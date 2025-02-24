برامج الدردشة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية - توكيلاو

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تتيح برامج الدردشة المباشرة للشركات التواصل مع زوار موقع الويب في الوقت الفعلي من خلال نوافذ الدردشة. يمكن لممثلي خدمة العملاء استخدام هذا البرنامج لمساعدة المستخدمين في طرح الأسئلة حول المنتجات أو التنقل في الموقع. يمكن لوكلاء الدعم بدء التفاعلات مع مربعات الدردشة المنبثقة أو انتظار وصول الزائرين لاستفساراتهم. تشمل الميزات الرئيسية إعداد التقارير والتحليلات وإشعارات الدردشة التفاعلية وأرشفة المحادثات. تساعد هذه الأداة فرق خدمة العملاء على الاستجابة بسرعة للاستفسارات، وتسمح لموظفي تطوير الأعمال بإشراك العملاء المتوقعين الذين يصعب الوصول إليهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتمكن الموظفين الإداريين في قطاع التعليم من التواصل مع الطلاب المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج وظيفة الدردشة المباشرة في أنواع البرامج الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية وحلول مكتب المساعدة.
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MindBehind
mindbehind.com
MindBehind عبارة عن منصة لإدارة الذكاء الاصطناعي للمحادثة، تساعد الفرق غير التقنية على بناء وإطلاق وتنمية روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين في منصة واحدة. تزود شركة MindBehind العلامات التجارية من جميع الأحجام والصناعات المختلفة، مثل Avis وBudget وPhillip Morris International وRenault، بحلول سهلة الاستخدام تساعد على تحسين تجربة العملاء. يمكن إضافة Chatbots أو المساعدين الافتراضيين المصممين باستخدام MindBehind إلى مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات الوسائط الاجتماعية، مثل Facebook Messenger وWhatsApp، وقريبًا جدًا للمساعدين الأذكياء مثل Amazon Alexa وGoogle Assistant.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.io هو منصة ومقدمة من منصة الاتصالات ومقرها في سنغافورة ، والتي تمكن المطورين والشركات من تقديم تجربة شاملة لمستهلكيها باستخدام مقاطع الفيديو والصوت والرسائل القصيرة و WhatsApp و SDKs وحلول رمز منخفضة. بدعم من فريق من أكثر من 50 تقنيًا عاطفيًا ، فإنه يمكّن شركة Fortune 500 بالإضافة إلى الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم من خلال منصة تجربة العملاء التفاعلية والجذابة للغاية. تأسست الشركة في عام 2017 ، وقد أنشأت تواجدًا قويًا في جميع أنحاء APAC و US و Europe ، حيث تخدم العملاء من صناعة متنوعة بما في ذلك الرعاية الصحية ، والاتصالات ، و BFSI ، والتعليم ، والتجزئة ، والتجارة الإلكترونية. صناعة أولاً ، يتم تقديم Enablex.io كمنصة CPAAs السحابية والحيوية. تتيح لنا إمكانية النشر المرنة هذه العمل مع موفري SELCO ومقدمي الخدمات الذين يتطلعون إلى إطلاق CPAAs تحت علاماتهم التجارية كعروض ذات علامات بيضاء بالكامل. كما أنه يعالج احتياجات المؤسسات التي تبحث في نشر CPAAs الخاص بسبب متطلبات خصوصية التنظيمية والبيانات ، ومجتمع المطورين ككل. Enablex.io هي خدمة CPAAs كاملة تمكين الشركات من نشر اتصالات Omnichannel (الفيديو والصوت والرسائل الرسمية والرسائل) عبر الأجهزة والمنصات. من الدردشات الفردية إلى البث على نطاق واسع ، نجعل الاتصالات أكثر ذكاءً ومرونة وشخصية ، مما يساعد المؤسسات على البقاء في العالم الرقمي.
Glassix
glassix.com
تتمثل مهمة Glassix في توسيع نطاق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للمحادثة والتواصل مع العملاء متعدد القنوات، وتمكين الشركات من إطلاق العنان لإمكاناتها غير المستغلة وتحقيق قابلية توسع لا مثيل لها. بفضل إمكانات القناة الشاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعيد شركة Glassix تشكيل رحلات العملاء. نحن نتجاوز الحدود الزمنية، ونلبي احتياجات العملاء في كل نقطة اتصال، حتى أثناء ساعات الخمول. تحظى شركة Glassix بثقة شركات Nike وAvis وNintendo وDomino's وDyson، وهي تدفع المهام إلى الأمام من خلال تقنيتها التحويلية. مع Glassix، أصبحت إدارة تفاعلات العملاء الخاصة بك أسهل من أي وقت مضى. يلغي صندوق البريد الوارد الموحد الخاص بنا الحاجة إلى أدوات متعددة، مما يؤدي إلى تبسيط إدارة سير العمل وتقليل النفقات. بدءًا من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحتى التحيات المخصصة، يمكنك إبقاء عملائك منخرطين في مكان واحد. Glassix عبارة عن منصة مراسلة موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحافظ على اتصال محادثات عملائك عبر أي قناة رقمية - تطبيقات المراسلة الفورية والرسائل النصية القصيرة ومحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة على موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك ورسائل الوسائط الاجتماعية. توفر المنصة الآمنة مجموعة ميزات قوية يتم تقديمها كخدمة اشتراك كاملة مع أدوات روبوت الدردشة المرئية ذات الرمز المنخفض/التي لا تتطلب أي معرفة تقنية للبدء. يمكن للعملاء البدء في العمل باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي للمحادثة المدعومة بـ GPT-4، أو الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات Glassix لبناء تجارب مخصصة للغاية. من خلال العمل مع شبكة عالمية من شركاء التكامل، تخدم Glassix قاعدة عملاء متنامية من العلامات التجارية الراسخة والمشاريع عالية النمو والشركات الصغيرة على حدٍ سواء. استمتع بتجربة قوة Glassix حيث تعمل على تحسين التفاعلات، مما يسمح لك بتقديم تجارب استثنائية للعملاء. قل وداعًا للمهام اليدوية واستعيد وقتك الثمين. بفضل إمكانيات الأتمتة لدينا، تتدفق المحادثات بسهولة، مما يترك عملائك في حالة من الرهبة.
