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تستخدم الشركات برمجيات تسجيل الرصاص لتقييم إمكانات كل فرصة عمل. يتيح هذا البرنامج للمؤسسات إنشاء مقاييس ومعايير لتقييم التوقعات. نظرًا لندرة وقت فريق المبيعات ووفرة العملاء المتوقعين، فإن برنامج تسجيل العملاء المحتملين يثبت أنه لا يقدر بثمن في تمكين الفرق من التركيز على الفرص ذات الاحتمالية الأعلى للتحويل إلى مبيعات. من خلال إعطاء الأولوية للعملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية، يمكن لفرق المبيعات تحسين وقتهم، وتحويل الموارد بعيدًا عن العملاء المحتملين الأقل قيمة. وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يمكّن مندوبي المبيعات أيضًا من تحسين رسائلهم عند التعامل مع العملاء الذين من المرجح أن يبرموا الصفقات.
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6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
Magileads
magileads.com
تم تصميم الحل الذي نقدمه للشركات التي ترغب في تقليل وقت التنقيب ونفقاتها مع زيادة توليد العملاء المحتملين إلى الحد الأقصى. كمساعد حقيقي لفرق المبيعات والتسويق لديك، نقوم بتحليل وتنفيذ وتحسين التنقيب الخاص بك لجذب عملائك المستقبليين من خلال إجراءات مستمرة ومتعددة القنوات
Entytle
entytle.com
تساعد Entytle مصنعي المعدات الأصلية الصناعيين على زيادة الولاء وتقليل المخلفات والحصول على القيمة الدائمة من قاعدتهم المثبتة. تستخدم SaaS لدينا الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لتسهيل على مستخدمينا تحديد العروض المقدمة للعملاء الحاليين وتحديد أولوياتها وتنظيمها.
Outfunnel
outfunnel.com
يقوم Outfunnel بتوحيد بيانات المبيعات والتسويق الخاصة بك ويعطي الأولوية لعملائك المحتملين. يتم تسجيل جميع المشاركات التسويقية (عمليات فتح البريد الإلكتروني، وزيارات الويب، وملء النماذج، وما إلى ذلك) في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكن للمبيعات تحديد أهم العملاء المحتملين والبيع بشكل أكثر ذكاءً. حافظ على مزامنة جهات اتصال المبيعات والتسويق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ابحث عن أفضل الفرص المتاحة لك من خلال تسجيل نقاط العملاء المتوقعين وتتبع زائري الويب. يعمل مع Pipedrive وCopper وHubSpot وSalesforce وأدوات التسويق الشائعة مثل Mailchimp وActiveCampaign وFacebook Lead Ads وWix وCalendly وما إلى ذلك.
Digioh
digioh.com
ديجيو هو تطبيق يجمع بيانات العملاء ويساعد في زيادة التحويلات عبر اختبارات واستطلاعات وتخصيص التجارب التسويقية.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نوايا الطرف الأول وتتبع رحلة العميل. في المشهد الحالي لتتبع العملاء، مع توقف Universal Analytics وحظر Google Analytics في العديد من البلدان الأوروبية، يعد Salespanel بمثابة الحل الأمثل للشركات B2B التي ترغب في تتبع بيانات رحلة عميل الطرف الأول وربطها بأنظمة المبيعات والتسويق الخاصة بها. . قم بتحديد العملاء المتوقعين وتتبعهم وتأهيلهم وتحليلهم باستخدام Salespanel.
