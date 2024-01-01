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برنامج تسجيل الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - أيرلندا
تستخدم الشركات برمجيات تسجيل الرصاص لتقييم إمكانات كل فرصة عمل. يتيح هذا البرنامج للمؤسسات إنشاء مقاييس ومعايير لتقييم التوقعات. نظرًا لندرة وقت فريق المبيعات ووفرة العملاء المتوقعين، فإن برنامج تسجيل العملاء المحتملين يثبت أنه لا يقدر بثمن في تمكين الفرق من التركيز على الفرص ذات الاحتمالية الأعلى للتحويل إلى مبيعات. من خلال إعطاء الأولوية للعملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية، يمكن لفرق المبيعات تحسين وقتهم، وتحويل الموارد بعيدًا عن العملاء المحتملين الأقل قيمة. وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يمكّن مندوبي المبيعات أيضًا من تحسين رسائلهم عند التعامل مع العملاء الذين من المرجح أن يبرموا الصفقات.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تتضمن الدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، ...
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المتوقعين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخ...
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Kartra
home.kartra.com
Kartra هي أكثر من مجرد منصة؛ إنها شريك في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بك، حيث توفر لك كل شيء بدءًا من الصفحات المقصودة والمواقع عالية التحويل وحتى حلول التسويق عبر البريد الإلكتروني المتطورة ومواقع العضوية وغيرها. تم تصميم منصة Kartra لزيادة المبيعات، حيث تقدم حلاً قويًا متكاملاً يبسط عمليات التسويق و...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عمليات أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والفوترة والاتصالات وما إلى ذلك. مع EQUP، لا يتعين على أصحاب الأعمال الاكتفاء بالحلول العامة؛ فهو يقدم حلولاً خاصة بالصناعة لمشاكل أعمالهم سواء كانوا في مجال الخدمات أو SAAS أو التجارة الإلكترونية. EQUP هو برنامج C...
Workbooks
workbooks.com
يعمل برنامج Workbooks CRM على دمج عملك بالكامل، مما يساعد الجميع على العمل بشكل أفضل والعمل معًا والعمل بالطريقة الصحيحة من خلال نظام واحد قائم على السحابة. يمكن للتسويق أن يولّد المزيد من العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية، ويمكن للمبيعات إتمام المزيد من الصفقات، ويمكن للتمويل إصدار الفواتير بسرع...
Act-On
act-on.com
توفر Act-On Software حلولاً تمكن المسوقين من إشراك الأهداف التسويقية في كل خطوة من دورة حياة العميل. تعمل Act-On على جعل بيانات العملاء قابلة للتنفيذ حتى يتمكن المسوقون من تحقيق أحلام كبيرة وإنشاء برامج أتمتة تسويقية ذكية وفعالة لتنمية أعمالهم وتحقيق قيمة أعلى لمدى الحياة للعملاء - كل ذلك في أسرع وق...
Digioh
digioh.com
حقق زيادة بنسبة 3%+ في التحويلات باستخدام Digioh! استمتع بجمع جهات الاتصال والاختبارات والاستطلاعات والصفحات المقصودة ومراكز التفضيلات بسهولة - جميعها مصممة لالتقاط المزيد من البيانات الصفرية ودمجها وتحويلها... عرض المزيد! قم بتنمية قائمة تسويق البريد الإلكتروني + الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك، و...
Ortto
ortto.com
Ortto هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط عملية التسويق وتحسين النتائج. إنها مليئة بالميزات التي تهدف إلى زيادة جوانب التسويق المختلفة بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمحادثات المباشرة وتسجيل العملاء المحتملين والمزيد. تفتخ...
Outfunnel
outfunnel.com
يقوم Outfunnel بتوحيد بيانات المبيعات والتسويق الخاصة بك ويعطي الأولوية لعملائك المحتملين. يتم تسجيل جميع المشاركات التسويقية (عمليات فتح البريد الإلكتروني، وزيارات الويب، وملء النماذج، وما إلى ذلك) في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكن للمبيعات تحديد أهم العملاء المحتملين والبيع بشكل أك...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم...
Successeve
successeve.com
Successeve عبارة عن منصة ذكاء العملاء المستندة إلى السحابة. توفر سلسلة منتجاتنا نتائج وتحليلات قابلة للتنفيذ في كل مرحلة من رحلة العميل لتسهيل جهود فرق المبيعات والتسويق ونجاح العملاء. هدفنا هو مساعدة الشركات على زيادة نموها من خلال تحويل المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع نطاقهم. يتم تشغيل منتج...
