برنامج حساب الإنفاق على نمط الحياة (LSA). - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر سليمان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يمكّن برنامج Lifestyle Spending Account (LSA) الشركات من إنشاء سوق مخصص موجه نحو الصحة حيث يمكن للموظفين استخدام ميزانية مخصصة لشراء خدمات صحية احترافية من مقدمي خدمات محددين. يخصص أصحاب العمل ميزانية شهرية يمكن للموظفين إنفاقها حصريًا داخل هذا السوق المنسق. يمكن للموظفين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات التي تعزز الصحة العقلية والجسدية، مثل دروس الرقص أو دروس التنس أو أيام السبا. يمكن للشركات تصميم المنصة لتحديد الخدمات المؤهلة باعتبارها مرتبطة بالصحة، مما يعزز الشمولية. يفيد هذا النهج الشركات من خلال رفع معنويات الموظفين، وتقليل التوتر، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وتعزيز تماسك الفريق، والحفاظ على الإنتاجية. على الرغم من أن برنامج LSA يشبه برنامج العافية للشركات، إلا أنه يقدم نهجًا فريدًا من خلال السماح للموظفين بتخصيص مزاياهم لتناسب احتياجاتهم الفردية. غالبًا ما تتكامل هذه المنصات مع برامج مشاركة الموظفين لمراقبة ثقافة الشركة ورضا الموظفين، وكذلك مع برامج إدارة المزايا لتتبع استخدام الأموال وأنواع الخدمات أو المنتجات المشتراة لعافية الموظفين.
إرسال تطبيق جديد
Awardco
award.co
تعمل Awardco على تعزيز الإنتاجية وتقليل الإنفاق وبناء الثقافة من خلال التقدير والمكافآت القائمة على القيمة. قم بالوصول إلى أكبر شبكة مكافآت على هذا الكوكب واحصل على دعم الامتثال الضريبي لمكافآت موظفيك من خلال شراكات Awardco الفريدة مع Amazon Business وDeloitte. استمتع ببرامج التعرف على الدولار مقابل الدولار من أي نوع في منصة واحدة بسيطة وسهلة الاستخدام.
Forma
joinforma.com
تنفق الشركات الملايين سنويًا على مزايا الموظفين التي لا يقدرها الموظفون ولا يستخدمونها بانتظام. تأسست شركة Forma في عام 2017، وبدأت في بناء نموذج أفضل من خلال تحدي الأساليب التقليدية ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع. يساعد برنامج المزايا المرنة من Forma الشركات على تقديم حزم مزايا تنافسية مع تقليل التكاليف وأوجه القصور، من خلال منح الموظفين المزيد من الخيارات والمرونة في كيفية إنفاق بدلات المزايا الخاصة بهم. توفر المنصة أيضًا لمتخصصي الموارد البشرية ساعات لا تحصى في إدارة ودعم حلول النقاط المختلفة. باستخدام Forma، يمكن للشركات الاختيار من بين مجموعة من المنتجات التي تشمل حسابات الإنفاق على نمط الحياة، وحسابات الإنفاق على الصحة، وترتيبات السداد الصحي، وحسابات الإنفاق المرنة، والمزيد لتصميم برامج المزايا المخصصة وتقديمها - كل ذلك من خلال منصة واحدة. بعد ذلك، يكون أمام الموظفين ثلاثة خيارات لإنفاق أموال الحساب: متجر Forma الذي يقدم منتجات وخدمات مخفضة، أو بطاقة Forma Visa Card، أو المطالبة بالسداد المدعوم من فريق دعم الأعضاء العالمي المستوى في Forma. ساعدت Forma المئات من الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، بما في ذلك Stripe وZoom وLululemon وAfirm، في تصميم ودعم برامج مزايا مرنة وشاملة لما يقرب من مليون موظف. ونحن نشهد نجاحًا كبيرًا مع الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 98%، وتقييمات 75 NPS، و98 CSAT من الأعضاء. تحظى شركة Forma بدعم شركتي Emergence Capital وRibbit Capital وقد حصلت على العديد من الجوائز لنموها الهائل، وابتكارها في البرمجيات، وباعتبارها "مكانًا رائعًا للعمل".
