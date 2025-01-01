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يتم استخدام منصات تجربة التعلم (LXPs)، والمعروفة أيضًا باسم LXP أو LEP، من قبل أقسام الموارد البشرية والتعلم والتطوير (L&D) في الشركات. توفر هذه المنصات حلولاً قابلة للتخصيص تهدف إلى تزويد الموظفين بتجارب تعليمية مخصصة وسهلة الاستخدام. تُسهّل LXPs، التي يُشار إليها غالبًا باسم التعلم "بنمط Netflix"، الوصول بسهولة إلى المحتوى ذي الصلة عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. يزود LEPs الشركات بمكتبات تعليمية واسعة النطاق تشتمل على كتالوجات الدورات التدريبية الداخلية والخارجية ومقاطع الفيديو والبودكاست والمدونات والمقالات والمزيد. تمكن LXPs الموظفين من اتباع مسارات التعلم التكيفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفردية لتنمية المهارات. من المهم التمييز بين LXPs وأنظمة إدارة التعلم (LMS). في حين أن LMS تركز عادةً على إدارة الكتالوج لأغراض الامتثال وتدريب الشركات، فإن LXPs تزود الشركات بمكتبات محتوى متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها كما هي أو تخصيصها أو إنشاؤها من جديد. حتى أن بعض LEPs يساعدون الشركات في تحديد الخبرة الداخلية وتنظيم مستودعات المعرفة الخاصة. يمكن للشركات دمج أدوات LXPs وLMS لإنشاء جميع فرص التعلم وإدارتها ومراقبتها بشكل فعال عبر مؤسستهم.
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edX
edx.org
تطبيق edX يوفر الوصول إلى 2000 دورة مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم، مع إمكانية اكتساب مهارات جديدة والحصول على شهادات.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات لتطوير المهارات في مجالات متعددة مثل الأعمال والتكنولوجيا والإبداع.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.
Degreed
degreed.com
Degreed هي منصة تعليمية تدمج التعلم وتطوير المهارات والتنقل الوظيفي، مما يساعد المستخدمين على تحسين مهاراتهم وتحقيق أهدافهم.
Docebo
docebo.com
Docebo هو منصة إدارة التعلم السحابية تمكّن المنظمات من تطوير وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بمرونة وسهولة.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame هي منصة تعليم إلكتروني توفر مكتبة شاملة من الدورات التدريبية لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفيها وتحسين برامج التعلم.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
تطبيق "ثرايفنج سبرينغز" هو منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تدريب وتطوير موظفيها من خلال وحدات تعليمية تفاعلية.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI هي منصة تعليمية مبتكرة تقدم دورات قصيرة تفاعلية لتعزيز المهارات لموظفي الشركات بطرق مخصصة وسهلة الاستخدام.
BrainStorm
brainstorminc.com
تطبيق BrainStorm هو منصة تعليمية لتعزيز تبني البرمجيات من خلال تدريب المستخدمين ودعمهم وتمكينهم من استخدام الميزات بشكل فعال.
CLASSUM
classum.com
Classum هو تطبيق تعليمي يتيح التواصل والتعاون بين أعضاء الدورات عبر منصات سحابية، ويعزز بيئة التعلم سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو تطبيق لإدارة التعلم يتيح تحديد دورات تدريبية وتتبع تقدم الموظفين، ويقدم موارد لتعزيز التعلم والتطوير.
Eduflow
eduflow.com
Eduflow منصة تعليمية تفاعلية لدعم التعلم التعاوني والتدريب، تسمح بإنشاء دورات مخصصة ومراجعات الأقران في بيئات تعليمية مختلفة.
Go1
go1.com
تطبيق Go1 هو منصة عالمية لتجميع المحتوى التعليمي، تقدم دورات تدريبية متنوعة للمهنيين من خلال اشتراك واحد.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary هو تطبيق لإدارة التعلم يساعد الشركات في تقديم برامج تدريب فعالة للموظفين وتحسين مهاراتهم باستخدام محتوى تعليمي مبتكر.
GlassFrog
glassfrog.com
تطبيق GlassFrog يدعم إدارة الأدوار والمسؤوليات في المؤسسات من خلال نظام Holacracy، مما يعزز الشفافية والتعاون بين الفرق.
NovoEd
novoed.com
نوود هو منصة تعليمية تفاعلية تدعم التعلم الاجتماعي والتعاوني لتطوير المهارات الأكاديمية والمهنية عبر إنشاء وإدارة الدورات التدريبية.
Learnerbly
learnerbly.com
المتعلم هو تطبيق يوفر محتوى تعلم مخصص للموظفين من مزودين مختلفين، مما يسهل عليهم تحسين مهاراتهم وفقاً لاحتياجاتهم المهنية.
GoSkills
goskills.com
Goskills هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم دورات تفاعلية مخصصة لدعم التعلم الفعال وتنمية المهارات في مختلف الصناعات.
Howspace
howspace.com
Howspace هو برنامج تعاوني للتعلم والتطوير يساعد العاملين في المؤسسات على تحسين نتائج المبادرات التعليمية وصناعة القرار بشكل فعال.
OneRange
onerange.co
تطبيق OneRange يسهل التعلم المستمر من خلال منصة توفر موارد مخصصة، مما يساعد الأفراد والشركات على تطوير المهارات بكفاءة.
BigSpring
bigspring.ai
تطبيق BigSpring هو منصة تتيح تمكين العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تدعم الإنتاجية والتعاون من خلال أدوات تحليلية وتنظيمية مبتكرة.
Juno Journey
junojourney.com
جونو جيرني هو منصة تطوير موظفين مخصصة توفر أدوات لجذب الموظفين وتمكينهم من النمو المهني خلال دورة حياتهم.
Mentessa
mentessa.com
تطبيق Mentessa يسهّل التعلم التعاوني بين الموظفين الجدد والحاليين، ويعزز التواصل، ويعزز التنمية والرفاهية في مكان العمل.
CircleHD
circlehd.com
CircleHD هو منصة تعليمية بالفيديو للشركات، تهدف إلى تعزيز تفاعل الموظفين وتحسين توليد العملاء وزيادة الاستجابة.
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