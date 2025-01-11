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برامج الدردشة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
تتيح برامج الدردشة المباشرة للشركات التواصل مع زوار موقع الويب في الوقت الفعلي من خلال نوافذ الدردشة. يمكن لممثلي خدمة العملاء استخدام هذا البرنامج لمساعدة المستخدمين في طرح الأسئلة حول المنتجات أو التنقل في الموقع. يمكن لوكلاء الدعم بدء التفاعلات مع مربعات الدردشة المنبثقة أو انتظار وصول الزائرين لاستفساراتهم. تشمل الميزات الرئيسية إعداد التقارير والتحليلات وإشعارات الدردشة التفاعلية وأرشفة المحادثات. تساعد هذه الأداة فرق خدمة العملاء على الاستجابة بسرعة للاستفسارات، وتسمح لموظفي تطوير الأعمال بإشراك العملاء المتوقعين الذين يصعب الوصول إليهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتمكن الموظفين الإداريين في قطاع التعليم من التواصل مع الطلاب المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج وظيفة الدردشة المباشرة في أنواع البرامج الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية وحلول مكتب المساعدة.
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RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
TeamSupport
teamsupport.com
يعد TeamSupport حلاً برمجيًا شاملاً يدير تجربة العملاء بعد البيع بالكامل، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات وتقليل التباطؤ وزيادة رضا العملاء. تتيح لك مجموعة برامج خدمة العملاء الاستباقية من TeamSupport تحديد أولويات عملائك من خلال معرفة هويتهم الحقيقية ودعمهم بشكل فعال والنمو معهم. يساعد نظام TeamSupport في جعل العملاء أكثر سعادة - مما يؤدي إلى المزيد من الإيرادات لشركتك. يتضمن برنامج خدمة العملاء الخاص بـ TeamSupport ما يلي: - الدعم: نظام إدارة التذاكر الحائز على جوائز - المراسلة والدردشة المباشرة: محادثات رقمية في الوقت الفعلي - النجاح: تحسين العلاقات مع العملاء لتحقيق النجاح - الرؤى: بيانات العملاء والتحليلات
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناءً على مليارات تفاعلات تجربة العملاء، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها بدءًا من الخدمة الذاتية والوكلاء والمسؤولين، لمساعدتك على النمو والعمل بكفاءة على نطاق واسع. تعمل Zendesk على تزويد الوكلاء بالأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجون إليه لتقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة، سواء كانت عبر الرسائل الاجتماعية أو الهاتف أو البريد الإلكتروني. يجمع Zendesk كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات متعددة القنوات، وحتى سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات الوكلاء والأتمتة وسوق يضم أكثر من 1200 تطبيق - وكلها محمية تحت سقف واحد. والحل الذي نقدمه سهل التنفيذ والتعديل بسرعة، مما يحرر الفرق من مطالبة تكنولوجيا المعلومات والمطورين والشركاء المكلفين بإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk، تتمثل مهمتنا في تبسيط تعقيد الأعمال وتسهيل قيام الشركات بإنشاء اتصالات هادفة مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة، نؤمن بأن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة، بغض النظر عن الحجم أو الصناعة أو الطموح. تخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع المقر الرئيسي لشركة Zendesk في سان فرانسيسكو، وتدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى العالم، وتقوم بتجهيز الفرق التي تتعامل مع العملاء لتقديم تفاعلات لا تشوبها شائبة مع العملاء مدعومة برؤى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي وبعد المكالمة. أهم ميزات JustCall التي يجب الانتباه إليها: * المكالمات الواردة والصادرة * إرسال واستقبال الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة * طالب المبيعات (طالب السيارات والتنبؤية والطاقة) * سير عمل الرسائل القصيرة * روبوتات الرسائل القصيرة * نظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR) متعدد المستويات * مساعدة الوكيل في الوقت الحقيقي * مساعد الطيار عبر الرسائل القصيرة الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي * تدريب الذكاء الاصطناعي *تحليل المشاعر * تسجيل المكالمات بالذكاء الاصطناعي * مراقبة المكالمات الحية * صندوق الوارد الخاص بـ WhatsApp المشترك * التوزيع التلقائي للمكالمات (ACD) * 100+ تكاملات CRM * أرقام هواتف الأعمال في أكثر من 70 دولة
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
Gorgias
gorgias.com
تعد Gorgias منصة خدمة عملاء فريدة من نوعها مصممة خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية لتقديم خدمة عملاء سهلة في كل مرحلة من مراحل النمو. باستخدام إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي المتطورة، أحدث Gorgias ثورة في كيفية قيام المتاجر عبر الإنترنت بتبسيط رحلة العميل من خلال دعم القنوات الشاملة والدردشة ووحدات الماكرو والقواعد وأداء الدعم وإحصاءات الإيرادات. يخدم Gorgias حاليًا أكثر من 13000 تاجر في مجال التجارة الإلكترونية، بما في ذلك Steve Madden وGlossier وBrüMate وTUSHY. تفتخر جورجياس بكونها شركة معتمدة من الدرجة B، كما أنها رائدة في ممارسات مكان العمل المستدامة والعادلة.
Zoho Desk
zoho.com
يمكن أن يساعد Zoho Desk الشركات في إدارة اتصالات العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والرسائل النصية القصيرة والوسائط الاجتماعية والمزيد. كما يساعدك أيضًا على تعيين المكالمات إلى الوكلاء لديك استنادًا إلى قسمهم أو فريقهم، وتوجيه المكالمات تلقائيًا إلى الوكلاء الذين يعرفهم العميل، ويمكّنك من الحفاظ على اتساق الخدمة لبناء علاقات ذات معنى مع العملاء. اربط رقم خدمة العملاء الخاص بك مع Zoho Desk، وقم بإجراء/استقبال المكالمات داخل التطبيق.
