة والتنظيمية- أمن متوافق. يعتمد علينا المستقلون ، والملاكين والملاكين ، والوكلاء ، والشركات التابعة ، والفرق الداخلية في كل صناعة ، لزيادة مبيعاتهم الرقمية وتسويقها ، وضرب أهداف التوظيف ، وتقديم خدمات عالية الجودة ، واحدة أو في فريق ، شخصيًا ، شخصياً ، عن بعد ، أو كليهما. فرص الشاشة والوزن ، توجههم تلقائيًا إلى الموظفين المناسبين ، وإدارة تجمعات الموارد للتعاون بين الفريق ، وغرف الاحتياط أو المعدات أثناء ذهابك. عندما يحين الوقت ، قفز على مكالمة ، قم بالتبديل إلى الفيديو ، أو الدردشة مباشرة. ابدأ مجانًا ، ثم ترقية خطتك. ابدأ بسيطة. إغلاق لا يصدق.
eDesk
edesk.com
تساعد eDesk تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم خدمة عملاء استثنائية للغاية، في كل مكان يبيعون فيه. تقدم eDesk مجموعة كاملة من أدوات التجارة الإلكترونية الحائزة على جوائز لتبسيط عمليات دعم العملاء وإعداد التقارير من أجل أوقات استجابة أسرع لتحسين الإنتاجية والربحية بشكل كبير. تم تصميم برنامج دعم العملاء الخاص بها خصيصًا لمنح شركات التجارة الإلكترونية رؤية موحدة لجميع استفسارات العملاء، مع مركزية جميع قنوات الدعم الخاصة بهم ووسائل التواصل الاجتماعي ومتجر الويب ورسائل السوق، من خلال صندوق الوارد الذكي الخاص بها. فهو يقوم تلقائيًا بتحديد أولويات الرسائل بناءً على احتياجات عملك وتعيينها باستخدام القواعد المستندة إلى الأدوار، حتى يتمكن فريقك من الرد على العملاء بشكل أسرع 5 مرات وبناء الولاء وزيادة عملية إعادة الشراء. عند التعامل مع استفسارات العملاء، تقترح أتمتة الذكاء الاصطناعي أفضل الإجابات والترجمات حتى يتمكن وكلاءك من الاستجابة بسهولة وبأي لغة محلية. يمكن للشركات الجادة في البيع عبر الإنترنت توسيع نطاق خدمة العملاء أثناء توسعها في أسواق جديدة بثقة. يتكامل eDesk أصلاً مع البيانات ويدمجها من أكثر من 200 سوق ومتجر ويب وشبكات اجتماعية واتصالات وقنوات لوجستية - أكثر من أي مزود آخر لبرامج دعم العملاء - حتى تتمكن من الوصول إلى معلومات الطلب الشاملة بنقرة زر واحدة. يعد eDesk أيضًا الحل الوحيد لدعم العملاء في مجالس مطوري Amazon وWalmart، حيث يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تنمية أعمالهم من خلال قنوات مبيعات جديدة، مرتبطة بشكل جيد بأدوات وعمليات دعم العملاء.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Chatify
chatify.com
وداعًا لرسوم الوكيل، مرحبًا بالعملاء، طريقة أفضل وأرخص وأكثر ذكاءً للدردشة المباشرة مع عملائك. معظم العملاء الذين يحتاجون إلى الدعم لا يريدون الاتصال بك، بل يريدون الدردشة معك. لماذا الدردشة الحية؟ 9/10 زوار لموقعك على الويب
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (أحد منتجات Freshworks Inc.) هو حل مشاركة محادثة يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة على الويب والبريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الاجتماعية مثل WhatsApp وInstagram وiMessage. تقدم Freshchat أيضًا روبوتات دردشة أصلية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن إنشاؤها بسهولة باستخدام أداة إنشاء بدون تعليمات برمجية، مما يساعد الشركات على تقديم خدمة ذاتية مخصصة على نطاق واسع. باستخدام أداة إنشاء رحلة Freshchat وأدلة التشغيل الجاهزة، يمكن للشركات البقاء في صدارة احتياجات عملائها ودعمهم بشكل استباقي كلما لزم الأمر. يوفر Freshchat أيضًا عرضًا شاملاً لسجل محادثات العميل والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مما يجعل الوكلاء أكثر إنتاجية ويمكّنهم من تقديم تجارب مخصصة.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
