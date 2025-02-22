برامج الدردشة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

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تتيح برامج الدردشة المباشرة للشركات التواصل مع زوار موقع الويب في الوقت الفعلي من خلال نوافذ الدردشة. يمكن لممثلي خدمة العملاء استخدام هذا البرنامج لمساعدة المستخدمين في طرح الأسئلة حول المنتجات أو التنقل في الموقع. يمكن لوكلاء الدعم بدء التفاعلات مع مربعات الدردشة المنبثقة أو انتظار وصول الزائرين لاستفساراتهم. تشمل الميزات الرئيسية إعداد التقارير والتحليلات وإشعارات الدردشة التفاعلية وأرشفة المحادثات. تساعد هذه الأداة فرق خدمة العملاء على الاستجابة بسرعة للاستفسارات، وتسمح لموظفي تطوير الأعمال بإشراك العملاء المتوقعين الذين يصعب الوصول إليهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتمكن الموظفين الإداريين في قطاع التعليم من التواصل مع الطلاب المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج وظيفة الدردشة المباشرة في أنواع البرامج الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية وحلول مكتب المساعدة.
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Intercom
intercom.com
Intercom هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة عملاء سلسة عبر الأتمتة والدعم البشري ، مما يوفر زيادة رضا العملاء مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا حيث يتم حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم الإنسان ، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات العملاء ذات القيمة الأعلى. تعتمد أكثر من 25000 منظمة عالمية ، بما في ذلك شركة Atlassian و Amazon و Lyft Business ، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. يتم استخدام منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتمكين التفاعلات مع أكثر من 600 مليون مستخدم شهريًا نشطًا. تأسست في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رأس المال الاستثماري ، بما في ذلك Kleiner Perkins و Bessemer Venture Partners و Social Capital ، Intercom في مهمة لجعل أعمال الإنترنت شخصية.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
SaleSmartly
salesmartly.com
منصة اتصالات العملاء متعددة القنوات، والتي تدمج الدردشة المباشرة وWhatsApp وFacebook Messenger وInstagram وTelegram وLine والبريد الإلكتروني وWeChat. جميع الميزات لمساعدتك على تقديم دعم أسرع وأفضل: * مركزية جميع رسائلك متعددة القنوات في مكان واحد - انخرط بسلاسة في المبيعات أو التسويق أو الخدمة من خلال الدردشة المباشرة وMessenger وWhatsApp وTelegram وInstagram وLine وEmail وWeChat والمزيد، مما يضمن تجربة موحدة للعملاء. * استكمال دعم العملاء في ثوانٍ، وليس ساعات - تقليل أوقات الاستجابة وزيادة الكفاءة من خلال التخلص من المهام المتكررة من خلال التشغيل الآلي المدمج لدينا. اعمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر، حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك. * تتيح الدردشة المشتركة للفرق التعاون بكفاءة مع الانضباط والتخطيط - دمج جميع قنوات المراسلة في واجهة خلفية واحدة والتعاون بكفاءة عبر الفرق من خلال التوزيع الآلي للدردشة وتوزيع الجلسات الداخلية. * تقسيم عملائك وتتبعهم وتحليلهم بكفاءة وسهولة في مكان واحد - إنشاء قواعد بيانات جهات الاتصال والوصول إلى سجل أنشطة جهات الاتصال الكامل وسجل التصفح ومزامنة بياناتك مع نظام المعلومات الخاص بك. * تتبع المؤشرات والاتجاهات الرئيسية - تُظهر المقاييس المرئية متعددة الأبعاد بوضوح الروابط بين أنواع الاستعلام والقنوات والعملاء والمنتجات والمبيعات والمزيد. اجعل البيانات سهلة القياس ومشاركتها لمساعدتك في تطوير خطط العمل. * تحدث بلغة العميل، حتى لو لم تكن لغتك الأم - تتيح لك ترجماتنا الفورية التواصل بثقة مع عملائك والاستفادة من الأسواق الدولية.
Help Scout
helpscout.com
تم تصميم Help Scout مع وضع عملائك في الاعتبار. قم بتوفير البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة مع لمسة شخصية ، وقم بتوصيل محتوى المساعدة بشكل صحيح حيث يحتاج عملاؤك ، كل ذلك في مكان واحد ، وكل ذلك بسعر واحد منخفض. تجربة العملاء بسيطة والموظفين التدريبيين غير مؤلمون ، ولكن Help Scout لا يزال لديه جميع الميزات القوية التي تحتاجها لتوفير دعم كبير على نطاق واسع. مع أفضل الإبلاغ في الفصل ، وقاعدة المعرفة المتكاملة ، و 50+ تكامل وواجهة برمجة التطبيقات القوية ، تتيح Scout أن يركز فريقك على ما يهم حقًا: عملائك. يتم الوثوق بالمساعدة من قبل أكثر من 12000 عميل في أكثر من 140 دولة ، بما في ذلك المخزن المؤقت ، Grubhub ، Angellist ، و Timbuk2.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة يعمل من الذكاء الاصطناعى يسهل إعداده واستخدامه وحجمه. يعمل Zendesk Solution خارج الصندوق ، ويسهل تعديله في حالة التغيير ، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتطور لفرق الخدمة على حل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بنيت على مليارات من تفاعلات CX ، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها من الخدمة الذاتية ، إلى الوكلاء ، إلى المشرفين ، لمساعدتك على النمو والعمل بفعالية على نطاق واسع. Zendesk يمكّن الوكلاء من الأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجونه إلى تقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة ، سواء كانت رسائل اجتماعية أو هاتف أو بريد إلكتروني. يجمع Zendesk بين كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات في كل مكان ، إلى تدفقات سير العمل التي تعمل بالطاقة AI ، وأتمتة ، وسوق مكون من 1200 تطبيق - يتم تحميصها جميعها تحت سقف واحد. وحلنا سهل التنفيذ والضبط على الطيران ، وتحرير الفرق من المطالبة بها والمطورين والشركاء باهظا لإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk ، نحن في مهمة لتبسيط تعقيد العمل وجعل من السهل على الشركات إنشاء اتصالات ذات معنى مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة ، نعتقد أن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة ، بغض النظر عن حجمها أو الصناعة أو الطموح. يخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع Zendesk في سان فرانسيسكو ، ويدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق. 2. التواصل مع العملاء عبر جميع القنوات والتعاون مع فريقك. 3. إنشاء المساءلة مع عدم وجود المزيد من كلمات المرور المشتركة. 4. إعداد الخدمة الذاتية والأتمتة. 5. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول تحسين إنتاجية الفريق ورضا العملاء. يتكامل Helpwise مع البريد الإلكتروني (فكر في support@، sales@، careers@ وما إلى ذلك)، والدردشة المباشرة، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. ابدأ مع Helpwise، أحد حلول خدمة العملاء التي تعمل على زيادة إيرادات عملك.