Chative
chative.io
Chative.IO عبارة عن منصة مراسلة متعددة القنوات، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن نمكن الشركات من البيع مباشرة عبر القنوات الاجتماعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي والأتمتة. لماذا يجب عليك استخدام Chative.IO؟ - لدى Chative حل خدمة عملاء متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع أي عمل، ويعمل من خلال نقرات! - قنوات ورسائل غير محدودة مجانًا، بالإضافة إلى أن الأسعار شفافة تمامًا ومناسبة لبدء التشغيل. يأتي مع تطبيق جوال مجاني أيضًا! - خطة مجانية للشركات الصغيرة مع الدعم المتوفر داخل التطبيق. - يقدم Chative واجهة المستخدم وتجربة المستخدم الحائزة على جوائز والتي تجمع بين فن تكثيف المعلومات والتنقل السهل! - لقد كنا قوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة وأتمتة الرسائل على مدار الأعوام الستة الماضية. ماذا يفعل Chative.IO بالنسبة لك؟ - توحيد جميع المحادثات والعملاء والطلبات وكتالوجات المنتجات لتسريع النمو من خلال عملاء أكثر سعادة. - الوصول إلى سياق العميل الكامل وسجل الطلبات وتفاصيل النشاط، مما يتيح دعمًا مخصصًا للولاء وتكرار عمليات الشراء. - تمكين البيع المباشر عبر تطبيقات المراسلة اليومية، وتحويل الزوار إلى عملاء محتملين. - ضمان خدمة العملاء المخصصة في الوقت المناسب وزيادة الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Freshdesk
freshdesk.com
تساعد Freshdesk (أحد منتجات شركة Freshworks Inc.) الشركات على إسعاد عملائها بسهولة من خلال برامج حديثة وبديهية لدعم العملاء. يقوم Freshdesk بتحويل الطلبات الواردة عبر البريد الإلكتروني والويب والهاتف والدردشة والمراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تذاكر، ويوحد حل التذاكر عبر القنوات. بالإضافة إلى ذلك، تساعد إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي القوية، مثل أتمتة تعيين التذاكر، وتحديد أولويات التذاكر، ومساعدة الوكيل، وحتى إرسال الردود الجاهزة، في تبسيط عملية الدعم. تعمل Freshdesk أيضًا على تعزيز تعاون الفريق، والتكامل مع مجموعة من أدوات الطرف الثالث، وتوفر إمكانات الدعم التنبؤية، وإدارة الخدمة الميدانية. توفر ميزات إعداد التقارير والتحليلات الرؤى اللازمة لتنمية الأعمال.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، يغادر 98% من زوار الموقع دون إجراء تحويلات. يمكن لمعدلات التحويل المنخفضة هذه أن تؤثر على الأداء. لذا فهم في مهمة تتمثل في مواءمة فرق التسويق والمبيعات وتمكينها للتحويل بشكل أفضل وإنشاء كفاءات تجارية جديدة معًا. يفعلون ذلك من خلال: * إشراك الروبوتات في الموقع لدفع رحلات التحويل * تخصيص قوي لتحسين تجربة المستخدم * تحديد الشركة لتحديد الآفاق * رسم خرائط رحلة المستخدم لرسم خريطة لدورات المبيعات * تحليلات لفهم المستخدمين * الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة المستخدم تلقائيًا بناءً على محتوى الموقع * تنبيهات المبيعات لدعم الفرق التجارية * تكامل CRM لتجميع كل ذلك معًا * يأتي Leadoo أيضًا مع فريق متخصص من خبراء التحويل الذين يقومون بإعداد رحلات التحويل وتحسينها باستمرار عبر الموقع. بالنسبة لـ 800 من عملاء Leadoo خلال أول 12 شهرًا معهم، وجدوا أن متوسط الزيادة في معدلات التحويل الأساسية كان 74%. بعبارات بسيطة، توفر Leadoo جميع الأدوات والأفكار اللازمة من أجل: * تحديد زوار الموقع * تفعيلها في الموقع * رعايتهم أثناء رحلات الشراء * في نهاية المطاف تحويل المزيد منهم إلى عملاء
Qualified
qualified.com
مؤهل هو النظام الأساسي لتوليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. العلامات التجارية الرائدة في مجال التعاملات بين الشركات (B2B)، مثل Adobe وLaunchDarkly وSurveyMonkey وThoughtSpot وVMWare تثق في أنها مؤهلة لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة من أعظم أصول المبيعات والتسويق لديها - موقع الويب الخاص بالشركة - لتحديد المشترين الأكثر قيمة، والكشف عن إشارات نية المشتري، وعلى الفور ابدأ محادثات المبيعات. العملاء الذين يستخدمون المؤهلين يبلغون عن زيادة بمقدار 10 أضعاف في اجتماعات المبيعات، وزيادة بمقدار 4 أضعاف في تحويل العملاء المتوقعين، وزيادة بمقدار 6 أضعاف في التدفق. يقوم المؤهل، المبني على Salesforce، بربط موقع الويب ببيانات Salesforce لتحديد نية المشتري المستندة إلى الحساب وتسهيل محادثات المبيعات في الوقت الفعلي. تم تصنيف المؤهل في المرتبة الأولى على Salesforce AppExchange وفي المرتبة الأولى في أكثر من 20 فئة على G2. يقع المقر الرئيسي لشركة Qualified في سان فرانسيسكو، ويقودها مدير التسويق السابق في Salesforce Kraig Swensrud والنائب الأول لرئيس منتج Salesforce السابق Sean Whiteley ويتم تمويلها من قبل Norwest Venture Partners وRedpoint Ventures وSalesforce Ventures. لمعرفة المزيد، قم بزيارةqualified.com.
Engati
engati.com
فاز برنامج Engati chatbot ومنصة الدردشة المباشرة بجائزة CODiE لعام 2021. فهو يمكّنك من بناء روبوتات ذكية في دقائق دون برمجة. أنشئ مرة واحدة وانشر عبر 15 قناة - WhatsApp وMessenger وInstagram وKik وTelegram وLine وViber وSkype وSlack وWeChat وTwitter وSkype for Business وموقع الويب الخاص بك وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. يدعم المسارات الذكية والتدريب والنسخ والتحليلات والعلامات الخاصة. باستخدام Engati، يمكنك الاستفادة من قوة التعلم الآلي، وNLP/NLU لتصميم برنامج الدردشة الآلي الخاص بك وإشراك عملائك بأكثر من 50 لغة.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox هو حل اتصالات شامل مصمم لتعزيز مشاركة العملاء وتبسيط عمليات المبيعات من خلال استخدام WhatsApp Business APIs. تتيح هذه المنصة للشركات تحويل تفاعلات العملاء إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وذلك باستخدام WhatsApp Chatbots المتقدمة لتسهيل الاتصال السلس. ومن خلال الاستفادة من هذه الأدوات، يمكن للمؤسسات إدارة استفسارات العملاء بكفاءة، وتوليد عملاء محتملين، وفي النهاية دفع نمو المبيعات. تستهدف شركة Gallabox في المقام الأول الشركات التي تسعى إلى تحسين استراتيجيات التواصل مع العملاء لديها، وهي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من الصناعات. تتيح واجهته سهلة الاستخدام وصندوق البريد الوارد المشترك متعدد الوكلاء للفرق التعاون بفعالية، مما يضمن عدم ترك أي استفسار من جانب العميل دون إجابة. تعد المنصة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تعتمد بشكل كبير على تفاعل العملاء، مثل التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات وفرق دعم العملاء. باستخدام Gallabox، يمكن للشركات تنفيذ حملات WhatsApp بالتنقيط وبث الرسائل المصممة خصيصًا لشرائح محددة من الجمهور، مما يعزز جهودها التسويقية ويحسن الاحتفاظ بالعملاء. إحدى الميزات البارزة في Gallabox هي قدرات التكامل الخاصة به. توفر المنصة خيارات توصيل وتشغيل مباشرة تسمح للشركات بالاتصال بالأنظمة الحالية وأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM). يتضمن ذلك منصات شائعة مثل Zoho وShopify وWooCommerce وWix وWebEngage وRazorpay وShirocket. من خلال دمج WhatsApp في سير العمل الحالي، يمكن للشركات تبسيط العمليات وضمان تجربة متماسكة للعملاء عبر جميع نقاط الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، تلعب Chatbots الخاصة بـ WhatsApp من Gallabox دورًا حاسمًا في أتمتة تفاعلات العملاء. يمكن لهذه الروبوتات الذكية التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام، بدءًا من الإجابة على الأسئلة المتداولة وحتى توجيه العملاء خلال عملية الشراء. وهذا لا يقلل من عبء العمل على الوكلاء البشريين فحسب، بل يضمن أيضًا حصول العملاء على استجابات في الوقت المناسب، مما يعزز الرضا العام. تعمل القدرة على تحويل المحادثات إلى إجراءات ذكية على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتصميم عروضها لتلبية احتياجات العملاء. بشكل عام، يوفر Gallabox حلاً قويًا للشركات التي تتطلع إلى تسخير قوة WhatsApp لمشاركة العملاء. بفضل تركيزها على سهولة الاستخدام ومرونة التكامل وقدرات التشغيل الآلي، تبرز Gallabox كأداة قيمة للمؤسسات التي تهدف إلى تحسين استراتيجيات الاتصال الخاصة بها وزيادة نمو المبيعات.
Callbell
callbell.eu
يساعد Callbell الشركات التي تعمل بنظام B2C على تقديم خدمة أفضل لعملائها من خلال قنواتهم المفضلة، بما في ذلك Whatsapp Business وFacebook Messenger وInstagram Direct وTelegram.
LiveChat
livechat.com
LiveChat عبارة عن منصة كاملة لخدمة العملاء تتمتع بإمكانات الدردشة عبر الإنترنت وتحليلات الويب. لقد تم تصميمه خصيصًا لتقديم خدمة عملاء مذهلة ومبيعات الوقود. يتم استخدام منصة خدمة العملاء الشاملة هذه من قبل أكثر من 38000 عميل في 150 دولة. إنه يتميز بتصميمه البسيط والبديهي، مما يجعل من السهل على كل من وكلاء الدعم والعملاء استخدامه فورًا. يتيح لك LiveChat تخصيص التواصل مع العملاء لتلبية توقعاتهم وتجاوزها. وهو يركز على تقديم خدمة سلسة مع ميزات قوية تدعم فرق خدمة العملاء. ويمكن استخدامه على الأجهزة المحمولة، لذلك يمكنك التأكد من أنك لن تفقد أي عملاء محتملين أبدًا، حتى أثناء التنقل. يمكن أيضًا أن تعمل الدردشة عبر الهاتف المحمول في الخلفية، لذا بغض النظر عما تفعله على هاتفك، سيستمر التطبيق في دعوة الزوار المحتملين وإعلامك بالمحادثات الواردة. أداة الدردشة في LiveChat قابلة للتخصيص بالكامل، مما يجعلها تبدو وكأنها جزء طبيعي من موقع الويب الخاص بك. واحدة من أقوى الميزات فيما يتعلق باكتساب العملاء المحتملين هي التحيات التلقائية، والتي تتيح لك تقديم المساعدة للزائرين حتى قبل أن يتواصلوا مع فريق الدعم. يمكن أيضًا تخصيص دعوات الدردشة التلقائية بناءً على سلوك العميل، مما يحسن تجربة العملاء الشاملة مع العلامة التجارية. باستخدام LiveChat، يمكن لفرق دعم العملاء تشغيل جلسات دردشة متعددة في نفس الوقت. يمكن للوكلاء استخدام نظرة خاطفة لمعرفة ما يكتبه العملاء قبل الضغط على زر "إرسال" واستخدام الردود الجاهزة، مما يساعدهم على تقليل متوسط وقت التعامل وإسعاد العملاء. ولجعل خدمتهم سهلة وشخصية، يمكن للوكلاء استخدام تفاصيل العميل المعروضة في الشريط الجانبي أثناء المحادثة. إنه يوفر رؤى تشتد الحاجة إليها حول أهم البيانات حول العميل. يمكن للوكلاء وضع علامة على كل جلسة دردشة، مما يتيح لهم اكتشاف الاستفسارات الشائعة لاحقًا وتحسين منتجاتهم أو خدماتهم. بفضل إمكانات إعداد التقارير المتقدمة في LiveChat، يمكن لفرق الدعم والمبيعات تتبع أدائها، وتحديد التحسينات، وتعزيز الإنتاجية، ونتيجة لذلك، اكتساب عملاء سعداء والاستمتاع بمزيد من المبيعات. يساعد LiveChat على إدارة رسائل العملاء، وأتمتة سير العمل، والتعاون داخل الفرق. وهو يدعم روبوتات الدردشة، مما يسمح للعلامات التجارية ببناء وإطلاق روبوتات محادثة دون الحاجة إلى البرمجة والتميز في خدمة العملاء. كما أنه يوفر قاعدة للمعرفة الذاتية للخدمة الذاتية السريعة والسهلة. يوفر LiveChat أكثر من 200 عملية تكامل قوية تسمح للشركات بتوسيع قيمة أدواتها الحالية. فهو يتكامل بسلاسة مع حلول CRM الشائعة، مثل Hubspot وPipedrive، وخدمات التجارة الإلكترونية مثل Shopify وBigCommerce، وتطبيقات المراسلة، مثل WhatsApp وFacebook - مما يسمح بمزامنة بيانات العملاء والحفاظ على الاتصال في مكان واحد بسهولة. وهو يدعم خدمات الدفع، مثل PayPal أو Stripe، مما يسمح للعملاء بإجراء الطلبات والمدفوعات مباشرة من الدردشة. وهو يعمل مع خدمات البريد الإلكتروني مثل Mailchimp، مما يساعد على جمع العملاء المحتملين ورعايتهم بعد الدردشة. هناك العديد من عمليات التكامل المتاحة التي تدعم الشركات في تقديم خدمة عملاء ممتازة وتعزيز مبيعاتها. فريق LiveChat جاهز دائمًا للمساعدة في أي شيء 24/7/365. يقدم أبطال الدعم في LiveChat أفضل تجربة لخدمة العملاء من خلال الرد السريع على الأسئلة وحل المشكلات وتقديم الحلول.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد أعادوا تصور مكتب المساعدة للتعاون الجماعي في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قاموا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل العملاء على خدمة استثنائية سواء كانوا يبحثون عن إجابة بسيطة وفورية أو مساعدة مخصصة بشأن مشكلاتهم الأكثر تعقيدًا - ويحصلون على التحليلات والرؤى التي تحتاجها أعمالهم لتحسين تجربة العملاء الخاصة بهم. تعتمد أكثر من 8500 شركة من جميع الأشكال والأحجام، بدءًا من ClickUp إلى Branch Insurance وEcho Global Logistics إلى Reed & Mackay، على Front لتقديم خدمة تغير قواعد اللعبة وتفوز بالعملاء وتحافظ عليهم مدى الحياة.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل الاستخدام، ودعم العملاء الحائز على جوائز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني - مع الأتمتة، ونمو القائمة، وأدوات الاتصال الإضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والبث المباشر محادثات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية وبيع منتجاتها وخدماتها وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدمًا؟ يعد GetResponse MAX وMAX² حلولاً للمستخدمين المتطلبين الذين يبحثون عن ميزات تسويقية متقدمة ودعم موثوق.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (أحد منتجات Freshworks Inc.) هو حل مشاركة محادثة يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة على الويب والبريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الاجتماعية مثل WhatsApp وInstagram وiMessage. تقدم Freshchat أيضًا روبوتات دردشة أصلية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن إنشاؤها بسهولة باستخدام أداة إنشاء بدون تعليمات برمجية، مما يساعد الشركات على تقديم خدمة ذاتية مخصصة على نطاق واسع. باستخدام أداة إنشاء رحلة Freshchat وأدلة التشغيل الجاهزة، يمكن للشركات البقاء في صدارة احتياجات عملائها ودعمهم بشكل استباقي كلما لزم الأمر. يوفر Freshchat أيضًا عرضًا شاملاً لسجل محادثات العميل والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مما يجعل الوكلاء أكثر إنتاجية ويمكّنهم من تقديم تجارب مخصصة.