Gladly
gladly.com
بكل سرور هو برنامج خدمة العملاء الوحيد الذي تم تصميمه حول الأشخاص، وليس التذاكر. يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في كيفية عملنا وتواصلنا. لم تكن توقعات المستهلكين بشأن كيفية التعرف عليهم ومعاملتهم من قبل العلامات التجارية أكبر من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، تتعرض العلامات التجارية لضغوط للقيام بالمزيد بموارد أقل، ويجب عليها موازنة التوتر بين توفير المال باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع الاستمرار في تقديم تجارب عالمية المستوى للمستهلكين. تخلق التجارب المناسبة التواصل والولاء والقيمة الدائمة للعميل. وتفشل برامج خدمة العملاء المبنية على التذاكر في التغلب على هذا التوتر. والعلامات التجارية التي تعتمد على برامج التذاكر تفشل في هذا الاقتصاد الجديد. مداخن التكنولوجيا المتضخمة. تذاكر مكررة. تكرار المستهلك والإحباط. عوامل التحسس والارتباك. تجربتان سيئتان للخدمة سوف تفقدان العميل مدى الحياة. يطبق الذكاء الاصطناعي بكل سرور بشكل مختلف، لمساعدة العلامات التجارية التجارية على تقديم خدمة عملاء شخصية جذرية على مستوى الكونسيرج على نطاق واسع. مع بكل سرور، يساعد المستهلكون أنفسهم عندما يريدون، ويتم تحويل وكلاء خدمة العملاء إلى أبطال خارقين، ويكتسبون الكفاءة والإنتاجية. تبدأ كل محادثة في Gladly بفهم العميل في الوقت الفعلي - من هو وتفضيلاته ومحادثاته وسجل الشراء مع العلامة التجارية، وكل تفاعل في مكان واحد. ومع كل قناة مدمجة محليًا - الصوت، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والدردشة، والمراسلة الاجتماعية، والخدمة الذاتية - تتمتع العلامات التجارية ببث محادثة واحد مدى الحياة مع عملائها. عملاء Gladly هم العلامات التجارية الأكثر شعبية في العالم - Allbirds، Bombas، Crate & Barrel، Deckers، Eddie Bauer، FTD، Nordstrom، REI، Ulta Beauty، وWarby Parker. تستفيد هذه العلامات التجارية ومئات غيرها بكل سرور من أجل بناء عملاء مخلصين مدى الحياة من خلال الاتصالات العميقة.
ADLN
adln.io
Adln.io هي أداة سير عمل قوية لتبسيط دعم العملاء ودمج التطبيقات بسلاسة مع Telegram والرسائل التلقائية، كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد. نحن هنا لمساعدتك على تغيير الطريقة التي تمارس بها أعمالك.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon هي منصة المحادثة الأكثر سهولة في الاستخدام لأتمتة المحادثات، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. قم بتقليل عبء العمل لديك عن طريق ربط قنوات الخدمة ودمج برامجك والبدء في أتمتة خدمة العملاء الخاصة بك باستخدام روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي. يتأكد برنامج الدردشة الآلي من أنك متاح لعملائك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، خلال كل خطوة من رحلة العميل الخاصة بهم.
Certainly
certainly.io
من المؤكد أن مهمتها هي مساعدة الشركات على بناء تجارب مستخدم مذهلة للتجارة الإلكترونية، واستبدال النقرات بالمحادثات. يتصل برنامج Surely Conversational AI بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية التي تدير أعمالك عليها، ولدينا عملاء وشركاء في أكثر من 20 دولة حول العالم. بفضل أداة Chatbot Builder التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية، توفر منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة بالتأكيد تجربة بناء ممتعة وسهلة. يوفر المنتج تجارب مستخدم عالية الجودة عبر القنوات، وعمليات تكامل سلسة مع العشرات من أنظمة الأعمال، وذكاء اصطناعي قوي ومملوك يكتشف أي لغة ويقدم محتوى جاهزًا للاستخدام بأكثر من 14 لغة. من المؤكد أنها تحظى بثقة العلامات التجارية مثل Carlsberg، وTiger of Switzerland، وBooking.com، وRockwool، وTrustpilot، وSiksilk، وDeloitte، وZendesk، وAKQA.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Provide Support
providesupport.com
توفير الدعم عبر الدردشة المباشرة هي أداة قوية لدعم العملاء. فهو يسمح لك بمساعدة العملاء على الفور عبر الدردشة المباشرة، ورؤية تنقلاتهم عبر موقع الويب الخاص بك في الوقت الفعلي، وإرشادهم، وتقديم المساعدة بشكل استباقي. تقدم خدمة "توفير الدعم" إحدى خدمات الدردشة المباشرة الأكثر موثوقية في السوق. تأسست الشركة عام 2003 وأثبتت مصداقيتها. مع توفير الدعم، يمكنك الحصول على الدردشة المباشرة: جميع الميزات المضمنة في أي خطة عدد غير محدود من الدردشات دعم مجالات متعددة دون أي تكلفة إضافية نافذة دردشة مرنة وتخصيصات زر الدردشة نافذة دردشة مضمنة أو منبثقة تجميع المشغلين وأقسام غير محدودة نقل الملفات قيود الوصول المرنة إلى الدردشة دردشة قوية إحصائيات تطبيقات وكيل الدردشة مضمنة في السعر مساعدة حية غير محدودة للمنتج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وغيرها الكثير.
CINNOX
cinnox.com
CINNOX عبارة عن منصة مشاركة شاملة تعمل على توحيد القنوات الهاتفية والرقمية والاجتماعية. إنها تساعد الشركات على المنافسة والفوز من خلال إضفاء الطابع الإنساني على تجارب العملاء والفريق من خلال منصة واحدة: الارتقاء بتجارب العملاء: - التبديل بسهولة بين الدردشة والصوت والفيديو على أي قناة - أعط حلاً لأول مرة من خلال ربط الأسئلة بالخبرة المناسبة - تقليل أوقات انتظار العملاء من خلال تحليل البيانات التنبؤية تحسين تجارب الموظفين: - زيادة كفاءة الفريق من خلال أتمتة المهام المتكررة - الاستفادة من الخبرة من فرق مختلفة لحل المشاكل المعقدة - تحسين أداء الفريق باستخدام البيانات المستندة إلى الرؤية إنهم يحققون ذلك من خلال الركائز الأساسية الثلاثة لخدمة العملاء الرائعة، حيث يمكن للشركات الاستمتاع بحلقة واحدة مستمرة من تحسين الخبرة: الاتصال والتنسيق والتقييم.
Deskpro
deskpro.com
يقوم Deskpro بإنشاء برنامج مكتب المساعدة الذي يوفر تجارب دعم استثنائية للشركات في جميع أنحاء العالم، مع حرية استضافة مكتب المساعدة الخاص بك في السحابة أو داخل الشركة. تأسست شركة Deskpro عام 2001، وقد مكّنت آلاف الشركات من تبسيط عمليات خدمة العملاء وتحسين أوقات الاستجابة، مما أدى إلى تجربة أفضل للعملاء. يشتمل برنامج مكتب المساعدة الخاص بـ Deskpro على البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والهاتف وحجز التذاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب قاعدة معارف الخدمة الذاتية. يمكنك أيضًا استخدام أدوات التحليلات وإعداد التقارير التي تسمح للشركات بمراقبة الأداء واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. تم تصميم Deskpro لتحسين التواصل بين الشركات والمستخدمين النهائيين لتقديم تجربة خدمة عملاء متميزة. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت تحويل دعمها، بما في ذلك Sony وApple وMicrosoft وVodafone وAon وIntel وP&G وAirbus والمزيد.