Compt
compt.io
Compt هو برنامج الرواتب المميز رقم 1 الذي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجات شركتك، ومتوافق بنسبة 100% مع IRS، وقادر على دعم الفرق العالمية. باستخدام Compt، يمكنك بسهولة تقديم رواتب امتيازات جاهزة ومخصصة تُسعد موظفيك دون العبء الإداري الذي يتطلبه عادةً إدارة برنامج امتيازات الموظفين أو الرواتب. اختر من بين 25 فئة رئيسية للإنفاق (مثل الصحة والعافية، والتعلم والتطوير، والوجبات، والهاتف الخلوي) وادع موظفيك لاستخدام أموالهم، بينما يقوم برنامجنا بإدارة الباقي. يقوم Compt بإبقاء موظفيك على اطلاع منتظم بمعلومات الرصيد والاستخدام الخاصة بهم، ويحافظ على الامتثال الضريبي الكامل، ويضمن أن فريق الموارد البشرية لديك لديه منصة مركزية وسهلة الاستخدام لإدارة الامتيازات التي تكون شاملة ومرنة لاحتياجات عملك الفريدة. بالإضافة إلى الرواتب الإضافية وإمكانيات المكافآت الفورية، تقدم شركة Compt أداة لإدارة النفقات. يمكن للموظفين إرسال النفقات وإرفاق أي وثائق ضرورية في نفس المنصة، مما يجعلها حلاً شاملاً لسداد تكاليف الموظفين. تأسست شركة Compt في يناير 2018 ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ولاية ماساتشوستس. تعرف على المزيد على www.compt.io.
Benepass
getbenepass.com
منصة المزايا المرنة للشركات التي تضع الأشخاص في المقام الأول. إن مزايا الموظفين ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع لا تناسب القوى العاملة العالمية اليوم. امنح موظفيك مزايا مرنة تتكيف مع أنماط حياتهم.
Espresa
espresa.com
Espresa عبارة عن منصة برمجية وشبكة موردين لتوفير خدمات مكان العمل في الموقع والتي تساعد الشركات على جذب أفضل الأشخاص والاحتفاظ بهم مع زيادة إنتاجيتهم بشكل ملموس.
ThrivePass
thrivepass.com
ThrivePass هي شركة تكنولوجيا سريعة النمو مكرسة لابتكار عالم مزايا الموظفين. تعمل مجموعة المزايا الشاملة الخاصة بهم على إنشاء تجارب تدعم رفاهية الموظفين طوال دورة حياة التوظيف. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل الشركة على تمكين الموظفين من تحقيق النجاح من خلال الخدمة الاستثنائية وتكنولوجيا المزايا المبتكرة. يمكن تخصيص مجموعة المزايا الخاصة بهم لتلبية جميع احتياجات الموظفين. حسابات الإنفاق على نمط الحياة: حساب Thrive عبارة عن منصة لتعويض الموظفين عبر الإنترنت. يمكن للموظفين تصفح أكثر من 100 فئة لسداد التكاليف أو تطبيق الأموال مباشرة في سوق التجارة الإلكترونية المتكامل. سداد الرسوم الدراسية: ThrivePass Tuition Reimbursement عبارة عن منصة للمساعدة في سداد الرسوم الدراسية عبر الإنترنت مع خيارات للموظفين للتسجيل والحصول على تعويض مقابل التسريع أكاديميًا أو مهنيًا. حسابات ما قبل الضريبة: تدير ThrivePass كل شيء بدءًا من HSA وHRA وFSA ومزايا Commuter.
© 2025 WebCatalog, Inc.