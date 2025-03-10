منصات تجربة التعلم (LXP) - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتم استخدام منصات تجربة التعلم (LXPs)، والمعروفة أيضًا باسم LXP أو LEP، من قبل أقسام الموارد البشرية والتعلم والتطوير (L&D) في الشركات. توفر هذه المنصات حلولاً قابلة للتخصيص تهدف إلى تزويد الموظفين بتجارب تعليمية مخصصة وسهلة الاستخدام. تُسهّل LXPs، التي يُشار إليها غالبًا باسم التعلم "بنمط Netflix"، الوصول بسهولة إلى المحتوى ذي الصلة عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. يزود LEPs الشركات بمكتبات تعليمية واسعة النطاق تشتمل على كتالوجات الدورات التدريبية الداخلية والخارجية ومقاطع الفيديو والبودكاست والمدونات والمقالات والمزيد. تمكن LXPs الموظفين من اتباع مسارات التعلم التكيفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفردية لتنمية المهارات. من المهم التمييز بين LXPs وأنظمة إدارة التعلم (LMS). في حين أن LMS تركز عادةً على إدارة الكتالوج لأغراض الامتثال وتدريب الشركات، فإن LXPs تزود الشركات بمكتبات محتوى متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها كما هي أو تخصيصها أو إنشاؤها من جديد. حتى أن بعض LEPs يساعدون الشركات في تحديد الخبرة الداخلية وتنظيم مستودعات المعرفة الخاصة. يمكن للشركات دمج أدوات LXPs وLMS لإنشاء جميع فرص التعلم وإدارتها ومراقبتها بشكل فعال عبر مؤسستهم.
إرسال تطبيق جديد
Howspace
howspace.com
Howspace هو برنامج تعليمي وتطوير تعاونية للعاملين في مجال المعرفة في شركات المؤسسات وخدمات التعلم والجمعيات. مع Howspace ، يمكنك تحسين تأثير مبادرات التعلم والتطوير الخاصة بك - على نطاق واسع ، دون التضحية بالمشاركة. Howspace يمكّن المنظمات من الجمع بين موظفيها للتعلم والتعاون والتوصل إلى القرارات التي تدفع التأثير. إن أدلة منصتها تشترك في الرحلات ، وهم منهم محادثات واسعة النطاق مع الذكاء الاصطناعي ، وتضمن أن كل شخص له دور في خلق التأثير. Howspace مثالي لـ: - التعاون البعيد والهجين وغير المتزامن - التفكير والعصف الذهني - التخطيط الاستراتيجي والاستشارات - ورش العمل والأحداث - برامج التدريب - الموظف على متن الطائرة والتطوير - التحول التنظيمي وإدارة التغيير - بناء الشبكة والمجتمع - وأكثر من ذلك بكثير!
CircleHD
circlehd.com
CircleHD عبارة عن منصة لتعلم الفيديو للمؤسسات ، مصممة لتمكين المزيد من مشاركة الموظفين ، وتوليد الرصاص بشكل أفضل ودعوة أعلى للعمل.
NovoEd
novoed.com
تأسست NovoEd في مختبر الخوارزميات الاجتماعية بجامعة ستانفورد في عام 2012، وهي عبارة عن منصة لبناء القدرات تجمع بين التعلم الاجتماعي والتعاوني لإطلاق العنان للإمكانات البشرية على نطاق واسع وبتأثير يمكن قياسه. تتعاون المؤسسات واسعة النطاق مثل 3M وGE وNestle مع NovoEd لتسريع مبادراتها المهمة للأعمال من خلال تجارب تعليمية متماسكة وجذابة تضع كل متعلم عند تقاطع المنظور والتطبيق والخبرة. يعد NovoEd مثاليًا للمجالات التي تعتمد على السياق والمتعددة الوظائف والتي تتطلب مزيجًا من المهارات البشرية والتقنية، حيث يعمل على تعزيز التعلم الذي يتم الشعور به بعمق والخبرة ويتحول بسرعة إلى تأثير.