tawk.to
tawk.to
tawk.to هو تطبيق مجاني للدردشة المباشرة يتيح لك مراقبة الزوار والدردشة معهم على موقع الويب الخاص بك أو من صفحة مجانية قابلة للتخصيص. يمكنك الحصول على عدد غير محدود من الوكلاء وإضافتهم إلى عدد غير محدود من المواقع حتى يتمكنوا من التواصل مع زوار موقعك دون أي قيود. يتم الاحتفاظ بسجل الدردشة الخاص بك إلى الأبد حتى تقوم بحذفه. يسهّل موقع tawk.to على أكثر من ستة ملايين شخص التواصل والتعامل مع مليارات العملاء - بغض النظر عن مكان تواجدهم أو طريقة الدفع. كن متواجدًا عندما يحتاجون إليك من خلال رسائل غير محدودة، وحجز التذاكر، وقاعدة المعرفة الخاصة بك - كل ذلك مجاني 100%. يعد برنامج إدارة الرسائل والعملاء من tawk.to سهل الاستخدام عبر جميع الأجهزة ويتكامل مع جميع مواقع الويب والصفحات المقصودة الخاصة بك. يوفر tawk.to تطبيقات iOS وAndroid وWindows وMac OSX لإبقائك على اتصال أينما ذهبت. يقدم موقع tawk.to دعمًا مباشرًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع و365 دقيقة.
Arena
arena.im
تقوم Arena بتطوير الجيل القادم من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة من بيانات الطرف الأول ، لبناء جماهير موثوقة ، في كل مكان. حلولنا - الدردشة الحية ، المدونة الحية ، أرينا personas) الاستفادة من الميزات الأكثر شعبية من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي منصة تديرها. أكثر من 20.000 عميل يثقون في Arena لجمع جماهيرهم على الويب أو في التطبيقات أو في الأحداث المباشرة (أو الثلاثة) للتفاعل مع المحتوى والمجتمع والتجارة.
WebinarJam
home.webinarjam.com
قم بزيادة مبيعاتك وحضورك من خلال نظام الندوات عبر الإنترنت الوحيد الذي ينتج حدث بث مباشر كامل من التسجيل إلى إعادة التشغيل. يحتوي WebinarJam على المزيد من الميزات، ولا يوجد تنزيلات، وهو التحسين الأكثر دراماتيكية للبث المباشر، وبث الأحداث، وبث الندوات عبر الإنترنت الذي تم إصداره للجمهور على الإطلاق. موثوق به من قبل أكثر من 50.000 عميل.
Zoho Desk
zoho.com
يمكن لـ Zoho Desk مساعدة الشركات على إدارة اتصالات العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة ونص الرسائل القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. يساعدك أيضًا على تعيين مكالمات لوكلائك بناءً على قسمهم أو فريقهم ، وتوجيه المكالمات تلقائيًا إلى الوكلاء الذين يعرفه العميل ، ويمكنك من الحفاظ على تناسق الخدمة لبناء علاقات عصيدة ذات معنى. قم بتوصيل رقم خدمة العملاء الخاص بك مع مكتب Zoho ، وقم بإجراء/تلقي المكالمات داخل التطبيق.
NovoChat
novochat.co
NovoChat عبارة عن منصة دردشة متعددة القنوات تتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر WhatsApp وTelegram وMessenger وLINE.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson هي الشركة الرائدة عالميًا في محادثات المؤسسات. تستخدم المئات من العلامات التجارية الرائدة في العالم - بما في ذلك HSBC، وChipotle، وVirgin Media - منصة المحادثة السحابية الخاصة بنا للتعامل مع ملايين المستهلكين بأمان ومسؤولية. نحن ندعم مليار تفاعل محادثة كل شهر، ونوفر مجموعة بيانات غنية وفريدة وأدوات أمان لإطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة لتحقيق نتائج أعمال أفضل. باستخدام حلول LivePerson، يمكنك فهم ما يريده العملاء، والاتصال بالقنوات المناسبة، ومساعدة وكلائك، وتبني الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي - كل ذلك في خدمة أعمالك وعملائك. نحن نسمي هذه الدورة الفاضلة "دولاب الموازنة للمحادثة"، وهي جوهر كل ما نقوم به.
