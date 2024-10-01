برنامج حساب الإنفاق على نمط الحياة (LSA). - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر ماريانا الشمالية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يمكّن برنامج Lifestyle Spending Account (LSA) الشركات من إنشاء سوق مخصص موجه نحو الصحة حيث يمكن للموظفين استخدام ميزانية مخصصة لشراء خدمات صحية احترافية من مقدمي خدمات محددين. يخصص أصحاب العمل ميزانية شهرية يمكن للموظفين إنفاقها حصريًا داخل هذا السوق المنسق. يمكن للموظفين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات التي تعزز الصحة العقلية والجسدية، مثل دروس الرقص أو دروس التنس أو أيام السبا. يمكن للشركات تصميم المنصة لتحديد الخدمات المؤهلة باعتبارها مرتبطة بالصحة، مما يعزز الشمولية. يفيد هذا النهج الشركات من خلال رفع معنويات الموظفين، وتقليل التوتر، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وتعزيز تماسك الفريق، والحفاظ على الإنتاجية. على الرغم من أن برنامج LSA يشبه برنامج العافية للشركات، إلا أنه يقدم نهجًا فريدًا من خلال السماح للموظفين بتخصيص مزاياهم لتناسب احتياجاتهم الفردية. غالبًا ما تتكامل هذه المنصات مع برامج مشاركة الموظفين لمراقبة ثقافة الشركة ورضا الموظفين، وكذلك مع برامج إدارة المزايا لتتبع استخدام الأموال وأنواع الخدمات أو المنتجات المشتراة لعافية الموظفين.