Sparklane
sparklane-group.com
يفتح Sparklane جيل العملاء المحتملين بفضل الذكاء الاصطناعي. يساعدك Sparklane طوال رحلة التنقيب الخاصة بك من خلال: - تحديد أفضل الحسابات ورسم خرائط لها والتوصية بها للمشاركة بناءً على إشارات الأعمال التي سجلها الذكاء الاصطناعي - توفير معلومات الاتصال المهنية الكاملة حول العملاء المحتملين (الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني) - إشراك الحساب المناسب في الوقت المناسب مع تسلسلات البريد الإلكتروني الذكية وذات السياق الفائق لماذا Sparklane؟ - حل التنقيب الوحيد المتكامل تمامًا في السوق - الوصول إلى أفضل قاعدة بيانات للشركة ومعلومات الاتصال في أوروبا - أكثر من 3 ملايين إشارة عمل يتم تلقيها وتحليلها كل عام - تأهيل سريع وبديهي - الاستفادة من التغطية عبر البلاد: فرنسا، المملكة المتحدة، بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، إيطاليا - متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%
VanillaSoft
vanillasoft.com
تساعد VanillaSoft، منصة مشاركة المبيعات الأكثر نجاحًا في الصناعة، فرق تطوير المبيعات على إشراك أكثر من 15,000,000 جهة اتصال كل شهر. عند استخدامه بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية الحالية، تعمل VanillaSoft على تمكين مندوبي المبيعات من الاستجابة للعملاء المحتملين الجدد في غضون ثوانٍ، والتفاعل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر اتساقًا، عبر المزيد من القنوات، وإنشاء المزيد من فرص المبيعات المؤهلة. على الصعيد العالمي، يستخدم آلاف المستخدمين محرك مبيعات VanillaSoft القائم على قائمة الانتظار والتوجيه الفكري لتنفيذ أتمتة إيقاع المبيعات مما يؤدي إلى مكاسب كبيرة في سرعة الريادة والمثابرة والإنتاجية والإيرادات لكل مندوب. VanillaSoft هي شركة خاصة مقرها في بلانو، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.vanillasoft.com. إحدى القوى العظمى لحل VanillaSoft هي أنه فعال في حملات جمع التبرعات. يمنح برنامج phonathon القابل للتخصيص بالكامل والذي يديره المستخدم لمديري phonathon أقصى قدر من التحكم في حملات phonathon الخاصة بهم. تضمن أتمتة سير العمل الذكية التطبيق المتسق لأفضل الممارسات المؤسسية مع تحسين كفاءة وفعالية التواصل الهاتفي الخاص بك. تضمن نصوص المتصل الديناميكية، وتجزئة البيانات، وأتمتة الإشراف استراتيجية التواصل الأكثر فعالية، مع تحسين جودة تجربة الخريجين والمانحين وجامعي التبرعات على حدٍ سواء. تعرف على المزيد: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundreach.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم وتفاعلاتهم عبر الإنترنت، ثم يعين لهم نقاطًا رئيسية وفقًا للمعايير التي حددها مدير الحساب المعين. باستخدام LeadBoxer، تستطيع فرق المبيعات تتبع زوار موقع الويب، ومشاهدات الصفحة والفيديو، وتنزيلات المستندات، بالإضافة إلى قياس مصادر حركة المرور. يمكن لمندوب المبيعات المعين تحديد أهمية خصائص العملاء المحتملين المختلفة (الصناعة، عدد مشاهدات الصفحة، وما إلى ذلك) من أجل التأثير على نتيجة العملاء المتوقعين المعينة من قبل LeadBoxer. عندما يكون العميل المحتمل جاهزًا للتأهل، يقوم LeadBoxer بالإبلاغ وإخطار مندوب المبيعات (أو الأشخاص) المسؤولين. يمكن لمندوب المبيعات ذي الصلة التعامل مع العميل المتوقع مباشرة عبر تطبيق LeadBoxer، حيث يمكن مراجعة العملاء المتوقعين أو تعيينهم أو إزالتهم في أي وقت. يتكامل LeadBoxer مع إدارة علاقات العملاء وأدوات المبيعات الأخرى عبر واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة.
Successeve
successeve.com
Successeve عبارة عن منصة ذكاء العملاء المستندة إلى السحابة. توفر سلسلة منتجاتنا نتائج وتحليلات قابلة للتنفيذ في كل مرحلة من رحلة العميل لتسهيل جهود فرق المبيعات والتسويق ونجاح العملاء. هدفنا هو مساعدة الشركات على زيادة نموها من خلال تحويل المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع نطاقهم. يتم تشغيل منتجات Successeve بواسطة ثلاثة محركات أساسية: مركزية البيانات، والنتائج، والإجراءات الآلية.