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب وروبوتات الدردشة والأتمتة والتصميم وقاعدة المعرفة ومكتب المساعدة وغير ذلك الكثير.
Social Intents
socialintents.com
تعرف على الدردشة المباشرة رقم 1 لـ Microsoft Teams وSlack وChatGPT. يجب أن يكون التحدث مع عملائك سهلاً. قم بالدردشة معهم من خلال أدوات التعاون التي تستخدمها بالفعل: Teams وSlack. أنشئ روبوتات دردشة مدعومة من ChatGPT ومدربة على بيانات موقع الويب الخاص بك. قم بتسليم الدردشات بسهولة بين ChatGPT والوكلاء البشريين.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة الرقمية وأعلى تصنيف من خلال العلامات التجارية المحلية والشركات متعددة الموقع. أكثر من 100000 شركة تستفيد من منصة Birdeye التي تعمل بمنظمة العفو الدولية للانخراط بسلاسة مع العملاء ، وقيادة الولاء ، والتفوق في أسواقها المحلية.
Rake
rake.ai
يتضمن Rake أداة دردشة لإشراك زوار موقع الويب - ميزات تواصل الفريق من خلال الرسائل المباشرة ومحادثات القنوات - اتصالات الدردشة متعددة القنوات على منصات مختلفة - مراقبة زائر موقع الويب لإصدار مباشر بسيط من Google Analytics - إدارة المهام لمتابعة المحادثة
Charla
getcharla.com
تواصل مع زوار موقعك المباشرين على الفور وقدم أفضل تجربة في مجال المبيعات والدعم. توفر لك Charla Live Chat كل ما تحتاجه لإنشاء أفضل رحلة للعملاء. ✔️ إشراك زوار موقعك من خلال الدردشة المباشرة والمحادثات الاستباقية ✔️ إدارة طلبات الدعم الخاصة بك من خلال مكتب المساعدة والتذاكر ✔️ تمكين عملائك من خلال قاعدة المعرفة ✔️ جمع تعليقات العملاء وتحليلها ✔️ مراقبة أدائك باستخدام لوحة المعلومات ورؤى الزوار ✔️ ابق على اتصال مع تطبيقات iOS و Android للجوال ✔️ التكامل مع WordPress و Shopify و Magento بسهولة
onWebChat
onwebchat.com
يجمع onWebChat بين قوة روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وبرامج الدردشة المباشرة، مما يضمن دعمًا فوريًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لزوار موقع الويب، ويعزز مشاركة المستخدم، ويعزز تحويلات الأعمال.
pagealive
pagealive.com
Pagealive عبارة عن أداة للدردشة المرئية المباشرة، تعمل على تمكين الشركات من تقديم الدعم والمشاركة الشخصية في الوقت الفعلي لعملائها. مهمتنا هي تحويل تجربة العملاء من خلال توفير حل دردشة فيديو مباشر سهل الاستخدام يعزز الاتصالات الهادفة ويعزز معدلات التحويل. توضح خطة التسويق والمبيعات هذه استراتيجياتنا لخلق الوعي وزيادة الطلب وزيادة مبيعات Pagealive. يتضمن نهجنا حملات تسويقية مستهدفة وشراكات استراتيجية وفريق مبيعات متخصص لزيادة وصولنا وتأثيرنا إلى أقصى حد.
Chatway
chatway.app
تقوم Chatway بتحويل تفاعلات العملاء عبر الإنترنت من خلال منتج الدردشة المباشرة الخاص بها لمواقع الويب. يوفر الاتصال في الوقت الفعلي، والأدوات الذكية القابلة للتخصيص، وروبوتات الدردشة الذكية، مما يعزز تجربة المستخدم. بفضل الاستجابة عبر الأجهزة، يعمل Chatway على تمكين الشركات من المشاركة وحل المشكلات وتحويل العملاء المحتملين بكفاءة. ارفع مستوى تواجدك عبر الإنترنت وابني علاقات دائمة مع العملاء باستخدام Chatway.