GoSite
gosite.com
تقوم GoSite بإنشاء تقنية مبسطة للشركات الصغيرة التي تقود الاقتصاد الأمريكي. يمكّنهم برنامجنا من الحصول على كل ما يحتاجون إليه في مكان واحد للتواصل مع عملائهم في العصر الرقمي. تعمل مجموعتنا المستندة إلى السحابة من أدوات الهاتف المحمول والويب على تغيير الطريقة التي يدير بها عملاؤنا أعمالهم أثناء التنقل وفي كل مكان.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM هو حل FaaS قائم على السحابة، قوي، قابل للتطوير، رشيق، ميسور التكلفة ومتميز بالكامل مع CRM وERP وHCM وإدارة المشاريع ومكتب المساعدة وغيرها من SaaS التي تحتاجها شركتك، بأسعار البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لتحقيق النمو الهائل و تطوير. نحن مصممون على خدمة 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم من خلال حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الذكي، وبأسعار معقولة، والمرن، والآمن الذي يضمن النمو المستدام. الخدمة ذات المستوى العالمي وبأسعار مناسبة للجيب هي USP لدينا، ونحن نلتزم بما نعد به.
Signpost
signpost.com
Signpost هو الحل الكامل والآلي لجمع تعليقات العملاء، والحصول على تقييمات أكثر وأفضل، وكسب عملاء جدد، والحصول على إحالات وزيادة الأعمال المتكررة.
Serviceform
serviceform.com
نموذج الخدمة - البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق هل لديك زوار للموقع الإلكتروني ولكن لا تحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد Serviceform الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار موقع الويب إلى إيرادات. ويتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات جذب العملاء المحتملين والتحليلات لتحديد سلوك زوار موقع الويب وإدارة علاقات العملاء لتوفير حل واحد لتحويل موقع الويب وإدارة العملاء. تتمثل رؤيتنا في أن نكون شركة رائدة عالميًا تركز على تجاوز حدود توليد العملاء المحتملين والتواصل عبر الإنترنت. نريد أن نكون البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق. Serviceform هي شركة SaaS ومقرها فنلندا. نحن ملتزمون بتطوير أفضل أدوات توليد العملاء المحتملين وأدوات التحليلات الممكنة. نريد أن نسمح لأصحاب الأعمال باتخاذ قرارات مستنيرة وتنمية أعمالهم بشكل يمكن التنبؤ به. فيما يتعلق بالتكنولوجيا الخاصة بنا، فإننا نقدم منصة برمجية شاملة تساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات والتسويق ودعم العملاء. • أدوات تحويل مواقع الويب الستة الوحيدة التي ستحتاج إليها: Chatbot، والدردشة المباشرة، والنموذج الديناميكي، والصفحة المقصودة للمحادثة، وchatbot للمشاركة، والنوافذ المنبثقة، والشريط العائم. • أدوات الإدارة: Flex xRM، وبرنامج جدولة Ourly Meeting، وتحليلات مواقع الويب، وراية ملفات تعريف الارتباط. • أدوات الاتصال: البريد الوارد الاجتماعي، منشئ الحملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
LiveCaller
livecaller.io
يؤدي الافتقار إلى قنوات الاتصال على مواقع الويب إلى تقلب العملاء، وانخفاض معدل رضا العملاء، ونجاح العملاء من الحد الأدنى إلى الصفر، بالإضافة إلى أن القيمة المحتملة للمكالمات الصوتية بنقرة واحدة للشركات عبر الصناعات ضخمة، لذلك يقوم LiveCaller بشكل أساسي بحل هذه المشكلات من خلال تقديم حل الكل في واحد ، الذي يجمع بين قنوات الاتصال المختلفة (الاتصال عبر الويب، والدردشة، ورد الاتصال، وتطبيقات المراسلة الاجتماعية) في منصة واحدة.
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متجرك الإلكتروني. التكامل مع chatGPT للحصول على تجربة أكثر إنسانية مع برنامج الدردشة الآلي الخاص بنا.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، يغادر 98% من زوار الموقع دون إجراء تحويلات. يمكن لمعدلات التحويل المنخفضة هذه أن تؤثر على الأداء. لذا فهم في مهمة تتمثل في مواءمة فرق التسويق والمبيعات وتمكينها للتحويل بشكل أفضل وإنشاء كفاءات تجارية جديدة معًا. يفعلون ذلك من خلال: * إشراك الروبوتات في الموقع لدفع رحلات التحويل * تخصيص قوي لتحسين تجربة المستخدم * تحديد الشركة لتحديد الآفاق * رسم خرائط رحلة المستخدم لرسم خريطة لدورات المبيعات * تحليلات لفهم المستخدمين * الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة المستخدم تلقائيًا بناءً على محتوى الموقع * تنبيهات المبيعات لدعم الفرق التجارية * تكامل CRM لتجميع كل ذلك معًا * يأتي Leadoo أيضًا مع فريق متخصص من خبراء التحويل الذين يقومون بإعداد رحلات التحويل وتحسينها باستمرار عبر الموقع. بالنسبة لـ 800 من عملاء Leadoo خلال أول 12 شهرًا معهم، وجدوا أن متوسط الزيادة في معدلات التحويل الأساسية كان 74%. بعبارات بسيطة، توفر Leadoo جميع الأدوات والأفكار اللازمة من أجل: * تحديد زوار الموقع * تفعيلها في الموقع * رعايتهم أثناء رحلات الشراء * في نهاية المطاف تحويل المزيد منهم إلى عملاء
Chekkit
chekkit.io
Chekkit هي عبارة عن منصة مصممة لتعزيز الشركات المحلية. إنه يعزز بشكل كبير مشاركة العملاء وتحويل العملاء المحتملين، ويتفوق على المنافسة. يقدم البرنامج حلاً شاملاً لإدارة المراجعة، والرسائل النصية للأعمال، والدردشة النصية، وصندوق الوارد المركزي، والخط الثابت القابل للمراسلة، واستطلاعات العملاء، وقياس الأداء التنافسي، والمزيد! يعمل هذا النهج المتكامل على تبسيط تفاعلات العملاء، وتعزيز العمليات التجارية، ودفع النمو.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent عبارة عن مكتب مساعدة كامل الميزات وبرنامج للدردشة المباشرة يساعدك على إضفاء الطابع الشخصي على تفاعلات عملائك من خلال حل مكتب المساعدة الشامل. يتميز LiveAgent بأسرع أداة للدردشة في السوق وهو برنامج الدردشة المباشرة الأكثر مراجعة والمرتبة رقم 1 للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2024. انضم إلى شركات مثل BMW وYamaha وHuawei وجامعة أكسفورد في تقديم خدمة عملاء على مستوى عالمي. يستخدم LiveAgent قوة صندوق البريد الوارد العالمي متعدد القنوات، والدردشة المباشرة في الوقت الفعلي، ومركز الاتصال المدمج، وبوابة خدمة العملاء القوية. قم بإضفاء الطابع الشخصي على اتصالاتك من خلال الاستفادة من تقسيم العملاء والأتمتة وإدارة علاقات العملاء المدمجة وحزمة التحليلات القوية بالإضافة إلى قاعدة معارف العملاء لدينا. اكتشف أكثر من 175+ من ميزات مكتب المساعدة وأكثر من 200 عملية تكامل. ابدأ تجربتك المجانية لمدة شهر واحد، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. 200+ الميزات المضمنة: -حسابات POP3 -أنابيب البريد الإلكتروني -إعادة التوجيه -الأقسام -الأولويات -الحالات -العلامات -قواعد -توجيه التذاكر -الرسائل المعلبة/المحددة مسبقًا -قوالب البريد الإلكتروني - التكامل الصوتي -رصد الموقع في الوقت الحقيقي والإحصائيات -دردشات -تكامل الفيسبوك/تويتر/إينستاجرام/سلاك -قاعدة المعرفة -اقتراحات مباشرة أثناء الكتابة - ردود الفعل ونماذج الاتصال -تصنيف الوكيل، التلعيب -متعدد اللغات - مرشحات التذاكر -مشاركة الملفات والمرفقات - قوالب أزرار الدردشة وأكثر من ذلك بكثير. وكيل مباشر للشركات الناشئة: برنامج بدء التشغيل مجاني لأول 6 أشهر للشركات الناشئة التي تتقدم بطلب. هذه فرصة حصرية للشركات الناشئة للوصول إلى أفضل برامج دعم العملاء في السوق دون أي تكاليف مقدمة. بعد أول 6 أشهر، يمكن للشركات الناشئة الاستمرار في استخدام LiveAgent بسعر مخفض.
giosg
giosg.com
Giosg عبارة عن منصة لتسريع المبيعات تجمع بين الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي والمحتوى التفاعلي لمساعدة الشركات على بناء تجارب جذابة عبر الإنترنت تحول زوار موقع الويب إلى مبيعات - بسرعة. نريد إعادة تصور وإعادة تعريف وإعادة تقييم التفاعل بين المنظمات والأشخاص في العالم الرقمي. واليوم، انضمت إلينا أكثر من 1200 شركة حول العالم في مجالات البيع بالتجزئة والسيارات والعقارات وغيرها في سعينا.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة مبيعات B2B الكل في واحد لتطبيق WhatsApp. يضم: - البريد الوارد للفريق المشترك مع المراسلة ثنائية الاتجاه - منشئ chatbot WhatsApp بدون كود - البث WhatsApp والرسائل الجماعية - فتح واجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب - الأتمتة - عمليات التكامل (HubSpot CRM، وPipedrive، وSalesforce (قريبًا)، وأكثر من 5000 تطبيق مع Zapier، والمزيد) - تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS و Android رسايل سريعة وموثوقة وبديهية. باستخدام صندوق البريد الوارد المشترك لفريق رسايل، يمكنك إدارة محادثات عملائك عبر تطبيق WhatsApp، وضمان محادثات مبيعات عالية الجودة، وتقديم تجارب عملاء استثنائية. يمكن لفريقك الرد على العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق رسايل للجوال. لن تفوت أبدًا أي فرصة أو تفقد مسار العميل مرة أخرى. تتكامل رسايل مع بقية مجموعة الأدوات الخاصة بك للتأكد من أن فريقك لديه سياق كامل في جميع الأوقات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر لك الوقت: - HubSpot: مطابقة جهات اتصال رسايل تلقائيًا مع جهات الاتصال الموجودة في HubSpot. قم بتسجيل جميع أنشطتك، وقم بإنشاء تقارير HubSpot الأصلية من بيانات WhatsApp. - Pipedrive: تسجيل جميع الأنشطة، ومطابقة جهات الاتصال تلقائيًا، وإنشاء التقارير. - Salesforce: قريبًا. تحدث إلينا للانضمام إلى النسخة التجريبية. - Zapier: قم بتوصيل رسائل Rasayel بأكثر من 5000+ تطبيق ونظام. بالنسبة لحالات الاستخدام المتقدمة، تطلق واجهة برمجة تطبيقات رسايل قوة منصة رسايل، مما يسمح لك بتضمينها في أنظمتك وعملياتك الحالية والمزيد.
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة عمليات خدمة العملاء. ما الذي يجعل كيندلي مختلفًا؟ صيانة أقل وإنتاج محتوى أكثر! سيقترح الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kindly بيانات تدريب جديدة يمكنك قبولها بنقرة زر واحدة. من السهل التخصيص لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية لكي يتناسب برنامج الدردشة الآلي مع علامتك التجارية! أكثر من الأزرار يمكن لروبوتات الدردشة الخاصة بـ Kindly الإجابة على أسئلة محددة، بدلاً من إجبار المستخدمين على اختيار مجموعة من الأزرار التي قد لا تكون ذات صلة. متعدد اللغات قم بتدريب روبوت الدردشة على لغة واحدة وسوف يفهم الاستفسارات بأكثر من مائة! ومن بين عملائنا شركة Adecco، وVOI، والخطوط الجوية النرويجية، وLindex، وHertz، وComviq، وSchibsted، وJotun، وKahoot. يمكنك التكامل بسهولة مع أفضل موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Dixa وSalesforce وFreshdesk وZendesk وHubspot وغيرهم.
Futr
futr.ai
Futr عبارة عن منصة للدردشة كخدمة تعمل على تعزيز قدرات خدمة العملاء من خلال الدردشة التلقائية والمباشرة والفيديو والدردشة الاجتماعية - بأي لغة وعلى أي قناة. مع العملاء بما في ذلك عدد من قوات الشرطة وتجار التجزئة الرائدين والجمعيات الخيرية، تساعد Futr المؤسسات الذكية على التواصل مع جماهيرها من خلال خدمات الدردشة الدائمة والفورية والمفيدة دائمًا. لا تأخذ كلمتنا لذلك. جرّب منصة Futr مجانًا من خلال الإصدار التجريبي الذي مدته شهر واحد! - نشر فوري للدردشة التلقائية - تتبع الاستخدام وعائد الاستثمار المعياري - دعم مخصص لتسجيل الوصول المقرر - نهاية مراجعة حالة الأعمال التجريبية - لا يوجد التزام - لا حاجة لبطاقة الائتمان
Table Duck
tableduck.com
Table Duck عبارة عن منصة سحابية لإدارة محادثات العملاء وأتمتتها، كل ذلك من صندوق بريد واحد. فهو يسمح للشركات بتقديم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وزيادة درجات CSAT. تجمع قنوات المراسلة مثل الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني وقنوات المراسلة الاجتماعية مثل Facebook Messenger معًا في مكان واحد. يوفر برنامج الدردشة الآلي غير المكتوب والمعتمد على الذكاء الاصطناعي تفاعلات طبيعية تشبه التفاعلات البشرية مع العملاء. تتيح النماذج المدربة مسبقًا سهولة التنفيذ خلال دقائق. اللغات المدعومة هي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والهولندية والسويدية.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Arena
arena.im
تقوم Arena بتطوير الجيل القادم من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة من بيانات الطرف الأول ، لبناء جماهير موثوقة ، في كل مكان. حلولنا - الدردشة الحية ، المدونة الحية ، أرينا personas) الاستفادة من الميزات الأكثر شعبية من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي منصة تديرها. أكثر من 20.000 عميل يثقون في Arena لجمع جماهيرهم على الويب أو في التطبيقات أو في الأحداث المباشرة (أو الثلاثة) للتفاعل مع المحتوى والمجتمع والتجارة.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجلات المستهلكين لإنشاء حملات تواصل عبر البريد الإلكتروني لأي جمهور. يتم استخدام عمليات أتمتة التواصل مع مبيعات Customers.ai من قبل أكثر من مليون شركة حول العالم، عبر كل قطاع أعمال وبلد في العالم.
