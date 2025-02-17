برامج مطابقة العملاء المتوقعين والتوجيه - التطبيقات الأكثر شعبية - سوريا

Syncari

syncari.com

Syncari هو النظام الأساسي الوحيد لأتمتة البيانات ذي التعليمات البرمجية المنخفضة/بدون تعليمات برمجية (LcNc) الذي يقوم بمزامنة البيانات وتوحيدها وأتمتتها وتحليلها بسلاسة عبر أنظمة وتطبيقات الأعمال المتنوعة. توفر منصتنا مستوى تحكم ومركز بيانات، مما يضمن التميز التشغيلي وجاهزية البيانات للذكاء الاصطناعي. من خلال محاذاة بياناتك مع Syncari، تعمل فرقك ونماذج الذكاء الاصطناعي لديك وتتم أتمتتها على أساس بيانات عالية الجودة ومتزامنة بشكل لا تشوبه شائبة. إن Syncari موثوق به من قبل Conga وCorroHealth وDeel وRapid7. حالات الاستخدام الشائعة: مزامنة وأتمتة أنظمة الأعمال المتعددة، مثل العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء Salesforce المدمجة في نظام واحد أو أكثر (Marketo، HubSpot، Eloqua، Zendesk، Jira، Oracle Sales، SAP، Netsuite، Snowflake، Domo، Redshift، AWS، Big Query ، وما إلى ذلك) مزامنة Salesforce CRM المتعددة مع Marketo أو HubSpot ETL، وأتمتة إثراء ETL العكسي لمصادر متعددة، وأتمتة النوايا لمصادر متعددة، والاقتباس إلى النقد و Finance 360 ​​جودة البيانات لتنظيف البيانات وتطبيعها وتحويلها