Comm10
comm100.com
تعد Comm100 مزودًا عالميًا لبرامج مشاركة العملاء الرقمية متعددة القنوات للمؤسسات التعليمية والحكومية والتجارية بجميع أحجامها. مع Comm100، يمكن للمؤسسات توفير تجارب رقمية ممتازة للعملاء من خلال الدردشة المباشرة القابلة للتكوين والمبنية على القيمة والمراسلة الآمنة والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والأتمتة ضمن وحدة تحكم واحدة متكاملة. يتم تشغيل Comm100 بدون أي توقف عن العمل، وأعلى معايير الأمان، وأتمتة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن حصول العملاء على الإجابات في أي وقت وفي أي مكان.
Trengo
trengo.com
Trengo عبارة عن منصة شاملة لمشاركة العملاء مصممة لتبسيط الاتصال عبر قنوات متعددة، وتعزيز تجربة العملاء وتعاون الفريق. مع التركيز على الكفاءة والأتمتة، تمكن Trengo الشركات من إدارة تفاعلات العملاء بسلاسة من واجهة واحدة.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة مبيعات B2B الكل في واحد لتطبيق WhatsApp. يضم: - البريد الوارد للفريق المشترك مع المراسلة ثنائية الاتجاه - منشئ chatbot WhatsApp بدون كود - البث WhatsApp والرسائل الجماعية - فتح واجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب - الأتمتة - عمليات التكامل (HubSpot CRM، وPipedrive، وSalesforce (قريبًا)، وأكثر من 5000 تطبيق مع Zapier، والمزيد) - تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS و Android رسايل سريعة وموثوقة وبديهية. باستخدام صندوق البريد الوارد المشترك لفريق رسايل، يمكنك إدارة محادثات عملائك عبر تطبيق WhatsApp، وضمان محادثات مبيعات عالية الجودة، وتقديم تجارب عملاء استثنائية. يمكن لفريقك الرد على العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق رسايل للجوال. لن تفوت أبدًا أي فرصة أو تفقد مسار العميل مرة أخرى. تتكامل رسايل مع بقية مجموعة الأدوات الخاصة بك للتأكد من أن فريقك لديه سياق كامل في جميع الأوقات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر لك الوقت: - HubSpot: مطابقة جهات اتصال رسايل تلقائيًا مع جهات الاتصال الموجودة في HubSpot. قم بتسجيل جميع أنشطتك، وقم بإنشاء تقارير HubSpot الأصلية من بيانات WhatsApp. - Pipedrive: تسجيل جميع الأنشطة، ومطابقة جهات الاتصال تلقائيًا، وإنشاء التقارير. - Salesforce: قريبًا. تحدث إلينا للانضمام إلى النسخة التجريبية. - Zapier: قم بتوصيل رسائل Rasayel بأكثر من 5000+ تطبيق ونظام. بالنسبة لحالات الاستخدام المتقدمة، تطلق واجهة برمجة تطبيقات رسايل قوة منصة رسايل، مما يسمح لك بتضمينها في أنظمتك وعملياتك الحالية والمزيد.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Acquire
acquire.io
تزود شركة Acquire فرق المؤسسة بالأدوات الرقمية التي يحتاجونها لإنشاء أفضل تجارب العملاء. من خلال الميزات التي تشمل التصفح الآمن وروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي والدردشة المباشرة ومكالمات الفيديو، تعمل Acquire على تمكين الفرق من حل مشكلات المبيعات والخدمة والدعم المعقدة بشكل استباقي في الوقت الفعلي عبر جميع القنوات. باستخدام Acquire، يمكن للشركات إشراك العملاء بشكل مستمر مع تقليل وقت الحل والتكرار. تلبي مجموعة برامج Acquire المرنة والقابلة للتطوير احتياجات خدمة العملاء والمبيعات والدعم لأي شركة - على أي جهاز. يقع المقر الرئيسي لشركة Acquire في سان فرانسيسكو. ينتشر عملاء الشركة في جميع أنحاء العالم ويتضمنون العديد من العلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. يتم دعم Acquire من قبل مجموعات مثل Base10 وS28 Capital وFathom Capital.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias هي منصة خدمة عملاء فريدة من نوعها مصممة خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية لتقديم خدمة عملاء دون عناء في كل مرحلة من مراحل النمو. باستخدام الأتمتة المتطورة وقدرات الذكاء الاصطناعى ، أحدث Gorgias ثورة في كيفية قيام المتاجر عبر الإنترنت بتبسيط رحلة العميل بدعم Omnichannel ، والدردشة ، والماكرو ، والقواعد ، وأداء الدعم ، وإحصائيات الإيرادات. يخدم Gorgias حاليًا أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من 13000 من التجار في مساحة التجارة الإلكترونية ، بما في ذلك ستيف مادن ، Glossier ، Brütmate ، و Tushy. تفخر Gorgias بأن تكون شركة B معتمدة وهي رائدة في ممارسات العمل المستدامة والمنصفة.