Whisbi
whisbi.com
توفر Whisbi منصة مبيعات وتسويق محادثة عبر الهاتف المحمول للمؤسسات B2C. يخلق حلنا فرصة لمحترفي المبيعات والتسويق لزيادة تحويل المبيعات وتحسين المشاركة المباشرة وتوفير تجربة عملاء مميزة عبر الإنترنت. يجمع Whisbi جميع قنوات الاتصال مثل مكالمات الفيديو أو الدردشة أو chatbot أو النقر للاتصال أو مكالمة هاتفية تقليدية في واجهة مستخدم مركزية واحدة تعتمد على البيانات لعملائك. يوفر Whisbi، المعزز بمحرك ذكاء الأعمال، القناة المناسبة للعميل المناسب في الوقت المناسب. يتكامل حل Whisbi بسهولة مع البنى التحتية الحالية، بدءًا من مراكز الاتصال إلى المتاجر الفعلية وصالات العرض الافتراضية. يوفر التضمين البسيط للحل على مواقع الويب القدرة على قيادة تجربة عملاء متعددة القنوات حقًا تعمل على زيادة معدلات التحويل عبر الإنترنت بشكل كبير. نحن نقدم منصة محادثة عالمية المستوى للمبيعات والتسويق، ونستطيع مشاركة الرؤى والخبرات الخاصة بالصناعة. لدينا خبرة لا مثيل لها في العمل بشكل وثيق مع المؤسسات العالمية في مجالات الاتصالات والسيارات والسفر والتأمين والخدمات المصرفية. تمكنت حلولنا من: * 700 مليون ظهور * 47 مليون نقرة، * 18 مليون طلب مكالمات، * 10 مليون محادثة حتى الآن، قمنا بتسليم أكثر من 1.5 مليون مبيعات لعملائنا على مستوى العالم. ونحن بدأنا للتو! تضع Whisbi التفاعلات البشرية في قلب تجربة العملاء عبر الإنترنت وتزيد من عائد الاستثمار لحملات التسويق الرقمي. فهو يتيح للعلامات التجارية الاستفادة بشكل أفضل من حركة المرور على مواقعها على الويب، وزيادة نقاط NPS الخاصة بها، والتمييز من خلال تجربة العملاء، وبيع المزيد عبر الإنترنت. نحن نتكامل مع أفضل حلول التسويق والمبيعات بما في ذلك Salesforce وGoogle Adwords وGoogle Analytics وAdobe Marketing Cloud، مما يساعد على تقديم رؤى أكثر قوة حول رحلة العميل الكاملة. في جوهر الأمر، تعمل Whisbi على تمكين فرق التسويق والمبيعات الحديثة من تقديم تجارب متعددة القنوات تدعم وتكمل أنظمة التجارة الرقمية الحالية.
Twixor
twixor.com
تعيد Twixor تعريف تجربة العملاء من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي ومعالجة اللغات الطبيعية، مما يؤدي إلى إنشاء رحلات عملاء ديناميكية على قنوات المراسلة. تدمج منصة CX منخفضة الكود/بدون كود من Twixor بين المساعد الرقمي والأتمتة الذكية للعمليات، مما يوفر تفاعلات مخصصة وموجهة نحو الهدف. فهو يتجاوز الاستجابات المكتوبة، وينتج توصيات وحلول متعاطفة ومخصصة، ويعزز رضا العملاء عبر التسويق والمعاملات التجارية وعمليات الدعم. * نجاح مثبت: مع أكثر من 400 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500، وأكثر من مليار تفاعل تتم إدارتها كل ثلاثة أشهر، فإن Twixor موثوق به أيضًا ومعترف به من خلال 7 براءات اختراع. * الفوائد التحويلية: مع Twixor، يمكنك تحقيق معدل محادثة يزيد عن 25%، وتقليل تكاليف التشغيل بنسبة 15-25%، وزيادة مشاركة العلامة التجارية بنسبة 80%. * الميزات الرئيسية: توفر منصتنا استوديو Journey Builder بالسحب والإفلات، ومحرك محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية، والوكلاء المباشرين والافتراضيين، وإدارة الحملات الذكية، ودعم القنوات الشاملة لـ 120 لغة، ولوحة تحكم تحليلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. * تم الاعتراف بنا كأفضل منصة لتجربة العملاء في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في الهند، كما اكتسبنا أيضًا شهرة كمورد ناشئ للذكاء الاصطناعي للمحادثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يشمل شركاء Twixor المفضلين واحدة من أكبر المنصات المصرفية ومشغلات CPaaS في العالم، والعديد من الآخرين عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذين يثقون في حلولنا ذات العلامات البيضاء. باختصار، تعمل Twixor على تمكين الشركات من صياغة رحلات عملاء ديناميكية، مما يوفر تجربة عملاء استثنائية تميزك في مجال عملك.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التفاعل" مع المستخدمين على أساس شخصي باستخدام ميزات CRM المدمجة. يؤدي تجميع البيانات القوي إلى إنشاء رؤى وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ. نحن نبتكر مركزًا متكاملًا للذكاء الرقمي لعلامتك التجارية. يؤدي ذلك إلى تسهيل الجهود المبذولة لدفع استراتيجيتك الرقمية وهوية علامتك التجارية من خلال تحليلات وتصورات منظمة وقوية، خالية من فائض البيانات الاجتماعية المعقدة. نحن نساعدك من خلال الخبرة الفعلية وقيادة الفكر وإدارة الأزمات. يمكّن Locobuzz أيضًا الشركات من الاستفادة من قوة التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية لإنشاء تجربة تفاعلية باستخدام روبوتات الدردشة متعددة اللغات. نحن نؤمن بأن إمكانات التجارة التحادثية يمكنها تحسين الإنتاجية من خلال دمج الذكاء البشري في الآلة عن طريق الذكاء الاصطناعي.
Upsellit
us.upsellit.com
يوفر UpSellit تحسينًا مُدارًا للتحويل يساعد أكبر العلامات التجارية على الإنترنت على زيادة المبيعات، وجذب العملاء المحتملين الجدد، وإيقاف التخلي عنهم، وزيادة اكتساب العملاء الجدد. تعمل فرق الإبداع والتطوير الداخلية على مواءمة تقنيات UpSellit بشكل مثالي في المراحل المستهدفة من مسار التحويل، لتكون بمثابة امتداد لفريق التسويق الخاص بك. نماذج التسعير المرنة من UpSellit تلبي احتياجات أي شركة وتسمح لتجار التجزئة من جميع الأحجام برؤية تحسين معدل تحويل التأثير الحقيقي. تتضمن مجموعة خدمات UpSellit الإدارية ما يلي: - تجديد النشاط التسويقي عبر البريد الإلكتروني - استراتيجيات التحفيز - حملات الرسائل النصية القصيرة - الاستراتيجيات القائمة على القيمة - تقنية إعادة بناء سلة التسوق - مجموعات التحكم - اختبارات AB المتقدمة - التحليل السلوكي - ضمانات مكافحة الزائفة
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion متخصصون في ربط النقاط بين ملايين العملاء في أكثر من 175 دولة. كل ما تبحث عنه موجود تحت سقف واحد بميزاته المتكاملة والمبتكرة. أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني برنامج مكافآت الولاء مراجعات المنتج + أسئلة وأجوبة إشعارات الدفع على الويب التسويق التابع العضويات المتكررة أداة إنشاء النماذج Ai أتمتة سير العمل النوافذ المنبثقة الذكية شريط الإعلانات توصية المنتج
FreshLime
freshlime.com
FreshLime عبارة عن منصة تفاعل العملاء للشركات المحلية التي تجعل التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء أمرًا سهلاً من خلال الرسائل النصية والدردشة والبريد الإلكتروني - وكل ذلك منظم في مكان واحد. نحن نجعل عملك جاهزًا لأي تفاعل 24/7/365.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate هو أحد حلول تسويق الموقع الذي يمكّن المسوقين من إشراك المستخدمين بناءً على موقعهم الدقيق.