MadKudu
madkudu.com
تعمل تقنية ذكاء أتمتة الإيرادات من MadKudu على التركيز على فرق الإيرادات من خلال التنبؤ بالإجراءات الصحيحة المدرة للإيرادات وتحديد أولوياتها. من خلال أتمتة سير العمل الرئيسي، وتحديد أولويات الإشارات القابلة للتنفيذ، والعمل حيث تتواجد فرقك بالفعل، يمكنك إطلاق العنان لفرق الإيرادات لديك للتركيز بشكل كامل على القيادة وإغلاق المسار.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تنبؤية مصممة لفرق المبيعات والتسويق. تستخدم المنصة بيانات العملاء لبناء نماذج تنبؤية تساعد الشركات على تحديد آفاق العملاء الجدد، وتوسيع المبيعات، والبيع المتبادل، وتحديد العملاء المعرضين للخطر. تشمل الميزات الرئيسية تسجيل الرصاص بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل MQL في الوقت الفعلي، ومرشحات الرسم البياني للهوية، والإثراء المباشر. كما يوفر أيضًا وظائف مثل التجميع التلقائي لبيانات العميل وآليات منع التغيير. تتيح تكاملات Toplyne Sync وCRM Copilot مزامنة البيانات بشكل سلس مع أنظمة CRM، مما يضمن إدراج صناع القرار الاقتصادي الرئيسيين في قاعدة بيانات CRM. تم تصميم نماذج Toplyne التنبؤية ليتم إعدادها في فترة زمنية قصيرة، مما يوفر تأثيرًا أسرع على الأعمال مقارنة بالنماذج التنبؤية الداخلية. تتيح المنصة للمستخدمين تخصيص التفاعلات وأتمتة المبيعات وسير العمل التسويقي. بصرف النظر عن التنبؤ بالعملاء المحتملين والمبيعات، توفر Toplyne أيضًا رؤى حول أنماط الاستخدام والإشارات التي تحرك نية العملاء، والتي يمكن استخدامها بفعالية في حملات المبيعات والتسويق. لقد وجدت المنصة استخدامًا في مختلف الصناعات والفرق بما في ذلك B2B SaaS، والخدمات المصرفية والمالية، والإنترنت الاستهلاكي، والتأمين، والمبيعات، وعمليات الإيرادات، والتسويق، وإدارة الحسابات، ونجاح العملاء.
Pocus
pocus.com
يقوم Pocus بتحويل البيانات إلى إيرادات. اجمع بين جميع إشارات استخدام المنتج والنوايا التي يحتاجها فريقك لتحديد أولويات أفضل الفرص واتخاذ إجراءات سريعة. يساعدك Pocus على بناء خط أنابيب بناءً على إشارات شراء حقيقية، وليس أفضل تخمين لفريقك (سواء كان ذلك يتعلق بطرح شعارات جديدة أو توسيع الشعارات الحالية). مع Pocus، توفر فرق الذهاب إلى السوق في Asana وCanva وMiro وLoom أكثر من 10 ساعات أسبوعيًا في البحث في البيانات للعثور على الصفقات وإبرامها بثقة.
