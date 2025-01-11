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منصات تجربة التعلم (LXP) - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
يتم استخدام منصات تجربة التعلم (LXPs)، والمعروفة أيضًا باسم LXP أو LEP، من قبل أقسام الموارد البشرية والتعلم والتطوير (L&D) في الشركات. توفر هذه المنصات حلولاً قابلة للتخصيص تهدف إلى تزويد الموظفين بتجارب تعليمية مخصصة وسهلة الاستخدام. تُسهّل LXPs، التي يُشار إليها غالبًا باسم التعلم "بنمط Netflix"، الوصول بسهولة إلى المحتوى ذي الصلة عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. يزود LEPs الشركات بمكتبات تعليمية واسعة النطاق تشتمل على كتالوجات الدورات التدريبية الداخلية والخارجية ومقاطع الفيديو والبودكاست والمدونات والمقالات والمزيد. تمكن LXPs الموظفين من اتباع مسارات التعلم التكيفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفردية لتنمية المهارات. من المهم التمييز بين LXPs وأنظمة إدارة التعلم (LMS). في حين أن LMS تركز عادةً على إدارة الكتالوج لأغراض الامتثال وتدريب الشركات، فإن LXPs تزود الشركات بمكتبات محتوى متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها كما هي أو تخصيصها أو إنشاؤها من جديد. حتى أن بعض LEPs يساعدون الشركات في تحديد الخبرة الداخلية وتنظيم مستودعات المعرفة الخاصة. يمكن للشركات دمج أدوات LXPs وLMS لإنشاء جميع فرص التعلم وإدارتها ومراقبتها بشكل فعال عبر مؤسستهم.
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edX
edx.org
يمكنك الوصول إلى 2000 دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم. اكتسب مهارات جديدة واحصل على شهادة إتمام. انضم اليوم.
LinkedIn Learning
linkedin.com
تساعد LinkedIn Learning، المنصة الرائدة للتعلم عبر الإنترنت، المؤسسات على زيادة مشاركة المتعلمين وتطوير المهارات التي يحتاجونها اليوم وغدًا. مع أكثر من 16000 دورة تدريبية يتم تدريسها من قبل خبراء حقيقيين من Lynda.com - وأكثر من 50 دورة جديدة تضاف كل أسبوع - تكون المكتبة محدثة دائمًا بالمحتوى التجاري والتقني والإبداعي الأكثر طلبًا. وبالاعتماد على رؤى من أكثر من 600 مليون عضو في LinkedIn، يقدم LinkedIn Learning أيضًا توصيات مخصصة تربط المتعلمين بموارد التعلم الأكثر صلة عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة http://learning.linkedin.com.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مكان العمل سريع التغير اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد حسب الطلب من خلال سوق محتوى قوي. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على القيام بكل ما سيأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك المشروع التالي الذي يجب التعامل معه، أو المهارات التي يجب تعلمها، أو الدور الذي يجب إتقانه. نقوم بذلك من خلال تنظيم مجموعة تضم أكثر من 15000 دورة من دورات Udemy ذات التصنيف الأعلى (لا تزال مجرد جزء صغير من نسبة مئوية من مجموعة دورات Udemy الكاملة). يغطي المحتوى الخاص بنا مجموعة متنوعة من الموضوعات التجارية والتقنية الرئيسية بدءًا من التطوير وتكنولوجيا المعلومات إلى القيادة والتسويق وإدارة المشاريع والتصميم وإدارة الإجهاد. تسعى Udemy Business جاهدة لتوفير تجربة تعليمية حقيقية لجميع الموظفين - على مستوى العالم - وتستضيف موضوعات مطلوبة عبر 10 لغات يدرسها خبراء في الموضوع بلغتهم الأم (تتجاوز النهج التقليدي لدبلجة المحتوى والتسميات التوضيحية للفيديو). بالإضافة إلى مجموعة المحتوى المنسقة، يمكن للمؤسسات أيضًا استضافة وتوزيع المحتوى الخاص بها على Udemy.
BrainStorm
brainstorminc.com
قم بتزويد فريقك بمنصة التعلم الوحيدة المصممة خصيصًا لاعتماد البرامج. يمكنك تسريع عملية الإعداد وتقليل الدعم وتعميق المشاركة وزيادة الاستخدام. سواء كنت مزود حلول يقوم بتأهيل عملاء جدد، أو فريق تكنولوجيا معلومات يحتاج إلى طريقة أكثر قابلية للتطوير لإدارة تدريب المستخدم النهائي، أو فريق التعلم والتطوير الذي يركز على إعداد الموظفين إلى مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة، فإن BrainStorm سيجعل عملك أسهل، ونتائجك أحسن. تنشيط المستخدمين المظلمين - BrainStorm هي منصة التعلم الوحيدة التي تستهدف بشكل استباقي المستخدمين المرخصين الذين لم يقوموا بتسجيل الدخول بعد. عندما تقوم بتحويل المستخدمين الداكنين، ينتقل تأثير استخدامك من تزايدي إلى أسي. تسريع الاعتماد – لا تقم فقط بتعليم المستخدمين كيفية استخدام الميزات والتطبيقات، بل علمهم متى ولماذا يستخدمون الميزات والتطبيقات. تم تصميم BrainStorm لأتمتة التدريب الذي يدفع الأشخاص إلى تغيير طريقة عملهم. توسيع استخدام الميزات – تعزيز اعتماد الميزات بشكل أعمق وأوسع. ساعد المزيد من المستخدمين على تجاوز الأساسيات ودمج أدواتهم في عمليات عملهم اليومية. ميزات العصف الذهني: * الاتصالات المستهدفة: جذب وتنشيط المتعلمين غير المشاركين من خلال الاتصالات في الوقت المناسب التي تلهم المستخدم. * التعلم القائم على الأدوار: تضمن تدفقات المحتوى المخصص التي تنظمها المجموعات إعداد المحتوى المناسب للجمهور المناسب. * تأليف الدورة التدريبية: قم بتحميل أصول التعلم الخاصة بك وتجميعها في BrainStorm Flows™، وهي مسارات عمل قابلة للتكيف توفر التعلم المناسب وفي الوقت المناسب لكل متعلم. * التفرع: أضف تفرعًا إلى أي تدفق لإنشاء تجارب تعليمية مخصصة تتوافق مع ما يريد المستخدم أن يتعلمه بعد ذلك. * حزم المحتوى: يحتوي BrainStorm على المئات من تجارب التعلم المعدة مسبقًا لتتمكن من استخدامها أو تعديلها، حتى تتمكن من البدء في العمل. إعداد التقارير: تعرف على الأسباب التي تؤدي إلى تغيير السلوك باستخدام التقارير الديناميكية.
Mentessa
mentessa.com
هل تبحث عن حل لدمج الموظفين الجدد وجمعهم معًا، مع تحسين الرفاهية والإنتاجية أيضًا - مما يتيح للجميع الفرصة للحصول على حياة مهنية ناجحة! Mentessa هي منصة للتعلم التعاوني تساعد الموظفين على التعلم والعمل معًا - بناءً على المهارات. إنه يحول مكان العمل إلى مجتمع، ويخلق اتصالات أقوى داخل فريقك، ويرحب بالوافدين الجدد ويساعد الجميع على الشعور بأنهم جزء من العائلة. استثمر في تعلم الموظفين وتطويرهم لتعزيز المشاركة والابتكار والرفاهية، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. أطلق العنان لقوة Mentessa، واستمتع بتجربة مستوى جديد تمامًا من تعلم الموظفين باستخدام التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. قم بتحويل مكان عملك إلى مجتمع مزدهر يحتفل بالتعاون، ويرحب بالقادمين الجدد ويدعم الجميع للوصول إلى أقصى إمكاناتهم من