Fullcast

fullcast.com

Fullcast هي منصة التخطيط الوحيدة للدخول إلى السوق (GTM) التي تربط أنشطة تخطيط GTM الخاصة بك بسلاسة مع عمليات المبيعات التكتيكية الخاصة بك. فهو يسمح لك بتحديث إستراتيجيتك بشكل مستمر ونشر التغييرات على الفور. الشركات التي تخطط باستخدام Fullcast: -> خطط خلال أيام، وليس أسابيع أو أشهر. لا توجد جداول البيانات المطلوبة. -> الاستجابة بخفة الحركة لظروف السوق المتغيرة. -> قضاء المزيد من الوقت في الإستراتيجية، بدلاً من تكوين أنظمة GTM منفصلة. -> احتفظ بممثليهم الأفضل أداءً من خلال تعيينات عادلة وشفافة للمناطق. -> اتخاذ قرارات عمل أفضل من خلال تصميم سيناريوهات GTM المعقدة بسهولة. *الوظيفة الرئيسية* --> إدارة المنطقة: قم بتصميم ونشر خطط منطقة المبيعات الخاصة بك في مكان واحد. -> التوجيه: تأكد من أن كل عميل متوقع يتجه إلى المكان الصحيح. --> الحصص وتحديد الأهداف: الأهداف والحصص بناءً على نمذجة السيناريوهات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. --> نظافة البيانات: حل إدارة RevOps الوحيد الذي يقوم بتنظيف بياناتك أثناء جمعها. -> التغطية والقدرات والأدوار: تخطيط وتنفيذ التغطية وتخطيط قدرة المبيعات. --> الأداء للتخطيط: تتبع الأداء، والتصرف بناءً على الرؤى، ودفع التغييرات تلقائيًا.