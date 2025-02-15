منصات تجربة التعلم (LXP) - التطبيقات الأكثر شعبية - السلفادور

Mentessa

mentessa.com

هل تبحث عن حل لدمج الموظفين الجدد وجمعهم معًا، مع تحسين الرفاهية والإنتاجية أيضًا - مما يتيح للجميع الفرصة للحصول على حياة مهنية ناجحة! Mentessa هي منصة للتعلم التعاوني تساعد الموظفين على التعلم والعمل معًا - بناءً على المهارات. إنه يحول مكان العمل إلى مجتمع، ويخلق اتصالات أقوى داخل فريقك، ويرحب بالوافدين الجدد ويساعد الجميع على الشعور بأنهم جزء من العائلة. استثمر في تعلم الموظفين وتطويرهم لتعزيز المشاركة والابتكار والرفاهية، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. أطلق العنان لقوة Mentessa، واستمتع بتجربة مستوى جديد تمامًا من تعلم الموظفين باستخدام التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. قم بتحويل مكان عملك إلى مجتمع مزدهر يحتفل بالتعاون، ويرحب بالقادمين الجدد ويدعم الجميع للوصول إلى أقصى إمكاناتهم من خلال مشاركة المعرفة الهادفة - وكلها مصممة لتحقيق أقصى قدر من المشاركة والابتكار! تدعو Mentessa زملاء العمل للالتقاء ومشاركة معارفهم لصالح الجميع في أي مرحلة من الحياة المهنية للموظف! فهو يجعل بناء الفريق والتعاون وتحسين الأداء أمرًا بسيطًا وممتعًا - ما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ دعم ثقافة التعلم المتصل من خلال: - التواصل على مدار الساعة السعيدة (وجبات الغداء الغامضة، ودردشة القهوة الافتراضية، ومباريات مبردات المياه) - توجيه الأقران - مطابقة الموجه - مشاركة المهارات - برامج تبادل DEI - إجراءات بناء العادات - مطابقة لياقة الأصدقاء - مواعيد الرئيس التنفيذي في Mentessa، نحن اجعل العمل معًا أسهل من أي وقت مضى باستخدام تقنياتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لم يكن الاتصال بزملاء العمل من فرق ومواقع مختلفة أسهل من أي وقت مضى - سواء كنت تبحث عن محادثة فردية أو اجتماع جماعي أكبر، فكل ذلك منظم في التقويم الخاص بك دون الحاجة إلى أي جهد إضافي من جانبك! دعونا نتناول فنجانًا من القهوة الافتراضية ونلحق بالركب! يعد برنامج إرشاد الأقران الخاص بنا هو الطريقة المثالية للالتقاء وتبادل الأفكار. ودعونا لا ننسى مبادرتنا المبتكرة لمطابقة الموظفين بين الفرق، والتي تساعد الهندسة على تلبية المبيعات أو الموارد البشرية على التسويق بشكل لم يسبق له مثيل. سيحب الموظفون الجدد برنامج الأصدقاء أيضًا - استعدوا لبعض المقدمات الرائعة عند وصولهم على متن السفينة! لدينا أيضا منعش