Zoho Desk
zoho.com
يمكن لـ Zoho Desk مساعدة الشركات على إدارة اتصالات العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة ونص الرسائل القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. يساعدك أيضًا على تعيين مكالمات لوكلائك بناءً على قسمهم أو فريقهم ، وتوجيه المكالمات تلقائيًا إلى الوكلاء الذين يعرفه العميل ، ويمكنك من الحفاظ على تناسق الخدمة لبناء علاقات عصيدة ذات معنى. قم بتوصيل رقم خدمة العملاء الخاص بك مع مكتب Zoho ، وقم بإجراء/تلقي المكالمات داخل التطبيق.
MyAlice
myalice.ai
أداة تواصل العملاء الشاملة للعلامات التجارية النشطة اجتماعيًا Shopify وWooCommerce. الاجتماعية هي التجارة الإلكترونية الجديدة. يتعامل العملاء الآن مع علامتك التجارية كإنسان ويريدون الدردشة معك عبر قنوات متعددة. لذلك، أنشأنا الطريقة الحديثة للبيع والدعم عبر وسائط الدعم من خلال المحادثات. أطلق العنان للتجارة الاجتماعية لعلامتك التجارية الإلكترونية في خمس خطوات سهلة لتنمية أعمالك، وبناء علاقات حقيقية مع العملاء، وقضاء وقت أقل في إغلاق الطلبات. 1. الدعم والبيع من صندوق بريد واحد، مثلك، نحن نكره أيضًا التبديل بين عدد لا يحصى من تطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب والمتاجر. لذا، يمكنك إدارة جميع قنواتك الاجتماعية والدردشة المباشرة وطلبات التجارة الإلكترونية من صندوق بريد وارد مشترك واحد. 2. إدارة طلبات التجارة الإلكترونية الخاصة بك عرض المخزون الخاص بك والبحث فيه، وإنشاء الطلبات أو تحديثها، ومشاركة صور المنتج، وعرض تفاصيل العملاء - كل ذلك دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك. 3. توفير الوقت والموارد المتعلقة بالدعم انشر روبوتات الدردشة بدون تعليمات برمجية في دقائق لتوفير ساعات الدعم والرد التلقائي على الاستفسارات الشائعة وأتمتة المحادثات بلغات متعددة. 4. تعاون مع زملائك في الفريق احصل على أداة متكاملة لإصدار التذاكر للتعيين تلقائيًا وإعادة تعيين الأعضاء وإنشاء ردود جاهزة وإضافة علامات وترك ملاحظات لدعم العملاء بالطريقة المشتركة. 5. اتخذ قرارات أفضل دون أن تحاول حتى = أنشئ تقارير تلقائية عن المستخدمين والمبيعات وكفاءة الوكيل وتقييمات العملاء لاتخاذ قرارات أفضل لفريقك. TLDR: يقدم MyAlice كل ما تحتاجه أعمال التجارة الإلكترونية - قنوات التواصل الاجتماعي، والدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة، ومخزون المتجر، وبوابة الدفع، وتطبيق الهاتف المحمول - كل ذلك تحت نظام أساسي واحد حتى تتمكن من البيع والدعم أثناء التنقل. في أي وقت. في أي مكان. يتكامل مع متجر WooCommerce أو Shopify الخاص بك، وموقع الويب، وتطبيق الهاتف المحمول، والقنوات الاجتماعية الشهيرة مثل Facebook، وMessenger، وInstagram، وWhatsApp، وViber، وTelegram، وLine. قم بالتسجيل للحصول على حساب مجاني اليوم أو احصل على مساعدة في الترحيل للتبديل من Gorgias وDelightchat وRichpanel وeDesk وFreshdesk.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عملائك من مكان واحد. يمكنك بسهولة إضافة وكلاء جدد إلى نظامك وحل المحادثات بسهولة. يمنحك Chatwoot أيضًا تقارير في الوقت الفعلي لقياس أداء فريقك، واستجابات جاهزة للرد بسهولة على الأسئلة المتداولة والملاحظات الخاصة للوكلاء للتعاون فيما بينهم.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لتنمية مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في أي وقت من الأوقات. يعد Smartsupp واحدًا من حلول الدردشة وروبوتات الدردشة الرائدة والأكثر موثوقية في العالم، ويعمل حاليًا على تعزيز أكثر من 100000 متجر ويب وموقع ويب.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
ControlHippo
controlhippo.com
نقدم لكم ControlHippo – صندوق البريد الوارد المشترك النهائي لتطبيق WhatsApp، المصمم خصيصًا لتلبية احتياجات فرق المبيعات والدعم. تعمل كفاءته الاستثنائية على تمكين فرقك من خلال توفير الوصول دون انقطاع إلى أرقام WhatsApp عبر أجهزة متعددة، مما يؤدي إلى تحول كامل في ديناميكيات الاتصال. يقوم ControlHippo بتزويد موظفي المبيعات والدعم لديك بمنظور شامل وفي الوقت الفعلي لتفاعلات العملاء، مما يوفر وجهة نظر 360 درجة لجميع الاتصالات. وتضمن هذه الميزة التي لا تقدر بثمن مراقبة سهلة واستجابات سريعة لاستفسارات العملاء، مما يقضي على أي فرص لسوء التواصل والتأخير غير الضروري. علاوة على ذلك، تتكامل مرونة ControlHippo التي لا مثيل لها بسلاسة مع مجموعة متنوعة من الأدوات والتطبيقات، مما يعزز قدرات دعم العملاء لديك ويحسن كفاءة الفريق بشكل عام. استعد لمستوى جديد تمامًا من الإنتاجية وزيادة رضا العملاء مع ControlHippo!
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - تعاون آمن للمؤسسات التي تم إنشاؤها عالي التنظيم تم إنشاؤها للمؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من التحكم في اتصالاتها ، فإنه يتيح التعاون بين الزملاء والشرفين والعملاء والمجتمعات وحتى المنصات دون حلول وسط حول ملكية البيانات أو التخصيصات أو التكامل. عشرات الملايين من المستخدمين في أكثر من 150 دولة ومنظمة مثل دويتشه بان والبحرية الأمريكية وصاروخ Credit Suisse Trust. كل يوم للحفاظ على اتصالاتهم خاصة وآمنة تمامًا.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Engati
engati.com
فاز برنامج Engati chatbot ومنصة الدردشة المباشرة بجائزة CODiE لعام 2021. فهو يمكّنك من بناء روبوتات ذكية في دقائق دون برمجة. أنشئ مرة واحدة وانشر عبر 15 قناة - WhatsApp وMessenger وInstagram وKik وTelegram وLine وViber وSkype وSlack وWeChat وTwitter وSkype for Business وموقع الويب الخاص بك وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. يدعم المسارات الذكية والتدريب والنسخ والتحليلات والعلامات الخاصة. باستخدام Engati، يمكنك الاستفادة من قوة التعلم الآلي، وNLP/NLU لتصميم برنامج الدردشة الآلي الخاص بك وإشراك عملائك بأكثر من 50 لغة.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat عبارة عن دردشة حية مجانية للشركات عبر الإنترنت للتحدث مع عملائها في الوقت الفعلي. فهو يوفر لك إنشاء نظام دعم عملاء 360 درجة وتوصيل مسارات الرسائل وتقديم المكالمات والتهيئة والتخصيص بحرية.
Chative
chative.io
Chative.IO عبارة عن منصة مراسلة متعددة القنوات، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن نمكن الشركات من البيع مباشرة عبر القنوات الاجتماعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي والأتمتة. لماذا يجب عليك استخدام Chative.IO؟ - لدى Chative حل خدمة عملاء متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع أي عمل، ويعمل من خلال نقرات! - قنوات ورسائل غير محدودة مجانًا، بالإضافة إلى أن الأسعار شفافة تمامًا ومناسبة لبدء التشغيل. يأتي مع تطبيق جوال مجاني أيضًا! - خطة مجانية للشركات الصغيرة مع الدعم المتوفر داخل التطبيق. - يقدم Chative واجهة المستخدم وتجربة المستخدم الحائزة على جوائز والتي تجمع بين فن تكثيف المعلومات والتنقل السهل! - لقد كنا قوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة وأتمتة الرسائل على مدار الأعوام الستة الماضية. ماذا يفعل Chative.IO بالنسبة لك؟ - توحيد جميع المحادثات والعملاء والطلبات وكتالوجات المنتجات لتسريع النمو من خلال عملاء أكثر سعادة. - الوصول إلى سياق العميل الكامل وسجل الطلبات وتفاصيل النشاط، مما يتيح دعمًا مخصصًا للولاء وتكرار عمليات الشراء. - تمكين البيع المباشر عبر تطبيقات المراسلة اليومية، وتحويل الزوار إلى عملاء محتملين. - ضمان خدمة العملاء المخصصة في الوقت المناسب وزيادة الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد أعادوا تصور مكتب المساعدة للتعاون الجماعي في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قاموا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل العملاء على خدمة استثنائية سواء كانوا يبحثون عن إجابة بسيطة وفورية أو مساعدة مخصصة بشأن مشكلاتهم الأكثر تعقيدًا - ويحصلون على التحليلات والرؤى التي تحتاجها أعمالهم لتحسين تجربة العملاء الخاصة بهم. تعتمد أكثر من 8500 شركة من جميع الأشكال والأحجام، بدءًا من ClickUp إلى Branch Insurance وEcho Global Logistics إلى Reed & Mackay، على Front لتقديم خدمة تغير قواعد اللعبة وتفوز بالعملاء وتحافظ عليهم مدى الحياة.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Continually
continual.ly
روبوتات الدردشة المجانية والدردشة الحية لموقعك على الويب. قم بسحب وإسقاط أداة إنشاء روبوتات الدردشة، دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. نحن نتأكد من أنك لن تفوت أي عميل متوقع آخر من موقع الويب الخاص بك. اليوم، عندما يزور الأشخاص موقعك - على سبيل المثال لطلب عرض توضيحي للمنتج - فإنهم يتوقعون منك الرد على الفور. حتى عندما يكون خارج ساعات العمل، أو إذا كانوا في منطقة زمنية أخرى. تطلب معظم مواقع الويب من العملاء ملء نماذج طويلة وتقديم الكثير من المعلومات. إنها تجربة غير شخصية وغير ودية. وكعميل، فإنك لا تعرف متى ستتلقى الرد. يُظهر البحث الذي أجراه موقع insidesales.com أن الانتظار حتى 5 دقائق للرد على العميل يقلل بشكل كبير من فرص إغلاق عملك. نقدم لك سطرًا واحدًا من التعليمات البرمجية يمكنك إضافته إلى موقعك للرد تلقائيًا على العملاء المحتملين وإنشاء المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين دون حساب موظفين مبيعات إضافيين. يتيح لك باستمرار استبدال النماذج برسائل بسيطة، مما يسهل على العملاء الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن. بعض الأمثلة عما يمكننا القيام به لمساعدتك في تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء: * الترحيب بالزائرين الجدد والسؤال عما إذا كان هناك أي شيء يحتاجون إلى المساعدة فيه * استخدام الأسئلة الاستكشافية لتأهيل العملاء المحتملين * حجز مواعيد سريعًا للعملاء المحتملين المهمين * إنشاء قائمة رسائلك الإخبارية عن طريق طرح الأسئلة للتسجيل في الوقت المناسب * ضع علامة على محتوى مفيد مثل مقالات المدونة أو مقاطع الفيديو أو الكتب الإلكترونية
Signpost
signpost.com
Signpost هو الحل الكامل والآلي لجمع تعليقات العملاء، والحصول على تقييمات أكثر وأفضل، وكسب عملاء جدد، والحصول على إحالات وزيادة الأعمال المتكررة.
pagealive
pagealive.com
Pagealive عبارة عن أداة للدردشة المرئية المباشرة، تعمل على تمكين الشركات من تقديم الدعم والمشاركة الشخصية في الوقت الفعلي لعملائها. مهمتنا هي تحويل تجربة العملاء من خلال توفير حل دردشة فيديو مباشر سهل الاستخدام يعزز الاتصالات الهادفة ويعزز معدلات التحويل. توضح خطة التسويق والمبيعات هذه استراتيجياتنا لخلق الوعي وزيادة الطلب وزيادة مبيعات Pagealive. يتضمن نهجنا حملات تسويقية مستهدفة وشراكات استراتيجية وفريق مبيعات متخصص لزيادة وصولنا وتأثيرنا إلى أقصى حد.