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق. 2. التواصل مع العملاء عبر جميع القنوات والتعاون مع فريقك. 3. إنشاء المساءلة مع عدم وجود المزيد من كلمات المرور المشتركة. 4. إعداد الخدمة الذاتية والأتمتة. 5. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول تحسين إنتاجية الفريق ورضا العملاء. يتكامل Helpwise مع البريد الإلكتروني (فكر في support@، sales@، careers@ وما إلى ذلك)، والدردشة المباشرة، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. ابدأ مع Helpwise، أحد حلول خدمة العملاء التي تعمل على زيادة إيرادات عملك.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجلات المستهلكين لإنشاء حملات تواصل عبر البريد الإلكتروني لأي جمهور. يتم استخدام عمليات أتمتة التواصل مع مبيعات Customers.ai من قبل أكثر من مليون شركة حول العالم، عبر كل قطاع أعمال وبلد في العالم.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Crisp
crisp.chat
Crisp هي منصة دعم العملاء المتكاملة ومتعددة القنوات التي تساعد الشركات على التواصل الفوري مع عملائها أو العملاء المحتملين الذين ينتظرون الدعم. بفضل مجموعة أدواتها سريعة التطور، تقود Crisp الشركات من خلال الثورة التي تعتمد على العملاء من خلال استخدام المحادثات لإطلاق العنان للنمو المفرط. يستخدم العملاء Crisp لتوفير تجربة حديثة لدورة حياة العميل للعملاء المحتملين، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وتعزيز مساعدة العملاء، وتحسين رضا العملاء، مما يؤدي إلى زيادة عالمية في الإيرادات. ابدأ العمل مجانًا اليوم وانضم إلى 400000 شركة تستخدم Crisp على موقع Crisp.chat باستخدام تجربة مستخدم سهلة، يمكن للشركات إنشاء صندوق بريد وارد مشترك للجميع داخل الشركة. Crisp هو الحل الأمثل لإدارة إستراتيجية دعم العملاء متعددة القنوات لديك. أثناء استخدام Crisp، ستتمكن من الوصول إلى ما يلي: - القطعة دردشة الموقع - برنامج AI Chatbot ومنشئ chatbot المكتوب - برامج قاعدة المعرفة - برنامج حملة التنقيط - برنامج إدارة علاقات العملاء - الترجمة المباشرة (تحدث كمواطن أصلي بلغة عملائك) - MagicType (اطلع على ما يكتبه عملاؤك في الوقت الفعلي) - مشاركة الشاشة (بدون الحاجة إلى مكون إضافي إضافي) - عمليات تكامل متعددة (Slack، WordPress، Shopify، WooCommerce، Adobe Commerce، Zapier، Hubspot، Salesforce، Jira، Trello، ...) - العديد من الميزات الأخرى
User.com
user.com
User.com عبارة عن منصة متكاملة لأتمتة التسويق تهدف إلى تعزيز المشاركة وتحسين التحويل باستخدام مصدر بيانات واحد لعملائك. يمكنك الوصول إلى العملاء من خلال مجموعة واسعة من قنوات الاتصال: البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة، والإشعارات الفورية، ومحتوى الصفحة الديناميكي، وغير ذلك الكثير - كل ذلك متاح في مكان واحد. هل أنت مهتم بأتمتة التسويق؟ احصل على النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا بدون دفع مقدم: http://bit.ly/2wrc3Ax نحن نقدم العديد من عمليات التكامل - يمكنك الاتصال بسهولة بـ Google Tag Manager وZapier وSegment وGoogle Analytics وWordpress وMagento وPrestaShop وJavaScript وCSV و Gmail وFreshmail وEmail Labs، بالإضافة إلى مجموعة أخرى كثيرة! للحصول على القائمة الكاملة، راجع صفحة التكامل الخاصة بنا هنا: http://bit.ly/38Dsxn2 باعتباره أداة للعملاء والمشاركة في الوقت الفعلي للشركات الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء، فقد تم تصميم User.com لزيادة معدلات التحويل إلى الحد الأقصى وزيادة رضا المستخدمين. باستخدام أدوات السحب والإفلات البديهية، يمكنك إنشاء عمليات أتمتة تسويقية وحملات تسويقية وإنشاء مسارات عمل تلقائية من شأنها جذب عملائك بشكل مستمر. استخدم المشغلات والشروط والإجراءات لتوصيل رسائل مخصصة إلى المستخدمين في الوقت المناسب. نحن ندرك مدى أهمية التفاعل المستمر مع المستخدمين لديك في الوقت الفعلي - من خلال دمج أداة الدردشة المباشرة الخاصة بنا، يمكنك الاتصال في الوقت الفعلي وفي جميع أنحاء العالم. يتم تخزين جميع المحادثات وتوصيلها. ابحث في أي وقت عن أحدث الرسائل - وأرسل التحديثات إلى المستخدمين عبر البريد الإلكتروني مع اتصالات بسيطة بينهم.
Chatgen.ai
chatgen.ai
Chatgen عبارة عن منصة دردشة روبوتية هجينة مع روبوتات مخصصة. باستخدام Chatgen، يمكنك تحويل زوار الموقع المجهولين تلقائيًا إلى عملاء محتملين مؤهلين وأيضًا حجز المزيد من اللقاءات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. قام ChatGen ببناء محرك مدعوم بالتعلم الآلي (ML) يمكّن الشركات من الحصول على روبوتات دردشة يمكنها التحدث مع المستخدمين. تساعد روبوتات الدردشة هذه الشركات عبر الوظائف: التسويق: بدءًا من روبوتات الدردشة الأساسية والصفحات المقصودة للمحادثة لإنشاء عملاء محتملين وإعلانات المحادثة لتحسين نسبة النقر إلى الظهور إلى الروبوتات المضمنة التي تعمل على تحسين ميزة Click to Action، يتم استخدامها بشكل أساسي لزيادة التقاط العملاء المحتملين إلى أقصى حد ليس فقط على موقع الويب ولكن أيضًا في الأماكن التي تكون فيها يزور الزائرون علامتك التجارية الدعم: Chatbots التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء استجابات تلقائية لاستفسارات العملاء الشائعة، مما يحرر موظفي الدعم للتعامل مع تحديات دعم العملاء الأكثر إلحاحًا #customersupportautomation اكتشاف المنتج: Chatbots التي تجعل اكتشاف المنتج أمرًا سهلاً للمتسوقين عبر الإنترنت - زيادة المبيعات وبناء الولاء لشركات التجارة الإلكترونية.
