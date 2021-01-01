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برامج الدردشة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية - تشيلي
تتيح برامج الدردشة المباشرة للشركات التواصل مع زوار موقع الويب في الوقت الفعلي من خلال نوافذ الدردشة. يمكن لممثلي خدمة العملاء استخدام هذا البرنامج لمساعدة المستخدمين في طرح الأسئلة حول المنتجات أو التنقل في الموقع. يمكن لوكلاء الدعم بدء التفاعلات مع مربعات الدردشة المنبثقة أو انتظار وصول الزائرين لاستفساراتهم. تشمل الميزات الرئيسية إعداد التقارير والتحليلات وإشعارات الدردشة التفاعلية وأرشفة المحادثات. تساعد هذه الأداة فرق خدمة العملاء على الاستجابة بسرعة للاستفسارات، وتسمح لموظفي تطوير الأعمال بإشراك العملاء المحتملين الذين يصعب الوصول إليهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتمكن الموظفين الإداريين في قطاع التعليم من التواصل مع الطلاب المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج وظيفة الدردشة المباشرة في أنواع البرامج الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية وحلول مكتب المساعدة.
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Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat هو برنامج حديث للدردشة المباشرة مصمم للفرق التي ترغب في تحسين محادثات العملاء ✓ برنامج Freshchat للدردشة المباشرة من Freshworks.
Zendesk
zendesk.com
شركة Zendesk هي شركة برمجيات خدمة عملاء أمريكية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وهي مدرجة في بورصة نيويورك بالرمز ZEN وهي أحد مكونات مؤشر Russell 2000. تأسست Zendesk في عام 2007 في كوبنهاغن، الدنمارك، ولديها 2000 موظف وتخدم 119000 عميل مدفوع الأجر في 150 د...
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عم...
tawk.to
tawk.to
tawk.to هو تطبيق مجاني للدردشة المباشرة يتيح لك مراقبة الزوار والدردشة معهم على موقع الويب الخاص بك أو من صفحة مجانية قابلة للتخصيص. يمكنك الحصول على عدد غير محدود من الوكلاء وإضافتهم إلى عدد غير محدود من المواقع حتى يتمكنوا من التواصل مع زوار موقعك دون أي قيود. يتم الاحتفاظ بسجل الدردشة الخاص بك إ...
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Smartsupp
smartsupp.com
يشبه موقع الويب الذي لا يحتوي على دردشة مباشرة متجرًا بدون مساعد مبيعات. ابدأ محادثة مع زوار موقعك وحوّلهم إلى عملاء سعداء.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Qualified
qualified.com
يساعد المؤهل الشركات على إنشاء خطوط أنابيب بشكل أسرع. استخدم أهم أصولك - موقع الويب الخاص بك - لتحديد زوارك الأكثر قيمة، وابدأ محادثات المبيعات على الفور، وجدولة الاجتماعات، وتحويل حركة المرور الصادرة والمدفوعة، واكتشاف إشارات نية الشراء.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox عبارة عن مساحة عمل بدون تعليمات برمجية تطلق العنان لقوة WhatsApp لتوسيع نطاق أعمالك من خلال Shared Inbox وWhatsApp بدون تعليمات برمجية Chatbot وWhatsApp Broadcasts والمزيد
yellow.ai
yellow.ai
قم بأتمتة التفاعلات مع عملائك وموظفيك بأكثر من 135 لغة وعبر أكثر من 35 قناة لتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ بتكاليف أقل.
Sendbird
sendbird.com
اجعل تطبيقك اجتماعيًا. من Reddit إلى Paytm إلى Headspace، يزدهر كل تطبيق محبوب بفضل مجتمع قوي. اقترب أكثر منك، عن طريق إضافة الدردشة أو الصوت أو الفيديو إلى تطبيقك.
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة ال...