Koncert
koncert.com
Koncert عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز نجاح المبيعات من خلال توفير مجموعة من الأدوات لعملية المبيعات. تتضمن المنصة Koncert Dialers، وهي مجموعة من أربعة برامج اتصال فريدة للمبيعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفريق: AI Parallel Dialer، وAIFlow Dialer، وAgent-Assisted Dialer، وClick to Call Dialer. تساعد برامج الاتصال هذه على إدارة تصفية مكالمات المبيعات والاتصال بها وتتبعها بذكاء. تقدم المنصة أيضًا Koncert Cadence، وهو جهاز تسلسل مبيعات متعدد القنوات يعمل عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل التواصل المتنوع. بالإضافة إلى ذلك، يتميز Koncert بـ Remote Salesfloor، وهي ميزة ذكية تم تصميمها لتكرار تجربة مساحة عمل المبيعات التقليدية بتنسيق رقمي. لتحسين الاتصال الخارجي، تم تجهيز النظام الأساسي بإدارة معرف المتصل، وهي وظيفة خريطة حرارية جديدة لإدارة أرقام الاتصال الصادرة. كما أنه يوفر تكاملًا سلسًا مع الأدوات المستثمرة مسبقًا، مما يعزز سهولة استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يساعد جانب التعلم الآلي في Koncert في التنقيب عن المبيعات، مما يوفر القدرة على تسجيل العملاء المحتملين وتحديد أولوياتهم. كما يتميز أيضًا بأداة تدريب فريدة للمديرين، وهي Koncert Remote Coach. تركز Koncert على مساعدة المستخدمين على تسريع نجاح المبيعات من خلال نظام الاتصال المعزز بالذكاء الاصطناعي والميزات الأخرى الموجهة نحو المبيعات.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
Ortto
ortto.com
Ortto هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط عملية التسويق وتحسين النتائج. إنها مليئة بالميزات التي تهدف إلى زيادة جوانب التسويق المختلفة بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمحادثات المباشرة وتسجيل العملاء المحتملين والمزيد. تفتخر Ortto بنظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها والذي يتم تنفيذه عبر المنصة، مما يضمن سير العمل بسلاسة. تتضمن وظائف الذكاء الاصطناعي الخاصة به اقتراحات لسطور موضوع البريد الإلكتروني، والتنبؤ بمعدلات فتح البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى توصيات المحتوى أثناء إنشاء إشعارات الدفع والرسائل النصية القصيرة. يقدم Ortto أيضًا محتوى محادثة مباشرة آليًا حيث يقوم البرنامج بإنشاء ردود بناءً على محتوى موقع الويب والتذاكر السابقة ووثائق المساعدة الموجودة. وللحصول على عمليات أكثر تقدمًا، يمكن للمستخدمين أيضًا تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة على بياناتهم الخاصة. ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم تعزيز الدقة والملاءمة في الاقتراحات التي تم إنشاؤها. الهدف من Ortto هو مساعدة المسوقين على توسيع نطاق تأثيرهم من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في سير عملهم الحالي. تم تصميم هذه الأدوات لتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهداف الحملة بسرعة ودقة. النظام متعدد الاستخدامات ويستهدف العمل بفعالية للشركات ذات النطاقات المختلفة.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هو تطبيق يجمع أدوات التسويق والمبيعات مثل صفحات الهبوط، التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الدورات. يسهل العمليات الرقمية للمستخدمين.
Correlated
getcorrelated.com
تحويل بيانات العملاء إلى إيرادات، بشكل أسرع. أقل من 1% من الاشتراكات في المنتجات تتحول إلى عملاء مدفوعي الأجر! قم بزيادة معدل التحويل الخاص بك باستخدام نقاط دورة حياة العميل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ابحث عن المستخدمين والحسابات الأكثر ميلاً واستهدفهم برسائل مخصصة.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال على إدارة العمليات مثل التسويق والمبيعات والفوترة والتواصل، مع إمكانية إدارة عدة شركات من حساب واحد.
Zoho SalesIQ
zoho.com
تطبيق Zoho SalesIQ هو منصة تفاعل مع العملاء تشمل دردشة حية وتتبع الزوار وتحليلات لمساعدة الشركات على تحسين تجربتها مع العملاء.
Workbooks
workbooks.com
تطبيق Workbooks هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يعتمد على السحابة، يدمج المبيعات والتسويق وخدمة العملاء في منصة واحدة.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
LeadSquared
leadsquared.com
Leadsquared هو برنامج لإدارة العملاء وأتمتة التسويق، يساعد الشركات على تنظيم التقاط وإدارة العملاء والمبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هو منصة بيانات تتيح دمج مصادر البيانات لتحديد الأهداف التسويقية وتحسين تفاعل العملاء في الوقت الفعلي.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
Act-On
act-on.com
ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
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