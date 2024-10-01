الأكثر شعبية المضافة حديثًا منصات تجربة التعلم (LXP) - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة نورفولك

يتم استخدام منصات تجربة التعلم (LXPs)، والمعروفة أيضًا باسم LXP أو LEP، من قبل أقسام الموارد البشرية والتعلم والتطوير (L&D) في الشركات. توفر هذه المنصات حلولاً قابلة للتخصيص تهدف إلى تزويد الموظفين بتجارب تعليمية مخصصة وسهلة الاستخدام. تُسهّل LXPs، التي يُشار إليها غالبًا باسم التعلم "بنمط Netflix"، الوصول بسهولة إلى المحتوى ذي الصلة عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. يزود LEPs الشركات بمكتبات تعليمية واسعة النطاق تشتمل على كتالوجات الدورات التدريبية الداخلية والخارجية ومقاطع الفيديو والبودكاست والمدونات والمقالات والمزيد. تمكن LXPs الموظفين من اتباع مسارات التعلم التكيفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفردية لتنمية المهارات. من المهم التمييز بين LXPs وأنظمة إدارة التعلم (LMS). في حين أن LMS تركز عادةً على إدارة الكتالوج لأغراض الامتثال وتدريب الشركات، فإن LXPs تزود الشركات بمكتبات محتوى متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها كما هي أو تخصيصها أو إنشاؤها من جديد. حتى أن بعض LEPs يساعدون الشركات في تحديد الخبرة الداخلية وتنظيم مستودعات المعرفة الخاصة. يمكن للشركات دمج أدوات LXPs وLMS لإنشاء جميع فرص التعلم وإدارتها ومراقبتها بشكل فعال عبر مؤسستهم.