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Zoho Desk
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Freshdesk
freshdesk.com
برنامج خدمة عملاء قائم على السحابة عبر الإنترنت يوفر دعم مكتب المساعدة مع جميع عمليات الأتمتة الذكية لإنجاز الأمور بشكل أسرع. اشترك في نسخة تجريبية مجانية اليوم!
Zoho SalesIQ
zoho.com
يقدم Zoho SalesIQ أفضل برامج دعم العملاء عبر الدردشة المباشرة لتتبع مواقع الويب والزوار. تتبع عملائك والتقاطهم والتفاعل معهم. مجانًا لعدد 2 من المستخدمين. حاول الآن!
Rocket.Chat
rocket.chat
قم بالقيادة باستخدام مركز الاتصالات الذي يسمح بالتحكم الكامل في بياناتك. الكل في نظام أساسي واحد: التعاون الجماعي والمشاركة الشاملة وDevOps وChatOps.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Gorgias
gorgias.com
مكتب مساعدة مصمم لمتاجر التجارة الإلكترونية. توفير خدمة عملاء متعددة القنوات من تطبيق واحد. احصل على الإنتاجية من خلال الاستجابات التلقائية للطلبات الشائعة.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة منصة لدعم العملاء قائمة على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة معرفية، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يسمى أيضًا Help Scout) هو مكتب ...
Five9
five9.com
يقدم Five9 مركز الاتصال السحابي الأكثر موثوقية وموثوقية والذي أثبت قدرته على إطلاق العنان لذكاء العملاء والرؤى التي تمكن الوكلاء والمؤسسات من تقديم تجارب عملاء غير عادية. Five9 - مركز الاتصال كخدمة - CCaaS.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
LiveChat
livechat.com
LiveChat – برنامج الدردشة عبر الإنترنت ومكتب المساعدة لمواقع الويب. استخدم LiveChat للتعامل بسرعة مع خدمة العملاء. قم بالتسجيل وتجربة LiveChat مجانًا لمدة 14 يومًا!
Chative
chative.io
اكتشف المزيد من الطرق للتفاعل مع العملاء عبر الإنترنت من خلال الدردشة المباشرة السلسة مع حل chatbot. احصل على Chative مجانًا اليوم!
Front
front.com
Front هي منصة تواصل العملاء التي تجمع بسلاسة بين رسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات وزملاء الفريق في عرض واحد. توقف عن الانشغال. البدء في إحداث تأثير.
Missive
missiveapp.com
البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمهام للفرق المنتجة. تطبيق واحد لجميع اتصالاتك الداخلية والخارجية. إدارة العمل في أفضل حالاتها. جربها مجانا!
Appy Pie
appypie.com
لا توجد منصة لتطوير التعليمات البرمجية.
Crisp
crisp.chat
اكتشف منصة مراسلة العملاء الخاصة بنا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. المحطة الوحيدة للمبيعات والتسويق والدعم في برنامج واحد: Crisp. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها. حاول الآن! نحن نقدم قاعدة المعرفة وصندوق البريد للفريق وChatbot وCRM والعديد من الميزات الأخرى للس...
ServiceNow
servicenow.com
تتيح خدمة ServiceNow للموظفين العمل بالطريقة التي يريدونها، وليس بالطريقة التي يملي عليهم بها البرنامج. ويمكن للعملاء الحصول على ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه.
Helpwise
helpwise.io
يعد Helpwise برنامجًا سهل الاستخدام لصندوق الوارد المشترك والتعاون عبر البريد الإلكتروني للفرق لإدارة حسابات البريد الإلكتروني للفريق مثل help@ وsales@ وما إلى ذلك. احصل على Shared Inbox لفريقك الآن!
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
Social Intents
socialintents.com
تعرف على الدردشة المباشرة رقم 1 لـ Microsoft Teams وSlack وChatGPT. يجب أن يكون التحدث مع عملائك سهلاً. قم بالدردشة معهم من خلال أدوات التعاون التي تستخدمها بالفعل: Teams وSlack. أنشئ روبوتات دردشة مدعومة من ChatGPT ومدربة على بيانات موقع الويب الخاص بك. قم بتسليم الدردشات بسهولة بين ChatGPT والوك...
