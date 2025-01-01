متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برنامج تسجيل الرصاص
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برنامج تسجيل الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية

تستخدم الشركات برمجيات تسجيل الرصاص لتقييم إمكانات كل فرصة عمل. يتيح هذا البرنامج للمؤسسات إنشاء مقاييس ومعايير لتقييم التوقعات. نظرًا لندرة وقت فريق المبيعات ووفرة العملاء المتوقعين، فإن برنامج تسجيل العملاء المحتملين يثبت أنه لا يقدر بثمن في تمكين الفرق من التركيز على الفرص ذات الاحتمالية الأعلى للتحويل إلى مبيعات. من خلال إعطاء الأولوية للعملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية، يمكن لفرق المبيعات تحسين وقتهم، وتحويل الموارد بعيدًا عن العملاء المحتملين الأقل قيمة. وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يمكّن مندوبي المبيعات أيضًا من تحسين رسائلهم عند التعامل مع العملاء الذين من المرجح أن يبرموا الصفقات.

إرسال تطبيق جديد


Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

تطبيق Zoho SalesIQ هو منصة تفاعل مع العملاء تشمل دردشة حية وتتبع الزوار وتحليلات لمساعدة الشركات على تحسين تجربتها مع العملاء.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Leadsquared هو برنامج لإدارة العملاء وأتمتة التسويق، يساعد الشركات على تنظيم التقاط وإدارة العملاء والمبيعات والتحليلات في منصة واحدة.

Keap

Keap

keap.com

KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra هو تطبيق يجمع أدوات التسويق والمبيعات مثل صفحات الهبوط، التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الدورات. يسهل العمليات الرقمية للمستخدمين.

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال على إدارة العمليات مثل التسويق والمبيعات والفوترة والتواصل، مع إمكانية إدارة عدة شركات من حساب واحد.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

تطبيق Workbooks هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يعتمد على السحابة، يدمج المبيعات والتسويق وخدمة العملاء في منصة واحدة.

Digioh

Digioh

digioh.com

ديجيو هو تطبيق يجمع بيانات العملاء ويساعد في زيادة التحويلات عبر اختبارات واستطلاعات وتخصيص التجارب التسويقية.

Pocus

Pocus

pocus.com

تطبيق Pocus يحول البيانات إلى دخل من خلال دمج إشارات استخدام المنتج، مما يساعد الفرق على تحديد الفرص الأفضل والتصرف بسرعة.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace هو منصة بيانات تتيح دمج مصادر البيانات لتحديد الأهداف التسويقية وتحسين تفاعل العملاء في الوقت الفعلي.

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer هي منصة لتوليد وتقييم العملاء المحتملين، تُساعد فرق المبيعات في تتبع سلوك الزوار وتحليل بياناتهم لزيادة فعالية الاستجابة.

Ortto

Ortto

ortto.com

أورتو هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات في إدارة الحملات التسويقية عبر قنوات متعددة وتحليل بيانات العملاء.

Outfunnel

Outfunnel

outfunnel.com

Outfunnel هو تطبيق لمزامنة بيانات المبيعات والتسويق، يساعد في تسجيل الأنشطة وتحديد الفرص من خلال تتبع الزوار وتسجيل العملاء المحتملين.

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نية العملاء وتتبع رحلة العميل، يساعد الشركات على تسجيل وتحليل العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

تطبيق Toplyne هو منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ لفرق المبيعات والتسويق، تساعد في تحديد العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات المبيعات.

Koncert

Koncert

koncert.com

Koncert هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز نجاح المبيعات، يوفر أدوات متقدمة لإدارة المكالمات وتحليل الأداء وتحسين العمليات البيعية.

6sense

6sense

6sense.com

تطبيق 6sense هو منصة تسويق تعتمد على الحسابات تساعد الشركات في تحديد وإشراك الحسابات المستهدفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإ analytics.

Successeve

Successeve

successeve.com

تطبيق Successeve هو منصة ذكاء العملاء السحابية، تقدم تحليلات ودرجات لدعم فرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء في تحسين استراتيجياتهم.

Magileads

Magileads

magileads.com

Magileads هي منصة لتوليد العملاء المحتملين، تساعد الشركات على تحسين عمليات التنقيب عن العملاء وإدارة التفاعلات بفعالية.

Sparklane

Sparklane

sparklane-group.com

تطبيق Sparklane يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء، وتحديد الحسابات المناسبة للتواصل، وتوفير معلومات الاتصال المهنية بشكل كامل.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu هو تطبيق يهدف إلى تحسين إدارة العملاء المتوقعين في شركات B2B من خلال تحليل البيانات وتخصيص استراتيجيات المبيعات.

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

VanillaSoft هي منصة لإدارة تفاعلات المبيعات، تساعد الفرق في التواصل مع العملاء المحتملين وتتبع الأنشطة بشكل فعال وتحسين الكفاءة.

Entytle

Entytle

entytle.com

تساعد تطبيق Entytle الشركات الصناعية على زيادة الولاء وتقليل فقد الزبائن من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد وعرض العروض للعملاء الحاليين.

Correlated

Correlated

getcorrelated.com

تطبيق Correlated يساعد في تحليل بيانات العملاء لزيادة نسبة تحويل التسجيلات إلى عملاء مدفوعين باستخدام تقييم دورة حياة العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

برنامج تسجيل الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog