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شركات تدريب القيادة - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة بوفيه
تقدم الشركات المتخصصة في التدريب على القيادة حلولاً خارجية للتطوير التنفيذي. تنفذ هذه المنظمات برامج تدريبية منظمة، وتجري جلسات إما في الموقع أو افتراضيًا. تشمل خدماتهم تعزيز المهارات القيادية الواسعة والخبرة الصناعية المتخصصة. وبصرف النظر عن التدريب الرسمي، غالبًا ما يقوم هؤلاء المزودون بتنظيم أنشطة غير رسمية تركز على مجالات مثل تماسك الفريق. تتعامل الشركات مع هؤلاء المزودين لتعزيز كفاءة كوادرهم الإدارية.
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Hone
honehq.com
رفع مستوى مهارات فريقك. يقدم Hone تدريبًا إداريًا قابلاً للتطوير يجمع بين أفضل تجارب التعلم المباشر في فئتها ومنصة تغيير السلوك.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 عبارة عن أداة لتقييم القيادة بردود فعل 360 درجة تساعد في تقييم المهارات والكفاءات القيادية للأفراد داخل المؤسسة. تم تصميم الأداة لقياس 6 مجالات رئيسية: الحضور التنفيذي، القيادة، إدارة الموظفين، إدارة العلاقات، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي، الاتصالات، يلغي الحاجة إلى تثبيت أي منصة نظام...
Lingo Live
lingolive.com
بفضل برنامج التدريب على التواصل المخصص من Lingo Live، يمكنك تمكين فريقك بأكمله من المساهمة بثقة وتحقيق الأهداف الأكثر طموحًا لشركتك.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers عبارة عن منصة لمساعدة الشركات على التواصل مع مدربي الشركات والعكس. ابحث واكتشف الأحداث التدريبية القادمة القريبة التي تحدث في مدينتك.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab هي منصة جديدة لنتائج الأعمال تساعد المؤسسات على زيادة تركيزها على الأمور المهمة. تعمل المنصة على تسهيل الشفافية والوضوح بشأن النتائج التي ترغب في تحقيقها، مع وجود أدوات مدمجة لتعزيز الانضباط اللازم عبر مؤسستك لتحقيق تلك النتائج. إنه مخصص لـ: - الشركات التي تمر بمرحلة التحول والنمو والمعام...
Coachello
coachello.io
Coachello هو دعم شخصي يعتمد على البيانات. يوفر Coachello تدريبًا على مستوى عالمي لتحسين الأداء عند الطلب عبر MS Teams وSlack 24x7. يعد التدريب الاحترافي تحويليًا وشخصيًا بالكامل ولكنه مكلف وغير قابل للتطوير وبدون مقاييس. يحل Coachello هذه المشكلة بأكثر الطرق فعالية وقابلية للقياس.
LEADx
leadx.org
حول مديري جيل الألفية إلى قادة قدامى مع LEADx! LEADx هو التدريب على القيادة الذي يستخدمه مديروك بالفعل. تجمع المنصة بين العلوم السلوكية والذكاء الاصطناعي ومحتوى الخبراء لتحسين سلوكيات القيادة ومشاركة الموظفين والإنتاجية بشكل ملموس.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq عبارة عن منصة لتطوير القيادة قائمة على الفريق لتنمية موظفيك على المستوى الشخصي والمهني. نحن نقدم نظامًا جذابًا ومتسقًا وبأسعار معقولة على نطاق واسع، ولكنه لا يزال مخصصًا ليناسب احتياجاتك التنظيمية.