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تقدم الشركات المتخصصة في التدريب على القيادة حلولاً خارجية للتطوير التنفيذي. تنفذ هذه المنظمات برامج تدريبية منظمة، وتجري جلسات إما في الموقع أو افتراضيًا. تشمل خدماتهم تعزيز المهارات القيادية الواسعة والخبرة الصناعية المتخصصة. وبصرف النظر عن التدريب الرسمي، غالبًا ما يقوم هؤلاء المزودون بتنظيم أنشطة غير رسمية تركز على مجالات مثل تماسك الفريق. تتعامل الشركات مع هؤلاء المزودين لتعزيز كفاءة كوادرهم الإدارية.
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Hone
honehq.com
تقدم هوني تدريباً افتراضياً مباشراً للموظفين يركز على تطوير المهارات القيادية والتنوع والشمول، مدعوماً بمنصات متقدمة.
Launch 360
launch-360.com
تطبيق Launch 360 هو أداة تقييم قيادية تستخدم تقييم 360 درجة لقياس مهارات القيادة في 6 مجالات رئيسية داخل المؤسسة.
Lingo Live
lingolive.com
تطبيق Lingo Live يقدم برنامج تدريب تواصل مخصص يساعد الفرق على تعزيز ثقتهم وتحقيق أهداف الشركة الطموحة.
LEADx
leadx.org
LEADx هو تطبيق تدريب قيادي يساعد المستخدمين على تطوير مهارات القيادة وزيادة الإنتاجية، من خلال أدوات وموارد تعليمية شاملة.
Wildsparq
wildsparq.com
تطبيق Wildsparq هو منصة لتطوير القيادة تهدف لتنمية الأفراد في حياتهم الشخصية والمهنية من خلال نظام موحد وقابل للتخصيص.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers عبارة عن منصة لمساعدة الشركات على التواصل مع مدربي الشركات والعكس. ابحث واكتشف الأحداث التدريبية القادمة القريبة التي تحدث في مدينتك.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab هي منصة جديدة لنتائج الأعمال تساعد المؤسسات على زيادة تركيزها على الأمور المهمة. تعمل المنصة على تسهيل الشفافية والوضوح بشأن النتائج التي ترغب في تحقيقها، مع وجود أدوات مدمجة لتعزيز الانضباط المطلوب عبر مؤسستك لتحقيق تلك النتائج. إنه مخصص لـ: - الشركات التي تمر بمرحلة التحول والنمو والمعاملات - المديرين التنفيذيين الذين يضعون الأشخاص في مركز التغيير لتحقيق نتائج أفضل - الفرق التي ترغب في أن يتم الاستماع إليها والوثوق بها ودعمها لتحقيق النتائج. النظام الأساسي: 1. يمكّن المديرين التنفيذيين و المديرين لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر شمولية من خلال تسهيل تدفق المعلومات بسلاسة في جميع أنحاء المؤسسة 2. تجهيز الفرق لتقديم القيمة بسرعة من خلال تزويدهم بالأدوات المعيارية وسير العمل والقوالب التي يمكنهم استخدامها عند الطلب. تم تصميم النظام الأساسي ليكون ذكيًا وقابلاً للتكيف - في بيئة تتغير فيها بيئة تشغيل المؤسسة باستمرار، يمكن تنفيذ منصة JourneyLab بسرعة وستعمل مع موظفيك وعملياتك لرفع مستوى التخطيط وقدرات التسليم لديك. هدفنا هو مساعدة المنظمات على العمل بشكل أكثر فعالية وتصبح ملائمة للمستقبل. نريد أن نجعل التخطيط التكيفي متاحًا لمزيد من الشركات مع مساعدة المزيد من الأشخاص على إطلاق إمكاناتهم من خلال العمل الهادف، ونعتقد أنه يمكن أن يسيروا جنبًا إلى جنب. نحن نتصور عالماً يجتمع فيه الناس لحل المشكلات الكبيرة دون احتكاك. حيث يشعر كل من فرق المبادرة الفردية والمديرين والمديرين التنفيذيين أنهم قادرون على النجاح. حيث أن مجموع الأجزاء أكبر من الكل.
Coachello
coachello.io
Coachello هو دعم شخصي يعتمد على البيانات. يوفر Coachello تدريبًا على مستوى عالمي لتعزيز الأداء عند الطلب عبر MS Teams وSlack 24x7. يعد التدريب الاحترافي تحويليًا وشخصيًا بالكامل ولكنه مكلف وغير قابل للتطوير وبدون مقاييس. يحل Coachello هذه المشكلة بأكثر الطرق فعالية وقابلية للقياس.
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