Missive
missiveapp.com
تم إطلاق Missive في عام 2015 من مدينة كيبيك، كندا. وهي تتألف حاليًا من 3 مؤسسين مشاركين وموظفين. Missive هو تطبيق يجمع صناديق البريد الوارد للفريق والدردشة تحت سقف واحد. لقد تم تصميمه مع وضع التعاون في الاعتبار لمركزية اتصالات فريقك. من بين ميزاته العديدة، يقدم Missive أربعة ميزات رئيسية: - صناديق البريد الوارد للفريق. - دردشة الفريق الداخلية. - قواعد لأتمتة سير العمل. - التكامل.
OneDesk
onedesk.com
يجمع Onedesk بين برنامج Help Desk & Project Management في تطبيق واحد. خدمة عملائك وإدارة مشاريع الفريق بتطبيق واحد. يتضمن Onedesk أيضًا تطبيقات تواجه العملاء: الدردشة في الوقت الفعلي ، و WebForms القابلة للتخصيص ، وبوابة العملاء. تتيح لك هذه التطبيقات المتكاملة خدمة عملائك أثناء العمل بشكل مناسب على مشاريعك في منصة واحدة.
Crisp
crisp.chat
Crisp هي منصة دعم العملاء المتكاملة ومتعددة القنوات التي تساعد الشركات على التواصل الفوري مع عملائها أو العملاء المحتملين الذين ينتظرون الدعم. بفضل مجموعة أدواتها سريعة التطور، تقود Crisp الشركات من خلال الثورة التي تعتمد على العملاء من خلال استخدام المحادثات لإطلاق العنان للنمو المفرط. يستخدم العملاء Crisp لتوفير تجربة حديثة لدورة حياة العميل للعملاء المحتملين، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وتعزيز مساعدة العملاء، وتحسين رضا العملاء، مما يؤدي إلى زيادة عالمية في الإيرادات. ابدأ العمل مجانًا اليوم وانضم إلى 400000 شركة تستخدم Crisp على موقع Crisp.chat باستخدام تجربة مستخدم سهلة، يمكن للشركات إنشاء صندوق بريد وارد مشترك للجميع داخل الشركة. Crisp هو الحل الأمثل لإدارة إستراتيجية دعم العملاء متعددة القنوات لديك. أثناء استخدام Crisp، ستتمكن من الوصول إلى ما يلي: - القطعة دردشة الموقع - برنامج AI Chatbot ومنشئ chatbot المكتوب - برامج قاعدة المعرفة - برنامج حملة التنقيط - برنامج إدارة علاقات العملاء - الترجمة المباشرة (تحدث كمواطن أصلي بلغة عملائك) - MagicType (اطلع على ما يكتبه عملاؤك في الوقت الفعلي) - مشاركة الشاشة (بدون الحاجة إلى مكون إضافي إضافي) - عمليات تكامل متعددة (Slack، WordPress، Shopify، WooCommerce، Adobe Commerce، Zapier، Hubspot، Salesforce، Jira، Trello، ...) - العديد من الميزات الأخرى
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat عبارة عن دردشة حية مجانية للشركات عبر الإنترنت للتحدث مع عملائها في الوقت الفعلي. فهو يوفر لك إنشاء نظام دعم عملاء 360 درجة وتوصيل مسارات الرسائل وتقديم المكالمات والتهيئة والتخصيص بحرية.