خلال مشاركة المعرفة الهادفة - وكلها مصممة لتحقيق أقصى قدر من المشاركة والابتكار! تدعو Mentessa زملاء العمل للالتقاء ومشاركة معارفهم لصالح الجميع في أي مرحلة من الحياة المهنية للموظف! فهو يجعل بناء الفريق والتعاون وتحسين الأداء أمرًا بسيطًا وممتعًا - ما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ دعم ثقافة التعلم المتصل من خلال: - التواصل على مدار الساعة السعيدة (وجبات الغداء الغامضة، ودردشة القهوة الافتراضية، ومباريات مبردات المياه) - توجيه الأقران - مطابقة الموجه - مشاركة المهارات - برامج تبادل DEI - إجراءات بناء العادات - مطابقة لياقة الأصدقاء - مواعيد الرئيس التنفيذي في Mentessa، نحن اجعل العمل معًا أسهل من أي وقت مضى باستخدام تقنياتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لم يكن الاتصال بزملاء العمل من فرق ومواقع مختلفة أسهل من أي وقت مضى - سواء كنت تبحث عن محادثة فردية أو اجتماع جماعي أكبر، فكل ذلك منظم في التقويم الخاص بك دون الحاجة إلى أي جهد إضافي من جانبك! دعونا نتناول فنجانًا من القهوة الافتراضية ونلحق بالركب! يعد برنامج إرشاد الأقران الخاص بنا هو الطريقة المثالية للالتقاء وتبادل الأفكار. ودعونا لا ننسى مبادرتنا المبتكرة لمطابقة الموظفين بين الفرق، والتي تساعد الهندسة على تلبية المبيعات أو الموارد البشرية على التسويق بشكل لم يسبق له مثيل. سيحب الموظفون الجدد برنامج الأصدقاء أيضًا - استعدوا لبعض المقدمات الرائعة عند وصولهم على متن السفينة! لدينا أيضا منعش
CircleHD
circlehd.com
CircleHD عبارة عن منصة تعليمية بالفيديو للمؤسسات، وهي مصممة لتمكين مشاركة أكبر للموظفين وتوليد عملاء محتملين بشكل أفضل وزيادة الحث على اتخاذ إجراء.
BizLibrary
bizlibrary.com
في BizLibrary، نحن في مهمة تتمثل في رفع مهارات الموظفين وإنشاء أماكن أفضل للعمل والقيام بدورنا لبناء مستقبل أكثر تعاطفًا وكفاءة. نحن نركز على هذه الأهداف كل يوم من خلال دعم احتياجات التعلم والتطوير للمؤسسات من خلال منصاتنا المبتكرة والمحتوى الأفضل في فئته والدعم الاستراتيجي الذي لا مثيل له. من خلال التعلم والتطوير المدعوم من BizLibrary، يتم تزويد الموظفين بالمهارات التي يحتاجونها للوظيفة اليوم ويكونون على استعداد لمواجهة التحديات الجديدة غدًا.
NovoEd
novoed.com
تأسست NovoEd في مختبر الخوارزميات الاجتماعية بجامعة ستانفورد في عام 2012، وهي عبارة عن منصة لبناء القدرات تجمع بين التعلم الاجتماعي والتعاوني لإطلاق العنان للإمكانات البشرية على نطاق واسع وبتأثير يمكن قياسه. تتعاون المؤسسات واسعة النطاق مثل 3M وGE وNestle مع NovoEd لتسريع مبادراتها المهمة للأعمال من خلال تجارب تعليمية متماسكة وجذابة تضع كل متعلم عند تقاطع المنظور والتطبيق والخبرة. يعد NovoEd مثاليًا للمجالات التي تعتمد على السياق والمتعددة الوظائف والتي تتطلب مزيجًا من المهارات البشرية والتقنية، حيث يعمل على تعزيز التعلم الذي يتم الشعور به بعمق والخبرة ويتحول بسرعة إلى تأثير.