MyAlice
myalice.ai
أداة تواصل العملاء الشاملة للعلامات التجارية النشطة اجتماعيًا Shopify وWooCommerce. الاجتماعية هي التجارة الإلكترونية الجديدة. يتعامل العملاء الآن مع علامتك التجارية كإنسان ويريدون الدردشة معك عبر قنوات متعددة. لذلك، أنشأنا الطريقة الحديثة للبيع والدعم عبر وسائط الدعم من خلال المحادثات. أطلق العنان للتجارة الاجتماعية لعلامتك التجارية الإلكترونية في خمس خطوات سهلة لتنمية أعمالك، وبناء علاقات حقيقية مع العملاء، وقضاء وقت أقل في إغلاق الطلبات. 1. الدعم والبيع من صندوق بريد واحد، مثلك، نحن نكره أيضًا التبديل بين عدد لا يحصى من تطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب والمتاجر. لذا، يمكنك إدارة جميع قنواتك الاجتماعية والدردشة المباشرة وطلبات التجارة الإلكترونية من صندوق بريد وارد مشترك واحد. 2. إدارة طلبات التجارة الإلكترونية الخاصة بك عرض المخزون الخاص بك والبحث فيه، وإنشاء الطلبات أو تحديثها، ومشاركة صور المنتج، وعرض تفاصيل العملاء - كل ذلك دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك. 3. توفير الوقت والموارد المتعلقة بالدعم انشر روبوتات الدردشة بدون تعليمات برمجية في دقائق لتوفير ساعات الدعم والرد التلقائي على الاستفسارات الشائعة وأتمتة المحادثات بلغات متعددة. 4. تعاون مع زملائك في الفريق احصل على أداة متكاملة لإصدار التذاكر للتعيين تلقائيًا وإعادة تعيين الأعضاء وإنشاء ردود جاهزة وإضافة علامات وترك ملاحظات لدعم العملاء بالطريقة المشتركة. 5. اتخذ قرارات أفضل دون أن تحاول حتى = أنشئ تقارير تلقائية عن المستخدمين والمبيعات وكفاءة الوكيل وتقييمات العملاء لاتخاذ قرارات أفضل لفريقك. TLDR: يقدم MyAlice كل ما تحتاجه أعمال التجارة الإلكترونية - قنوات التواصل الاجتماعي، والدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة، ومخزون المتجر، وبوابة الدفع، وتطبيق الهاتف المحمول - كل ذلك تحت نظام أساسي واحد حتى تتمكن من البيع والدعم أثناء التنقل. في أي وقت. في أي مكان. يتكامل مع متجر WooCommerce أو Shopify الخاص بك، وموقع الويب، وتطبيق الهاتف المحمول، والقنوات الاجتماعية الشهيرة مثل Facebook، وMessenger، وInstagram، وWhatsApp، وViber، وTelegram، وLine. قم بالتسجيل للحصول على حساب مجاني اليوم أو احصل على مساعدة في الترحيل للتبديل من Gorgias وDelightchat وRichpanel وeDesk وFreshdesk.
Omnichat
omnichat.ai
توفر Omnichat حلول تجارة الدردشة الاحترافية لمجموعة واسعة من تجار التجزئة في هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وماليزيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. باعتبارنا المزود الرسمي لحلول WhatsApp Business والشريك الرسمي لـ Meta وLINE، فإننا نقدم حلول أعمال متقدمة عبر قنوات المراسلة الاجتماعية (WhatsApp وFacebook وInstagram وLINE والدردشة المباشرة على موقع الويب) مع تعزيز الكفاءة وتحليل سلوك المستخدم وبالتالي تطوير استراتيجية تجديد النشاط التسويقي. من خلال مهمة إطلاق العنان لإمكانات تجارة الدردشة من خلال مراسلة قناة Omni، وأتمتة التسويق، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت، ومنصة بيانات العملاء الاجتماعية، و"Omni AI" التي تتكامل مع ChatGPT بالإضافة إلى كتالوج WhatsApp والدفع، تعمل Omnichat على تجهيز الشركات لتوفير رحلة سلسة للعملاء من أجل اغتنام الفرص الناشئة عن بيئة البيع بالتجزئة متعددة القنوات. يمكن لميزة المبيعات عبر الإنترنت والدمج دون الاتصال بالإنترنت توجيه الزائرين بسهولة من القنوات عبر الإنترنت إلى مندوبي المبيعات في المتاجر الفعلية للمتابعة، وتسهيل التحويلات وتتبع الإيرادات عبر الإنترنت وغير متصل. من خلال الاستفادة من ChatGPT، يعمل برنامج الدردشة الآلي "Omni AI" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي كمساعد رقمي لتجار التجزئة للتعامل مع استفسارات العملاء والتوصية بالمنتجات وتسهيل تخطيط الحملات التسويقية. يسمح تطبيق WhatsApp Catalog and Payment لتجار التجزئة بإكمال رحلة العميل على WhatsApp، بدءًا من تصفح المنتجات، والتواصل مع المبيعات المعينة، وحتى إجراء عمليات الشراء، وتقصير عملية اتخاذ القرار وتسريع عملية الشراء للعملاء بالإضافة إلى تحقيق دخل فوري للتجار. من خلال تحقيق نمو في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 300% على أساس سنوي في السنوات الثلاث الماضية على التوالي، تقوم Omnichat بتمكين أكثر من 5000 شركة للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك Watsons وFortress وSasa Cosmetic وLukfook Jewellery وLVMH Group وMannings وSwire Resources وOSIM، Logitech وTimberland وTom Lee Music وVita Green والدوائر الحكومية.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج SaaS المصممة لإنشاء موظفين أكثر ذكاءً وعملاء أكثر سعادة. من خلال مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك Training Maker وKnowledge Base وQuiz Maker وSurvey Maker وCRM والمزيد، تعمل ProProfs على تمكين المؤسسات من تحسين التعلم وتبسيط الدعم وزيادة رضا العملاء. تلتزم ProProfs بمهمة إرضاء العملاء على مدار 100 عام، وتخدم أكثر من 15 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة. تشمل منتجات ProProfs ما يلي: - صانع التدريب - صانع مسابقة - صانع المسح - رؤى Qualaroo - الدردشة الحية - مكتب المساعدة - قاعدة المعرفة - إدارة المشاريع - النوافذ المنبثقة Picreel - BIGContacts CRM - ندوة عبر الإنترنت النينجا - دورة النينجا يتم استخدام أدوات ProProfs Smart من قبل العديد من شركات Fortune 500، مثل Sony وAcer وAdobe وAccenture وCisco وDell، ومستخدمين من المعاهد التعليمية الرائدة مثل Phoenix وHarvard وYale. يستضيف الموقع أكثر من مليون قطعة من المحتوى بأكثر من 70 لغة. إنها منصة رائدة للتدريب والتقييم عبر الإنترنت وتضم أكبر مكتبة في العالم للاختبارات والاختبارات المهنية.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هي أكثر من مجرد منصة؛ إنها شريك في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بك، حيث توفر لك كل شيء بدءًا من الصفحات المقصودة والمواقع عالية التحويل وحتى حلول التسويق عبر البريد الإلكتروني المتطورة ومواقع العضوية وغيرها. تم تصميم منصة Kartra لزيادة المبيعات، حيث تقدم حلاً قويًا متكاملاً يبسط عمليات التسويق والمبيعات الرقمية، مما يسمح لك بالتركيز على ما تفعله بشكل أفضل - إنشاء وتقديم قيمة لجمهورك. * الإنشاء بسهولة: قم بإشراك جمهورك من خلال مواقع الويب ومقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت الجذابة. يمكنك تقديم عضويات تحويلية أو دورات عبر الإنترنت وإدارة جدولك الزمني وفواتيرك من خلال أدوات متكاملة. * السوق بدقة: قم بتوسيع نطاق وصولك باستخدام تقنيات التقاط العملاء المحتملين المتقدمة، ورعاية العملاء المتوقعين من خلال الحملات ومسارات التحويل المستهدفة. قم بتوصيل عروضك بشكل فعال عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، وقم بمعالجة المدفوعات من خلال عمليات الدفع القابلة للتخصيص. * توسيع نطاق رؤيتك: استخدم العلامات المتقدمة والرسائل السلوكية لتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بك. قم بأتمتة نموك واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام التحليلات المتعمقة.
Landbot
landbot.io
Landbot.io عبارة عن منصة chatbot بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الشركات من بناء تجارب محادثة سلسة من البداية إلى النهاية. من خلال تحويل المحادثات إلى نتائج مربحة، تساعد Landbot فرق التسويق والعمليات وخدمة العملاء على مضاعفة كفاءتها وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 30% أو أكثر. سواء كان الأمر يتعلق بـ WhatsApp أو الويب أو Messenger، يمكن لأي شخص إنشاء تدفقات تلقائية لروبوتات الدردشة لإشراك العملاء بشكل أفضل وزيادة معدلات التحويل. تستفيد Landbot أيضًا من التطورات الحديثة في GPT وAI للمساعدة في جعل تجربة بناء روبوت الدردشة أكثر سهولة، حيث تجمع بين إمكانات Landbot بدون تعليمات برمجية ونماذج اللغات الكبيرة الأخرى.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة مثل Vodafone وLacoste وNew Balance وVictoria’s Secret. تفي شركة SALESmanago بوعدها بتعظيم نمو الإيرادات وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية للتجارة الإلكترونية من خلال الاستفادة من ثلاثة مبادئ: (1) العلاقة الحميمة مع العملاء لإنشاء علاقات حقيقية مع العملاء استنادًا إلى بيانات الطرف الأول والصفر؛ (2) التنفيذ الدقيق لتوفير تجربة عملاء فائقة الجودة عبر القنوات المتعددة بفضل التخصيص المفرط؛ و(3) ذكاء النمو الذي يدمج التوجيه البشري والتوجيه القائم على الذكاء الاصطناعي مما يتيح اتخاذ قرارات عملية وسريعة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. مزيد من المعلومات: www.salesmanago.com
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عملائك من مكان واحد. يمكنك بسهولة إضافة وكلاء جدد إلى نظامك وحل المحادثات بسهولة. يمنحك Chatwoot أيضًا تقارير في الوقت الفعلي لقياس أداء فريقك، واستجابات جاهزة للرد بسهولة على الأسئلة المتداولة والملاحظات الخاصة للوكلاء للتعاون فيما بينهم.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime عبارة عن منصة تفاعل العملاء للشركات المحلية التي تجعل التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء أمرًا سهلاً من خلال الرسائل النصية والدردشة والبريد الإلكتروني - وكل ذلك منظم في مكان واحد. نحن نجعل عملك جاهزًا لأي تفاعل 24/7/365.
UJET
ujet.cx
تقود UJET الطريق في ابتكار مراكز الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تقدم منصة سحابية مقاومة للمستقبل تعيد تعريف تجربة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي المتطور والوسائط المتعددة الحقيقية ونهج الهاتف المحمول أولاً. نحن ندمج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب رحلة العميل وعمليات مركز الاتصال الخاصة بك، لتعزيز الأتمتة والكفاءة. تعمل حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ UJET على تمكين الوكلاء وتحسين رحلات العملاء وتحويل عمليات مركز الاتصال للحصول على تجارب عالية ورؤى قابلة للتنفيذ. تم بناء UJET على بنية سحابية أصلية مع نهج فريد من نوعه لإدارة علاقات العملاء أولاً، ويضمن أمانًا لا مثيل له وقابلية للتوسع ورؤى البيانات ذات الأولوية (دون تخزين معلومات تحديد الهوية الشخصية). تم تصميم UJET للاستخدام السهل، حيث تتعاون مع الشركات لتقديم تفاعلات استثنائية، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتسريع النمو في العالم الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind عبارة عن منصة لإدارة الذكاء الاصطناعي للمحادثة، تساعد الفرق غير التقنية على بناء وإطلاق وتنمية روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين في منصة واحدة. تزود شركة MindBehind العلامات التجارية من جميع الأحجام والصناعات المختلفة، مثل Avis وBudget وPhillip Morris International وRenault، بحلول سهلة الاستخدام تساعد على تحسين تجربة العملاء. يمكن إضافة Chatbots أو المساعدين الافتراضيين المصممين باستخدام MindBehind إلى مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات الوسائط الاجتماعية، مثل Facebook Messenger وWhatsApp، وقريبًا جدًا للمساعدين الأذكياء مثل Amazon Alexa وGoogle Assistant.
