برنامج تسجيل الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

Digioh

digioh.com

حقق زيادة بنسبة 3%+ في التحويلات باستخدام Digioh! استمتع بجمع جهات الاتصال والاختبارات والاستطلاعات والصفحات المقصودة ومراكز التفضيلات بسهولة - جميعها مصممة لالتقاط المزيد من بيانات الأطراف الصفرية وتجميعها وتحويلها! قم بتنمية قائمة تسويق البريد الإلكتروني + الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك، واحصل على بيانات صفرية، وحقق المزيد من المبيعات من خلال اختبارات توصيات المنتجات عالية التحويل، والنماذج متعددة الخطوات، والاستطلاعات في الموقع والبريد الإلكتروني، والصفحات المقصودة، ومراكز التفضيلات. استفد بشكل كامل من قوة البيانات واحصد بسرعة مكافآت التجارب المخصصة في الموقع والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وإعادة الاستهداف. تسمح Digioh للمسوقين بجمع المزيد من البيانات التي يوافق عليها المستهلك والأطراف الصفرية أكثر من أي منصة في السوق والاستفادة من هذه البيانات عبر جميع قنوات التسويق على المستويين الجزئي والكلي. قم بزيادة التحويلات الخاصة بك عن طريق طرح اختبارات توصيات المنتج، وتنفيذ الاستطلاعات للتعرف على عملائك، ومواصلة المحادثة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة بناءً على هذه المعلومات - مما يزيد من احتمالية اكتساب عميل جديد، وزيادة القيمة الدائمة، وانخفاض معدلات إلغاء الاشتراك . مع أكثر من 1400 عميل، وأكثر من 200 عملية تكامل، و2 مليار بت من البيانات الصفرية التي يتم جمعها يوميًا - لا توجد منصة أقوى من Digioh لمساعدة العلامات التجارية على دفع نمو الإيرادات المتزايد، وبناء تجربة العملاء، وحصد + تنشيط البيانات الصفرية في المستقبل -التفكير بطرق مبتكرة. و- بفضل فريق التصميم والدعم الفني متكامل الخدمات من Digioh - يبدأ عملاء Digioh بشكل أسرع، ويحققون عائدًا أسرع على الاستثمار، ويحققون نجاحًا متزايدًا في غضون 30 يومًا!