Deskpro
deskpro.com
يقوم Deskpro بإنشاء برنامج مكتب المساعدة الذي يوفر تجارب دعم استثنائية للشركات في جميع أنحاء العالم، مع حرية استضافة مكتب المساعدة الخاص بك في السحابة أو داخل الشركة. تأسست شركة Deskpro عام 2001، وقد مكّنت آلاف الشركات من تبسيط عمليات خدمة العملاء وتحسين أوقات الاستجابة، مما أدى إلى تجربة أفضل للعملاء. يشتمل برنامج مكتب المساعدة الخاص بـ Deskpro على البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والهاتف وحجز التذاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب قاعدة معارف الخدمة الذاتية. يمكنك أيضًا استخدام أدوات التحليلات وإعداد التقارير التي تسمح للشركات بمراقبة الأداء واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. تم تصميم Deskpro لتحسين التواصل بين الشركات والمستخدمين النهائيين لتقديم تجربة خدمة عملاء متميزة. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت تحويل دعمها، بما في ذلك Sony وApple وMicrosoft وVodafone وAon وIntel وP&G وAirbus والمزيد.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة مبيعات B2B الكل في واحد لتطبيق WhatsApp. يضم: - البريد الوارد للفريق المشترك مع المراسلة ثنائية الاتجاه - منشئ chatbot WhatsApp بدون كود - البث WhatsApp والرسائل الجماعية - فتح واجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب - الأتمتة - عمليات التكامل (HubSpot CRM، وPipedrive، وSalesforce (قريبًا)، وأكثر من 5000 تطبيق مع Zapier، والمزيد) - تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS و Android رسايل سريعة وموثوقة وبديهية. باستخدام صندوق البريد الوارد المشترك لفريق رسايل، يمكنك إدارة محادثات عملائك عبر تطبيق WhatsApp، وضمان محادثات مبيعات عالية الجودة، وتقديم تجارب عملاء استثنائية. يمكن لفريقك الرد على العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق رسايل للجوال. لن تفوت أبدًا أي فرصة أو تفقد مسار العميل مرة أخرى. تتكامل رسايل مع بقية مجموعة الأدوات الخاصة بك للتأكد من أن فريقك لديه سياق كامل في جميع الأوقات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر لك الوقت: - HubSpot: مطابقة جهات اتصال رسايل تلقائيًا مع جهات الاتصال الموجودة في HubSpot. قم بتسجيل جميع أنشطتك، وقم بإنشاء تقارير HubSpot الأصلية من بيانات WhatsApp. - Pipedrive: تسجيل جميع الأنشطة، ومطابقة جهات الاتصال تلقائيًا، وإنشاء التقارير. - Salesforce: قريبًا. تحدث إلينا للانضمام إلى النسخة التجريبية. - Zapier: قم بتوصيل رسائل Rasayel بأكثر من 5000+ تطبيق ونظام. بالنسبة لحالات الاستخدام المتقدمة، تطلق واجهة برمجة تطبيقات رسايل قوة منصة رسايل، مما يسمح لك بتضمينها في أنظمتك وعملياتك الحالية والمزيد.
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind عبارة عن منصة لإدارة الذكاء الاصطناعي للمحادثة، تساعد الفرق غير التقنية على بناء وإطلاق وتنمية روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين في منصة واحدة. تزود شركة MindBehind العلامات التجارية من جميع الأحجام والصناعات المختلفة، مثل Avis وBudget وPhillip Morris International وRenault، بحلول سهلة الاستخدام تساعد على تحسين تجربة العملاء. يمكن إضافة Chatbots أو المساعدين الافتراضيين المصممين باستخدام MindBehind إلى مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات الوسائط الاجتماعية، مثل Facebook Messenger وWhatsApp، وقريبًا جدًا للمساعدين الأذكياء مثل Amazon Alexa وGoogle Assistant.
Atlas
atlas.so
Atlas عبارة عن أداة شاملة لدعم العملاء تساعدك على تحويل فريق دعم العملاء لديك من مركز تكلفة إلى محرك لابتكار المنتجات. نحن نجمع المعلومات الأساسية من رحلة عملائك في مكان واحد حتى تتمكن من تقديم استجابات أسرع وأكثر فعالية ويمكنك تحليل احتياجات عملائك الشاملة والتعلم منها. فيما يلي لمحة عن كيفية مضاعفة دعم العملاء لديك باستخدام Atlas: * الجدول الزمني للعميل: عرض رحلة العميل بأكملها في جدول زمني واحد يسهل متابعته. * تسجيل الجلسة: الفيديو يساوي ألف كلمة. اسمح لعملائك بعرضك بدلاً من إخبارك بتسجيل الجلسة. * Chatbot: قم بتوجيه عملائك خلال رحلتهم من خلال إنشاء مسارات عمل chatbot مفيدة وجذابة لأي تجربة. * مركز المساعدة: قم بتخفيض عبء العمل الخاص بك إلى النصف من خلال تقديم إجابات لعملائك على أسئلتهم الأكثر شيوعًا من خلال مركز المساعدة بالخدمة الذاتية. * القناة متعددة الاتجاهات: الدردشة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وSlack: تحدث إلى عملائك أينما كانوا بالفعل من خلال واجهة واحدة بسيطة وموحدة. * التقارير: تتبع جودة دعم العملاء من خلال مخططات سهلة القراءة يتم إرسالها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. * لوحة المفاتيح أولاً: اتخذ أي إجراء وتنقل عبر التطبيق ببضع ضغطات فقط على المفاتيح.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io هي منصة أتمتة دعم العملاء الرائدة عالميًا. فهو يساعد الشركات على تقديم تجارب دعم مبهجة لعملائها عبر القنوات. توفر منصة Verloop.io الدعم بسلاسة عبر قنوات مختلفة، بدءًا من مواقع الويب وWhatsApp وحتى التفاعلات داخل التطبيق والتفاعلات الصوتية. بفضل الثقة العالمية لأكثر من 5000 علامة تجارية، بما في ذلك الأسماء البارزة مثل Decathlon وCleartrip وNykaa، يقدم Verloop.io خدماته للشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة على حدٍ سواء. إن حل Verloop.io الشامل يميزنا عن بعضنا البعض، حيث يقدم نهجًا ثلاثي الجوانب: 1. حل الاستعلام الأولي: في المرحلة الأولى من تفاعلات مركز الاتصال، يستخدم Verloop.io دعم الذكاء الاصطناعي من خلال الدردشة والصوت. تتعامل حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة من Verloop.io مع معظم استفسارات العملاء بكفاءة. 2. دعم الوكيل البشري: مع تصاعد الاستفسارات إلى العملاء البشريين، تقدم Verloop.io برنامج Co-pilot للدعم - وهي أداة قوية للذكاء الاصطناعي تساعد العملاء البشريين باستجابات دقيقة. تقترح الأداة استجابات لتعزيز كفاءة الوكيل. من خلال الاستفادة من تحويل الكلام إلى نص وتدفق الإجابة المدعوم من التعرف على المستندات، يمكن للوكلاء أيضًا الاستفادة من أدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ملخص الذكاء الاصطناعي، وإعادة صياغة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الذكاء الاصطناعي، وضبط نغمة الذكاء الاصطناعي لضمان أفضل الاستجابات وزيادة رضا العملاء. 3. تحليل الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (QA): يقدم تطبيق Sparks من Verloop.io الحل النهائي لمحللي الجودة، حيث يقوم بأتمتة تحليل المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا يضمن عملية مبسطة للتحسين المستمر. بالإضافة إلى الأدوات المذكورة أعلاه، يمكن للشركات استخدام أداة إنشاء الروبوتات الخاصة بـ Verloop.io - الوصفات جنبًا إلى جنب مع الكتلة الذكية لبدء رحلتها بسهولة نحو تقديم أفضل تجربة للعملاء. في جوهر الأمر، تهدف Verloop.io إلى تبسيط ورفع مستوى رحلة دعم العملاء من خلال الأتمتة المبتكرة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs هي أداة تواصل مع العملاء لعملك. فهو يساعدك على اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم، وبناء سمعة طيبة عبر الإنترنت، وتقديم تجربة خدمة عملاء رائعة، وتنمية أعمالك. الرسائل النصية للأعمال وخرائط Google ودردشة WhatsApp وإدارة المراجعات عبر الإنترنت والدردشة عبر الإنترنت والنماذج عبر الإنترنت وإشعارات الرسائل القصيرة باستخدام أداة واحدة يشاركها فريقك. القنوات المدعومة على Sociocs: Facebook Messenger، تعليقات منشورات Facebook، مراجعات تطبيقات الهاتف المحمول، مراجعات Google Business، رسائل Google Business، الرسائل النصية/الرسائل النصية القصيرة، رسائل Telegram، الدردشة عبر الويب، رسائل WhatsApp، نماذج مواقع الويب.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree هو أحد حلول مراكز الاتصال الشائعة التي تدعم قنوات الاتصال الموحدة. لديها مجموعة واسعة من الميزات. وتشتهر بوقت تشغيل SLA بنسبة 99.99%. إنه حل قابل للتطوير بدرجة كبيرة، وقوي، وآمن، وغني بالميزات، وهو مثالي للاستخدام لجميع الشركات ومراكز الاتصال واسعة النطاق. قام خبراء الاتصالات الهاتفية وVoIP في DialShree بتنفيذ أكثر من 900 حل اتصالات متعدد القنوات عبر أكثر من 10 صناعات. BPO، KPO، شركات الشركات، وكالات التحصيل، الأعمال التجارية، شركات التسويق عبر الهاتف، مراكز الاتصال، الخدمات المصرفية، الرعاية الصحية، التجارة الإلكترونية، السيارات، الحكومة
Swell
swellcx.com
يقوم Swell تلقائيًا بجمع التعليقات الخاصة والعامة من المرضى والموظفين. ومن خلال ردود الفعل الأفضل، يمكن للممارسات تعزيز سمعتها عبر الإنترنت، وتعزيز تجربة المريض، وتحسين رضا الموظفين.
GoSite
gosite.com
تقوم GoSite بإنشاء تقنية مبسطة للشركات الصغيرة التي تقود الاقتصاد الأمريكي. يمكّنهم برنامجنا من الحصول على كل ما يحتاجون إليه في مكان واحد للتواصل مع عملائهم في العصر الرقمي. تعمل مجموعتنا المستندة إلى السحابة من أدوات الهاتف المحمول والويب على تغيير الطريقة التي يدير بها عملاؤنا أعمالهم أثناء التنقل وفي كل مكان.
Redtie
getredtie.com
يسمح Redtie لأصحاب الأعمال الصغيرة بمشاركة المواد التسويقية مثل المستندات والصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو عبر رسالة نصية بسيطة. Redtie هو حل متقدم للمراسلة النصية يتيح لك إرسال المرفقات تمامًا كما تفعل في البريد الإلكتروني. يتم إرسال الرسائل النصية مع رابط للوصول إلى المرفقات المخزنة في سحابة آمنة. يتوسع Redtie أيضًا لإرسال الرسائل والمرفقات إلى واحد أو مئات المستخدمين في المرة الواحدة.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM هو حل FaaS قائم على السحابة، قوي، قابل للتطوير، رشيق، ميسور التكلفة ومتميز بالكامل مع CRM وERP وHCM وإدارة المشاريع ومكتب المساعدة وغيرها من SaaS التي تحتاجها شركتك، بأسعار البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لتحقيق النمو الهائل و تطوير. نحن مصممون على خدمة 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم من خلال حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الذكي، وبأسعار معقولة، والمرن، والآمن الذي يضمن النمو المستدام. الخدمة ذات المستوى العالمي وبأسعار مناسبة للجيب هي USP لدينا، ونحن نلتزم بما نعد به.
Dialogview
dialogview.com
منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة | التكامل الشامل | الوكيل الظاهري المدعوم بالذكاء الاصطناعي Dialogview عبارة عن منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على تحقيق تجربة عملاء قوية متعددة القنوات باستخدام أدوات الاتصال والتعاون. سيوفر Dialogview واجهة عرض واحدة لتفاعلات القنوات المختلفة، بما في ذلك الدردشة عبر الإنترنت والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات المراسلة الشائعة الأخرى. وبمساعدة أدوات التعاون في الوقت الفعلي، يمكن لبرنامج Dialogueview إضفاء طابع إنساني على تجربة العميل. يساعد Dialogview عملك على تحقيق تجربة عملاء محسنة ورحلة العميل وملاحظات العملاء، وبالتالي تمكين الاتصال بنطاق 360 درجة مع الوكيل.
Orlo
orlo.tech
مع وجود عدد كبير من القنوات للتبديل بينها ومشاهدة الجمهور دائمًا، فإن تقديم خدمة العملاء والاتصالات التي تبهر مواطنيك ليس بالأمر السهل! تمكّنك Orlo من إدارة محادثاتك الرقمية من منصة واحدة، حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا - تعزيز المشاركة وتحسين الخبرة وإدارة السمعة. نحن نحظى بثقة أكثر من 100 مجلس من مجالس الدول، وثلاثة أرباع الشرطة في المملكة المتحدة، والعديد من مؤسسات القطاع العام في جميع أنحاء البلاد، ونحن فخورون بأننا ولدنا وترعرعنا في مدينة فاسدة، مع وجود جميع خوادمنا على الأراضي البريطانية أيضًا! حلول سهلة التنفيذ وآمنة وقابلة للتطوير مدعومة بالتكنولوجيا التي تقودها الذكاء الاصطناعي؟ رحب بأورلو وابدأ في بناء المجتمعات من خلال المحادثات الرائعة!