JivoChat
jivochat.com
قم بتثبيت الدردشة المباشرة على موقع الويب الخاص بك وحوّل زوار موقعك إلى عملاء يدفعون باستخدام JivoChat. إعداد سهل، 5 وكلاء مجانًا!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
Engati
engati.com
Engati هي أفضل منصة دردشة حية ودردشة حية تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية لإنشاء روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي والمشاركة في محادثات في الوقت الفعلي على WhatsApp وموقع الويب وMessenger وما إلى ذلك.
WebinarJam
home.webinarjam.com
قم بزيادة مبيعاتك وحضورك من خلال نظام الندوات عبر الإنترنت الوحيد الذي ينتج حدث بث مباشر كامل من التسجيل إلى إعادة التشغيل. يحتوي WebinarJam على المزيد من الميزات، ولا توجد تنزيلات، وهو التحسين الأكثر دراماتيكية للبث المباشر، وبث الأحداث، وبث الندوات عبر الإنترنت الذي تم إصداره للجمهور على الإطلاق. ...
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport هي شركة برمجيات دعم العملاء الحائزة على جوائز ما بعد البيع، والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات التي تدعم تقنية B2B ضمن أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وصناعات الاتصالات.
Trengo
trengo.com
أسعد عملائك على قنواتهم المفضلة. اكتشف Trengo، منصة الاتصالات متعددة القنوات التي توحد جميع قنوات المراسلة في عرض واحد. جعل التواصل مع العملاء سهلا.
Consolto
consolto.com
دردشة فيديو مباشرة مع العملاء مباشرة من موقع الويب الخاص بك قم بترتيب اجتماعات فيديو عالية الجودة لتحقيق أهداف المبيعات وتنمية أعمالك وبناء علاقات عمل أفضل
Gist
getgist.com
Gist هو برنامج متعدد الإمكانات سهل الاستخدام للدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والتسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق والنماذج وقاعدة المعرفة والمزيد لإنشاء تجارب عملاء مذهلة.
Kustomer
kustomer.com
حقق النمو باستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الأعلى تقييمًا لخدمة العملاء. يمكنك تقديم تجربة عملاء موحدة تكون أسرع وأكثر ثراءً ومتوفرة حيث يريدها عملاؤك عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلة.
LiveCaller
livecaller.io
نحن ندرك أهمية التواصل المباشر مع زوار الويب الخاص بك. تم تصميم برنامجنا بشكل فريد لتمكينك من الاتصال بهم جميعًا من نظام واحد
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية على اكتساب المستخدمين وتحويلهم وإشراكهم وإسعادهم من خلال تجارب محادثة مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر 20 قناة وأكثر من 100 لغة.
HelpCrunch
helpcrunch.com
قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze هو برنامج دعم عملاء بسيط وبديهي. دعم العملاء وإشراكهم وتحويلهم من خلال الدردشة والتواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والأسئلة الشائعة والبريد الإلكتروني على منصة واحدة. كل ما تحتاجه لإبهار عملائك.
Olark
olark.com
اجعل عملك إنسانيًا باستخدام برامج الدردشة المباشرة للمبيعات والتسويق ودعم العملاء على موقع الويب الخاص بك. ابدأ بالتحدث مع عملائك اليوم!
Continually
continual.ly
روبوتات الدردشة المجانية والدردشة الحية لموقعك على الويب. قم بسحب وإسقاط أداة إنشاء روبوتات الدردشة، دون الحاجة إلى مهارات البرمجة.
Chatra
chatra.io
منصة دعم متعددة القنوات مصممة للشركات الكبيرة والصغيرة. ساعد عملائك بشكل أفضل مع Chatra!
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.