Toplyne
toplyne.io
Toplyne عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تنبؤية مصممة لفرق المبيعات والتسويق. تستخدم المنصة بيانات العملاء لبناء نماذج تنبؤية تساعد الشركات على تحديد آفاق العملاء الجدد، وتوسيع المبيعات، والبيع المتبادل، وتحديد العملاء المعرضين للخطر. تشمل الميزات الرئيسية تسجيل الرصاص بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل MQL في ال...
Pocus
pocus.com
يقوم Pocus بتحويل البيانات إلى إيرادات. اجمع بين جميع إشارات استخدام المنتج والنوايا التي يحتاجها فريقك لتحديد أولويات أفضل الفرص واتخاذ إجراءات سريعة. يساعدك Pocus على بناء خط أنابيب بناءً على إشارات شراء حقيقية، وليس أفضل تخمين لفريقك (سواء كان ذلك يتعلق بطرح شعارات جديدة أو توسيع الشعارات الحالية...
Magileads
magileads.com
تم تصميم الحل الذي نقدمه للشركات التي ترغب في تقليل وقت التنقيب ونفقاتها مع زيادة توليد العملاء المحتملين إلى الحد الأقصى. كمساعد حقيقي لفرق المبيعات والتسويق لديك، نقوم بتحليل وتنفيذ وتحسين التنقيب الخاص بك لجذب عملائك المستقبليين من خلال إجراءات مستمرة ومتعددة القنوات
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نوايا الطرف الأول وتتبع رحلة العميل. في المشهد الحالي لتتبع العملاء، مع توقف Universal Analytics وحظر Google Analytics في العديد من البلدان الأوروبية، يعد Salespanel بمثابة الحل الأمثل للشركات B2B التي ترغب في تتبع بيانات رحلة عميل الطرف الأول وربطها بأنظمة المبيعا...
Sparklane
sparklane-group.com
يفتح Sparklane جيل العملاء المحتملين بفضل الذكاء الاصطناعي. يساعدك Sparklane طوال رحلة التنقيب الخاصة بك من خلال: - تحديد أفضل الحسابات ورسم خرائط لها والتوصية بها للمشاركة بناءً على إشارات الأعمال التي سجلها الذكاء الاصطناعي - توفير معلومات الاتصال المهنية الكاملة حول العملاء المحتملين (الهاتف الخل...
VanillaSoft
vanillasoft.com
تساعد VanillaSoft، منصة مشاركة المبيعات الأكثر نجاحًا في الصناعة، فرق تطوير المبيعات على إشراك أكثر من 15,000,000 جهة اتصال كل شهر. عند استخدامه بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية الحالية، تعمل VanillaSoft على تمكين مندوبي المبيعات من الاستجابة للعملاء المحتملين الجدد ف...
MadKudu
madkudu.com
تعمل تقنية ذكاء أتمتة الإيرادات من MadKudu على التركيز على فرق الإيرادات من خلال التنبؤ بالإجراءات الصحيحة المدرة للإيرادات وتحديد أولوياتها. من خلال أتمتة سير العمل الرئيسي، وتحديد أولويات الإشارات القابلة للتنفيذ، والعمل حيث تتواجد فرقك بالفعل، يمكنك إطلاق العنان لفرق الإيرادات لديك للتركيز بشكل ك...
Koncert
koncert.com
Koncert عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز نجاح المبيعات من خلال توفير مجموعة من الأدوات لعملية المبيعات. تتضمن المنصة Koncert Dialers، وهي مجموعة من أربعة برامج اتصال فريدة للمبيعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفريق: AI Parallel Dialer، وAIFlow Dialer، وAgent-Assisted Dialer، وCl...
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
Entytle
entytle.com
تساعد Entytle مصنعي المعدات الأصلية الصناعيين على زيادة الولاء وتقليل المخلفات والحصول على القيمة الدائمة من قاعدتهم المثبتة. تستخدم SaaS لدينا الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لتسهيل على مستخدمينا تحديد العروض المقدمة للعملاء الحاليين وتحديد أولوياتها وتنظيمها.
Correlated
getcorrelated.com
تحويل بيانات العملاء إلى إيرادات، بشكل أسرع. أقل من 1% من الاشتراكات في المنتجات تتحول إلى عملاء مدفوعي الأجر! قم بزيادة معدل التحويل الخاص بك باستخدام نقاط دورة حياة العميل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ابحث عن المستخدمين والحسابات الأكثر ميلاً واستهدفهم برسائل مخصصة.