OneRange
onerange.co
تعد OneRange رائدة في عصر جديد من برامج التطوير الاحترافي، المخصصة لإزالة العوائق التي تحول دون التعلم المستمر. تعمل منصتنا المبتكرة على تمكين المستخدمين من استكشاف مساعي تحسين المهارات والوصول إليها والإشراف عليها بسهولة من خلال سوق واسع النطاق من الموارد المنسقة. نحن ننجز المهمة من خلال: ● بناء تجربة مستخدم سلسة تستفيد من البيانات والتكنولوجيا المتقدمة ● تقديم محتوى مخصص ومتميز لكل مستخدم، بغض النظر عن مقدمي الخدمة ● تمكين الشركات من وضع إستراتيجيات تنمية المهارات والإشراف عليها وتعزيزها من خلال تحليلات شاملة نحن نقود ثورة تحسين المهارات من خلال مواءمة أهداف الشركة والتطلعات الفردية وعروض مقدمي خدمات التعلم. من خلال التركيز على الاستخدام وأتمتة سير العمل، نقوم بتحسين استثمارات التعلم، مما يوفر الوقت والمال لعملائنا.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية مصممة على طراز TikTok ومحبوبة من قبل آلاف الفرق في أكثر من 80 دولة. نحن نساعد الموظفين على بناء المهارات الصعبة والناعمة والحياتية المطلوبة في دقائق معدودة من خلال التعلم الصغير المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي تم تخصيصه ليناسب دور كل مستخدم ووظيفته وتطلعاته. تغطي المكتبة الواسعة التي تضم أكثر من 15,000 دورة تدريبية مصغرة موضوعات الصناعة الرئيسية وأكثر من 200 من المهارات الصعبة والناعمة والحياتية، لبناء قوة عاملة شاملة تتمتع بكل المواهب والخبرة التي تحتاجها. يتم تنسيق دروسنا الصغيرة بعناية وتدريسها من قبل أكثر من 150 من خبراء الصناعة والأساتذة والجامعات والشركات الرائدة. تعلم المهارات الأساسية من مؤسسات مثل London Business School وAhrefs وGong وTerminus ومئات آخرين. متوفر بالعديد من اللغات وأساليب التعلم. نحن نقدم تفاعلًا أكبر بمقدار 6 أضعاف من منصات التعلم الإلكتروني التقليدية. لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.5mins.ai
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly هو سوق L&D حائز على جوائز يمنح الموظفين إمكانية الوصول إلى المحتوى المنسق بخبرة من أكثر من 200 من أفضل موفري المحتوى التعليمي (بما في ذلك الدورات التدريبية والكتب والمدربين واشتراكات التعلم الإلكتروني وغير ذلك الكثير). إنه يمكّن الموظفين من امتلاك رحلة التعلم الخاصة بهم بطريقة تناسب تفضيلاتهم التعليمية ومتطلبات دورهم. يدفع أصحاب العمل فقط مقابل المحتوى المستهلك بدلاً من اشتراك الموظفين في محتوى على مستوى المؤسسة لا يتم استخدامه. مع Learnerbly، عادةً ما يشهد قادة التعلم عائدًا أعلى على الاستثمار عند مستويات مشاركة صناعية تزيد عن 3X (بنسبة 40-60% شهريًا)، كما أثبت ذلك مئات العملاء، بما في ذلك أمثال Flutter وOcado وKing.com وHelloFresh.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring عبارة عن منصة لتمكين العمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نهجنا المتمحور حول الأفراد يشمل المبيعات والشركاء والفرق وكل شخص آخر، بوتيرة الابتكار. نحن نساعد في عرض المحتوى ذي الصلة على الأشخاص المناسبين بسرعة، وندعم التدريب بالإضافة إلى تقديم رؤى حتى تتمكن من توسيع نطاق أفضل الممارسات لجعل كل شخص مثل الشخص الأفضل أداءً. يمتد نطاق BigSpring عالميًا مع عملاء مثل Google، وCisco، وPfizer، وHSBC وغيرهم.
GoSkills
goskills.com
GoSkills هي منصة تعليمية رائدة عبر الإنترنت مخصصة لتوفير تجارب تعليمية تفاعلية وشخصية ولا تقاوم. من خلال دمج نظام إدارة التعلم القوي (LMS) ومنصة تجربة التعلم المتطورة (LXP) في مركز موحد، تعمل GoSkills على تجهيز المؤسسات لإنشاء وإدارة تجارب تعليمية جذابة تعمل على رفع مستوى برامجها التدريبية. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي (AI)، تسهل GoSkills اكتشاف وإنشاء محتوى تعليمي مخصص. تعمل أداة إنشاء الدورات التدريبية المدمجة في النظام الأساسي ومساعد الذكاء الاصطناعي Genie على تبسيط عملية إنشاء الدورة التدريبية، مما يسهل على أي شخص إنشاء دورات تدريبية مصقولة بسرعة وفعالية. تفتخر GoSkills بمكتبة حائزة على جوائز تضم أكثر من 100 دورة تدريبية في مجال الأعمال، يقودها جميعًا خبراء الصناعة المشهورون. يتم تصميم الدورات حسب الطلب، وتنظيمها، وإنشائها داخليًا، ويتم تحديثها بانتظام لضمان تلبية معايير الجودة العالية على كل المستويات. تستخدم كل دورة أسلوب التعلم المصغر القائم على اللعب، مما يضمن أن يكون التعلم ممتعًا ومؤثرًا، وبالتالي تعزيز المشاركة والاحتفاظ بالتعلم.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هو نظام إدارة التعلم (LMS) الذي تستخدمه الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء - والتي تؤدي إلى تحقيق التأثير النهائي.