OutboundEngine
outboundengine.com
يساعد OutboundEngine الشركات على النمو من خلال جعل التسويق عبر الإنترنت بسيطًا وسهلاً للجميع. نقوم بإنشاء حملات تسويقية جميلة وعالية التأثير، ونقدمها تلقائيًا ونتتبع التفاعل لإظهار من هو المستعد لإجراء محادثة. تعمل منصتنا على تقوية العلاقات مع العملاء والشركاء والمحتملين للكشف عن المزيد من الفرص بعمل أقل.
erxes
erxes.io
مرحبًا بك في erxes، البديل مفتوح المصدر Hubspot/Qualtrics. erxes هو نظام تشغيل مفتوح المصدر (XOS) يمكّن موفري SaaS ووكالات/مطوري التسويق الرقمي من إنشاء تجارب فريدة تناسب جميع أنواع الأعمال. سوف نقوم بتغيير كيفية نمو الشركات من خلال تقديم قيمة مذهلة لمجتمعنا. تعال معنا في هذه الرحلة! من الممكن تحقيق النمو والوحدة داخل شركتك مع erxes، لأنه: - مجاني ومستدام بنسبة 100%: يقدم erxes نموذج أعمال مستدامًا يفوز فيه كل من المطورين والمستخدمين. إنه برنامج مفتوح المصدر، ولكنه أفضل. - قابلة للتخصيص بنسبة 100%: توفر بنيتنا القائمة على المكونات الإضافية تخصيصًا غير محدود وتتيح لك تلبية جميع احتياجاتك، بغض النظر عن مدى تحديدها. - الخصوصية بنسبة 100%: لقد صممنا منصة erxes للاحتفاظ بالتحكم الكامل في البيانات الحساسة لشركتك دون مراقبة من طرف ثالث. - تحكم بنسبة 100%: يمكنك بناء أي تجربة تريدها، حيث تكون جميع القنوات التي تعمل عليها أعمالك متصلة ومتكاملة. استكشف خياراتك: AGPLv3 المستضاف ذاتيًا مع بديل Hubspot مفتوح المصدر المرخص من Enterprise Edition. إنه مكتوب في Node.js وGraphQL وReact. ابدأ بالخدمة الذاتية مجانًا واكتشف الميزات المتقدمة والخدمات الإضافية والخيارات المخصصة من خلال عمليات تعزيز الطاقة والوظائف الإضافية لدينا. Enterprise Secure، برنامج مفتوح المصدر متوافق للمؤسسات. تمكين فريقك من التحرك بشكل أسرع. قم بتضمين دمج المكونات الإضافية والمكونات ومجموعات SDK الأساسية لـ erxes في نظامك الأساسي لتعزيز قدراته وتبسيط العمليات. تعمل الاستفادة من النظام الأساسي على استخدام المكونات الإضافية والمكونات وميزات المؤسسة الأساسية لتشغيل أعمال النظام الأساسي لديك بالكامل. البنية التحتية قم بتعزيز SaaS لديك من خلال البنية الأساسية لـ erxes والمكونات الإضافية الأصلية. دعنا نجعل رؤيتك تنبض بالحياة مع فريق الخبراء لدينا.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow عبارة عن مجموعة محادثة متعددة القنوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشاركة العملاء. تعمل منصة SleekFlow الشاملة على إنشاء رحلات سلسة ومخصصة للعملاء عبر قنوات المراسلة التي يلجأ إليها الجميع، بما في ذلك WhatsApp وInstagram والدردشة المباشرة والمزيد. إن SleekFlow مكرس لتشكيل مستقبل الاتصالات من خلال تمكين الشركات من تركيز جميع مسارات عملها حول محادثات هادفة. من التسويق والمبيعات إلى فرق الدعم، يعمل SleekFlow على تبسيط العمليات التجارية من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي للمحادثة المتطورة. ومن خلال أتمتة المهام الروتينية، وتحسين تفاعلات العملاء، وتقديم دعم لا مثيل له، يعمل حل العميل أولاً على تمكين الشركات من تحقيق قابلية التوسع والنمو غير المسبوقين. يقع SleekFlow في سنغافورة وهونج كونج وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة. في عام 2022، حصلت الشركة الناشئة على جولة تمويل من السلسلة A بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي بقيادة Tiger Global، بمشاركة من AEF Greater Bay Area Fund وTranscend Capital Partners.
Orlo
orlo.tech
مع وجود عدد كبير من القنوات للتبديل بينها ومشاهدة الجمهور دائمًا، فإن تقديم خدمة العملاء والاتصالات التي تبهر مواطنيك ليس بالأمر السهل! تمكّنك Orlo من إدارة محادثاتك الرقمية من منصة واحدة، حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا - تعزيز المشاركة وتحسين الخبرة وإدارة السمعة. نحن نحظى بثقة أكثر من 100 مجلس من مجالس الدول، وثلاثة أرباع الشرطة في المملكة المتحدة، والعديد من مؤسسات القطاع العام في جميع أنحاء البلاد، ونحن فخورون بأننا ولدنا وترعرعنا في مدينة فاسدة، مع وجود جميع خوادمنا على الأراضي البريطانية أيضًا! حلول سهلة التنفيذ وآمنة وقابلة للتطوير مدعومة بالتكنولوجيا التي تقودها الذكاء الاصطناعي؟ رحب بأورلو وابدأ في بناء المجتمعات من خلال المحادثات الرائعة!
Dialogview
dialogview.com
منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة | التكامل الشامل | الوكيل الظاهري المدعوم بالذكاء الاصطناعي Dialogview عبارة عن منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على تحقيق تجربة عملاء قوية متعددة القنوات باستخدام أدوات الاتصال والتعاون. سيوفر Dialogview واجهة عرض واحدة لتفاعلات القنوات المختلفة، بما في ذلك الدردشة عبر الإنترنت والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات المراسلة الشائعة الأخرى. وبمساعدة أدوات التعاون في الوقت الفعلي، يمكن لبرنامج Dialogueview إضفاء طابع إنساني على تجربة العميل. يساعد Dialogview عملك على تحقيق تجربة عملاء محسنة ورحلة العميل وملاحظات العملاء، وبالتالي تمكين الاتصال بنطاق 360 درجة مع الوكيل.