Reve Chat
revechat.com
REVE Chat عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المستهلكين متعدد القنوات مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويقدم مبيعات ودعمًا مباشرًا. تساعدك منصة الدردشة المباشرة الآلية على جذب العملاء على مدار 24 ساعة يوميًا، وتأهيل العملاء المحتملين عبر القنوات المختلفة، وزيادة التحويلات. إنها منصة للتواصل مع العملاء تعمل على تبسيط كل تفاعل مع العملاء مع الشركات. توفر REVE Chat مجموعة شاملة من ميزات المشاركة المرئية، مثل chatbot والدردشة المباشرة والتصفح المشترك والدردشة المرئية، لتمكين الوصول إلى حلول أسرع من خلال التفاعلات الفردية. يمكنك بسهولة إشراك عملائك عبر قنواتهم المفضلة باستخدام REVE Chat لتوفير تجربة مراسلة متعددة القنوات. تتضمن REVE Chat أيضًا التوجيه المتقدم وقائمة الانتظار والمشغلات التلقائية وتحليلات الزوار. تجذب الشركات العملاء من خلال مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك مواقع الويب وWhatsApp وFacebook وInstagram وViber وTelegram وApp وغيرها. REVE Chat يجعل التواصل معهم من منصة واحدة فعالاً للغاية. يمكن لـ Chatbot أتمتة مساعدة العملاء ومشاركتهم، ويمكن لحل الدردشة المباشرة أن يرتقي بالتخصيص إلى المستوى التالي بلمسة إنسانية. تساعد المنصة القوية الشركات طوال تجربة العملاء، بدءًا من إنشاء العملاء المحتملين وحتى سعادة العملاء والاحتفاظ بهم.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday هو أحد حلول الدردشة المباشرة من الجيل التالي الذي يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والبشري لتقديم تجربة العملاء النهائية من خلال تمكين محادثات العملاء المخصصة للغاية. يعمل الذكاء الاصطناعي للمحادثة لدينا كحارس عملاء في الخط الأول يخدم نفسه بنفسه ويساعد العملاء على مساعدة أنفسهم، وكمساعد افتراضي أنيق يساعد في تعزيز كفاءة وكلاء خدمة العملاء. يتوفر مركز الوكلاء البديهي في Heyday على أي جهاز، حتى تتمكن من إسعاد العملاء سواء كنت في مكتبك أو أثناء التنقل. مع Heyday يمكنك: * أتمتة الإجابات على استفسارات خدمة العملاء في الخط الأول، وتأهيل العملاء وفرز الأسئلة الأكثر تعقيدًا تلقائيًا لتصعيدها إلى الوكيل المناسب * تعاون مع صندوق بريد وارد موحد للفريق لتقديم تجربة متميزة للعملاء * أنشئ عربات تسوق سريعة ومباشرة داخل الدردشة، وذلك بفضل عمليات التكامل القوية للتجارة الإلكترونية * جمع رؤى قيمة للعملاء لإثراء إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك * قم بإنشاء قوالب أو الاستفادة من الردود السريعة الموصى بها من قبل الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءتك وتوفير الوقت * إعادة استهداف العملاء على مستوى شخصي للغاية من خلال إشعارات تتبع الطلب، وزيادة مبيعات المنتجات، واستطلاعات رضا العملاء، وما إلى ذلك. * قم بتخصيص إشعارات الوكيل الخاص بك حتى لا يفوتك أي شيء * وأكثر! Heyday تستهل حقبة جديدة من الدردشة الحية. قم بالتنزيل اليوم لمنح فريق خدمة العملاء الخاص بك قوى الذكاء الاصطناعي الخارقة.
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