GlassFrog
glassfrog.com
إن GlassFrog عبارة عن مجموعة برمجيات متطورة قائمة على الويب، تُحدث ثورة في سرعة الحركة والوضوح التنظيمي. إنها ليست مجرد أداة أخرى، ولكنها تعطي لمحة عن مستقبل العمل. استمتع بتجربة قوة البرامج الذكية، المصممة بدقة لتناسب العصر المعاصر لإدارة الأشخاص والمشروعات والاجتماعات. مع منصة GlassFrog، يمكن لكل موظف الاستفادة من مهارات مسؤول تنفيذي عالمي المستوى. يقدم مستشارو الذكاء الاصطناعي لدينا، المصممون خصيصًا لسياق شركتك وسياساتها وأهدافها، إرشادات لا تقدر بثمن. نحن نقوم بتمكين المؤسسات من خلال: توضيح الأدوار والمسؤوليات: يسمح GlassFrog للمؤسسات بتحديد وتوثيق الأدوار والمسؤوليات والمجالات، مما يوضح من المسؤول عن ماذا ومن يتخذ أي قرارات. تصور الهيكل التنظيمي: يوفر GlassFrog تمثيلاً مرئيًا لدوائر المؤسسة وأدوارها، مما يسهل فهم التسلسل الهرمي والعلاقات بين الأجزاء المختلفة للمؤسسة. تسهيل التعاون والتواصل: يتيح GlassFrog التعاون السلس من خلال توفير منصة سهلة الاستخدام لإدارة اجتماعات فعالة ومشاركة المعلومات والإجراءات والمناقشات عبر الفرق والأدوار. دعم عمليات الحوكمة: تساعد شركة GlassFrog المؤسسات على تنفيذ عملية حوكمة مرنة تمكن أي شخص من اقتراح تغييرات على الأدوار والمسؤوليات والسياسات حتى تتمكن الفرق من العثور على الحد الأدنى من السياسات والضوابط اللازمة لضمان التوافق دون بيروقراطية لا داعي لها. تتبع التقدم والأداء: يسمح GlassFrog للمؤسسات بتحديد الأهداف وتحديد المقاييس وتتبع التقدم نحو الأهداف. يوفر الشفافية في أداء الفرق والأدوار والأفراد. تعزيز المساءلة والاستقلالية: تشجع شركة GlassFrog المساءلة من خلال مساعدة القادة والفرق على تحديد الأدوار والتوقعات وحقوق اتخاذ القرار بشكل واضح ومن ثم جعلها مرئية للجميع في المؤسسة. فهو يمكّن الأفراد من تولي ملكية عملهم واتخاذ قرارات مستقلة كلما أمكن ذلك، مع اعتماد أقل على المديرين والاجتماعات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.glassfrog.com/
CLASSUM
classum.com
من خلال منصة سحابية حيث يمكن لأعضاء الدورة التدريبية الاتصال عبر المنشورات والجلسات المباشرة والمحادثات والتفاعلات الفريدة، توفر CLASSUM تواصلًا سلسًا لتعزيز جميع بيئات التعلم، عبر الإنترنت أو شخصيًا. --- تأسست CLASSUM في عام 2018 على يد شيرين لي ويوجين تشوي، وهما طالبتان في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، لمعالجة التحديات التي واجهوها كمتعلمين. وبعد 3 سنوات فقط، يتم استخدام CLASSUM الآن من قبل أكثر من 3700 مؤسسة في 23 دولة حول العالم، ويستمر في كسر حواجز الاتصال وبناء بيئات تعليمية تعزز النمو والتعاون. يشمل المستخدمون مؤسسات مثل KAIST، وجامعة Yonsei، وجامعة Ewha Womans، بالإضافة إلى الشركات العالمية بما في ذلك LG، وSamsung Electronics، وShiseido، وHyundai، وWorld Vision، وPrudential. هدفنا هو جمع المتعلمين والمعلمين معًا في مكان يمكنهم من خلاله التواصل بحرية وراحة. نريد إنشاء وتوسيع المساحات التي يمكن أن تتم فيها التفاعلات والتعاون الصحي بشكل