متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج مطابقة العملاء المتوقعين والتوجيه - التطبيقات الأكثر شعبية - إسرائيل
يعمل برنامج مطابقة وتوجيه العملاء المتوقعين إلى الحساب على أتمتة عملية ربط العملاء المتوقعين الجدد بسجل الحساب المناسب في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومن ثم توجيه هؤلاء العملاء المتوقعين إلى مندوب المبيعات الصحيح استنادًا إلى تعيين منطقة المؤسسة. تسمح هذه الوظيفة للشركات بالحصول على فهم أكثر شمولاً للعملاء المتوقعين والمشاركة ضمن إستراتيجيتهم القائمة على الحسابات، مما يسهل المتابعة السريعة مع العملاء المتوقعين الذين تم التقاطهم. في حين أن ميزات المطابقة والتوجيه الأساسية من العميل المتوقع إلى الحساب يتم توفيرها عادةً بواسطة معظم برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، فإن الحلول المخصصة تلبي سير العمل الأكثر تعقيدًا والتي قد تتجاوز قدرات أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) القياسية أو أدوات أتمتة التسويق. يتم استخدام هذا البرنامج المتخصص بشكل شائع من قبل ممثلي تطوير المبيعات والمديرين التنفيذيين للحسابات، مما يؤدي إلى تبسيط مهمة توجيه العملاء المتوقعين إلى الأفراد والحسابات المناسبة، مما يوفر الوقت والجهد الثمين.
إرسال تطبيق جديد
Calendly
calendly.com
يساعد Calendly الأفراد والفرق والمؤسسات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة الجدولة ذهابًا وإيابًا. يمكّن Calendly الشركات من إبرام الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تطبيق Calendly لتبسيط الاجتماعات وال...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة و...
Tray.io
tray.io
Tray.io عبارة عن iPaaS متعدد التجارب ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع وقت التكامل من أشهر إلى أيام، في منصة واحدة. تلغي Tray Universal Automation Cloud الحاجة إلى أدوات وتقنيات متباينة لأتمتة العمليات التجارية الداخلية والخارجية المتطورة. توفر Universal Automation Cloud، المدعومة بـ Enterpris...
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو ...
LeadAngel
leadangel.com
الطائر المبكر يحصل على البيع. يؤدي التصفية والمطابقة والتوجيه إلى مندوب المبيعات المناسب على الفور. إغلاق المزيد من الصفقات. LeadAngel عبارة عن منصة لإدارة العملاء المحتملين في مجال B2B، بما في ذلك مطابقة الحسابات والتوجيه. تعمل العمليات السريعة والموثوقة والقابلة للتخصيص مع Salesforce CRM وغيرها. و...
Chili Piper
chilipiper.com
يساعد برنامج الجدولة المتقدم من Chili Piper فرق الإيرادات B2B على مضاعفة معدلات التحويل، وزيادة رضا العملاء، والوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية.
Sugar Market
salesfusion.com
يعتبر Sugar Market حلاً متكاملاً لأتمتة التسويق تم تصميمه للعمل مع المنشقين عن التسويق. من خلال مجموعة أدوات منسقة تشتمل على منشئي حملات بديهيين للغاية، وأتمتة متقدمة، وتقارير فائقة الجودة، فإننا نركز على ما يهم المسوقين أكثر من غيره - تبسيط عملية إنشاء الحملات، وفهم التفاعل، وتحسين التحويل، وتحقيق ...
Nutsales
nutsales.co
ما هو نوتاليس؟ Nutsales عبارة عن منصة CRM تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعمها فريق بشري قابل للتطوير. يمكننا أولاً تحويل صناديق البريد المتعددة الخاصة بك إلى مسارات تحويل تفاعلية عن طريق تخصيص خطوط الأنابيب مع تكامل Gmail للمبيعات ودعم العملاء والموارد البشرية وما إلى ذلك. أتمتة تعيين العملاء المتوقع...
Avoma
avoma.com
Avoma هو مساعد اجتماع متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تواجه العملاء. تساعد التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الفرق التي تتعامل مع العملاء على التقاط معلومات العملاء المهمة، قبل الاجتماعات المهمة وأثناءها وبعدها. تقوم شركة Avoma بتحليل رؤى المحادثة والذكاء لمساعدة المندوبين على تقصير د...
Syncari
syncari.com
Syncari هو النظام الأساسي الوحيد لأتمتة البيانات ذي التعليمات البرمجية المنخفضة/بدون تعليمات برمجية (LcNc) الذي يقوم بمزامنة البيانات وتوحيدها وأتمتتها وتحليلها بسلاسة عبر أنظمة وتطبيقات الأعمال المتنوعة. توفر منصتنا مستوى تحكم ومركز بيانات، مما يضمن التميز التشغيلي وجاهزية البيانات للذكاء الاصطناعي...
Openprise
openprisetech.com
Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العم...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast هي منصة التخطيط الوحيدة للدخول إلى السوق (GTM) التي تربط أنشطة تخطيط GTM الخاصة بك بسلاسة مع عمليات المبيعات التكتيكية الخاصة بك. فهو يسمح لك بتحديث إستراتيجيتك بشكل مستمر ونشر التغييرات على الفور. الشركات التي تخطط باستخدام Fullcast: -> خطط خلال أيام، وليس أسابيع أو أشهر. لا توجد جداول الب...
CaliberMind
calibermind.com
باعتبارك قائدًا استراتيجيًا في مجال B2B، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بنبض السوق. ولكن مع كل الأدوات التي يستخدمها فريقك، من الصعب ربط النقاط ومعرفة ما إذا كانت رسالتك تلقى صدى لدى الجمهور المناسب في الوقت المناسب. تقوم منصة CaliberMind بتنظيم بياناتك وفهمها بحيث تكون رؤيتك أكثر وضوحًا. بالتأكيد...
Routera
routera.io
Routera عبارة عن منصة لتوجيه وتحويل العملاء المحتملين تتكامل أصلاً مع HubSpot. يمكنك الآن تخطيط فريق المبيعات الخاص بك وتوسيع نطاقه بسهولة من خلال تحسين سرعة القيادة وزيادة تحويلات المبيعات.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero هو منتج لتسريع الإيرادات الداخلية يتعامل مع جدولة الاجتماعات الفورية والتوجيه الرئيسي لجميع مستويات التعقيد لفرق الإيرادات B2B. يتكامل RevenueHero مع نموذج التقاط العملاء المحتملين الخاص بك لتأهيل العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات بينهم وبين الممثل المناسب في فريقك في الوقت الفعلي. تسا...