برامج الدردشة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تتيح برامج الدردشة المباشرة للشركات التواصل مع زوار موقع الويب في الوقت الفعلي من خلال نوافذ الدردشة. يمكن لممثلي خدمة العملاء استخدام هذا البرنامج لمساعدة المستخدمين في طرح الأسئلة حول المنتجات أو التنقل في الموقع. يمكن لوكلاء الدعم بدء التفاعلات مع مربعات الدردشة المنبثقة أو انتظار وصول الزائرين لاستفساراتهم. تشمل الميزات الرئيسية إعداد التقارير والتحليلات وإشعارات الدردشة التفاعلية وأرشفة المحادثات. تساعد هذه الأداة فرق خدمة العملاء على الاستجابة بسرعة للاستفسارات، وتسمح لموظفي تطوير الأعمال بإشراك العملاء المتوقعين الذين يصعب الوصول إليهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتمكن الموظفين الإداريين في قطاع التعليم من التواصل مع الطلاب المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج وظيفة الدردشة المباشرة في أنواع البرامج الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية وحلول مكتب المساعدة.
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Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat عبارة عن دردشة حية مجانية للشركات عبر الإنترنت للتحدث مع عملائها في الوقت الفعلي. فهو يوفر لك إنشاء نظام دعم عملاء 360 درجة وتوصيل مسارات الرسائل وتقديم المكالمات والتهيئة والتخصيص بحرية.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناءً على مليارات تفاعلات تجربة العملاء، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها بدءًا من الخدمة الذاتية والوكلاء والمسؤولين، لمساعدتك على النمو والعمل بكفاءة على نطاق واسع. تعمل Zendesk على تزويد الوكلاء بالأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجون إليه لتقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة، سواء كانت عبر الرسائل الاجتماعية أو الهاتف أو البريد الإلكتروني. يجمع Zendesk كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات متعددة القنوات، وحتى سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات الوكلاء والأتمتة وسوق يضم أكثر من 1200 تطبيق - وكلها محمية تحت سقف واحد. والحل الذي نقدمه سهل التنفيذ والتعديل بسرعة، مما يحرر الفرق من مطالبة تكنولوجيا المعلومات والمطورين والشركاء المكلفين بإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk، تتمثل مهمتنا في تبسيط تعقيد الأعمال وتسهيل قيام الشركات بإنشاء اتصالات هادفة مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة، نؤمن بأن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة، بغض النظر عن الحجم أو الصناعة أو الطموح. تخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع المقر الرئيسي لشركة Zendesk في سان فرانسيسكو، وتدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Sobot
sobot.io
نحن نقدم حلول مراكز الاتصال، بما في ذلك خدمة العملاء والتسويق. تتضمن مجموعة منتجاتنا AI Chatbot، والدردشة المباشرة، والصوت، والتذاكر. نحن ملتزمون بتقديم حل متعدد القنوات وذكي، مما يضمن تفاعلات سلسة مع العملاء عبر القنوات المختلفة. لدينا عملاء بارزون مثل Samsung، وOPPO، وDFS، وPhilips، وJ&T، وAir Liquide. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتأسيس شراكات مع عمالقة الصناعة مثل AWS وAlibaba Cloud وMeta. نريد تمكين الشركات من تحقيق تجارب أفضل للعملاء ومستويات رضا أعلى. ومن خلال توفير الحلول المتطورة، نأمل أن نحقق النجاح لعملائنا على مستوى العالم.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب وروبوتات الدردشة والأتمتة والتصميم وقاعدة المعرفة ومكتب المساعدة وغير ذلك الكثير.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عملائك من مكان واحد. يمكنك بسهولة إضافة وكلاء جدد إلى نظامك وحل المحادثات بسهولة. يمنحك Chatwoot أيضًا تقارير في الوقت الفعلي لقياس أداء فريقك، واستجابات جاهزة للرد بسهولة على الأسئلة المتداولة والملاحظات الخاصة للوكلاء للتعاون فيما بينهم.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لتنمية مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في أي وقت من الأوقات. يعد Smartsupp واحدًا من حلول الدردشة وروبوتات الدردشة الرائدة والأكثر موثوقية في العالم، ويعمل حاليًا على تعزيز أكثر من 100000 متجر ويب وموقع ويب.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Gist
getgist.com
Gist عبارة عن مجموعة من الأدوات التي تستخدمها الشركات لتسويق عملائها وبيعها والتواصل معهم. إنهم في مهمة لمساعدة فرق التسويق والمبيعات والدعم على إنشاء تجارب رائعة للعملاء في كل تفاعل عبر دورة حياة العميل، على نطاق واسع. اليوم، أكثر من 10000 شركة تستخدم Gist، وقد بدأت للتو. يستخدمها العملاء للتحدث مع العملاء المحتملين والعملاء ويكونون ذلك المصدر المركزي للحقيقة. إنهم يعتقدون أنهم في منتصف تحول كبير في مجال SaaS نحو الأنظمة الأساسية الشاملة ويحتاجون إلى مساعدتهم.
JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى العالم، وتقوم بتجهيز الفرق التي تتعامل مع العملاء لتقديم تفاعلات لا تشوبها شائبة مع العملاء مدعومة برؤى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي وبعد المكالمة. أهم ميزات JustCall التي يجب الانتباه إليها: * المكالمات الواردة والصادرة * إرسال واستقبال الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة * طالب المبيعات (طالب السيارات والتنبؤية والطاقة) * سير عمل الرسائل القصيرة * روبوتات الرسائل القصيرة * نظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR) متعدد المستويات * مساعدة الوكيل في الوقت الحقيقي * مساعد الطيار عبر الرسائل القصيرة الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي * تدريب الذكاء الاصطناعي *تحليل المشاعر * تسجيل المكالمات بالذكاء الاصطناعي * مراقبة المكالمات الحية * صندوق الوارد الخاص بـ WhatsApp المشترك * التوزيع التلقائي للمكالمات (ACD) * 100+ تكاملات CRM * أرقام هواتف الأعمال في أكثر من 70 دولة
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
eDesk
edesk.com
تساعد eDesk تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم خدمة عملاء استثنائية للغاية، في كل مكان يبيعون فيه. تقدم eDesk مجموعة كاملة من أدوات التجارة الإلكترونية الحائزة على جوائز لتبسيط عمليات دعم العملاء وإعداد التقارير من أجل أوقات استجابة أسرع لتحسين الإنتاجية والربحية بشكل كبير. تم تصميم برنامج دعم العملاء الخاص بها خصيصًا لمنح شركات التجارة الإلكترونية رؤية موحدة لجميع استفسارات العملاء، مع مركزية جميع قنوات الدعم الخاصة بهم ووسائل التواصل الاجتماعي ومتجر الويب ورسائل السوق، من خلال صندوق الوارد الذكي الخاص بها. فهو يقوم تلقائيًا بتحديد أولويات الرسائل بناءً على احتياجات عملك وتعيينها باستخدام القواعد المستندة إلى الأدوار، حتى يتمكن فريقك من الرد على العملاء بشكل أسرع 5 مرات وبناء الولاء وزيادة عملية إعادة الشراء. عند التعامل مع استفسارات العملاء، تقترح أتمتة الذكاء الاصطناعي أفضل الإجابات والترجمات حتى يتمكن وكلاءك من الاستجابة بسهولة وبأي لغة محلية. يمكن للشركات الجادة في البيع عبر الإنترنت توسيع نطاق خدمة العملاء أثناء توسعها في أسواق جديدة بثقة. يتكامل eDesk أصلاً مع البيانات ويدمجها من أكثر من 200 سوق ومتجر ويب وشبكات اجتماعية واتصالات وقنوات لوجستية - أكثر من أي مزود آخر لبرامج دعم العملاء - حتى تتمكن من الوصول إلى معلومات الطلب الشاملة بنقرة زر واحدة. يعد eDesk أيضًا الحل الوحيد لدعم العملاء في مجالس مطوري Amazon وWalmart، حيث يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تنمية أعمالهم من خلال قنوات مبيعات جديدة، مرتبطة بشكل جيد بأدوات وعمليات دعم العملاء.
Landbot
landbot.io
Landbot.io عبارة عن منصة chatbot بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الشركات من بناء تجارب محادثة سلسة من البداية إلى النهاية. من خلال تحويل المحادثات إلى نتائج مربحة، تساعد Landbot فرق التسويق والعمليات وخدمة العملاء على مضاعفة كفاءتها وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 30% أو أكثر. سواء كان الأمر يتعلق بـ WhatsApp أو الويب أو Messenger، يمكن لأي شخص إنشاء تدفقات تلقائية لروبوتات الدردشة لإشراك العملاء بشكل أفضل وزيادة معدلات التحويل. تستفيد Landbot أيضًا من التطورات الحديثة في GPT وAI للمساعدة في جعل تجربة بناء روبوت الدردشة أكثر سهولة، حيث تجمع بين إمكانات Landbot بدون تعليمات برمجية ونماذج اللغات الكبيرة الأخرى.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - تعاون آمن للمؤسسات شديدة التنظيم تم تصميمه للمؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من التحكم في اتصالاتها، فهو يتيح التعاون بين الزملاء والشركاء والعملاء والمجتمعات وحتى الأنظمة الأساسية دون التنازل عن ملكية البيانات أو التخصيصات أو التكامل. عشرات الملايين من المستخدمين في أكثر من 150 دولة ومنظمة مثل Deutsche Bahn، وThe US Navy، وCredit Suisse يثقون في Rocket.Chat يوميًا للحفاظ على خصوصية اتصالاتهم وأمانها تمامًا.
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
yellow.ai
yellow.ai
تعمل Yellow.ai على تمكين المؤسسات من إنشاء محادثات لا تُنسى مع العملاء من خلال منصة أتمتة خدمة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتمثل رؤيتنا في التوجه نحو مستقبل دعم العملاء المستقل تمامًا والذي يفتح المجال أمام كفاءة لا مثيل لها ويقلل تكاليف التشغيل بشكل كبير. يقع المقر الرئيسي لشركة Yellow.ai في سان ماتيو، وتقدم خدماتها لأكثر من 1000 مؤسسة، بما في ذلك Sony وDomino's وHyundai وFerellgas وWest Connections وRandstad وTiket.com وLulu Group International وArabic Radio Network وPapa Johns وHyundai وVolkswagen وITC Ltd وOYO. ، سكودا أوتو، في أكثر من 85 دولة. تم بناء منصتنا على بنية متعددة LLM ويتم تدريبها بشكل مستمر على أكثر من 16 مليار محادثة سنويًا، مما يمكّن الشركات من تقديم تجارب عالية وبناء علاقات دائمة مع العملاء. تأسست Yellow.ai في عام 2016 ولديها مكاتب في ستة بلدان، وقد جمعت أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين كبار.
Chaport
chaport.com
Chaport عبارة عن منصة مراسلة شاملة توفر دردشة مباشرة متعددة القنوات وروبوتات الدردشة وقاعدة معرفية والمزيد. فهو يساعد الشركات على النمو والازدهار من خلال تزويدها بطريقة سهلة للتفاعل مع زوار موقع الويب، والحصول على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وتعزيز المبيعات، وتحسين خدمة العملاء. اليوم يتم استخدام تشابورت من قبل أكثر من 30.000 فريق في جميع أنحاء العالم. لماذا تشابورت؟ يقدم لك Chaport مجموعة من الميزات القوية لمساعدتك في تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء مخلصين. ومع ذلك، فهو يظل سهل الاستخدام ويجعل التواصل مع العملاء سهلاً وممتعًا مثل الدردشة مع الأصدقاء. عملية التثبيت بسيطة ولا تستغرق أكثر من 5 دقائق. ما عليك سوى إضافة أداة الدردشة إلى موقع الويب الخاص بك والبدء في الإجابة على أسئلة عملائك. إذا كنت بحاجة أيضًا إلى chatbot، فيمكنك إنشائه في دقائق، وذلك بفضل منشئ chatbot's WYSIWYG من Chaport. الميزات الرئيسية: - الدردشة المباشرة: تحدث مع عملائك في الوقت الفعلي. - Chatbots: اسمح لروبوتات الدردشة بالإجابة على الأسئلة الشائعة وتأهيل العملاء المحتملين. قدم مساعدة فورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما يكون فريقك غير متصل بالإنترنت. - قاعدة المعرفة + روبوت الأسئلة الشائعة: قم بتزويد عملائك بقاعدة معرفية وقم بتنشيط روبوت الأسئلة الشائعة لاقتراح المقالات تلقائيًا في أداة الدردشة. - التكامل مع Facebook وViber وTelegram وما إلى ذلك: الإجابة على الأسئلة من جميع القنوات في مكان واحد. – الدعوات التلقائية: ابدأ المزيد من الدردشات مع زوار موقع الويب الخاص بك. - الردود المحفوظة: قم بإعداد قوالب الإجابات على الأسئلة المتداولة، وقم بالإجابة عليها ببضع نقرات، ووفر وقتك. - رؤى الكتابة: قراءة الرسائل حتى قبل إرسالها والرد عليها بشكل أسرع. - تطبيقات الويب وسطح المكتب والهاتف المحمول: قم بالدردشة مع العملاء أينما كنت. - Zapier & API: قم بدمج Chaport مع موقع الويب الخاص بك بشكل أوثق أو قم بتوصيله بتطبيقات الطرف الثالث. - وأكثر من ذلك بكثير ... سجل اليوم وقم بزيادة مبيعاتك! النسخة التجريبية المجانية متاحة.
DevRev
devrev.ai
DevRev عبارة عن منصة مصممة خصيصًا لـ SaaS وشركات التكنولوجيا، مما يساعد في تطوير المكاتب الخلفية على مطابقة الوتيرة السريعة لعلاقات العملاء في المكاتب الأمامية. تتمثل مهمتنا في جمع المستخدمين النهائيين ومهندسي الدعم ومديري المنتجات والمطورين معًا، مما يسهل القيام بالأشياء الأكثر أهمية - وإنشاء ثقافة تركز على المنتج والعملاء على مستوى الشركة. على عكس الأدوات العامة، اتبع DevRev منهجًا فارغًا للتعاون والبحث وGenAI والتحليلات، مما مكّن شركات SaaS من الشحن بشكل أسرع لتحقيق أكبر تأثير على الأعمال - مع التطوير المستمر ورسم خرائط الطريق وتحديد الأولويات وهندسة العملاء والمزيد. يتم استخدام DevRev عبر الأقسام في آلاف الشركات ويمكنه التعايش مع أدواتك أو استبدالها، مما يحقق تناسق المعلومات وتبسيط التعاون وتقارب الفرق. تأسست DevRev في أكتوبر 2020 وجمعت أكثر من 85 مليون دولار من الأموال الأولية من مستثمرين مثل Khosla Ventures وMayfield، مما يجعلها الأكبر في تاريخ وادي السيليكون. ويقودها المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، ديراج باندي، الذي كان سابقًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Nutanix، ومانوج أغاروال، المؤسس المشارك لشركة DevRev والنائب الأول للرئيس السابق للهندسة في Nutanix. يقع المقر الرئيسي لشركة DevRev في بالو ألتو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في سبعة مواقع عالمية.
Chative
chative.io
Chative.IO عبارة عن منصة مراسلة متعددة القنوات، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن نمكن الشركات من البيع مباشرة عبر القنوات الاجتماعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي والأتمتة. لماذا يجب عليك استخدام Chative.IO؟ - لدى Chative حل خدمة عملاء متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع أي عمل، ويعمل من خلال نقرات! - قنوات ورسائل غير محدودة مجانًا، بالإضافة إلى أن الأسعار شفافة تمامًا ومناسبة لبدء التشغيل. يأتي مع تطبيق جوال مجاني أيضًا! - خطة مجانية للشركات الصغيرة مع الدعم المتوفر داخل التطبيق. - يقدم Chative واجهة المستخدم وتجربة المستخدم الحائزة على جوائز والتي تجمع بين فن تكثيف المعلومات والتنقل السهل! - لقد كنا قوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة وأتمتة الرسائل على مدار الأعوام الستة الماضية. ماذا يفعل Chative.IO بالنسبة لك؟ - توحيد جميع المحادثات والعملاء والطلبات وكتالوجات المنتجات لتسريع النمو من خلال عملاء أكثر سعادة. - الوصول إلى سياق العميل الكامل وسجل الطلبات وتفاصيل النشاط، مما يتيح دعمًا مخصصًا للولاء وتكرار عمليات الشراء. - تمكين البيع المباشر عبر تطبيقات المراسلة اليومية، وتحويل الزوار إلى عملاء محتملين. - ضمان خدمة العملاء المخصصة في الوقت المناسب وزيادة الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
Zoho Desk
zoho.com
يمكن أن يساعد Zoho Desk الشركات في إدارة اتصالات العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والرسائل النصية القصيرة والوسائط الاجتماعية والمزيد. كما يساعدك أيضًا على تعيين المكالمات إلى الوكلاء لديك استنادًا إلى قسمهم أو فريقهم، وتوجيه المكالمات تلقائيًا إلى الوكلاء الذين يعرفهم العميل، ويمكّنك من الحفاظ على اتساق الخدمة لبناء علاقات ذات معنى مع العملاء. اربط رقم خدمة العملاء الخاص بك مع Zoho Desk، وقم بإجراء/استقبال المكالمات داخل التطبيق.
WotNot
wotnot.io
تعمل WotNot على أتمتة تفاعلات عملائك على نطاق واسع باستخدام برامج الدردشة الآلية. قم بحل تحديات الأعمال مثل الحصول على المزيد من العملاء المحتملين، وحجز المزيد من المواعيد، وتوسيع نطاق دعم العملاء لديك باستخدام برامج الدردشة الآلية المتطورة. يستخدم العملاء WotNot لتوفير تجربة عملاء مخصصة لعملائهم الحاليين أو المستقبليين، وهي متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتستجيب على الفور، وموثوقة تمامًا، وتتحدث لغة العميل. أضف روبوت الدردشة إلى أي قطاع مثل العقارات والتأمين والمالية والرعاية الصحية والسيارات وإدارة العلاقات مع الخدمات المصرفية والسلع الاستهلاكية والتصنيع والتعليم لتلبية حالات الاستخدام المتعددة. باستخدام WotNot's No-code Bot Builder، يمكنك إنشاء الروبوتات بسهولة إلى حد ما باستخدام أداة إنشاء مرئية بديهية. قم بإدارة عدة روبوتات لأنشطة مختلفة بناءً على المشغلات والشروط التي تحددها. كما تقدم WotNot خدمة مخصصة لك، حيث يفهم فريقنا من خبراء تصميم المحادثة ذوي الخبرة احتياجاتك وينشئون بعناية تدفق محادثة يتوافق مع احتياجات عملك ويستمرون في تحسين التدفق من خلال مراجعة النتائج. انضم إلى أكثر من 3000 شركة في جميع أنحاء العالم تثق في WotNot من خلال تفاعلات عملائها.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هي أكثر من مجرد منصة؛ إنها شريك في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بك، حيث توفر لك كل شيء بدءًا من الصفحات المقصودة والمواقع عالية التحويل وحتى حلول التسويق عبر البريد الإلكتروني المتطورة ومواقع العضوية وغيرها. تم تصميم منصة Kartra لزيادة المبيعات، حيث تقدم حلاً قويًا متكاملاً يبسط عمليات التسويق والمبيعات الرقمية، مما يسمح لك بالتركيز على ما تفعله بشكل أفضل - إنشاء وتقديم قيمة لجمهورك. * الإنشاء بسهولة: قم بإشراك جمهورك من خلال مواقع الويب ومقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت الجذابة. يمكنك تقديم عضويات تحويلية أو دورات عبر الإنترنت وإدارة جدولك الزمني وفواتيرك من خلال أدوات متكاملة. * السوق بدقة: قم بتوسيع نطاق وصولك باستخدام تقنيات التقاط العملاء المحتملين المتقدمة، ورعاية العملاء المتوقعين من خلال الحملات ومسارات التحويل المستهدفة. قم بتوصيل عروضك بشكل فعال عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، وقم بمعالجة المدفوعات من خلال عمليات الدفع القابلة للتخصيص. * توسيع نطاق رؤيتك: استخدم العلامات المتقدمة والرسائل السلوكية لتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بك. قم بأتمتة نموك واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام التحليلات المتعمقة.
typedesk
typedesk.com
الردود الجاهزة، فائقة الشحن! typedesk هو التطبيق الرائد لاستعادة الوقت الضائع في كتابة نفس الأشياء مرارًا وتكرارًا! أنشئ قوالب نصية لجملك ورسائلك اليومية، وسيجعل مكتب الكتابة من إعادة استخدامها أمرًا سريعًا وسهلاً. ➤ كيف يعمل استخدم الحرف / متبوعًا بالاختصارات المخصصة لإدراج إجابتك بسرعة. على سبيل المثال، يمكن لمكتب الكتابة أن يتحول
Social Intents
socialintents.com
تعرف على الدردشة المباشرة رقم 1 لـ Microsoft Teams وSlack وChatGPT. يجب أن يكون التحدث مع عملائك سهلاً. قم بالدردشة معهم من خلال أدوات التعاون التي تستخدمها بالفعل: Teams وSlack. أنشئ روبوتات دردشة مدعومة من ChatGPT ومدربة على بيانات موقع الويب الخاص بك. قم بتسليم الدردشات بسهولة بين ChatGPT والوكلاء البشريين.
Swell
swellcx.com
يقوم Swell تلقائيًا بجمع التعليقات الخاصة والعامة من المرضى والموظفين. ومن خلال ردود الفعل الأفضل، يمكن للممارسات تعزيز سمعتها عبر الإنترنت، وتعزيز تجربة المريض، وتحسين رضا الموظفين.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow عبارة عن مجموعة محادثة متعددة القنوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشاركة العملاء. تعمل منصة SleekFlow الشاملة على إنشاء رحلات سلسة ومخصصة للعملاء عبر قنوات المراسلة التي يلجأ إليها الجميع، بما في ذلك WhatsApp وInstagram والدردشة المباشرة والمزيد. إن SleekFlow مكرس لتشكيل مستقبل الاتصالات من خلال تمكين الشركات من تركيز جميع مسارات عملها حول محادثات هادفة. من التسويق والمبيعات إلى فرق الدعم، يعمل SleekFlow على تبسيط العمليات التجارية من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي للمحادثة المتطورة. ومن خلال أتمتة المهام الروتينية، وتحسين تفاعلات العملاء، وتقديم دعم لا مثيل له، يعمل حل العميل أولاً على تمكين الشركات من تحقيق قابلية التوسع والنمو غير المسبوقين. يقع SleekFlow في سنغافورة وهونج كونج وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة. في عام 2022، حصلت الشركة الناشئة على جولة تمويل من السلسلة A بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي بقيادة Tiger Global، بمشاركة من AEF Greater Bay Area Fund وTranscend Capital Partners.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج SaaS المصممة لإنشاء موظفين أكثر ذكاءً وعملاء أكثر سعادة. من خلال مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك Training Maker وKnowledge Base وQuiz Maker وSurvey Maker وCRM والمزيد، تعمل ProProfs على تمكين المؤسسات من تحسين التعلم وتبسيط الدعم وزيادة رضا العملاء. تلتزم ProProfs بمهمة إرضاء العملاء على مدار 100 عام، وتخدم أكثر من 15 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة. تشمل منتجات ProProfs ما يلي: - صانع التدريب - صانع مسابقة - صانع المسح - رؤى Qualaroo - الدردشة الحية - مكتب المساعدة - قاعدة المعرفة - إدارة المشاريع - النوافذ المنبثقة Picreel - BIGContacts CRM - ندوة عبر الإنترنت النينجا - دورة النينجا يتم استخدام أدوات ProProfs Smart من قبل العديد من شركات Fortune 500، مثل Sony وAcer وAdobe وAccenture وCisco وDell، ومستخدمين من المعاهد التعليمية الرائدة مثل Phoenix وHarvard وYale. يستضيف الموقع أكثر من مليون قطعة من المحتوى بأكثر من 70 لغة. إنها منصة رائدة للتدريب والتقييم عبر الإنترنت وتضم أكبر مكتبة في العالم للاختبارات والاختبارات المهنية.
MinChat
minchat.io
Chat API/sdk الذي يمكّنك من إنشاء وظائف الدردشة في تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك في غضون دقائق مما يوفر لك أشهرًا من وقت التطوير. يأتي MinChat أيضًا مزودًا بواجهة مستخدم مُصممة مسبقًا مما يجعل من السهل إعداد وظيفة الدردشة في تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك.
LiveChat
livechat.com
LiveChat عبارة عن منصة كاملة لخدمة العملاء تتمتع بإمكانات الدردشة عبر الإنترنت وتحليلات الويب. لقد تم تصميمه خصيصًا لتقديم خدمة عملاء مذهلة ومبيعات الوقود. يتم استخدام منصة خدمة العملاء الشاملة هذه من قبل أكثر من 38000 عميل في 150 دولة. إنه يتميز بتصميمه البسيط والبديهي، مما يجعل من السهل على كل من وكلاء الدعم والعملاء استخدامه فورًا. يتيح لك LiveChat تخصيص التواصل مع العملاء لتلبية توقعاتهم وتجاوزها. وهو يركز على تقديم خدمة سلسة مع ميزات قوية تدعم فرق خدمة العملاء. ويمكن استخدامه على الأجهزة المحمولة، لذلك يمكنك التأكد من أنك لن تفقد أي عملاء محتملين أبدًا، حتى أثناء التنقل. يمكن أيضًا أن تعمل الدردشة عبر الهاتف المحمول في الخلفية، لذا بغض النظر عما تفعله على هاتفك، سيستمر التطبيق في دعوة الزوار المحتملين وإعلامك بالمحادثات الواردة. أداة الدردشة في LiveChat قابلة للتخصيص بالكامل، مما يجعلها تبدو وكأنها جزء طبيعي من موقع الويب الخاص بك. واحدة من أقوى الميزات فيما يتعلق باكتساب العملاء المحتملين هي التحيات التلقائية، والتي تتيح لك تقديم المساعدة للزائرين حتى قبل أن يتواصلوا مع فريق الدعم. يمكن أيضًا تخصيص دعوات الدردشة التلقائية بناءً على سلوك العميل، مما يحسن تجربة العملاء الشاملة مع العلامة التجارية. باستخدام LiveChat، يمكن لفرق دعم العملاء تشغيل جلسات دردشة متعددة في نفس الوقت. يمكن للوكلاء استخدام نظرة خاطفة لمعرفة ما يكتبه العملاء قبل الضغط على زر "إرسال" واستخدام الردود الجاهزة، مما يساعدهم على تقليل متوسط وقت التعامل وإسعاد العملاء. ولجعل خدمتهم سهلة وشخصية، يمكن للوكلاء استخدام تفاصيل العميل المعروضة في الشريط الجانبي أثناء المحادثة. إنه يوفر رؤى تشتد الحاجة إليها حول أهم البيانات حول العميل. يمكن للوكلاء وضع علامة على كل جلسة دردشة، مما يتيح لهم اكتشاف الاستفسارات الشائعة لاحقًا وتحسين منتجاتهم أو خدماتهم. بفضل إمكانات إعداد التقارير المتقدمة في LiveChat، يمكن لفرق الدعم والمبيعات تتبع أدائها، وتحديد التحسينات، وتعزيز الإنتاجية، ونتيجة لذلك، اكتساب عملاء سعداء والاستمتاع بمزيد من المبيعات. يساعد LiveChat على إدارة رسائل العملاء، وأتمتة سير العمل، والتعاون داخل الفرق. وهو يدعم روبوتات الدردشة، مما يسمح للعلامات التجارية ببناء وإطلاق روبوتات محادثة دون الحاجة إلى البرمجة والتميز في خدمة العملاء. كما أنه يوفر قاعدة للمعرفة الذاتية للخدمة الذاتية السريعة والسهلة. يوفر LiveChat أكثر من 200 عملية تكامل قوية تسمح للشركات بتوسيع قيمة أدواتها الحالية. فهو يتكامل بسلاسة مع حلول CRM الشائعة، مثل Hubspot وPipedrive، وخدمات التجارة الإلكترونية مثل Shopify وBigCommerce، وتطبيقات المراسلة، مثل WhatsApp وFacebook - مما يسمح بمزامنة بيانات العملاء والحفاظ على الاتصال في مكان واحد بسهولة. وهو يدعم خدمات الدفع، مثل PayPal أو Stripe، مما يسمح للعملاء بإجراء الطلبات والمدفوعات مباشرة من الدردشة. وهو يعمل مع خدمات البريد الإلكتروني مثل Mailchimp، مما يساعد على جمع العملاء المحتملين ورعايتهم بعد الدردشة. هناك العديد من عمليات التكامل المتاحة التي تدعم الشركات في تقديم خدمة عملاء ممتازة وتعزيز مبيعاتها. فريق LiveChat جاهز دائمًا للمساعدة في أي شيء 24/7/365. يقدم أبطال الدعم في LiveChat أفضل تجربة لخدمة العملاء من خلال الرد السريع على الأسئلة وحل المشكلات وتقديم الحلول.