طبيعي داخل الفصل الدراسي وخارجه. يمكن للمتعلمين التفاعل بحرية في CLASSUM، والمشاركة في الأسئلة والأجوبة والمناقشات من خلال النصوص والوسائط الأخرى التي تناسب احتياجات التواصل الخاصة بهم في هذا العصر الرقمي. شهد المعلمون الذين يستخدمون CLASSUM للتواصل مع طلابهم زيادة في مشاركة الطلاب وتقليل العمل الإداري. في أبريل 2021، جمعت CLASSUM سلسلة A بقيمة 6 ملايين دولار بقيادة Pearl Abyss Capital وStorm Ventures جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الحاليين Big Basin Capital وSmilegate Investment. تم تكريم مؤسسنا ومديرنا التنفيذي، شيرين لي، مؤخرًا كعضو في قائمة Forbes 30 Under 30 Asia Class لعام 2021 لنهج CLASSUM المبتكر في مواجهة تحديات الاتصال في التعليم. تم اختيار CLASSUM أيضًا كواحدة من كأس GSV في عام 2020، والتي تسلط الضوء على الشركات الناشئة الملهمة في مجال تكنولوجيا التعليم والمواهب في مجال تكنولوجيا التعليم عبر القارات الست.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs عبارة عن منصة لتعلم الموظفين وإشراكهم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Gen والتي تساعد الشركات على تأهيل الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات التعلم التفاعلية ودورات المهارات الشخصية القائمة على الذكاء العاطفي واستطلاعات المشاركة. يمكن للمنصة تقليل تكاليف التدريب لكل موظف وتحسين معدلات إكمال الدورة من خلال مساعدة الشركات على بناء رحلات تعليمية مخصصة على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو حل قوي لإدارة التعلم يتيح لك تعيين التدريب بسهولة وتتبع تقدم الموظفين. يعمل منشئ الدورات التدريبية البديهي على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، كما توفر مكتبة الدورات التدريبية المعدة مسبقًا التدريب الذي تحتاجه القوى العاملة لديك وتحسين مهاراتها. https://auzmor.com/
Howspace
howspace.com
Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأثير. تعتبر Howspace مثالية لـ: - التعاون عن بعد والمختلط وغير المتزامن - التفكير والعصف الذهني - التخطيط الاستراتيجي والاستشارات - ورش العمل والفعاليات - برامج التدريب - إعداد الموظفين وتطويرهم - التحول التنظيمي وإدارة التغيير - بناء الشبكات والمجتمع - وأكثر من ذلك بكثير ! معرض النماذج: يمكنك الآن بدء مشروعك التعاوني باستخدام أي من قوالب مجتمعنا!
Eduflow
eduflow.com
Eduflow عبارة عن منصة تعليمية تعاونية متعددة الاستخدامات مثالية لتدريب الشركات والتعليم العالي. بفضل واجهته الحديثة والبديهية، ستتمكن من تشغيل تجارب تعليمية اجتماعية وتعاونية تجذب المتعلمين وتزيد من الاحتفاظ بالمعرفة. يمكن أن يعمل Eduflow كنظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بك، أو يمكن دمجه مع نظام إدارة التعلم (LMS) الموجود لديك.
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة التعلم (LMS) للتعلم التعاوني. نحن نمكن الشركات من تحسين مهاراتها من الداخل من خلال تحويل خبرائها إلى أبطال لتنمية الموظفين والعملاء والشركاء.
Skillsoft
skillsoft.com
حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة ومتعددة الوسائط التي تفعل أكثر من مجرد بناء المهارات، فهي تنمي قوة عاملة أكثر قدرة وتكيفًا وتفاعلًا. من خلال مجموعة من المحتوى الأفضل في فئته، ومنصة مخصصة ومتصلة باحتياجات العملاء، وتقنية عالمية المستوى ونظام بيئي واسع من الشركاء، تقود Skillsoft النمو والأداء المستمر للموظفين ومؤسساتهم من خلال التغلب على الفجوات الحرجة في المهارات إطلاق العنان للإمكانات البشرية. تعرف على المزيد على www.skillsoft.com
OpenSesame
opensesame.com
نحن نساعد في تطوير القوى العاملة الأكثر إنتاجية وإعجابًا في العالم. من خلال الكتالوج الأكثر شمولاً لدورات التعلم الإلكتروني من أفضل الناشرين في العالم، نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة على الطريق، بدءًا من العثور على الدورات التدريبية وربطها بكفاءاتك الأساسية ومزامنتها مع نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بك إلى زيادة الاستخدام وتحسين برامج التعلم والتطوير الخاصة بك. . لن تتمتع فقط بالمرونة في خيارات الشراء المتعددة من OpenSesame، بل ستجد أنه من السهل استخدام وإدارة دورات التعلم الإلكتروني الخاصة بك. يشتمل كتالوجنا المنسق بخبرة على آلاف الدورات التدريبية التي تغطي مهارات العمل والامتثال والسلامة والتكنولوجيا والشهادات والمواضيع الخاصة بالصناعة. تشمل بعض مجالات المواضيع الرئيسية ما يلي: مهارات العمل - الاتصال - الإدارة - القيادة - إدارة المشاريع - الامتثال لخدمة العملاء - الامتثال للموارد البشرية - مكان العمل والتحرش الجنسي - الخصوصية - HIPAA - القيادة والإدارة العامة لحماية البيانات - التدريب - القيادة الملهمة - المهمة والرؤية تحديد القيمة - التفويض - الامتثال لإدارة التغيير - الامتثال للموارد البشرية - مكان العمل والتحرش الجنسي - الخصوصية - HIPAA - التنوع والإنصاف والشمول في اللائحة العامة لحماية البيانات - بناء فرق متنوعة - الكفاءة بين الثقافات - القيادة الشاملة - التحيز اللاواعي - احترام السلامة - السلامة في مكان العمل - OSHA - السلامة البيئية - المواد الخطرة - تكنولوجيا معدات الحماية الشخصية (PPE) - البرمجيات - البرمجة - أمن المعلومات - التعلم الآلي - تحليل البيانات العافية - إدارة الإجهاد - التنمية الشخصية - العافية المؤسسية - العافية العقلية - شهادات اليقظة الذهنية والتأمل - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - Agile - Six Sigma
Go1
go1.com
Go1 عبارة عن مجمع محتوى عالمي يضم المكتبة الأكثر تنوعًا في العالم لدورات التطوير والدورات التدريبية للمحترفين. من خلال اشتراك واحد، يمكن لقادة التعلم والتطوير تقديم المحتوى المناسب إلى الموظف المناسب في الوقت المناسب تمامًا باستخدام أدوات الاكتشاف والتنظيم المعززة بالذكاء الاصطناعي من أكثر من 250 من موفري المحتوى الرائدين في الصناعة. تتيح عمليات التكامل لدينا مع أكثر من 70 منصة تعليمية رائدة وتطبيقات مكان العمل لفرقك الاستفادة من Go1 من خلال حلولك الحالية.
Docebo
docebo.com
Docebo هي أقوى منصة تعليمية في العالم، وهي مصممة لتكون بديهية للمسؤولين، وجذابة للمتعلمين، وتحويلية للشركات. تشمل الفروق الرئيسية ما يلي: - القدرة على تقديم تجربة تعليمية شديدة الخصوصية لجماهير متعددة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والشركاء. يمكن تصنيف كل هذه التجارب بشكل فريد وإدارتها مركزيًا من خلال منصة واحدة. - قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في الصناعة. يمكن للعملاء أتمتة المهام اليدوية مثل التسجيلات والترجمات وتصنيف المحتوى. بفضل الذكاء الاصطناعي المبتكر المصمم للتعلم، يمكن للعملاء إنشاء مواد دورة تدريبية فعالة ببضع نقرات فقط. - القدرة على التوسع مع مؤسستك أثناء التوسع في جماهير تعليمية جديدة وأكبر، ومناطق جغرافية، ولغات، والمزيد. - تطبيق جوال وعمليات تكامل مع جميع البرامج الرئيسية، بما في ذلك Salesforce وMicrosoft Teams.
Degreed
degreed.com
هل لديك المهارات اللازمة لتولي غدا؟ يربط Degreed التعلم والنمو الوظيفي بفرص العمل من خلال تجربة واحدة سلسة لتنمية المهارات، بحيث تكون مؤسستك والعاملون لديك على استعداد دائمًا للتغلب على العقبة الكبيرة التالية.