OneRange
onerange.co
تعد OneRange رائدة في عصر جديد من برامج التطوير الاحترافي، المخصصة لإزالة العوائق التي تحول دون التعلم المستمر. تعمل منصتنا المبتكرة على تمكين المستخدمين من استكشاف مساعي تحسين المهارات والوصول إليها والإشراف عليها بسهولة من خلال سوق واسع النطاق من الموارد المنسقة. نحن ننجز المهمة من خلال: ● بناء تجربة مستخدم سلسة تستفيد من البيانات والتكنولوجيا المتقدمة ● تقديم محتوى مخصص ومتميز لكل مستخدم، بغض النظر عن مقدمي الخدمة ● تمكين الشركات من وضع إستراتيجيات تنمية المهارات والإشراف عليها وتعزيزها من خلال تحليلات شاملة نحن نقود ثورة تحسين المهارات من خلال مواءمة أهداف الشركة والتطلعات الفردية وعروض مقدمي خدمات التعلم. من خلال التركيز على الاستخدام وأتمتة سير العمل، نقوم بتحسين استثمارات التعلم، مما يوفر الوقت والمال لعملائنا.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI هي منصة تعليمية مبتكرة تقدم دورات قصيرة تفاعلية لتعزيز المهارات لموظفي الشركات بطرق مخصصة وسهلة الاستخدام.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly هو سوق L&D حائز على جوائز يمنح الموظفين إمكانية الوصول إلى المحتوى المنسق بخبرة من أكثر من 200 من أفضل موفري المحتوى التعليمي (بما في ذلك الدورات التدريبية والكتب والمدربين واشتراكات التعلم الإلكتروني وغير ذلك الكثير). إنه يمكّن الموظفين من امتلاك رحلة التعلم الخاصة بهم بطريقة تناسب تفضيلاتهم التعليمية ومتطلبات دورهم. يدفع أصحاب العمل فقط مقابل المحتوى المستهلك بدلاً من اشتراك الموظفين في محتوى على مستوى المؤسسة لا يتم استخدامه. مع Learnerbly، عادةً ما يشهد قادة التعلم عائدًا أعلى على الاستثمار عند مستويات مشاركة صناعية تزيد عن 3X (بنسبة 40-60% شهريًا)، كما أثبت ذلك مئات العملاء، بما في ذلك أمثال Flutter وOcado وKing.com وHelloFresh.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring عبارة عن منصة لتمكين العمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نهجنا المتمحور حول الأفراد يشمل المبيعات والشركاء والفرق وكل شخص آخر، بوتيرة الابتكار. نحن نساعد في عرض المحتوى ذي الصلة على الأشخاص المناسبين بسرعة، وندعم التدريب بالإضافة إلى تقديم رؤى حتى تتمكن من توسيع نطاق أفضل الممارسات لجعل كل شخص مثل الشخص الأفضل أداءً. يمتد نطاق BigSpring عالميًا مع عملاء مثل Google، وCisco، وPfizer، وHSBC وغيرهم.
GoSkills
goskills.com
GoSkills هي منصة تعليمية رائدة عبر الإنترنت مخصصة لتوفير تجارب تعليمية تفاعلية وشخصية ولا تقاوم. من خلال دمج نظام إدارة التعلم القوي (LMS) ومنصة تجربة التعلم المتطورة (LXP) في مركز موحد، تعمل GoSkills على تجهيز المؤسسات لإنشاء وإدارة تجارب تعليمية جذابة تعمل على رفع مستوى برامجها التدريبية. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي (AI)، تسهل GoSkills اكتشاف وإنشاء محتوى تعليمي مخصص. تعمل أداة إنشاء الدورات التدريبية المدمجة في النظام الأساسي ومساعد الذكاء الاصطناعي Genie على تبسيط عملية إنشاء الدورة التدريبية، مما يسهل على أي شخص إنشاء دورات تدريبية مصقولة بسرعة وفعالية. تفتخر GoSkills بمكتبة حائزة على جوائز تضم أكثر من 100 دورة تدريبية في مجال الأعمال، يقودها جميعًا خبراء الصناعة المشهورون. يتم تصميم الدورات حسب الطلب، وتنظيمها، وإنشائها داخليًا، ويتم تحديثها بانتظام لضمان تلبية معايير الجودة العالية على كل المستويات. تستخدم كل دورة أسلوب التعلم المصغر القائم على اللعب، مما يضمن أن يكون التعلم ممتعًا ومؤثرًا، وبالتالي تعزيز المشاركة والاحتفاظ بالتعلم.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هي منصة مخصصة لتطوير الموظفين توفر للشركات الأدوات اللازمة لإشراك أفرادها وتمكينهم من النمو بشكل احترافي من خلال كيفية - على متنها وتمكين وتطوير والاحتفاظ بها طوال دورة حياة الموظف. Juno Journey هي LMS التي تستخدمها الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء-والتي تدفع تأثير القاع. تمكن Juno Journey فقط فرق L+ D من دمج المحتوى الخارجي ذي الصلة بسلاسة من أكثر من 100 منصة إلى مسارات تطوير لكل موظف على حدة ، وتتبع وإدارة رحلات التعلم بسهولة على مستوى الشركة. والنتيجة هي فرق L+D التي تقضي وقتًا أقل في إدارة البرامج ، والموظفين الأكثر انخراطًا ، والشركات التي تفوز في الاقتصاد التكنولوجي العالمي. تشارك الشركات ذات النمو المرتفع مع Juno Journey لتنمو ، والانخراط ، والتعليق ، والاحتفاظ بها في القوى العاملة في جزء صغير من الوقت وتكلفة حلول التعلم التقليدية.
GlassFrog
glassfrog.com
تطبيق GlassFrog يدعم إدارة الأدوار والمسؤوليات في المؤسسات من خلال نظام Holacracy، مما يعزز الشفافية والتعاون بين الفرق.