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow عبارة عن مجموعة محادثة متعددة القنوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشاركة العملاء. تعمل منصة SleekFlow الشاملة على إنشاء رحلات سلسة ومخصصة للعملاء عبر قنوات المراسلة التي يلجأ إليها الجميع، بما في ذلك WhatsApp وInstagram والدردشة المباشرة والمزيد. إن SleekFlow مكرس لتشكيل مستقبل الاتصالات من خلال تمكين الشركات من تركيز جميع مسارات عملها حول محادثات هادفة. من التسويق والمبيعات إلى فرق الدعم، يعمل SleekFlow على تبسيط العمليات التجارية من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي للمحادثة المتطورة. ومن خلال أتمتة المهام الروتينية، وتحسين تفاعلات العملاء، وتقديم دعم لا مثيل له، يعمل حل العميل أولاً على تمكين الشركات من تحقيق قابلية التوسع والنمو غير المسبوقين. يقع SleekFlow في سنغافورة وهونج كونج وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة. في عام 2022، حصلت الشركة الناشئة على جولة تمويل من السلسلة A بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي بقيادة Tiger Global، بمشاركة من AEF Greater Bay Area Fund وTranscend Capital Partners.
erxes
erxes.io
مرحبًا بك في erxes، البديل مفتوح المصدر Hubspot/Qualtrics. erxes هو نظام تشغيل مفتوح المصدر (XOS) يمكّن موفري SaaS ووكالات/مطوري التسويق الرقمي من إنشاء تجارب فريدة تناسب جميع أنواع الأعمال. سوف نقوم بتغيير كيفية نمو الشركات من خلال تقديم قيمة مذهلة لمجتمعنا. تعال معنا في هذه الرحلة! من الممكن تحقيق النمو والوحدة داخل شركتك مع erxes، لأنه: - مجاني ومستدام بنسبة 100%: يقدم erxes نموذج أعمال مستدامًا يفوز فيه كل من المطورين والمستخدمين. إنه برنامج مفتوح المصدر، ولكنه أفضل. - قابلة للتخصيص بنسبة 100%: توفر بنيتنا القائمة على المكونات الإضافية تخصيصًا غير محدود وتتيح لك تلبية جميع احتياجاتك، بغض النظر عن مدى تحديدها. - الخصوصية بنسبة 100%: لقد صممنا منصة erxes للاحتفاظ بالتحكم الكامل في البيانات الحساسة لشركتك دون مراقبة من طرف ثالث. - تحكم بنسبة 100%: يمكنك بناء أي تجربة تريدها، حيث تكون جميع القنوات التي تعمل عليها أعمالك متصلة ومتكاملة. استكشف خياراتك: AGPLv3 المستضاف ذاتيًا مع بديل Hubspot مفتوح المصدر المرخص من Enterprise Edition. إنه مكتوب في Node.js وGraphQL وReact. ابدأ بالخدمة الذاتية مجانًا واكتشف الميزات المتقدمة والخدمات الإضافية والخيارات المخصصة من خلال عمليات تعزيز الطاقة والوظائف الإضافية لدينا. Enterprise Secure، برنامج مفتوح المصدر متوافق للمؤسسات. تمكين فريقك من التحرك بشكل أسرع. قم بتضمين دمج المكونات الإضافية والمكونات ومجموعات SDK الأساسية لـ erxes في نظامك الأساسي لتعزيز قدراته وتبسيط العمليات. تعمل الاستفادة من النظام الأساسي على استخدام المكونات الإضافية والمكونات وميزات المؤسسة الأساسية لتشغيل أعمال النظام الأساسي لديك بالكامل. البنية التحتية قم بتعزيز SaaS لديك من خلال البنية الأساسية لـ erxes والمكونات الإضافية الأصلية. دعنا نجعل رؤيتك تنبض بالحياة مع فريق الخبراء لدينا.
Serviceform
serviceform.com
نموذج الخدمة - البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق هل لديك زوار للموقع الإلكتروني ولكن لا تحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد Serviceform الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار موقع الويب إلى إيرادات. ويتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات جذب العملاء المحتملين والتحليلات لتحديد سلوك زوار موقع الويب وإدارة علاقات العملاء لتوفير حل واحد لتحويل موقع الويب وإدارة العملاء. تتمثل رؤيتنا في أن نكون شركة رائدة عالميًا تركز على تجاوز حدود توليد العملاء المحتملين والتواصل عبر الإنترنت. نريد أن نكون البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق. Serviceform هي شركة SaaS ومقرها فنلندا. نحن ملتزمون بتطوير أفضل أدوات توليد العملاء المحتملين وأدوات التحليلات الممكنة. نريد أن نسمح لأصحاب الأعمال باتخاذ قرارات مستنيرة وتنمية أعمالهم بشكل يمكن التنبؤ به. فيما يتعلق بالتكنولوجيا الخاصة بنا، فإننا نقدم منصة برمجية شاملة تساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات والتسويق ودعم العملاء. • أدوات تحويل مواقع الويب الستة الوحيدة التي ستحتاج إليها: Chatbot، والدردشة المباشرة، والنموذج الديناميكي، والصفحة المقصودة للمحادثة، وchatbot للمشاركة، والنوافذ المنبثقة، والشريط العائم. • أدوات الإدارة: Flex xRM، وبرنامج جدولة Ourly Meeting، وتحليلات مواقع الويب، وراية ملفات تعريف الارتباط. • أدوات الاتصال: البريد الوارد الاجتماعي، منشئ الحملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
LiveCaller
livecaller.io
يؤدي الافتقار إلى قنوات الاتصال على مواقع الويب إلى تقلب العملاء، وانخفاض معدل رضا العملاء، ونجاح العملاء من الحد الأدنى إلى الصفر، بالإضافة إلى أن القيمة المحتملة للمكالمات الصوتية بنقرة واحدة للشركات عبر الصناعات ضخمة، لذلك يقوم LiveCaller بشكل أساسي بحل هذه المشكلات من خلال تقديم حل الكل في واحد ، الذي يجمع بين قنوات الاتصال المختلفة (الاتصال عبر الويب، والدردشة، ورد الاتصال، وتطبيقات المراسلة الاجتماعية) في منصة واحدة.
OutboundEngine
outboundengine.com
يساعد OutboundEngine الشركات على النمو من خلال جعل التسويق عبر الإنترنت بسيطًا وسهلاً للجميع. نقوم بإنشاء حملات تسويقية جميلة وعالية التأثير، ونقدمها تلقائيًا ونتتبع التفاعل لإظهار من هو المستعد لإجراء محادثة. تعمل منصتنا على تقوية العلاقات مع العملاء والشركاء والمحتملين للكشف عن المزيد من الفرص بعمل أقل.
Whisbi
whisbi.com
توفر Whisbi منصة مبيعات وتسويق محادثة عبر الهاتف المحمول للمؤسسات B2C. يخلق حلنا فرصة لمحترفي المبيعات والتسويق لزيادة تحويل المبيعات وتحسين المشاركة المباشرة وتوفير تجربة عملاء مميزة عبر الإنترنت. يجمع Whisbi جميع قنوات الاتصال مثل مكالمات الفيديو أو الدردشة أو chatbot أو النقر للاتصال أو مكالمة هاتفية تقليدية في واجهة مستخدم مركزية واحدة تعتمد على البيانات لعملائك. يوفر Whisbi، المعزز بمحرك ذكاء الأعمال، القناة المناسبة للعميل المناسب في الوقت المناسب. يتكامل حل Whisbi بسهولة مع البنى التحتية الحالية، بدءًا من مراكز الاتصال إلى المتاجر الفعلية وصالات العرض الافتراضية. يوفر التضمين البسيط للحل على مواقع الويب القدرة على قيادة تجربة عملاء متعددة القنوات حقًا تعمل على زيادة معدلات التحويل عبر الإنترنت بشكل كبير. نحن نقدم منصة محادثة عالمية المستوى للمبيعات والتسويق، ونستطيع مشاركة الرؤى والخبرات الخاصة بالصناعة. لدينا خبرة لا مثيل لها في العمل بشكل وثيق مع المؤسسات العالمية في مجالات الاتصالات والسيارات والسفر والتأمين والخدمات المصرفية. تمكنت حلولنا من: * 700 مليون ظهور * 47 مليون نقرة، * 18 مليون طلب مكالمات، * 10 مليون محادثة حتى الآن، قمنا بتسليم أكثر من 1.5 مليون مبيعات لعملائنا على مستوى العالم. ونحن بدأنا للتو! تضع Whisbi التفاعلات البشرية في قلب تجربة العملاء عبر الإنترنت وتزيد من عائد الاستثمار لحملات التسويق الرقمي. فهو يتيح للعلامات التجارية الاستفادة بشكل أفضل من حركة المرور على مواقعها على الويب، وزيادة نقاط NPS الخاصة بها، والتمييز من خلال تجربة العملاء، وبيع المزيد عبر الإنترنت. نحن نتكامل مع أفضل حلول التسويق والمبيعات بما في ذلك Salesforce وGoogle Adwords وGoogle Analytics وAdobe Marketing Cloud، مما يساعد على تقديم رؤى أكثر قوة حول رحلة العميل الكاملة. في جوهر الأمر، تعمل Whisbi على تمكين فرق التسويق والمبيعات الحديثة من تقديم تجارب متعددة القنوات تدعم وتكمل أنظمة التجارة الرقمية الحالية.
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة عمليات خدمة العملاء. ما الذي يجعل كيندلي مختلفًا؟ صيانة أقل وإنتاج محتوى أكثر! سيقترح الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kindly بيانات تدريب جديدة يمكنك قبولها بنقرة زر واحدة. من السهل التخصيص لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية لكي يتناسب برنامج الدردشة الآلي مع علامتك التجارية! أكثر من الأزرار يمكن لروبوتات الدردشة الخاصة بـ Kindly الإجابة على أسئلة محددة، بدلاً من إجبار المستخدمين على اختيار مجموعة من الأزرار التي قد لا تكون ذات صلة. متعدد اللغات قم بتدريب روبوت الدردشة على لغة واحدة وسوف يفهم الاستفسارات بأكثر من مائة! ومن بين عملائنا شركة Adecco، وVOI، والخطوط الجوية النرويجية، وLindex، وHertz، وComviq، وSchibsted، وJotun، وKahoot. يمكنك التكامل بسهولة مع أفضل موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Dixa وSalesforce وFreshdesk وZendesk وHubspot وغيرهم.
Futr
futr.ai
Futr عبارة عن منصة للدردشة كخدمة تعمل على تعزيز قدرات خدمة العملاء من خلال الدردشة التلقائية والمباشرة والفيديو والدردشة الاجتماعية - بأي لغة وعلى أي قناة. مع العملاء بما في ذلك عدد من قوات الشرطة وتجار التجزئة الرائدين والجمعيات الخيرية، تساعد Futr المؤسسات الذكية على التواصل مع جماهيرها من خلال خدمات الدردشة الدائمة والفورية والمفيدة دائمًا. لا تأخذ كلمتنا لذلك. جرّب منصة Futr مجانًا من خلال الإصدار التجريبي الذي مدته شهر واحد! - نشر فوري للدردشة التلقائية - تتبع الاستخدام وعائد الاستثمار المعياري - دعم مخصص لتسجيل الوصول المقرر - نهاية مراجعة حالة الأعمال التجريبية - لا يوجد التزام - لا حاجة لبطاقة الائتمان
giosg
giosg.com
Giosg عبارة عن منصة لتسريع المبيعات تجمع بين الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي والمحتوى التفاعلي لمساعدة الشركات على بناء تجارب جذابة عبر الإنترنت تحول زوار موقع الويب إلى مبيعات - بسرعة. نريد إعادة تصور وإعادة تعريف وإعادة تقييم التفاعل بين المنظمات والأشخاص في العالم الرقمي. واليوم، انضمت إلينا أكثر من 1200 شركة حول العالم في مجالات البيع بالتجزئة والسيارات والعقارات وغيرها في سعينا.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck عبارة عن منصة سحابية لإدارة محادثات العملاء وأتمتتها، كل ذلك من صندوق بريد واحد. فهو يسمح للشركات بتقديم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وزيادة درجات CSAT. تجمع قنوات المراسلة مثل الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني وقنوات المراسلة الاجتماعية مثل Facebook Messenger معًا في مكان واحد. يوفر برنامج الدردشة الآلي غير المكتوب والمعتمد على الذكاء الاصطناعي تفاعلات طبيعية تشبه التفاعلات البشرية مع العملاء. تتيح النماذج المدربة مسبقًا سهولة التنفيذ خلال دقائق. اللغات المدعومة هي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والهولندية والسويدية.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent عبارة عن مكتب مساعدة كامل الميزات وبرنامج للدردشة المباشرة يساعدك على إضفاء الطابع الشخصي على تفاعلات عملائك من خلال حل مكتب المساعدة الشامل. يتميز LiveAgent بأسرع أداة للدردشة في السوق وهو برنامج الدردشة المباشرة الأكثر مراجعة والمرتبة رقم 1 للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2024. انضم إلى شركات مثل BMW وYamaha وHuawei وجامعة أكسفورد في تقديم خدمة عملاء على مستوى عالمي. يستخدم LiveAgent قوة صندوق البريد الوارد العالمي متعدد القنوات، والدردشة المباشرة في الوقت الفعلي، ومركز الاتصال المدمج، وبوابة خدمة العملاء القوية. قم بإضفاء الطابع الشخصي على اتصالاتك من خلال الاستفادة من تقسيم العملاء والأتمتة وإدارة علاقات العملاء المدمجة وحزمة التحليلات القوية بالإضافة إلى قاعدة معارف العملاء لدينا. اكتشف أكثر من 175+ من ميزات مكتب المساعدة وأكثر من 200 عملية تكامل. ابدأ تجربتك المجانية لمدة شهر واحد، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. 200+ الميزات المضمنة: -حسابات POP3 -أنابيب البريد الإلكتروني -إعادة التوجيه -الأقسام -الأولويات -الحالات -العلامات -قواعد -توجيه التذاكر -الرسائل المعلبة/المحددة مسبقًا -قوالب البريد الإلكتروني - التكامل الصوتي -رصد الموقع في الوقت الحقيقي والإحصائيات -دردشات -تكامل الفيسبوك/تويتر/إينستاجرام/سلاك -قاعدة المعرفة -اقتراحات مباشرة أثناء الكتابة - ردود الفعل ونماذج الاتصال -تصنيف الوكيل، التلعيب -متعدد اللغات - مرشحات التذاكر -مشاركة الملفات والمرفقات - قوالب أزرار الدردشة وأكثر من ذلك بكثير. وكيل مباشر للشركات الناشئة: برنامج بدء التشغيل مجاني لأول 6 أشهر للشركات الناشئة التي تتقدم بطلب. هذه فرصة حصرية للشركات الناشئة للوصول إلى أفضل برامج دعم العملاء في السوق دون أي تكاليف مقدمة. بعد أول 6 أشهر، يمكن للشركات الناشئة الاستمرار في استخدام LiveAgent بسعر مخفض.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit هي عبارة عن منصة مصممة لتعزيز الشركات المحلية. إنه يعزز بشكل كبير مشاركة العملاء وتحويل العملاء المحتملين، ويتفوق على المنافسة. يقدم البرنامج حلاً شاملاً لإدارة المراجعة، والرسائل النصية للأعمال، والدردشة النصية، وصندوق الوارد المركزي، والخط الثابت القابل للمراسلة، واستطلاعات العملاء، وقياس الأداء التنافسي، والمزيد! يعمل هذا النهج المتكامل على تبسيط تفاعلات العملاء، وتعزيز العمليات التجارية، ودفع النمو.
