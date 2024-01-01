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برامج مطابقة العملاء المتوقعين والتوجيه - التطبيقات الأكثر شعبية - بلغاريا
يعمل برنامج مطابقة وتوجيه العملاء المتوقعين إلى الحساب على أتمتة عملية ربط العملاء المتوقعين الجدد بسجل الحساب المناسب في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومن ثم توجيه هؤلاء العملاء المتوقعين إلى مندوب المبيعات الصحيح استنادًا إلى تعيين منطقة المؤسسة. تسمح هذه الوظيفة للشركات بالحصول على فهم أكثر شمولاً للعملاء المتوقعين والمشاركة ضمن إستراتيجيتهم القائمة على الحسابات، مما يسهل المتابعة السريعة مع العملاء المتوقعين الذين تم التقاطهم. في حين أن ميزات المطابقة والتوجيه الأساسية من العميل المتوقع إلى الحساب يتم توفيرها عادةً بواسطة معظم برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، فإن الحلول المخصصة تلبي سير العمل الأكثر تعقيدًا والتي قد تتجاوز قدرات أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) القياسية أو أدوات أتمتة التسويق. يتم استخدام هذا البرنامج المتخصص بشكل شائع من قبل ممثلي تطوير المبيعات والمديرين التنفيذيين للحسابات، مما يؤدي إلى تبسيط مهمة توجيه العملاء المتوقعين إلى الأفراد والحسابات المناسبة، مما يوفر الوقت والجهد الثمين.
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Calendly
calendly.com
اعثر على الوقت المثالي للاجتماع باستخدام برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت السهل للغاية من Calendly، وقل وداعًا لعلامة الهاتف والبريد الإلكتروني.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Tray.io
tray.io
Tray.io هو نظام التكامل الأكثر تقدمًا لتوصيل الأدوات التي تستخدمها كل يوم. يمكنك تبسيط العمليات بسهولة باستخدام محرر سير العمل المرئي الخاص بنا. قم بالإنشاء باستخدام النقرات أو التعليمات البرمجية.
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Chili Piper
chilipiper.com
يساعد برنامج الجدولة المتقدم من Chili Piper فرق الإيرادات B2B على مضاعفة معدلات التحويل وزيادة رضا العملاء والوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية.
LeadAngel
leadangel.com
الطائر المبكر يحصل على البيع. يؤدي التصفية والمطابقة والتوجيه إلى مندوب المبيعات المناسب على الفور. إغلاق المزيد من الصفقات. LeadAngel عبارة عن منصة لإدارة العملاء المحتملين في مجال B2B، بما في ذلك العملاء المحتملين لمطابقة الحسابات والتوجيه. تعمل العمليات السريعة والموثوقة والقابلة للتخصيص مع Sales...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Sugar Market
salesfusion.com
يعتبر Sugar Market من SugarCRM (المعروف سابقًا باسم Salesfusion) عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تم تصميمها لتعمل من أجلك. اطلب عرضًا توضيحيًا!
Nutsales
nutsales.co
ما هو نوتاليس؟ Nutsales عبارة عن منصة CRM تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعمها فريق بشري قابل للتطوير. يمكننا أولاً تحويل صناديق البريد المتعددة الخاصة بك إلى مسارات تحويل تفاعلية عن طريق تخصيص خطوط الأنابيب مع تكامل Gmail للمبيعات ودعم العملاء والموارد البشرية وما إلى ذلك. أتمتة تعيين العملاء المتوقع...
Syncari
syncari.com
Syncari هو أول نظام أساسي لأتمتة البيانات بالكامل بدون تعليمات برمجية في العالم والذي يمنح فريقك التحكم الكامل في جميع بياناتك. لم يكن دمج البيانات وإدارتها عبر مجموعتك التقنية بأكملها أسهل من أي وقت مضى.
Avoma
avoma.com
ضاعف إيراداتك وإنتاجيتك، حتى في أوقات الركود الاقتصادي - دون مضاعفة ميزانيتك مع مساعد الاجتماعات AI الشامل وحل معلومات الإيرادات
Openprise
openprisetech.com
Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العم...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast هي منصة التخطيط الوحيدة للدخول إلى السوق (GTM) التي تربط أنشطة تخطيط GTM الخاصة بك بسلاسة مع عمليات المبيعات التكتيكية الخاصة بك. فهو يسمح لك بتحديث إستراتيجيتك بشكل مستمر ونشر التغييرات على الفور. الشركات التي تخطط باستخدام Fullcast: -> خطط خلال أيام، وليس أسابيع أو أشهر. لا توجد جداول الب...
CaliberMind
calibermind.com
باعتبارك قائدًا استراتيجيًا في مجال B2B، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بنبض السوق. ولكن مع كل الأدوات التي يستخدمها فريقك، من الصعب ربط النقاط ومعرفة ما إذا كانت رسالتك تلقى صدى لدى الجمهور المناسب في الوقت المناسب. تقوم منصة CaliberMind بتنظيم بياناتك وفهمها بحيث تكون رؤيتك أكثر وضوحًا. بالتأكيد...
Routera
routera.io
Routera عبارة عن منصة لتوجيه وتحويل العملاء المحتملين تتكامل أصلاً مع HubSpot. يمكنك الآن تخطيط فريق المبيعات الخاص بك وتوسيع نطاقه بسهولة من خلال تحسين سرعة القيادة وزيادة تحويلات المبيعات.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero هو منتج لتسريع الإيرادات الداخلية يتعامل مع جدولة الاجتماعات الفورية والتوجيه الرئيسي لجميع مستويات التعقيد لفرق الإيرادات B2B. يتكامل RevenueHero مع نموذج التقاط العملاء المحتملين الخاص بك لتأهيل العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات بينهم وبين الممثل المناسب في فريقك في الوقت الفعلي. تسا...