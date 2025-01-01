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تقدم الشركات المتخصصة في التدريب على القيادة حلولاً خارجية للتطوير التنفيذي. تنفذ هذه المنظمات برامج تدريبية منظمة، وتجري جلسات إما في الموقع أو افتراضيًا. تشمل خدماتهم تعزيز المهارات القيادية الواسعة والخبرة الصناعية المتخصصة. وبصرف النظر عن التدريب الرسمي، غالبًا ما يقوم هؤلاء المزودون بتنظيم أنشطة غير رسمية تركز على مجالات مثل تماسك الفريق. تتعامل الشركات مع هؤلاء المزودين لتعزيز كفاءة كوادرهم الإدارية.
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Hone
honehq.com
تقدم هوني تدريباً افتراضياً مباشراً للموظفين يركز على تطوير المهارات القيادية والتنوع والشمول، مدعوماً بمنصات متقدمة.
Launch 360
launch-360.com
تطبيق Launch 360 هو أداة تقييم قيادية تستخدم تقييم 360 درجة لقياس مهارات القيادة في 6 مجالات رئيسية داخل المؤسسة.
Lingo Live
lingolive.com
تطبيق Lingo Live يقدم برنامج تدريب تواصل مخصص يساعد الفرق على تعزيز ثقتهم وتحقيق أهداف الشركة الطموحة.
LEADx
leadx.org
LEADx هو تطبيق تدريب قيادي يساعد المستخدمين على تطوير مهارات القيادة وزيادة الإنتاجية، من خلال أدوات وموارد تعليمية شاملة.
Wildsparq
wildsparq.com
تطبيق Wildsparq هو منصة لتطوير القيادة تهدف لتنمية الأفراد في حياتهم الشخصية والمهنية من خلال نظام موحد وقابل للتخصيص.
Qtrainers
qtrainers.com
تطبيق Qtrainers يتيح للشركات التواصل مع المدربين في مجال الأعمال، كما يسهل البحث عن الفعاليات التدريبية القريبة في مدينتك.
JourneyLab
journeylab.io
تطبيق JourneyLab يساعد المنظمات على تحسين النتائج من خلال توفير أدوات لدعم اتخاذ القرارات وإدارة المعلومات وتسهيل التخطيط بشكل فعال.
Coachello
coachello.io
تطبيق Coachello يوفر دعمًا فرديًا مدعومًا بالبيانات للتدريب المهني عبر MS Teams وSlack على مدار الساعة، مما يجعل التدريب القابل للقياس أكثر كفاءة.
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