Redtie
getredtie.com
يسمح Redtie لأصحاب الأعمال الصغيرة بمشاركة المواد التسويقية مثل المستندات والصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو عبر رسالة نصية بسيطة. Redtie هو حل متقدم للمراسلة النصية يتيح لك إرسال المرفقات تمامًا كما تفعل في البريد الإلكتروني. يتم إرسال الرسائل النصية مع رابط للوصول إلى المرفقات المخزنة في سحابة آمنة. يتوسع Redtie أيضًا لإرسال الرسائل والمرفقات إلى واحد أو مئات المستخدمين في المرة الواحدة.
Swell
swellcx.com
يقوم Swell تلقائيًا بجمع التعليقات الخاصة والعامة من المرضى والموظفين. ومن خلال ردود الفعل الأفضل، يمكن للممارسات تعزيز سمعتها عبر الإنترنت، وتعزيز تجربة المريض، وتحسين رضا الموظفين.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs هي أداة تواصل مع العملاء لعملك. فهو يساعدك على اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم، وبناء سمعة طيبة عبر الإنترنت، وتقديم تجربة خدمة عملاء رائعة، وتنمية أعمالك. الرسائل النصية للأعمال وخرائط Google ودردشة WhatsApp وإدارة المراجعات عبر الإنترنت والدردشة عبر الإنترنت والنماذج عبر الإنترنت وإشعارات الرسائل القصيرة باستخدام أداة واحدة يشاركها فريقك. القنوات المدعومة على Sociocs: Facebook Messenger، تعليقات منشورات Facebook، مراجعات تطبيقات الهاتف المحمول، مراجعات Google Business، رسائل Google Business، الرسائل النصية/الرسائل النصية القصيرة، رسائل Telegram، الدردشة عبر الويب، رسائل WhatsApp، نماذج مواقع الويب.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io هي منصة أتمتة دعم العملاء الرائدة عالميًا. فهو يساعد الشركات على تقديم تجارب دعم مبهجة لعملائها عبر القنوات. توفر منصة Verloop.io الدعم بسلاسة عبر قنوات مختلفة، بدءًا من مواقع الويب وWhatsApp وحتى التفاعلات داخل التطبيق والتفاعلات الصوتية. بفضل الثقة العالمية لأكثر من 5000 علامة تجارية، بما في ذلك الأسماء البارزة مثل Decathlon وCleartrip وNykaa، يقدم Verloop.io خدماته للشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة على حدٍ سواء. إن حل Verloop.io الشامل يميزنا عن بعضنا البعض، حيث يقدم نهجًا ثلاثي الجوانب: 1. حل الاستعلام الأولي: في المرحلة الأولى من تفاعلات مركز الاتصال، يستخدم Verloop.io دعم الذكاء الاصطناعي من خلال الدردشة والصوت. تتعامل حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة من Verloop.io مع معظم استفسارات العملاء بكفاءة. 2. دعم الوكيل البشري: مع تصاعد الاستفسارات إلى العملاء البشريين، تقدم Verloop.io برنامج Co-pilot للدعم - وهي أداة قوية للذكاء الاصطناعي تساعد العملاء البشريين باستجابات دقيقة. تقترح الأداة استجابات لتعزيز كفاءة الوكيل. من خلال الاستفادة من تحويل الكلام إلى نص وتدفق الإجابة المدعوم من التعرف على المستندات، يمكن للوكلاء أيضًا الاستفادة من أدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ملخص الذكاء الاصطناعي، وإعادة صياغة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الذكاء الاصطناعي، وضبط نغمة الذكاء الاصطناعي لضمان أفضل الاستجابات وزيادة رضا العملاء. 3. تحليل الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (QA): يقدم تطبيق Sparks من Verloop.io الحل النهائي لمحللي الجودة، حيث يقوم بأتمتة تحليل المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا يضمن عملية مبسطة للتحسين المستمر. بالإضافة إلى الأدوات المذكورة أعلاه، يمكن للشركات استخدام أداة إنشاء الروبوتات الخاصة بـ Verloop.io - الوصفات جنبًا إلى جنب مع الكتلة الذكية لبدء رحلتها بسهولة نحو تقديم أفضل تجربة للعملاء. في جوهر الأمر، تهدف Verloop.io إلى تبسيط ورفع مستوى رحلة دعم العملاء من خلال الأتمتة المبتكرة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Atlas
atlas.so
Atlas عبارة عن أداة شاملة لدعم العملاء تساعدك على تحويل فريق دعم العملاء لديك من مركز تكلفة إلى محرك لابتكار المنتجات. نحن نجمع المعلومات الأساسية من رحلة عملائك في مكان واحد حتى تتمكن من تقديم استجابات أسرع وأكثر فعالية ويمكنك تحليل احتياجات عملائك الشاملة والتعلم منها. فيما يلي لمحة عن كيفية مضاعفة دعم العملاء لديك باستخدام Atlas: * الجدول الزمني للعميل: عرض رحلة العميل بأكملها في جدول زمني واحد يسهل متابعته. * تسجيل الجلسة: الفيديو يساوي ألف كلمة. اسمح لعملائك بعرضك بدلاً من إخبارك بتسجيل الجلسة. * Chatbot: قم بتوجيه عملائك خلال رحلتهم من خلال إنشاء مسارات عمل chatbot مفيدة وجذابة لأي تجربة. * مركز المساعدة: قم بتخفيض عبء العمل الخاص بك إلى النصف من خلال تقديم إجابات لعملائك على أسئلتهم الأكثر شيوعًا من خلال مركز المساعدة بالخدمة الذاتية. * القناة متعددة الاتجاهات: الدردشة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وSlack: تحدث إلى عملائك أينما كانوا بالفعل من خلال واجهة واحدة بسيطة وموحدة. * التقارير: تتبع جودة دعم العملاء من خلال مخططات سهلة القراءة يتم إرسالها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. * لوحة المفاتيح أولاً: اتخذ أي إجراء وتنقل عبر التطبيق ببضع ضغطات فقط على المفاتيح.
NovoChat
novochat.co
NovoChat عبارة عن منصة دردشة متعددة القنوات تتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر WhatsApp وTelegram وMessenger وLINE.
Charla
getcharla.com
تواصل مع زوار موقعك المباشرين على الفور وقدم أفضل تجربة في مجال المبيعات والدعم. توفر لك Charla Live Chat كل ما تحتاجه لإنشاء أفضل رحلة للعملاء. ✔️ إشراك زوار موقعك من خلال الدردشة المباشرة والمحادثات الاستباقية ✔️ إدارة طلبات الدعم الخاصة بك من خلال مكتب المساعدة والتذاكر ✔️ تمكين عملائك من خلال قاعدة المعرفة ✔️ جمع تعليقات العملاء وتحليلها ✔️ مراقبة أدائك باستخدام لوحة المعلومات ورؤى الزوار ✔️ ابق على اتصال مع تطبيقات iOS و Android للجوال ✔️ التكامل مع WordPress و Shopify و Magento بسهولة
MinChat
minchat.io
Chat API/sdk الذي يمكّنك من إنشاء وظائف الدردشة في تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك في غضون دقائق مما يوفر لك أشهرًا من وقت التطوير. يأتي MinChat أيضًا مزودًا بواجهة مستخدم مُصممة مسبقًا مما يجعل من السهل إعداد وظيفة الدردشة في تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك.
SignalZen
signalzen.com
SignalZen هو حل للدردشة المباشرة لموقع الويب الخاص بك والذي يمكّنك من التحدث إلى زوار موقع الويب الخاص بك مباشرة من Slack. من خلال إعداد حساب في SignalZen وإدراج جزء صغير من كود HTML في كود موقع الويب الخاص بك، ستبدأ في تلقي جلسات الدردشة من عملائك عبر الإنترنت على Slack. يمكّنك تطبيق Slack هذا من التحدث إلى زوار موقع الويب الخاص بك في الوقت الفعلي وبطريقتين للتكامل - من خلال قنوات أو سلاسل دردشة مخصصة في قناة واحدة.
Supsis
supsis.com
يعد نظام Supsis Live Support System برنامجًا شاملاً مصممًا لتحويل اتصالات العملاء في عملك. بفضل ميزة دمج قنوات الاتصال المختلفة، يمكن لعملائك التفاعل معك من خلال الدعم المباشر وروبوتات الدردشة وعمليات التكامل الأخرى. تتميز هذه المنصة متعددة الاستخدامات بقدرتها على أتمتة العمليات التجارية الخاصة بك. بفضل ميزات chatbot، يمكنك الرد بسرعة على الأسئلة المتكررة، وتصنيف الطلبات، وتعزيز رضا العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تضمن القدرة على توفير الدعم المباشر والخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تجربة سلسة للزوار. لا تعمل Supsis على تعزيز رضا العملاء فحسب، بل تساهم أيضًا في نجاح عملك من خلال تمكينك من إدارة عمليات عملك بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
Teamplate
teamplate.io
عزز إنتاجية فريقك باستخدام Teamplate، وهو الحل الشامل للتعاون الفعال. يدمج Teamplate الميزات الأساسية مثل الدردشة ومكالمات الفيديو/المؤتمرات واللوحة والتقويم وغرفة البيانات والمساحات في نظام أساسي واحد، مما يبسط سير عملك. يمكنك تقليل التبديل بين التطبيقات وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد باستخدام Teamplate - أداتك القوية ذات التكلفة المعقولة وسهلة الاستخدام لتحقيق تعاون سلس. الميزات الرئيسية: تقوم CHAT Teamplate بتحويل وظيفة الدردشة إلى أداة تكامل فريدة من نوعها. يسمح لك بتحويل الرسائل إلى مهام أو أحداث أو ملاحظات بنقرة واحدة فقط. تعمل هذه الميزة على تبسيط سير عملك بشكل كبير وتساعدك على تتبع المعلومات المهمة دون الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة. BOARD بالإضافة إلى المهام وقوائم المراجعة، تتضمن اللوحة الخاصة بنا أيضًا ميزات Epics وSprint. تُعد الملاحم الطريقة المثالية لتجميع المهام ذات الصلة معًا، حتى تتمكن من رؤية الصورة الكبيرة لمشروعك. من ناحية أخرى، تسمح لك سباقات السرعة بتقسيم عملك بشكل مريح إلى أجزاء يمكن التحكم فيها والتركيز على إكمال مهام محددة خلال إطار زمني محدد. تساعد هذه الميزات على تحسين عملك بشكل كبير من خلال توفير بنية واضحة وتسهيل تتبع التقدم وتعديل الخطط حسب الحاجة. المساحة الشخصية في مساحتك الشخصية، لديك لوحتك الخاصة، والتقويم، وغرفة البيانات. مما يسمح لك بإنشاء وتنظيم عملك بالطريقة التي تريدها. إنها طريقة بسيطة وبديهية لإدارة عملك وتتبع مهامك. غرفة البيانات من خلال غرفة البيانات لدينا، يمكنك أنت وفريقك الوصول إلى ملفاتك من أي مكان وفي أي وقت وباستخدام أي جهاز. استفد من مساحة العمل المنظمة بعناية واستمتع بالتعاون السلس حيث يقوم فريقك بمشاركة المستندات المهمة وتحريرها والوصول إليها بكفاءة. الفوائد: مركز التعاون الموحد: مركزية اتصالات فريقك ومهامه في بيئة واحدة متكاملة، مما يعزز الوحدة والكفاءة التشغيلية. سير العمل المبسط: تخلص من تعقيد استخدام تطبيقات متعددة. يقدم Teamplate حلاً متماسكًا، مما يسمح بالتركيز المتواصل والإنتاجية المتزايدة.
Askly
askly.me
منصة دعم العملاء الشاملة الأكثر سهولة في الاستخدام دون حواجز لغوية. ترجمة سلسة في الوقت الفعلي لتحويل 24% من زوار الموقع إلى عملاء مخلصين. حافظ على العملاء لفترة أطول مرتين على موقعك. تحسين كبار المسئولين الاقتصاديين. بناء علاقات قوية مع العملاء ودعم قابل للتطوير.
Blinger.io
blinger.io
منصة Omnichannel لدعم العملاء والمبيعات تجمع جميع تطبيقات المراسلة والدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني في واجهة مكتب المساعدة. Blinger.io هو أفضل منصة برمجية متعددة القنوات. يمكنك الوصول إلى برامج المراسلة والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة أو واجهة واحدة أو التكامل مع مكاتب المساعدة.
Chatchamp
chatchamp.com
يسمح Chatchamp لشركات التجارة الإلكترونية بزيادة تحويلات مواقع الويب والإيرادات وتحسين رضا العملاء باستخدام وكلاء مبيعات رقميين قابلين للتطوير. في أي وقت، يقدم مستشارو المنتجات الرقمية في Chatchamp - chatbots - للعملاء نصائح احترافية وآلية على مواقع الويب وتجربة عملاء مذهلة. وفي غضون دقائق، يتم دمج الحل بسهولة في المتجر وبالتعاون مع فريق Chatchamp، يتم تنفيذ المنتجات في وقت قصير جدًا.
Chatify
chatify.com
وداعًا لرسوم الوكيل، مرحبًا بالعملاء، طريقة أفضل وأرخص وأكثر ذكاءً للدردشة المباشرة مع عملائك. معظم العملاء الذين يحتاجون إلى الدعم لا يريدون الاتصال بك، بل يريدون الدردشة معك. لماذا الدردشة الحية؟ 9/10 زوار لموقعك على الويب
Formilla
formilla.com
يعد موقع Formilla.com مزودًا رائدًا لبرامج مراسلة العملاء للمبيعات والتسويق والدعم. من خلال مجموعة من أدوات الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني والمراسلة داخل التطبيق في منصة واحدة قوية، تستخدم أكثر من 12000 شركة حول العالم برامجنا لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة التسويق وتحسين دعم العملاء.
Hyversa
hyversa.com
GooChat هو برنامج قوي لدعم العملاء يعمل على تبسيط الدعم ورفع مستوى تجربة العملاء. من خلال الدردشة المباشرة والأسئلة الشائعة وChatbot والبرامج التعليمية عبر الفيديو، كل ذلك في نظام أساسي واحد مناسب، يمكنك توفير الوقت والموارد مع توفير دعم من الدرجة الأولى. يعد GooChat، المناسب للشركات من جميع الأحجام والصناعات، الحل الأمثل لتحسين رضا العملاء وتعزيز نجاح الأعمال.
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