Arena
arena.im
تقوم Arena بتطوير الجيل القادم من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة من بيانات الطرف الأول ، لبناء جماهير موثوقة ، في كل مكان. حلولنا - الدردشة الحية ، المدونة الحية ، أرينا personas) الاستفادة من الميزات الأكثر شعبية من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي منصة تديرها. أكثر من 20.000 عميل يثقون في Arena لجمع جماهيرهم على الويب أو في التطبيقات أو في الأحداث المباشرة (أو الثلاثة) للتفاعل مع المحتوى والمجتمع والتجارة.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، يغادر 98% من زوار الموقع دون إجراء تحويلات. يمكن لمعدلات التحويل المنخفضة هذه أن تؤثر على الأداء. لذا فهم في مهمة تتمثل في مواءمة فرق التسويق والمبيعات وتمكينها للتحويل بشكل أفضل وإنشاء كفاءات تجارية جديدة معًا. يفعلون ذلك من خلال: * إشراك الروبوتات في الموقع لدفع رحلات التحويل * تخصيص قوي لتحسين تجربة المستخدم * تحديد الشركة لتحديد الآفاق * رسم خرائط رحلة المستخدم لرسم خريطة لدورات المبيعات * تحليلات لفهم المستخدمين * الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة المستخدم تلقائيًا بناءً على محتوى الموقع * تنبيهات المبيعات لدعم الفرق التجارية * تكامل CRM لتجميع كل ذلك معًا * يأتي Leadoo أيضًا مع فريق متخصص من خبراء التحويل الذين يقومون بإعداد رحلات التحويل وتحسينها باستمرار عبر الموقع. بالنسبة لـ 800 من عملاء Leadoo خلال أول 12 شهرًا معهم، وجدوا أن متوسط الزيادة في معدلات التحويل الأساسية كان 74%. بعبارات بسيطة، توفر Leadoo جميع الأدوات والأفكار اللازمة من أجل: * تحديد زوار الموقع * تفعيلها في الموقع * رعايتهم أثناء رحلات الشراء * في نهاية المطاف تحويل المزيد منهم إلى عملاء
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجلات المستهلكين لإنشاء حملات تواصل عبر البريد الإلكتروني لأي جمهور. يتم استخدام عمليات أتمتة التواصل مع مبيعات Customers.ai من قبل أكثر من مليون شركة حول العالم، عبر كل قطاع أعمال وبلد في العالم.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التفاعل" مع المستخدمين على أساس شخصي باستخدام ميزات CRM المدمجة. يؤدي تجميع البيانات القوي إلى إنشاء رؤى وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ. نحن نبتكر مركزًا متكاملًا للذكاء الرقمي لعلامتك التجارية. يؤدي ذلك إلى تسهيل الجهود المبذولة لدفع استراتيجيتك الرقمية وهوية علامتك التجارية من خلال تحليلات وتصورات منظمة وقوية، خالية من فائض البيانات الاجتماعية المعقدة. نحن نساعدك من خلال الخبرة الفعلية وقيادة الفكر وإدارة الأزمات. يمكّن Locobuzz أيضًا الشركات من الاستفادة من قوة التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية لإنشاء تجربة تفاعلية باستخدام روبوتات الدردشة متعددة اللغات. نحن نؤمن بأن إمكانات التجارة التحادثية يمكنها تحسين الإنتاجية من خلال دمج الذكاء البشري في الآلة عن طريق الذكاء الاصطناعي.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime عبارة عن منصة تفاعل العملاء للشركات المحلية التي تجعل التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء أمرًا سهلاً من خلال الرسائل النصية والدردشة والبريد الإلكتروني - وكل ذلك منظم في مكان واحد. نحن نجعل عملك جاهزًا لأي تفاعل 24/7/365.
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion متخصصون في ربط النقاط بين ملايين العملاء في أكثر من 175 دولة. كل ما تبحث عنه موجود تحت سقف واحد بميزاته المتكاملة والمبتكرة. أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني برنامج مكافآت الولاء مراجعات المنتج + أسئلة وأجوبة إشعارات الدفع على الويب التسويق التابع العضويات المتكررة أداة إنشاء النماذج Ai أتمتة سير العمل النوافذ المنبثقة الذكية شريط الإعلانات توصية المنتج
Upsellit
us.upsellit.com
يوفر UpSellit تحسينًا مُدارًا للتحويل يساعد أكبر العلامات التجارية على الإنترنت على زيادة المبيعات، وجذب العملاء المحتملين الجدد، وإيقاف التخلي عنهم، وزيادة اكتساب العملاء الجدد. تعمل فرق الإبداع والتطوير الداخلية على مواءمة تقنيات UpSellit بشكل مثالي في المراحل المستهدفة من مسار التحويل، لتكون بمثابة امتداد لفريق التسويق الخاص بك. نماذج التسعير المرنة من UpSellit تلبي احتياجات أي شركة وتسمح لتجار التجزئة من جميع الأحجام برؤية تحسين معدل تحويل التأثير الحقيقي. تتضمن مجموعة خدمات UpSellit الإدارية ما يلي: - تجديد النشاط التسويقي عبر البريد الإلكتروني - استراتيجيات التحفيز - حملات الرسائل النصية القصيرة - الاستراتيجيات القائمة على القيمة - تقنية إعادة بناء سلة التسوق - مجموعات التحكم - اختبارات AB المتقدمة - التحليل السلوكي - ضمانات مكافحة الزائفة
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متجرك الإلكتروني. التكامل مع chatGPT للحصول على تجربة أكثر إنسانية مع برنامج الدردشة الآلي الخاص بنا.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
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