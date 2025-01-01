برامج مطابقة العملاء المتوقعين والتوجيه - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج مطابقة وتوجيه العملاء المتوقعين إلى الحساب على أتمتة عملية ربط العملاء المتوقعين الجدد بسجل الحساب المناسب في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومن ثم توجيه هؤلاء العملاء المتوقعين إلى مندوب المبيعات الصحيح استنادًا إلى تعيين منطقة المؤسسة. تسمح هذه الوظيفة للشركات بالحصول على فهم أكثر شمولاً للعملاء المتوقعين والمشاركة ضمن إستراتيجيتهم القائمة على الحسابات، مما يسهل المتابعة السريعة مع العملاء المتوقعين الذين تم التقاطهم. في حين أن ميزات المطابقة والتوجيه الأساسية من العميل المتوقع إلى الحساب يتم توفيرها عادةً بواسطة معظم برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، فإن الحلول المخصصة تلبي سير العمل الأكثر تعقيدًا والتي قد تتجاوز قدرات أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) القياسية أو أدوات أتمتة التسويق. يتم استخدام هذا البرنامج المتخصص بشكل شائع من قبل ممثلي تطوير المبيعات والمديرين التنفيذيين للحسابات، مما يؤدي إلى تبسيط مهمة توجيه العملاء المتوقعين إلى الأفراد والحسابات المناسبة، مما يوفر الوقت والجهد الثمين.
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Calendly
calendly.com
Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel هو تطبيق لإدارة العملاء المحتملين، يقوم بتوجيه وتوزيع العملاء المحتملين للممثلين المناسبين لتحسين عمليات البيع.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper هو برنامج جدولة متقدم يساعد فرق المبيعات في إدارة المواعيد وتوزيع العملاء المحتملين بكفاءة، ويكامل مع أنظمة CRM.
Nutsales
nutsales.co
Nutsales هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يوفر تخصيص الأنابيب والتواصل الفوري، مع توظيف فريق بشري لدعم العملاء بشكل فعال.
Avoma
avoma.com
Avoma هو تطبيق مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على تسجيل الاجتماعات وتقديم ملخصات وتحليلات لتحسين الفعالية.
Tray.io
tray.io
Tray.io هي منصة متكاملة تتيح أتمتة العمليات التجارية وتوصيل البيانات بين التطبيقات المختلفة بسهولة وفاعلية.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هو منصة بيانات تتيح دمج مصادر البيانات لتحديد الأهداف التسويقية وتحسين تفاعل العملاء في الوقت الفعلي.
Openprise
openprisetech.com
Openprise هي منصة لأتمتة عمليات RevOps، تربط بين فرق المبيعات والتسويق، وتحسن إدارة البيانات لتحقيق الأهداف المالية.
Fullcast
fullcast.com
تطبيق Fullcast هو منصة تخطيط استراتيجي تتيح ربط أنشطة السوق بعمليات المبيعات، مما يسهل تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ التغييرات بسرعة.
CaliberMind
calibermind.com
تطبيق CaliberMind ينظم بيانات العملاء، ويتيح تحليل سلوكهم وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات من خلال رؤى قابلة للتنفيذ.
Sugar Market
salesfusion.com
تطبيق Sugar Market يوفر أدوات متكاملة لأتمتة التسويق، يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وتحليل الحملات عبر قنوات متعددة لتعزيز مشاركة العملاء وزيادة الإيرادات.
Syncari
syncari.com
Syncari هي منصة لأتمتة البيانات منخفضة/عديمة التعليمات البرمجية، تدمج وتزامن وتحلل البيانات عبر أنظمة الأعمال المختلفة.
Routera
routera.io
Routera هو تطبيق لتوزيع وتحويل العملاء المحتملين يتكامل بشكل سلس مع HubSpot، يساعد على تحسين سرعة التواصل وزيادة تحويلات المبيعات.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero هي أداة تساعد فرق الإيرادات B2B في جدولة الاجتماعات وتوجيه العملاء المحتملين بشكل فوري، لتحسين كفاءة المبيعات وتقليل دورات البيع.
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