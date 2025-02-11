شركات تدريب القيادة - التطبيقات الأكثر شعبية - الصومال

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تقدم الشركات المتخصصة في التدريب على القيادة حلولاً خارجية للتطوير التنفيذي. تنفذ هذه المنظمات برامج تدريبية منظمة، وتجري جلسات إما في الموقع أو افتراضيًا. تشمل خدماتهم تعزيز المهارات القيادية الواسعة والخبرة الصناعية المتخصصة. وبصرف النظر عن التدريب الرسمي، غالبًا ما يقوم هؤلاء المزودون بتنظيم أنشطة غير رسمية تركز على مجالات مثل تماسك الفريق. تتعامل الشركات مع هؤلاء المزودين لتعزيز كفاءة كوادرهم الإدارية.
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Hone
honehq.com
يقدم Hone تدريبًا مباشرًا وافتراضيًا للموظفين يكون قابلاً للتطوير والقياس ويرفع مهارات الموظفين في اللحظات الأكثر أهمية. نحن نقدم الأفضل في فئتها، القيادة المباشرة وفصول DEIB للمديرين والمجالس المتكاملة وكبار القادة، بقيادة مدربين عالميين ومدعومين بمنصة من الجيل التالي. من خلال قيادة مهارات القوة مثل القيادة وإدارة الأداء وإدارة التغيير وDEIB والمزيد - يتيح Hone تغيير السلوك والتواصل البشري والتطوير المستمر للفرق الموزعة في كل مكان. تحب فرق Lean L&D Hone لأن منصتنا تجعل من السهل نشر البرامج، كما أن تقييماتنا/تقاريرنا تمكن المسؤولين من الإبلاغ بسهولة عن عائد الاستثمار في التدريب. تعتمد العديد من الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم - بما في ذلك Deloitte وSubway وSteve Madden وAramark وIndeed - على Hone كل يوم لمساعدة فرقها على التقدم والنمو والقيادة.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq عبارة عن منصة لتطوير القيادة قائمة على الفريق لتنمية موظفيك على المستوى الشخصي والمهني. نحن نقدم نظامًا جذابًا ومتسقًا وبأسعار معقولة على نطاق واسع، ولكنه لا يزال مخصصًا ليناسب احتياجاتك التنظيمية.
LEADx
leadx.org
حول مديري جيل الألفية إلى قادة قدامى مع LEADx! LEADx هو التدريب على القيادة الذي يستخدمه مديروك بالفعل. تجمع المنصة بين العلوم السلوكية والذكاء الاصطناعي ومحتوى الخبراء لتحسين سلوكيات القيادة ومشاركة الموظفين والإنتاجية بشكل ملموس.
Lingo Live
lingolive.com
بفضل برنامج التدريب على التواصل المخصص من Lingo Live، يمكنك تمكين فريقك بأكمله من المساهمة بثقة وتحقيق الأهداف الأكثر طموحًا لشركتك.
Coachello
coachello.io
Coachello هو دعم شخصي يعتمد على البيانات. يوفر Coachello تدريبًا على مستوى عالمي لتعزيز الأداء عند الطلب عبر MS Teams وSlack 24x7. يعد التدريب الاحترافي تحويليًا وشخصيًا بالكامل ولكنه مكلف وغير قابل للتطوير وبدون مقاييس. يحل Coachello هذه المشكلة بأكثر الطرق فعالية وقابلية للقياس.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab هي منصة جديدة لنتائج الأعمال تساعد المؤسسات على زيادة تركيزها على الأمور المهمة. تعمل المنصة على تسهيل الشفافية والوضوح بشأن النتائج التي ترغب في تحقيقها، مع وجود أدوات مدمجة لتعزيز الانضباط المطلوب عبر مؤسستك لتحقيق تلك النتائج. إنه مخصص لـ: - الشركات التي تمر بمرحلة التحول والنمو والمعاملات - المديرين التنفيذيين الذين يضعون الأشخاص في مركز التغيير لتحقيق نتائج أفضل - الفرق التي ترغب في أن يتم الاستماع إليها والوثوق بها ودعمها لتحقيق النتائج. النظام الأساسي: 1. يمكّن المديرين التنفيذيين و المديرين لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر شمولية من خلال تسهيل تدفق المعلومات بسلاسة في جميع أنحاء المؤسسة 2. تجهيز الفرق لتقديم القيمة بسرعة من خلال تزويدهم بالأدوات المعيارية وسير العمل والقوالب التي يمكنهم استخدامها عند الطلب. تم تصميم النظام الأساسي ليكون ذكيًا وقابلاً للتكيف - في بيئة تتغير فيها بيئة تشغيل المؤسسة باستمرار، يمكن تنفيذ منصة JourneyLab بسرعة وستعمل مع موظفيك وعملياتك لرفع مستوى التخطيط وقدرات التسليم لديك. هدفنا هو مساعدة المنظمات على العمل بشكل أكثر فعالية وتصبح ملائمة للمستقبل. نريد أن نجعل التخطيط التكيفي متاحًا لمزيد من الشركات مع مساعدة المزيد من الأشخاص على إطلاق إمكاناتهم من خلال العمل الهادف، ونعتقد أنه يمكن أن يسيروا جنبًا إلى جنب. نحن نتصور عالماً يجتمع فيه الناس لحل المشكلات الكبيرة دون احتكاك. حيث يشعر كل من فرق المبادرة الفردية والمديرين والمديرين التنفيذيين أنهم قادرون على النجاح. حيث أن مجموع الأجزاء أكبر من الكل.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 عبارة عن أداة لتقييم القيادة بردود فعل 360 درجة تساعد في تقييم المهارات والكفاءات القيادية للأفراد داخل المؤسسة. تم تصميم الأداة لقياس 6 مجالات رئيسية: الحضور التنفيذي، القيادة، إدارة الموظفين، إدارة العلاقات، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي، الاتصالات، يلغي الحاجة إلى تثبيت أي منصة نظام، وتجنب التعقيد وتقديم نهج بسيط للإدارة الذاتية. وتتسم هذه العملية بالسرية، مما يضمن عدم الكشف عن هويته وتعزيز التعليقات الصادقة والمفتوحة. لقد تم تطوير أداة تقييم القيادة 360 لتمكين النشر السريع اليوم. ومع ذلك، فإننا نقدم أيضًا القدرة على تخصيص قسم بأسئلة محددة لتناسب احتياجاتك التنظيمية.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers عبارة عن منصة لمساعدة الشركات على التواصل مع مدربي الشركات والعكس. ابحث واكتشف الأحداث التدريبية القادمة القريبة التي تحدث في مدينتك.
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