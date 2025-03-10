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يعمل برنامج مطابقة وتوجيه العملاء المتوقعين إلى الحساب على أتمتة عملية ربط العملاء المتوقعين الجدد بسجل الحساب المناسب في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومن ثم توجيه هؤلاء العملاء المتوقعين إلى مندوب المبيعات الصحيح استنادًا إلى تعيين منطقة المؤسسة. تسمح هذه الوظيفة للشركات بالحصول على فهم أكثر شمولاً للعملاء المتوقعين والمشاركة ضمن إستراتيجيتهم القائمة على الحسابات، مما يسهل المتابعة السريعة مع العملاء المتوقعين الذين تم التقاطهم. في حين أن ميزات المطابقة والتوجيه الأساسية من العميل المتوقع إلى الحساب يتم توفيرها عادةً بواسطة معظم برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، فإن الحلول المخصصة تلبي سير العمل الأكثر تعقيدًا والتي قد تتجاوز قدرات أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) القياسية أو أدوات أتمتة التسويق. يتم استخدام هذا البرنامج المتخصص بشكل شائع من قبل ممثلي تطوير المبيعات والمديرين التنفيذيين للحسابات، مما يؤدي إلى تبسيط مهمة توجيه العملاء المتوقعين إلى الأفراد والحسابات المناسبة، مما يوفر الوقت والجهد الثمين.
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Tray.io
tray.io
Tray.io هي منصة متكاملة تتيح أتمتة العمليات التجارية وتوصيل البيانات بين التطبيقات المختلفة بسهولة وفاعلية.
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel هو تطبيق لإدارة العملاء المحتملين، يقوم بتوجيه وتوزيع العملاء المحتملين للممثلين المناسبين لتحسين عمليات البيع.
Routera
routera.io
Routera عبارة عن منصة لتوجيه وتحويل العملاء المحتملين تتكامل أصلاً مع HubSpot. يمكنك الآن تخطيط فريق المبيعات الخاص بك وتوسيع نطاقه بسهولة من خلال تحسين سرعة القيادة وزيادة تحويلات المبيعات.
Nutsales
nutsales.co
Nutsales هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يوفر تخصيص الأنابيب والتواصل الفوري، مع توظيف فريق بشري لدعم العملاء بشكل فعال.
Openprise
openprisetech.com
Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العمليات لتحقيق أهداف الإيرادات الخاصة بك. تعتمد فرق RevOps في رواد الصناعة مثل UI Path وFreshworks وZendesk وZscaler وOkta على Openprise لتحقيق إيرادات فعالة ويمكن التنبؤ بها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.openprisetech.com.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero هو منتج لتسريع الإيرادات الداخلية يتعامل مع جدولة الاجتماعات الفورية والتوجيه الرئيسي لجميع مستويات التعقيد لفرق الإيرادات B2B. يتكامل RevenueHero مع نموذج التقاط العملاء المحتملين الخاص بك لتأهيل العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات بينهم وبين الممثل المناسب في فريقك في الوقت الفعلي. تساعد RevenueHero الفرق على تقليل دورات المبيعات وتحسين أوقات التسليم للعملاء المحتملين.
Fullcast
fullcast.com
Fullcast هي منصة التخطيط الوحيدة للدخول إلى السوق (GTM) التي تربط أنشطة تخطيط GTM الخاصة بك بسلاسة مع عمليات المبيعات التكتيكية الخاصة بك. فهو يسمح لك بتحديث إستراتيجيتك بشكل مستمر ونشر التغييرات على الفور. الشركات التي تخطط باستخدام Fullcast: -> خطط خلال أيام، وليس أسابيع أو أشهر. لا توجد جداول البيانات المطلوبة. -> الاستجابة بخفة الحركة لظروف السوق المتغيرة. -> قضاء المزيد من الوقت في الإستراتيجية، بدلاً من تكوين أنظمة GTM منفصلة. -> احتفظ بممثليهم الأفضل أداءً من خلال تعيينات عادلة وشفافة للمناطق. -> اتخاذ قرارات عمل أفضل من خلال تصميم سيناريوهات GTM المعقدة بسهولة. *الوظيفة الرئيسية* --> إدارة المنطقة: قم بتصميم ونشر خطط منطقة المبيعات الخاصة بك في مكان واحد. -> التوجيه: تأكد من أن كل عميل متوقع يتجه إلى المكان الصحيح. --> الحصص وتحديد الأهداف: الأهداف والحصص بناءً على نمذجة السيناريوهات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. --> نظافة البيانات: حل إدارة RevOps الوحيد الذي يقوم بتنظيف بياناتك أثناء جمعها. -> التغطية والقدرات والأدوار: تخطيط وتنفيذ التغطية وتخطيط قدرة المبيعات. --> الأداء للتخطيط: تتبع الأداء، والتصرف بناءً على الرؤى، ودفع التغييرات تلقائيًا.
CaliberMind
calibermind.com
باعتبارك قائدًا استراتيجيًا في مجال B2B، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بنبض السوق. ولكن مع كل الأدوات التي يستخدمها فريقك، من الصعب ربط النقاط ومعرفة ما إذا كانت رسالتك تلقى صدى لدى الجمهور المناسب في الوقت المناسب. تقوم منصة CaliberMind بتنظيم بياناتك وفهمها بحيث تكون رؤيتك أكثر وضوحًا. بالتأكيد، نحن نقوم بالإسناد وتسجيل التفاعل وتحليلات مسار التحويل والمزيد. لكن الهدية الحقيقية التي نقدمها لقادة الإيرادات هي القدرة على اكتشاف المشكلات والاتجاهات قبل أن يتمكن أي شخص آخر من ذلك.
Avoma
avoma.com
Avoma هو تطبيق مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على تسجيل الاجتماعات وتقديم ملخصات وتحليلات لتحسين الفعالية.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
Syncari
syncari.com
Syncari هي منصة لأتمتة البيانات منخفضة/عديمة التعليمات البرمجية، تدمج وتزامن وتحلل البيانات عبر أنظمة الأعمال المختلفة.
Sugar Market
salesfusion.com
تطبيق Sugar Market يوفر أدوات متكاملة لأتمتة التسويق، يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وتحليل الحملات عبر قنوات متعددة لتعزيز مشاركة العملاء وزيادة الإيرادات.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هو منصة بيانات تتيح دمج مصادر البيانات لتحديد الأهداف التسويقية وتحسين تفاعل العملاء في الوقت الفعلي.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper هو برنامج جدولة متقدم يساعد فرق المبيعات في إدارة المواعيد وتوزيع العملاء المحتملين بكفاءة، ويكامل مع أنظمة CRM.
Calendly
calendly.com
Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.
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