Atlas
atlas.so
Atlas عبارة عن أداة شاملة لدعم العملاء تساعدك على تحويل فريق دعم العملاء لديك من مركز تكلفة إلى محرك لابتكار المنتجات. نحن نجمع المعلومات الأساسية من رحلة عملائك في مكان واحد حتى تتمكن من تقديم استجابات أسرع وأكثر فعالية ويمكنك تحليل احتياجات عملائك الشاملة والتعلم منها. فيما يلي لمحة عن كيفية مضاعفة دعم العملاء لديك باستخدام Atlas: * الجدول الزمني للعميل: عرض رحلة العميل بأكملها في جدول زمني واحد يسهل متابعته. * تسجيل الجلسة: الفيديو يساوي ألف كلمة. اسمح لعملائك بعرضك بدلاً من إخبارك بتسجيل الجلسة. * Chatbot: قم بتوجيه عملائك خلال رحلتهم من خلال إنشاء مسارات عمل chatbot مفيدة وجذابة لأي تجربة. * مركز المساعدة: قم بتخفيض عبء العمل الخاص بك إلى النصف من خلال تقديم إجابات لعملائك على أسئلتهم الأكثر شيوعًا من خلال مركز المساعدة بالخدمة الذاتية. * القناة متعددة الاتجاهات: الدردشة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وSlack: تحدث إلى عملائك أينما كانوا بالفعل من خلال واجهة واحدة بسيطة وموحدة. * التقارير: تتبع جودة دعم العملاء من خلال مخططات سهلة القراءة يتم إرسالها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. * لوحة المفاتيح أولاً: اتخذ أي إجراء وتنقل عبر التطبيق ببضع ضغطات فقط على المفاتيح.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io هي منصة أتمتة دعم العملاء الرائدة عالميًا. فهو يساعد الشركات على تقديم تجارب دعم مبهجة لعملائها عبر القنوات. توفر منصة Verloop.io الدعم بسلاسة عبر قنوات مختلفة، بدءًا من مواقع الويب وWhatsApp وحتى التفاعلات داخل التطبيق والتفاعلات الصوتية. بفضل الثقة العالمية لأكثر من 5000 علامة تجارية، بما في ذلك الأسماء البارزة مثل Decathlon وCleartrip وNykaa، يقدم Verloop.io خدماته للشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة على حدٍ سواء. إن حل Verloop.io الشامل يميزنا عن بعضنا البعض، حيث يقدم نهجًا ثلاثي الجوانب: 1. حل الاستعلام الأولي: في المرحلة الأولى من تفاعلات مركز الاتصال، يستخدم Verloop.io دعم الذكاء الاصطناعي من خلال الدردشة والصوت. تتعامل حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة من Verloop.io مع معظم استفسارات العملاء بكفاءة. 2. دعم الوكيل البشري: مع تصاعد الاستفسارات إلى العملاء البشريين، تقدم Verloop.io برنامج Co-pilot للدعم - وهي أداة قوية للذكاء الاصطناعي تساعد العملاء البشريين باستجابات دقيقة. تقترح الأداة استجابات لتعزيز كفاءة الوكيل. من خلال الاستفادة من تحويل الكلام إلى نص وتدفق الإجابة المدعوم من التعرف على المستندات، يمكن للوكلاء أيضًا الاستفادة من أدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ملخص الذكاء الاصطناعي، وإعادة صياغة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الذكاء الاصطناعي، وضبط نغمة الذكاء الاصطناعي لضمان أفضل الاستجابات وزيادة رضا العملاء. 3. تحليل الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (QA): يقدم تطبيق Sparks من Verloop.io الحل النهائي لمحللي الجودة، حيث يقوم بأتمتة تحليل المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا يضمن عملية مبسطة للتحسين المستمر. بالإضافة إلى الأدوات المذكورة أعلاه، يمكن للشركات استخدام أداة إنشاء الروبوتات الخاصة بـ Verloop.io - الوصفات جنبًا إلى جنب مع الكتلة الذكية لبدء رحلتها بسهولة نحو تقديم أفضل تجربة للعملاء. في جوهر الأمر، تهدف Verloop.io إلى تبسيط ورفع مستوى رحلة دعم العملاء من خلال الأتمتة المبتكرة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs هي أداة تواصل مع العملاء لعملك. فهو يساعدك على اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم، وبناء سمعة طيبة عبر الإنترنت، وتقديم تجربة خدمة عملاء رائعة، وتنمية أعمالك. الرسائل النصية للأعمال وخرائط Google ودردشة WhatsApp وإدارة المراجعات عبر الإنترنت والدردشة عبر الإنترنت والنماذج عبر الإنترنت وإشعارات الرسائل القصيرة باستخدام أداة واحدة يشاركها فريقك. القنوات المدعومة على Sociocs: Facebook Messenger، تعليقات منشورات Facebook، مراجعات تطبيقات الهاتف المحمول، مراجعات Google Business، رسائل Google Business، الرسائل النصية/الرسائل النصية القصيرة، رسائل Telegram، الدردشة عبر الويب، رسائل WhatsApp، نماذج مواقع الويب.
Swell
swellcx.com
يقوم Swell تلقائيًا بجمع التعليقات الخاصة والعامة من المرضى والموظفين. ومن خلال ردود الفعل الأفضل، يمكن للممارسات تعزيز سمعتها عبر الإنترنت، وتعزيز تجربة المريض، وتحسين رضا الموظفين.
Redtie
getredtie.com
يسمح Redtie لأصحاب الأعمال الصغيرة بمشاركة المواد التسويقية مثل المستندات والصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو عبر رسالة نصية بسيطة. Redtie هو حل متقدم للمراسلة النصية يتيح لك إرسال المرفقات تمامًا كما تفعل في البريد الإلكتروني. يتم إرسال الرسائل النصية مع رابط للوصول إلى المرفقات المخزنة في سحابة آمنة. يتوسع Redtie أيضًا لإرسال الرسائل والمرفقات إلى واحد أو مئات المستخدمين في المرة الواحدة.
Pulsedesk
pulsedesk.com
نظام مكتب المساعدة العالمي - جمع وإدارة وتحليل طلبات العملاء من جميع القنوات في "نافذة" واحدة Pulsedesk هو مكتب مساعدة مرن وموثوق يوفر دعمًا متعدد القنوات للعملاء. يتلقى المستخدمون مجموعة واسعة من الأدوات لأتمتة العمليات الروتينية والامتثال لمتطلبات SLA، بالإضافة إلى الدعم الفني عالي الاستجابة. من السهل أيضًا دمج برامج الطرف الثالث، وإنشاء قاعدة معرفية، وإطلاق بوابة العميل، وإعداد أداة الويب الخاصة بك في نظام Pulsedesk.
11Sight
11sight.com
عدد قليل جدًا من المؤسسات تهتم بتحسين رحلة العميل منذ المشاركة الأولى. على الرغم من ذلك، فإن اجتماعك الأول مع أحد العملاء المحتملين يمثل 80% من نجاح صفقتك. نقدم لكم منصة 11Sight الأولى لمكالمات الفيديو الواردة ومنصة مشاركة العملاء لفرق الإيرادات. قم بتحويل المزيد من العملاء المتوقعين المؤهلين وثبت أول لقاء مع 11Sight. اتصل بنا الآن على https://11sight.com/sales كل ما يتطلبه الأمر هو نقرة واحدة من أي قناة عبر الإنترنت.
