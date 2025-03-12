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منصات تجربة التعلم (LXP)
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منصات تجربة التعلم (LXP) - التطبيقات الأكثر شعبية

يتم استخدام منصات تجربة التعلم (LXPs)، والمعروفة أيضًا باسم LXP أو LEP، من قبل أقسام الموارد البشرية والتعلم والتطوير (L&D) في الشركات. توفر هذه المنصات حلولاً قابلة للتخصيص تهدف إلى تزويد الموظفين بتجارب تعليمية مخصصة وسهلة الاستخدام. تُسهّل LXPs، التي يُشار إليها غالبًا باسم التعلم "بنمط Netflix"، الوصول بسهولة إلى المحتوى ذي الصلة عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. يزود LEPs الشركات بمكتبات تعليمية واسعة النطاق تشتمل على كتالوجات الدورات التدريبية الداخلية والخارجية ومقاطع الفيديو والبودكاست والمدونات والمقالات والمزيد. تمكن LXPs الموظفين من اتباع مسارات التعلم التكيفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفردية لتنمية المهارات. من المهم التمييز بين LXPs وأنظمة إدارة التعلم (LMS). في حين أن LMS تركز عادةً على إدارة الكتالوج لأغراض الامتثال وتدريب الشركات، فإن LXPs تزود الشركات بمكتبات محتوى متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها كما هي أو تخصيصها أو إنشاؤها من جديد. حتى أن بعض LEPs يساعدون الشركات في تحديد الخبرة الداخلية وتنظيم مستودعات المعرفة الخاصة. يمكن للشركات دمج أدوات LXPs وLMS لإنشاء جميع فرص التعلم وإدارتها ومراقبتها بشكل فعال عبر مؤسستهم.

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edX

edX

edx.org

تطبيق edX يوفر الوصول إلى 2000 دورة مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم، مع إمكانية اكتساب مهارات جديدة والحصول على شهادات.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات لتطوير المهارات في مجالات متعددة مثل الأعمال والتكنولوجيا والإبداع.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed هي منصة تعليمية تدمج التعلم وتطوير المهارات والتنقل الوظيفي، مما يساعد المستخدمين على تحسين مهاراتهم وتحقيق أهدافهم.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo هو منصة إدارة التعلم السحابية تمكّن المنظمات من تطوير وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بمرونة وسهولة.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame هي منصة تعليم إلكتروني توفر مكتبة شاملة من الدورات التدريبية لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفيها وتحسين برامج التعلم.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

تطبيق "ثرايفنج سبرينغز" هو منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تدريب وتطوير موظفيها من خلال وحدات تعليمية تفاعلية.

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5Mins AI هي منصة تعليمية مبتكرة تقدم دورات قصيرة تفاعلية لتعزيز المهارات لموظفي الشركات بطرق مخصصة وسهلة الاستخدام.

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

تطبيق BrainStorm هو منصة تعليمية لتعزيز تبني البرمجيات من خلال تدريب المستخدمين ودعمهم وتمكينهم من استخدام الميزات بشكل فعال.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

Classum هو تطبيق تعليمي يتيح التواصل والتعاون بين أعضاء الدورات عبر منصات سحابية، ويعزز بيئة التعلم سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn هو تطبيق لإدارة التعلم يتيح تحديد دورات تدريبية وتتبع تقدم الموظفين، ويقدم موارد لتعزيز التعلم والتطوير.

Eduflow

Eduflow

eduflow.com

Eduflow منصة تعليمية تفاعلية لدعم التعلم التعاوني والتدريب، تسمح بإنشاء دورات مخصصة ومراجعات الأقران في بيئات تعليمية مختلفة.

Go1

Go1

go1.com

تطبيق Go1 هو منصة عالمية لتجميع المحتوى التعليمي، تقدم دورات تدريبية متنوعة للمهنيين من خلال اشتراك واحد.

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

تطبيق GlassFrog يدعم إدارة الأدوار والمسؤوليات في المؤسسات من خلال نظام Holacracy، مما يعزز الشفافية والتعاون بين الفرق.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary هو تطبيق لإدارة التعلم يساعد الشركات في تقديم برامج تدريب فعالة للموظفين وتحسين مهاراتهم باستخدام محتوى تعليمي مبتكر.

NovoEd

NovoEd

novoed.com

نوود هو منصة تعليمية تفاعلية تدعم التعلم الاجتماعي والتعاوني لتطوير المهارات الأكاديمية والمهنية عبر إنشاء وإدارة الدورات التدريبية.

Learnerbly

Learnerbly

learnerbly.com

المتعلم هو تطبيق يوفر محتوى تعلم مخصص للموظفين من مزودين مختلفين، مما يسهل عليهم تحسين مهاراتهم وفقاً لاحتياجاتهم المهنية.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

Goskills هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم دورات تفاعلية مخصصة لدعم التعلم الفعال وتنمية المهارات في مختلف الصناعات.

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace هو برنامج تعاوني للتعلم والتطوير يساعد العاملين في المؤسسات على تحسين نتائج المبادرات التعليمية وصناعة القرار بشكل فعال.

OneRange

OneRange

onerange.co

تطبيق OneRange يسهل التعلم المستمر من خلال منصة توفر موارد مخصصة، مما يساعد الأفراد والشركات على تطوير المهارات بكفاءة.

BigSpring

BigSpring

bigspring.ai

تطبيق BigSpring هو منصة تتيح تمكين العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تدعم الإنتاجية والتعاون من خلال أدوات تحليلية وتنظيمية مبتكرة.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

جونو جيرني هو منصة تطوير موظفين مخصصة توفر أدوات لجذب الموظفين وتمكينهم من النمو المهني خلال دورة حياتهم.

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

تطبيق Mentessa يسهّل التعلم التعاوني بين الموظفين الجدد والحاليين، ويعزز التواصل، ويعزز التنمية والرفاهية في مكان العمل.

CircleHD

CircleHD

circlehd.com

CircleHD هو منصة تعليمية بالفيديو للشركات، تهدف إلى تعزيز تفاعل الموظفين وتحسين توليد العملاء وزيادة الاستجابة.

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منصات تجربة التعلم (LXP) - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog