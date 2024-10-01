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منصات تجربة التعلم (LXP) - التطبيقات الأكثر شعبية - آيسلندا
يتم استخدام منصات تجربة التعلم (LXPs)، والمعروفة أيضًا باسم LXP أو LEP، من قبل أقسام الموارد البشرية والتعلم والتطوير (L&D) في الشركات. توفر هذه المنصات حلولاً قابلة للتخصيص تهدف إلى تزويد الموظفين بتجارب تعليمية مخصصة وسهلة الاستخدام. تُسهّل LXPs، التي يُشار إليها غالبًا باسم التعلم "بنمط Netflix"، الوصول بسهولة إلى المحتوى ذي الصلة عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. يزود LEPs الشركات بمكتبات تعليمية واسعة النطاق تشتمل على كتالوجات الدورات التدريبية الداخلية والخارجية ومقاطع الفيديو والبودكاست والمدونات والمقالات والمزيد. تمكن LXPs الموظفين من اتباع مسارات التعلم التكيفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفردية لتنمية المهارات. من المهم التمييز بين LXPs وأنظمة إدارة التعلم (LMS). في حين أن LMS تركز عادةً على إدارة الكتالوج لأغراض الامتثال وتدريب الشركات، فإن LXPs تزود الشركات بمكتبات محتوى متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها كما هي أو تخصيصها أو إنشاؤها من جديد. حتى أن بعض LEPs يساعدون الشركات في تحديد الخبرة الداخلية وتنظيم مستودعات المعرفة الخاصة. يمكن للشركات دمج أدوات LXPs وLMS لإنشاء جميع فرص التعلم وإدارتها ومراقبتها بشكل فعال عبر مؤسستهم.
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edX
edx.org
يمكنك الوصول إلى 2000 دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم. اكتسب مهارات جديدة واحصل على شهادة إتمام. انضم اليوم.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مكان العمل سريع التغير اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد حسب الطلب من خلال سوق محتوى قوي. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على القيام بكل ما يأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك المشروع التالي الذي يجب التعامل معه، أو المهارات التي يجب تعلمها، أو ال...
LinkedIn Learning
linkedin.com
تساعد LinkedIn Learning، المنصة الرائدة للتعلم عبر الإنترنت، المؤسسات على زيادة مشاركة المتعلمين وتطوير المهارات التي يحتاجونها اليوم وغدًا. مع أكثر من 16000 دورة تدريبية يتم تدريسها من قبل خبراء حقيقيين من Lynda.com - وأكثر من 50 دورة جديدة تضاف كل أسبوع - تكون المكتبة محدثة دائمًا بالمحتوى التجاري...
Skillsoft
skillsoft.com
حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة والمتعددة الوسائط التي ت...
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة التعلم (LMS) للتعلم التعاوني. نحن نمكن الشركات من تحسين مهاراتها من الداخل من خلال تحويل خبرائها إلى أبطال لتنمية الموظفين والعملاء والشركاء.
Degreed
degreed.com
هل لديك المهارات اللازمة لتولي غدا؟ يربط Degreed التعلم والنمو الوظيفي بفرص العمل من خلال تجربة واحدة سلسة لتنمية المهارات، بحيث تكون مؤسستك والعاملون لديك على استعداد دائمًا للتغلب على العقبة الكبيرة التالية.
Docebo
docebo.com
Docebo هي أقوى منصة تعليمية في العالم، وهي مصممة لتكون بديهية للمسؤولين، وجذابة للمتعلمين، وتحويلية للشركات. تشمل الفروق الرئيسية ما يلي: - القدرة على تقديم تجربة تعليمية شديدة الخصوصية لجماهير متعددة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والشركاء. يمكن تصنيف كل هذه التجارب بشكل فريد وإدارتها مركزيًا من خلا...
BrainStorm
brainstorminc.com
قم بتزويد فريقك بمنصة التعلم الوحيدة المصممة خصيصًا لاعتماد البرامج. يمكنك تسريع عملية الإعداد وتقليل الدعم وتعميق المشاركة وزيادة الاستخدام. سواء كنت مزود حلول يقوم بتأهيل عملاء جدد، أو فريق تكنولوجيا معلومات يحتاج إلى طريقة أكثر قابلية للتطوير لإدارة تدريب المستخدم النهائي، أو فريق التعلم والتطوير...
Eduflow
eduflow.com
Eduflow عبارة عن منصة تعليمية تعاونية متعددة الاستخدامات مثالية لتدريب الشركات والتعليم العالي. بفضل واجهته الحديثة والبديهية، ستتمكن من تشغيل تجارب تعليمية اجتماعية وتعاونية تجذب المتعلمين وتزيد من الاحتفاظ بالمعرفة. يمكن أن يعمل Eduflow كنظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بك، أو يمكن دمجه مع نظام إدارة...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs عبارة عن منصة لتعلم الموظفين وإشراكهم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Gen والتي تساعد الشركات على تأهيل الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات التعلم التفاعلية ودورات المهارات الشخصية القائمة على الذكاء العاطفي واستطلاعات المشاركة. يمكن للمنصة تقليل تكاليف التدريب لكل موظف...
BizLibrary
bizlibrary.com
في BizLibrary، نحن في مهمة تتمثل في رفع مهارات الموظفين وإنشاء أماكن أفضل للعمل والقيام بدورنا لبناء مستقبل أكثر تعاطفًا وكفاءة. نحن نركز على هذه الأهداف كل يوم من خلال دعم احتياجات التعلم والتطوير للمؤسسات من خلال منصاتنا المبتكرة والمحتوى الأفضل في فئته والدعم الاستراتيجي الذي لا مثيل له. من خلال ...
Go1
go1.com
Go1 عبارة عن مجمع محتوى عالمي يضم المكتبة الأكثر تنوعًا في العالم لدورات التطوير والدورات التدريبية للمحترفين. من خلال اشتراك واحد، يمكن لقادة التعلم والتطوير تقديم المحتوى المناسب إلى الموظف المناسب في الوقت المناسب تمامًا باستخدام أدوات الاكتشاف والتنظيم المعززة بالذكاء الاصطناعي من أكثر من 250 من...
OpenSesame
opensesame.com
نحن نساعد في تطوير القوى العاملة الأكثر إنتاجية وإعجابًا في العالم. من خلال الكتالوج الأكثر شمولاً لدورات التعلم الإلكتروني من أفضل الناشرين في العالم، نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة على الطريق، بدءًا من العثور على الدورات التدريبية وربطها بكفاءاتك الأساسية ومزامنتها مع نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بك...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية مصممة على طراز TikTok ومحبوبة من قبل آلاف الفرق في أكثر من 80 دولة. نحن نساعد الموظفين على بناء المهارات الصعبة والناعمة والحياتية المطلوبة في دقائق معدودة من خلال التعلم الصغير المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي تم تخصيصه ليناسب دور كل مستخدم ووظيفته وتطلعاته. تغط...
CLASSUM
classum.com
من خلال منصة سحابية حيث يمكن لأعضاء الدورة التدريبية الاتصال عبر المنشورات والجلسات المباشرة والمحادثات والتفاعلات الفريدة، توفر CLASSUM تواصلًا سلسًا لتعزيز جميع بيئات التعلم، عبر الإنترنت أو شخصيًا. --- تأسست CLASSUM في عام 2018 على يد شيرين لي ويوجين تشوي، وهما طالبتان في المعهد الكوري المتقدم لل...
GlassFrog
glassfrog.com
إن GlassFrog عبارة عن مجموعة برمجيات متطورة قائمة على الويب، تُحدث ثورة في سرعة الحركة والوضوح التنظيمي. إنها ليست مجرد أداة أخرى، ولكنها تعطي لمحة عن مستقبل العمل. استمتع بتجربة قوة البرامج الذكية، المصممة بدقة لتناسب العصر المعاصر لإدارة الأشخاص والمشروعات والاجتماعات. مع منصة GlassFrog، يمكن لكل ...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو حل قوي لإدارة التعلم يتيح لك تعيين التدريب بسهولة وتتبع تقدم الموظفين. يعمل منشئ الدورات التدريبية البديهي على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، وتوفر مكتبة الدورات التدريبية المعدة مسبقًا التدريب وتحسين احتياجات القوى العاملة لديك. https://auzmor.com/
Howspace
howspace.com
Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأ...
Mentessa
mentessa.com
هل تبحث عن حل لدمج الموظفين الجدد وجمعهم معًا، مع تحسين الرفاهية والإنتاجية أيضًا - مما يتيح للجميع الفرصة للحصول على حياة مهنية ناجحة! Mentessa هي منصة للتعلم التعاوني تساعد الموظفين على التعلم والعمل معًا - بناءً على المهارات. إنه يحول مكان العمل إلى مجتمع، ويخلق اتصالات أقوى داخل فريقك، ويرحب بال...
CircleHD
circlehd.com
CircleHD عبارة عن منصة تعليمية بالفيديو للمؤسسات، وهي مصممة لتمكين مشاركة أكبر للموظفين وتوليد عملاء محتملين بشكل أفضل وزيادة الحث على اتخاذ إجراء.
NovoEd
novoed.com
تأسست NovoEd في مختبر الخوارزميات الاجتماعية بجامعة ستانفورد في عام 2012، وهي عبارة عن منصة لبناء القدرات تجمع بين التعلم الاجتماعي والتعاوني لإطلاق العنان للإمكانات البشرية على نطاق واسع وبتأثير يمكن قياسه. تتعاون المؤسسات واسعة النطاق مثل 3M وGE وNestle مع NovoEd لتسريع مبادراتها المهمة للأعمال من...
OneRange
onerange.co
تعد OneRange رائدة في عصر جديد من برامج التطوير الاحترافي، المخصصة لإزالة العوائق التي تحول دون التعلم المستمر. تعمل منصتنا المبتكرة على تمكين المستخدمين من استكشاف مساعي تحسين المهارات والوصول إليها والإشراف عليها بسهولة من خلال سوق واسع النطاق من الموارد المنسقة. نحن ننجز المهمة من خلال: ● بناء تج...
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly هو سوق L&D حائز على جوائز يمنح الموظفين إمكانية الوصول إلى المحتوى المنسق بخبرة من أكثر من 200 من أفضل موفري المحتوى التعليمي (بما في ذلك الدورات التدريبية والكتب والمدربين واشتراكات التعلم الإلكتروني وغير ذلك الكثير). إنه يمكّن الموظفين من امتلاك رحلة التعلم الخاصة بهم بطريقة تناسب تفضيل...
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring عبارة عن منصة لتمكين العمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نهجنا المتمحور حول الأفراد يشمل المبيعات والشركاء والفرق وكل شخص آخر، بوتيرة الابتكار. نحن نساعد في عرض المحتوى ذي الصلة للأشخاص المناسبين بسرعة، وندعم التدريب بالإضافة إلى تقديم رؤى حتى تتمكن من توسيع نطاق أفضل الممارسات لجعل كل شخص مثل...
GoSkills
goskills.com
GoSkills هي منصة تعليمية رائدة عبر الإنترنت مخصصة لتوفير تجارب تعليمية تفاعلية وشخصية ولا تقاوم. من خلال دمج نظام إدارة التعلم القوي (LMS) ومنصة تجربة التعلم المتطورة (LXP) في مركز موحد، تعمل GoSkills على تجهيز المؤسسات لإنشاء وإدارة تجارب تعليمية جذابة تعمل على رفع مستوى برامجها التدريبية. من خلال ...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هو نظام إدارة التعلم (LMS) الذي تستخدمه الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء - والتي تؤدي إلى تحقيق التأثير النهائي.