Chatra
chatra.io
منصة دعم متعددة القنوات مصممة للشركات الكبيرة والصغيرة. ساعد عملائك بشكل أفضل مع Chatra!
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
Five9
five9.com
توفر منصة Five9 Intelligent CX مجموعة شاملة من الحلول للتعامل مع العملاء عبر القنوات التي يختارونها، وتمكين المديرين بالرؤى والذكاء في أداء مركز الاتصال، والارتقاء بأعمالك لتقديم نتائج أعمال أفضل وجلب الفرح إلى CX™. تشتمل منصتنا السحابية الأصلية والقابلة للتطوير والآمنة على مركز اتصال؛ المشاركة الشاملة؛ إدارة مشاركة القوى العاملة؛ التوسع من خلال أكثر من 1400 شريك؛ والذكاء الاصطناعي المبتكر والعملي والأتمتة وتحليلات الرحلات المضمنة كجزء من النظام الأساسي. تعمل شركة Five9 على جلب قوة الأشخاص والتكنولوجيا والشركاء إلى أكثر من 2500 منظمة حول العالم.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Freshdesk
freshdesk.com
تساعد Freshdesk (أحد منتجات شركة Freshworks Inc.) الشركات على إسعاد عملائها بسهولة من خلال برامج حديثة وبديهية لدعم العملاء. يقوم Freshdesk بتحويل الطلبات الواردة عبر البريد الإلكتروني والويب والهاتف والدردشة والمراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تذاكر، ويوحد حل التذاكر عبر القنوات. بالإضافة إلى ذلك، تساعد إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي القوية، مثل أتمتة تعيين التذاكر، وتحديد أولويات التذاكر، ومساعدة الوكيل، وحتى إرسال الردود الجاهزة، في تبسيط عملية الدعم. تعمل Freshdesk أيضًا على تعزيز تعاون الفريق، والتكامل مع مجموعة من أدوات الطرف الثالث، وتوفر إمكانات الدعم التنبؤية، وإدارة الخدمة الميدانية. توفر ميزات إعداد التقارير والتحليلات الرؤى اللازمة لتنمية الأعمال.
Arena
arena.im
تعمل Arena على تطوير الجيل التالي من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة ببيانات الطرف الأول، لبناء جماهير موثوقة ومباشرة في كل مكان. تستفيد حلولنا - الدردشة المباشرة، والمدونة المباشرة، وArena Personas) من الميزات الأكثر شيوعًا من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي نظام أساسي تديره. يثق أكثر من 20000 عميل في Arena لجمع جماهيرهم معًا على الويب أو في التطبيقات أو في الأحداث المباشرة (أو الثلاثة معًا) للتفاعل مع المحتوى والمجتمع والتجارة.
Continually
continual.ly
روبوتات الدردشة المجانية والدردشة الحية لموقعك على الويب. قم بسحب وإسقاط أداة إنشاء روبوتات الدردشة، دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. نحن نتأكد من أنك لن تفوت أي عميل متوقع آخر من موقع الويب الخاص بك. اليوم، عندما يزور الأشخاص موقعك - على سبيل المثال لطلب عرض توضيحي للمنتج - فإنهم يتوقعون منك الرد على الفور. حتى عندما يكون خارج ساعات العمل، أو إذا كانوا في منطقة زمنية أخرى. تطلب معظم مواقع الويب من العملاء ملء نماذج طويلة وتقديم الكثير من المعلومات. إنها تجربة غير شخصية وغير ودية. وكعميل، فإنك لا تعرف متى ستتلقى الرد. يُظهر البحث الذي أجراه موقع insidesales.com أن الانتظار حتى 5 دقائق للرد على العميل يقلل بشكل كبير من فرص إغلاق عملك. نقدم لك سطرًا واحدًا من التعليمات البرمجية يمكنك إضافته إلى موقعك للرد تلقائيًا على العملاء المحتملين وإنشاء المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين دون حساب موظفين مبيعات إضافيين. يتيح لك باستمرار استبدال النماذج برسائل بسيطة، مما يسهل على العملاء الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن. بعض الأمثلة عما يمكننا القيام به لمساعدتك في تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء: * الترحيب بالزائرين الجدد والسؤال عما إذا كان هناك أي شيء يحتاجون إلى المساعدة فيه * استخدام الأسئلة الاستكشافية لتأهيل العملاء المحتملين * حجز مواعيد سريعًا للعملاء المحتملين المهمين * إنشاء قائمة رسائلك الإخبارية عن طريق طرح الأسئلة للتسجيل في الوقت المناسب * ضع علامة على محتوى مفيد مثل مقالات المدونة أو مقاطع الفيديو أو الكتب الإلكترونية
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل الاستخدام، ودعم العملاء الحائز على جوائز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني - مع الأتمتة، ونمو القائمة، وأدوات الاتصال الإضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والبث المباشر محادثات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية وبيع منتجاتها وخدماتها وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدمًا؟ يعد GetResponse MAX وMAX² حلولاً للمستخدمين المتطلبين الذين يبحثون عن ميزات تسويقية متقدمة ودعم موثوق.
