برامج الدردشة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية - بابوا غينيا الجديدة

Gladly

gladly.com

بكل سرور هو برنامج خدمة العملاء الوحيد الذي تم تصميمه حول الأشخاص، وليس التذاكر. يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في كيفية عملنا وتواصلنا. لم تكن توقعات المستهلكين بشأن كيفية التعرف عليهم ومعاملتهم من قبل العلامات التجارية أكبر من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، تتعرض العلامات التجارية لضغوط للقيام بالمزيد بموارد أقل، ويجب عليها موازنة التوتر بين توفير المال باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع الاستمرار في تقديم تجارب عالمية المستوى للمستهلكين. تخلق التجارب المناسبة التواصل والولاء والقيمة الدائمة للعميل. وتفشل برامج خدمة العملاء المبنية على التذاكر في التغلب على هذا التوتر. والعلامات التجارية التي تعتمد على برامج التذاكر تفشل في هذا الاقتصاد الجديد. مداخن التكنولوجيا المتضخمة. تذاكر مكررة. تكرار المستهلك والإحباط. عوامل التحسس والارتباك. تجربتان سيئتان للخدمة سوف تفقدان العميل مدى الحياة. يطبق الذكاء الاصطناعي بكل سرور بشكل مختلف، لمساعدة العلامات التجارية التجارية على تقديم خدمة عملاء شخصية جذرية على مستوى الكونسيرج على نطاق واسع. مع بكل سرور، يساعد المستهلكون أنفسهم عندما يريدون، ويتم تحويل وكلاء خدمة العملاء إلى أبطال خارقين، ويكتسبون الكفاءة والإنتاجية. تبدأ كل محادثة في Gladly بفهم العميل في الوقت الفعلي - من هو وتفضيلاته ومحادثاته وسجل الشراء مع العلامة التجارية، وكل تفاعل في مكان واحد. ومع كل قناة مدمجة محليًا - الصوت، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والدردشة، والمراسلة الاجتماعية، والخدمة الذاتية - تتمتع العلامات التجارية ببث محادثة واحد مدى الحياة مع عملائها. عملاء Gladly هم العلامات التجارية الأكثر شعبية في العالم - Allbirds، Bombas، Crate & Barrel، Deckers، Eddie Bauer، FTD، Nordstrom، REI، Ulta Beauty، وWarby Parker. تستفيد هذه العلامات التجارية ومئات غيرها بكل سرور من أجل بناء عملاء مخلصين مدى الحياة من خلال الاتصالات العميقة.