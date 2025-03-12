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تستخدم الشركات برمجيات تسجيل الرصاص لتقييم إمكانات كل فرصة عمل. يتيح هذا البرنامج للمؤسسات إنشاء مقاييس ومعايير لتقييم التوقعات. نظرًا لندرة وقت فريق المبيعات ووفرة العملاء المتوقعين، فإن برنامج تسجيل العملاء المحتملين يثبت أنه لا يقدر بثمن في تمكين الفرق من التركيز على الفرص ذات الاحتمالية الأعلى للتحويل إلى مبيعات. من خلال إعطاء الأولوية للعملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية، يمكن لفرق المبيعات تحسين وقتهم، وتحويل الموارد بعيدًا عن العملاء المحتملين الأقل قيمة. وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يمكّن مندوبي المبيعات أيضًا من تحسين رسائلهم عند التعامل مع العملاء الذين من المرجح أن يبرموا الصفقات.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
Zoho SalesIQ
zoho.com
تطبيق Zoho SalesIQ هو منصة تفاعل مع العملاء تشمل دردشة حية وتتبع الزوار وتحليلات لمساعدة الشركات على تحسين تجربتها مع العملاء.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
LeadSquared
leadsquared.com
Leadsquared هو برنامج لإدارة العملاء وأتمتة التسويق، يساعد الشركات على تنظيم التقاط وإدارة العملاء والمبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هو تطبيق يجمع أدوات التسويق والمبيعات مثل صفحات الهبوط، التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الدورات. يسهل العمليات الرقمية للمستخدمين.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال على إدارة العمليات مثل التسويق والمبيعات والفوترة والتواصل، مع إمكانية إدارة عدة شركات من حساب واحد.
Act-On
act-on.com
ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Workbooks
workbooks.com
تطبيق Workbooks هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يعتمد على السحابة، يدمج المبيعات والتسويق وخدمة العملاء في منصة واحدة.
Digioh
digioh.com
ديجيو هو تطبيق يجمع بيانات العملاء ويساعد في زيادة التحويلات عبر اختبارات واستطلاعات وتخصيص التجارب التسويقية.
Pocus
pocus.com
تطبيق Pocus يحول البيانات إلى دخل من خلال دمج إشارات استخدام المنتج، مما يساعد الفرق على تحديد الفرص الأفضل والتصرف بسرعة.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هو منصة بيانات تتيح دمج مصادر البيانات لتحديد الأهداف التسويقية وتحسين تفاعل العملاء في الوقت الفعلي.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer هي منصة لتوليد وتقييم العملاء المحتملين، تُساعد فرق المبيعات في تتبع سلوك الزوار وتحليل بياناتهم لزيادة فعالية الاستجابة.
Ortto
ortto.com
أورتو هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات في إدارة الحملات التسويقية عبر قنوات متعددة وتحليل بيانات العملاء.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel هو تطبيق لمزامنة بيانات المبيعات والتسويق، يساعد في تسجيل الأنشطة وتحديد الفرص من خلال تتبع الزوار وتسجيل العملاء المحتملين.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نية العملاء وتتبع رحلة العميل، يساعد الشركات على تسجيل وتحليل العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
Toplyne
toplyne.io
تطبيق Toplyne هو منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ لفرق المبيعات والتسويق، تساعد في تحديد العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات المبيعات.
Koncert
koncert.com
Koncert هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز نجاح المبيعات، يوفر أدوات متقدمة لإدارة المكالمات وتحليل الأداء وتحسين العمليات البيعية.
6sense
6sense.com
تطبيق 6sense هو منصة تسويق تعتمد على الحسابات تساعد الشركات في تحديد وإشراك الحسابات المستهدفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإ analytics.
Successeve
successeve.com
تطبيق Successeve هو منصة ذكاء العملاء السحابية، تقدم تحليلات ودرجات لدعم فرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء في تحسين استراتيجياتهم.
Magileads
magileads.com
Magileads هي منصة لتوليد العملاء المحتملين، تساعد الشركات على تحسين عمليات التنقيب عن العملاء وإدارة التفاعلات بفعالية.
Sparklane
sparklane-group.com
تطبيق Sparklane يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء، وتحديد الحسابات المناسبة للتواصل، وتوفير معلومات الاتصال المهنية بشكل كامل.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu هو تطبيق يهدف إلى تحسين إدارة العملاء المتوقعين في شركات B2B من خلال تحليل البيانات وتخصيص استراتيجيات المبيعات.
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft هي منصة لإدارة تفاعلات المبيعات، تساعد الفرق في التواصل مع العملاء المحتملين وتتبع الأنشطة بشكل فعال وتحسين الكفاءة.
Entytle
entytle.com
تساعد تطبيق Entytle الشركات الصناعية على زيادة الولاء وتقليل فقد الزبائن من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد وعرض العروض للعملاء الحاليين.
Correlated
getcorrelated.com
تطبيق Correlated يساعد في تحليل بيانات العملاء لزيادة نسبة تحويل التسجيلات إلى عملاء مدفوعين باستخدام تقييم دورة حياة العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
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