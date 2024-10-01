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برنامج حساب الإنفاق على نمط الحياة (LSA). - التطبيقات الأكثر شعبية - ماليزيا
يمكّن برنامج Lifestyle Spending Account (LSA) الشركات من إنشاء سوق مخصص موجه نحو الصحة حيث يمكن للموظفين استخدام ميزانية مخصصة لشراء خدمات صحية احترافية من مقدمي خدمات محددين. يخصص أصحاب العمل ميزانية شهرية يمكن للموظفين إنفاقها حصريًا داخل هذا السوق المنسق. يمكن للموظفين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات التي تعزز الصحة العقلية والجسدية، مثل دروس الرقص أو دروس التنس أو أيام السبا. يمكن للشركات تصميم المنصة لتحديد الخدمات المؤهلة باعتبارها مرتبطة بالصحة، مما يعزز الشمولية. يفيد هذا النهج الشركات من خلال رفع معنويات الموظفين، وتقليل التوتر، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وتعزيز تماسك الفريق، والحفاظ على الإنتاجية. على الرغم من أن برنامج LSA يشبه برنامج العافية للشركات، إلا أنه يقدم نهجًا فريدًا من خلال السماح للموظفين بتخصيص مزاياهم لتناسب احتياجاتهم الفردية. غالبًا ما تتكامل هذه المنصات مع برامج مشاركة الموظفين لمراقبة ثقافة الشركة ورضا الموظفين، وكذلك مع برامج إدارة المزايا لتتبع استخدام الأموال وأنواع الخدمات أو المنتجات المشتراة لعافية الموظفين.
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Awardco
award.co
تعمل Awardco على تعزيز الإنتاجية وتقليل الإنفاق وبناء الثقافة من خلال التقدير والمكافآت القائمة على القيمة. قم بالوصول إلى أكبر شبكة مكافآت على هذا الكوكب واحصل على دعم الامتثال الضريبي لمكافآت موظفيك من خلال شراكات Awardco الفريدة مع Amazon Business وDeloitte. استمتع ببرامج التعرف على الدولار مقابل...
Compt
compt.io
Compt هو برنامج الرواتب المميز رقم 1 الذي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجات شركتك، ومتوافق بنسبة 100% مع IRS، وقادر على دعم الفرق العالمية. باستخدام Compt، يمكنك بسهولة تقديم رواتب امتيازات جاهزة ومخصصة تُسعد موظفيك دون العبء الإداري الذي يتطلبه عادةً إدارة برنامج امتيازات الموظفين أو الرواتب. اخت...
Forma
joinforma.com
تنفق الشركات الملايين سنويًا على مزايا الموظفين التي لا يقدرها الموظفون ولا يستخدمونها بانتظام. تأسست شركة Forma في عام 2017، وبدأت في بناء نموذج أفضل من خلال تحدي الأساليب التقليدية ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع. يساعد برنامج المزايا المرنة من Forma الشركات على تقديم حزم مزايا تنافسية مع تقلي...
ThrivePass
thrivepass.com
ThrivePass هي شركة تكنولوجيا سريعة النمو مكرسة لابتكار عالم مزايا الموظفين. تعمل مجموعة المزايا الشاملة الخاصة بهم على إنشاء تجارب تدعم رفاهية الموظفين طوال دورة حياة التوظيف. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل الشركة على تمكين الموظفين من تحقيق النجاح من خلال الخدمة الاستثنائية وتكنولوجيا المزايا المبتكرة. ...
Espresa
espresa.com
Espresa عبارة عن منصة برمجية وشبكة موردين لتوفير خدمات مكان العمل في الموقع والتي تساعد الشركات على جذب أفضل الأشخاص والاحتفاظ بهم مع زيادة إنتاجيتهم بشكل ملموس.
Benepass
getbenepass.com
منصة المزايا المرنة للشركات التي تضع الأشخاص في المقام الأول. إن مزايا الموظفين ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع لا تناسب القوى العاملة العالمية اليوم. امنح موظفيك مزايا مرنة تتكيف مع أنماط حياتهم.