CLASSUM
classum.com
Classum هو تطبيق تعليمي يتيح التواصل والتعاون بين أعضاء الدورات عبر منصات سحابية، ويعزز بيئة التعلم سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs عبارة عن منصة لتعلم الموظفين وإشراكهم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Gen والتي تساعد الشركات على تأهيل الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات التعلم التفاعلية ودورات المهارات الشخصية القائمة على الذكاء العاطفي واستطلاعات المشاركة. يمكن للمنصة تقليل تكاليف التدريب لكل موظف وتحسين معدلات إكمال الدورة من خلال مساعدة الشركات على بناء رحلات تعليمية مخصصة على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو تطبيق لإدارة التعلم يتيح تحديد دورات تدريبية وتتبع تقدم الموظفين، ويقدم موارد لتعزيز التعلم والتطوير.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary هو تطبيق لإدارة التعلم يساعد الشركات في تقديم برامج تدريب فعالة للموظفين وتحسين مهاراتهم باستخدام محتوى تعليمي مبتكر.
Eduflow
eduflow.com
Eduflow منصة تعليمية تفاعلية لدعم التعلم التعاوني والتدريب، تسمح بإنشاء دورات مخصصة ومراجعات الأقران في بيئات تعليمية مختلفة.
Mentessa
mentessa.com
هل تبحث عن حل لدمج الموظفين الجدد وجمعهم معًا، مع تحسين الرفاهية والإنتاجية أيضًا - مما يتيح للجميع الفرصة للحصول على حياة مهنية ناجحة! Mentessa هي منصة للتعلم التعاوني تساعد الموظفين على التعلم والعمل معًا - بناءً على المهارات. إنه يحول مكان العمل إلى مجتمع، ويخلق اتصالات أقوى داخل فريقك، ويرحب بالوافدين الجدد ويساعد الجميع على الشعور بأنهم جزء من العائلة. استثمر في تعلم الموظفين وتطويرهم لتعزيز المشاركة والابتكار والرفاهية، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. أطلق العنان لقوة Mentessa، واستمتع بتجربة مستوى جديد تمامًا من تعلم الموظفين باستخدام التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. قم بتحويل مكان عملك إلى مجتمع مزدهر يحتفل بالتعاون، ويرحب بالقادمين الجدد ويدعم الجميع للوصول إلى أقصى إمكاناتهم من خلال مشاركة المعرفة الهادفة - وكلها مصممة لتحقيق أقصى قدر من المشاركة والابتكار! تدعو Mentessa زملاء العمل للالتقاء ومشاركة معارفهم لصالح الجميع في أي مرحلة من الحياة المهنية للموظف! فهو يجعل بناء الفريق والتعاون وتحسين الأداء أمرًا بسيطًا وممتعًا - ما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ دعم ثقافة التعلم المتصل من خلال: - التواصل على مدار الساعة السعيدة (وجبات الغداء الغامضة، ودردشة القهوة الافتراضية، ومباريات مبردات المياه) - توجيه الأقران - مطابقة الموجه - مشاركة المهارات - برامج تبادل DEI - إجراءات بناء العادات - مطابقة لياقة الأصدقاء - مواعيد الرئيس التنفيذي في Mentessa، نحن اجعل العمل معًا أسهل من أي وقت مضى باستخدام تقنياتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لم يكن الاتصال بزملاء العمل من فرق ومواقع مختلفة أسهل من أي وقت مضى - سواء كنت تبحث عن محادثة فردية أو اجتماع جماعي أكبر، فكل ذلك منظم في التقويم الخاص بك دون الحاجة إلى أي جهد إضافي من جانبك! دعونا نتناول فنجانًا من القهوة الافتراضية ونلحق بالركب! يعد برنامج إرشاد الأقران الخاص بنا هو الطريقة المثالية للالتقاء وتبادل الأفكار. ودعونا لا ننسى مبادرتنا المبتكرة لمطابقة الموظفين بين الفرق، والتي تساعد الهندسة على تلبية المبيعات أو الموارد البشرية على التسويق بشكل لم يسبق له مثيل. سيحب الموظفون الجدد برنامج الأصدقاء أيضًا - استعدوا لبعض المقدمات الرائعة عند وصولهم على متن السفينة! لدينا أيضا منعش
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame هي منصة تعليم إلكتروني توفر مكتبة شاملة من الدورات التدريبية لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفيها وتحسين برامج التعلم.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات لتطوير المهارات في مجالات متعددة مثل الأعمال والتكنولوجيا والإبداع.
Go1
go1.com
تطبيق Go1 هو منصة عالمية لتجميع المحتوى التعليمي، تقدم دورات تدريبية متنوعة للمهنيين من خلال اشتراك واحد.
edX
edx.org
تطبيق edX يوفر الوصول إلى 2000 دورة مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم، مع إمكانية اكتساب مهارات جديدة والحصول على شهادات.
Docebo
docebo.com
Docebo هو منصة إدارة التعلم السحابية تمكّن المنظمات من تطوير وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بمرونة وسهولة.
Degreed
degreed.com
Degreed هي منصة تعليمية تدمج التعلم وتطوير المهارات والتنقل الوظيفي، مما يساعد المستخدمين على تحسين مهاراتهم وتحقيق أهدافهم.
BrainStorm
brainstorminc.com
تطبيق BrainStorm هو منصة تعليمية لتعزيز تبني البرمجيات من خلال تدريب المستخدمين ودعمهم وتمكينهم من استخدام الميزات بشكل فعال.
© 2025 WebCatalog, Inc.