Dialogview
dialogview.com
منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة | التكامل الشامل | الوكيل الظاهري المدعوم بالذكاء الاصطناعي Dialogview عبارة عن منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على تحقيق تجربة عملاء قوية متعددة القنوات باستخدام أدوات الاتصال والتعاون. سيوفر Dialogview واجهة عرض واحدة لتفاعلات القنوات المختلفة، بما في ذلك الدردشة عبر الإنترنت والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات المراسلة الشائعة الأخرى. وبمساعدة أدوات التعاون في الوقت الفعلي، يمكن لبرنامج Dialogueview إضفاء طابع إنساني على تجربة العميل. يساعد Dialogview عملك على تحقيق تجربة عملاء محسنة ورحلة العميل وملاحظات العملاء، وبالتالي تمكين الاتصال بنطاق 360 درجة مع الوكيل.
Orlo
orlo.tech
مع وجود عدد كبير من القنوات للتبديل بينها ومشاهدة الجمهور دائمًا، فإن تقديم خدمة العملاء والاتصالات التي تبهر مواطنيك ليس بالأمر السهل! تمكّنك Orlo من إدارة محادثاتك الرقمية من منصة واحدة، حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا - تعزيز المشاركة وتحسين الخبرة وإدارة السمعة. نحن نحظى بثقة أكثر من 100 مجلس من مجالس الدول، وثلاثة أرباع الشرطة في المملكة المتحدة، والعديد من مؤسسات القطاع العام في جميع أنحاء البلاد، ونحن فخورون بأننا ولدنا وترعرعنا في مدينة فاسدة، مع وجود جميع خوادمنا على الأراضي البريطانية أيضًا! حلول سهلة التنفيذ وآمنة وقابلة للتطوير مدعومة بالتكنولوجيا التي تقودها الذكاء الاصطناعي؟ رحب بأورلو وابدأ في بناء المجتمعات من خلال المحادثات الرائعة!
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة مبيعات B2B الكل في واحد لتطبيق WhatsApp. يضم: - البريد الوارد للفريق المشترك مع المراسلة ثنائية الاتجاه - منشئ chatbot WhatsApp بدون كود - البث WhatsApp والرسائل الجماعية - فتح واجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب - الأتمتة - عمليات التكامل (HubSpot CRM، وPipedrive، وSalesforce (قريبًا)، وأكثر من 5000 تطبيق مع Zapier، والمزيد) - تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS و Android رسايل سريعة وموثوقة وبديهية. باستخدام صندوق البريد الوارد المشترك لفريق رسايل، يمكنك إدارة محادثات عملائك عبر تطبيق WhatsApp، وضمان محادثات مبيعات عالية الجودة، وتقديم تجارب عملاء استثنائية. يمكن لفريقك الرد على العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق رسايل للجوال. لن تفوت أبدًا أي فرصة أو تفقد مسار العميل مرة أخرى. تتكامل رسايل مع بقية مجموعة الأدوات الخاصة بك للتأكد من أن فريقك لديه سياق كامل في جميع الأوقات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر لك الوقت: - HubSpot: مطابقة جهات اتصال رسايل تلقائيًا مع جهات الاتصال الموجودة في HubSpot. قم بتسجيل جميع أنشطتك، وقم بإنشاء تقارير HubSpot الأصلية من بيانات WhatsApp. - Pipedrive: تسجيل جميع الأنشطة، ومطابقة جهات الاتصال تلقائيًا، وإنشاء التقارير. - Salesforce: قريبًا. تحدث إلينا للانضمام إلى النسخة التجريبية. - Zapier: قم بتوصيل رسائل Rasayel بأكثر من 5000+ تطبيق ونظام. بالنسبة لحالات الاستخدام المتقدمة، تطلق واجهة برمجة تطبيقات رسايل قوة منصة رسايل، مما يسمح لك بتضمينها في أنظمتك وعملياتك الحالية والمزيد.
Arena
arena.im
تعمل Arena على تطوير الجيل التالي من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة ببيانات الطرف الأول، لبناء جماهير موثوقة ومباشرة في كل مكان. تستفيد حلولنا - الدردشة المباشرة، والمدونة المباشرة، وArena Personas) من الميزات الأكثر شيوعًا من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي نظام أساسي تديره. يثق أكثر من 20000 عميل في Arena لجمع جماهيرهم معًا على الويب أو في التطبيقات أو في الأحداث المباشرة (أو الثلاثة معًا) للتفاعل مع المحتوى والمجتمع والتجارة.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck عبارة عن منصة سحابية لإدارة محادثات العملاء وأتمتتها، كل ذلك من صندوق بريد واحد. فهو يسمح للشركات بتقديم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وزيادة درجات CSAT. تجمع قنوات المراسلة مثل الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني وقنوات المراسلة الاجتماعية مثل Facebook Messenger معًا في مكان واحد. يوفر برنامج الدردشة الآلي غير المكتوب والمعتمد على الذكاء الاصطناعي تفاعلات طبيعية تشبه التفاعلات البشرية مع العملاء. تتيح النماذج المدربة مسبقًا سهولة التنفيذ خلال دقائق. اللغات المدعومة هي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والهولندية والسويدية.
Futr
futr.ai
Futr عبارة عن منصة للدردشة كخدمة تعمل على تعزيز قدرات خدمة العملاء من خلال الدردشة التلقائية والمباشرة والفيديو والدردشة الاجتماعية - بأي لغة وعلى أي قناة. مع العملاء بما في ذلك عدد من قوات الشرطة وتجار التجزئة الرائدين والجمعيات الخيرية، تساعد Futr المؤسسات الذكية على التواصل مع جماهيرها من خلال خدمات الدردشة الدائمة والفورية والمفيدة دائمًا. لا تأخذ كلمتنا لذلك. جرّب منصة Futr مجانًا من خلال الإصدار التجريبي الذي مدته شهر واحد! - نشر فوري للدردشة التلقائية - تتبع الاستخدام وعائد الاستثمار المعياري - دعم مخصص لتسجيل الوصول المقرر - نهاية مراجعة حالة الأعمال التجريبية - لا يوجد التزام - لا حاجة لبطاقة الائتمان
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة عمليات خدمة العملاء. ما الذي يجعل كيندلي مختلفًا؟ صيانة أقل وإنتاج محتوى أكثر! سيقترح الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kindly بيانات تدريب جديدة يمكنك قبولها بنقرة زر واحدة. من السهل التخصيص لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية لكي يتناسب برنامج الدردشة الآلي مع علامتك التجارية! أكثر من الأزرار يمكن لروبوتات الدردشة الخاصة بـ Kindly الإجابة على أسئلة محددة، بدلاً من إجبار المستخدمين على اختيار مجموعة من الأزرار التي قد لا تكون ذات صلة. متعدد اللغات قم بتدريب روبوت الدردشة على لغة واحدة وسوف يفهم الاستفسارات بأكثر من مائة! ومن بين عملائنا شركة Adecco، وVOI، والخطوط الجوية النرويجية، وLindex، وHertz، وComviq، وSchibsted، وJotun، وKahoot. يمكنك التكامل بسهولة مع أفضل موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Dixa وSalesforce وFreshdesk وZendesk وHubspot وغيرهم.