ThriveDesk
thrivedesk.com
برنامج خدمة العملاء للأشخاص الذين يهتمون، من الأشخاص الذين يهتمون. باستخدام ThriveDesk، يمكنك إدارة جميع طلبات دعم العملاء الخاصة بك بسهولة في مكان واحد حتى تتمكن من التركيز على دفع نمو الأعمال.
Deskpro
deskpro.com
يقوم Deskpro بإنشاء برنامج مكتب المساعدة الذي يوفر تجارب دعم استثنائية للشركات في جميع أنحاء العالم، مع حرية استضافة مكتب المساعدة الخاص بك في السحابة أو داخل الشركة. تأسست شركة Deskpro عام 2001، وقد مكّنت آلاف الشركات من تبسيط عمليات خدمة العملاء وتحسين أوقات الاستجابة، مما أدى إلى تجربة أفضل للعملاء. يشتمل برنامج مكتب المساعدة الخاص بـ Deskpro على البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والهاتف وحجز التذاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب قاعدة معارف الخدمة الذاتية. يمكنك أيضًا استخدام أدوات التحليلات وإعداد التقارير التي تسمح للشركات بمراقبة الأداء واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. تم تصميم Deskpro لتحسين التواصل بين الشركات والمستخدمين النهائيين لتقديم تجربة خدمة عملاء متميزة. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت تحويل دعمها، بما في ذلك Sony وApple وMicrosoft وVodafone وAon وIntel وP&G وAirbus والمزيد.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks عبارة عن منصة متكاملة لمشاركة العملاء. تساعد ميزات مثل المهام للفرق، وإمكانيات إدارة العملاء، وإنشاء مسارات عمل تلقائية، وتعيين رسائل البريد الإلكتروني، ووضع علامات على رسائل البريد الإلكتروني للبقاء منظمًا، وإضافة ملاحظات داخلية على تخفيف عبء عمل البريد الإلكتروني وتخفيف العبء على رسائل البريد الإلكتروني لفريقك. علاوة على ذلك، لدى Helpmonks خيار الدردشة المباشرة المضمن في كل خطة ومنصة قوية لتسويق البريد الإلكتروني لحملات البريد الإلكتروني ومشغلات البريد الإلكتروني الآلية. علاوة على ذلك، تعد Helpmonks أداة البريد الوارد المشتركة الوحيدة التي توفر نماذج نشر متعددة - SaaS (مستضافة)، وخوادم سحابية مخصصة، وخيارات محلية (مستضافة ذاتيًا) ويتم تسعيرها لكل صندوق بريد وليس لكل مستخدم. Helpmonks هو برنامج صندوق بريد مشترك يمكّن فريقك من التعاون في محادثات البريد الإلكتروني. تجعل Helpmonks جميع صناديق البريد المشتركة الخاصة بك متاحة في موقع مركزي، بحيث تكتسب مؤسستك الشفافية والرؤية الثاقبة لجميع رسائل البريد الإلكتروني لفريقك. لكل عضو في الفريق. في المكتب، في المنزل، أو للفرق البعيدة. علاوة على ذلك، يعمل Helpmonks مع كل مزودي خدمة البريد الإلكتروني حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام الأدوات التي تعرفها وتستخدمها بالفعل.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التفاعل" مع المستخدمين على أساس شخصي باستخدام ميزات CRM المدمجة. يؤدي تجميع البيانات القوي إلى إنشاء رؤى وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ. نحن نبتكر مركزًا متكاملًا للذكاء الرقمي لعلامتك التجارية. يؤدي ذلك إلى تسهيل الجهود المبذولة لدفع استراتيجيتك الرقمية وهوية علامتك التجارية من خلال تحليلات وتصورات منظمة وقوية، خالية من فائض البيانات الاجتماعية المعقدة. نحن نساعدك من خلال الخبرة الفعلية وقيادة الفكر وإدارة الأزمات. يمكّن Locobuzz أيضًا الشركات من الاستفادة من قوة التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية لإنشاء تجربة تفاعلية باستخدام روبوتات الدردشة متعددة اللغات. نحن نؤمن بأن إمكانات التجارة التحادثية يمكنها تحسين الإنتاجية من خلال دمج الذكاء البشري في الآلة عن طريق الذكاء الاصطناعي.
Acquire
acquire.io
تزود شركة Acquire فرق المؤسسة بالأدوات الرقمية التي يحتاجونها لإنشاء أفضل تجارب العملاء. من خلال الميزات التي تشمل التصفح الآمن وروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي والدردشة المباشرة ومكالمات الفيديو، تعمل Acquire على تمكين الفرق من حل مشكلات المبيعات والخدمة والدعم المعقدة بشكل استباقي في الوقت الفعلي عبر جميع القنوات. باستخدام Acquire، يمكن للشركات إشراك العملاء بشكل مستمر مع تقليل وقت الحل والتكرار. تلبي مجموعة برامج Acquire المرنة والقابلة للتطوير احتياجات خدمة العملاء والمبيعات والدعم لأي شركة - على أي جهاز. يقع المقر الرئيسي لشركة Acquire في سان فرانسيسكو. ينتشر عملاء الشركة في جميع أنحاء العالم ويتضمنون العديد من العلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. يتم دعم Acquire من قبل مجموعات مثل Base10 وS28 Capital وFathom Capital.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Zowie
getzowie.com
تعمل Zowie على تمكين الشركات التي تبيع عبر الإنترنت من صرف التذاكر باستخدام تقنية الأتمتة القوية، ورعاية العملاء من خلال صندوق الوارد متعدد القنوات وبيع المزيد باستخدام سياق العملاء المحسن. يمكن أن تعمل Zowie كنظام خدمة عملاء مستقل أو تعمل على تحسين أدواتك الحالية مثل Zendesk وIntercom وGorgias والعديد من الأدوات الأخرى باستخدام تقنية التشغيل الآلي. * تحليل مجاني لإمكانات الأتمتة لديك | تعرف على ما تشتريه! * صندوق بريد وارد مجاني متعدد القنوات | احصل على وفورات في التكنولوجيا. * طن من التكامل | تواصل مع Shopify وMagento وKlaviyo وZapier وانتقل بالأتمتة إلى المستوى التالي. استخدم زوي و... 1. قم بتجاهل ما يصل إلى 60% من الأسئلة المتكررة في 4 أسابيع وقلل وقت الحل بنسبة 67%. 2. الرعاية – تمكن الوكلاء من حل الحالات المعقدة وزيادة CSAT بنسبة 12%. 3. البيع – اكتشف نية الشراء وقم بتحويل ما يصل إلى 40% من العملاء الإضافيين.
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind عبارة عن منصة لإدارة الذكاء الاصطناعي للمحادثة، تساعد الفرق غير التقنية على بناء وإطلاق وتنمية روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين في منصة واحدة. تزود شركة MindBehind العلامات التجارية من جميع الأحجام والصناعات المختلفة، مثل Avis وBudget وPhillip Morris International وRenault، بحلول سهلة الاستخدام تساعد على تحسين تجربة العملاء. يمكن إضافة Chatbots أو المساعدين الافتراضيين المصممين باستخدام MindBehind إلى مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات الوسائط الاجتماعية، مثل Facebook Messenger وWhatsApp، وقريبًا جدًا للمساعدين الأذكياء مثل Amazon Alexa وGoogle Assistant.
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion متخصصون في ربط النقاط بين ملايين العملاء في أكثر من 175 دولة. كل ما تبحث عنه موجود تحت سقف واحد بميزاته المتكاملة والمبتكرة. أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني برنامج مكافآت الولاء مراجعات المنتج + أسئلة وأجوبة إشعارات الدفع على الويب التسويق التابع العضويات المتكررة أداة إنشاء النماذج Ai أتمتة سير العمل النوافذ المنبثقة الذكية شريط الإعلانات توصية المنتج
Table Duck
tableduck.com
Table Duck عبارة عن منصة سحابية لإدارة محادثات العملاء وأتمتتها، كل ذلك من صندوق بريد واحد. فهو يسمح للشركات بتقديم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وزيادة درجات CSAT. تجمع قنوات المراسلة مثل الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني وقنوات المراسلة الاجتماعية مثل Facebook Messenger معًا في مكان واحد. يوفر برنامج الدردشة الآلي غير المكتوب والمعتمد على الذكاء الاصطناعي تفاعلات طبيعية تشبه التفاعلات البشرية مع العملاء. تتيح النماذج المدربة مسبقًا سهولة التنفيذ خلال دقائق. اللغات المدعومة هي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والهولندية والسويدية.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize هي منصة المحادثة الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للتجارة الإلكترونية. تتيح iAdvize، منصة المحادثة الرائدة، لأكثر من 2000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية نشر تجربة عملاء غامرة على نطاق واسع مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق به، مما يعزز المحادثة عبر المراسلة طوال رحلة العميل. من خلال توفير حل شامل لمرحلة ما قبل البيع ودعم العملاء، لدى iAdvize مهمة واحدة - وهي ربط العلامات التجارية بعملائها من خلال محادثات هادفة. قامت العلامات التجارية الكبرى مثل Samsung وNespresso وOtterBox وHyundai وDecathlon بنشر المنصة لزيادة إيراداتها عبر الإنترنت، وتقليل تكاليف التشغيل، وبناء ولاء العملاء ومشاركتهم. تأسست iAdvize في عام 2010، ويعمل بها 230 موظفًا في بوسطن وباريس ودوسلدورف ونانت (المقر الرئيسي).
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree هو أحد حلول مراكز الاتصال الشائعة التي تدعم قنوات الاتصال الموحدة. لديها مجموعة واسعة من الميزات. وتشتهر بوقت تشغيل SLA بنسبة 99.99%. إنه حل قابل للتطوير بدرجة كبيرة، وقوي، وآمن، وغني بالميزات، وهو مثالي للاستخدام لجميع الشركات ومراكز الاتصال واسعة النطاق. قام خبراء الاتصالات الهاتفية وVoIP في DialShree بتنفيذ أكثر من 900 حل اتصالات متعدد القنوات عبر أكثر من 10 صناعات. BPO، KPO، شركات الشركات، وكالات التحصيل، الأعمال التجارية، شركات التسويق عبر الهاتف، مراكز الاتصال، الخدمات المصرفية، الرعاية الصحية، التجارة الإلكترونية، السيارات، الحكومة
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