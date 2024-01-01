متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج تسجيل الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - أروبا
تستخدم الشركات برمجيات تسجيل الرصاص لتقييم إمكانات كل فرصة عمل. يتيح هذا البرنامج للمؤسسات إنشاء مقاييس ومعايير لتقييم التوقعات. نظرًا لندرة وقت فريق المبيعات ووفرة العملاء المتوقعين، فإن برنامج تسجيل العملاء المحتملين يثبت أنه لا يقدر بثمن في تمكين الفرق من التركيز على الفرص ذات الاحتمالية الأعلى للتحويل إلى مبيعات. من خلال إعطاء الأولوية للعملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية، يمكن لفرق المبيعات تحسين وقتهم، وتحويل الموارد بعيدًا عن العملاء المحتملين الأقل قيمة. وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يمكّن مندوبي المبيعات أيضًا من تحسين رسائلهم عند التعامل مع العملاء الذين من المرجح أن يبرموا الصفقات.
إرسال تطبيق جديد
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho SalesIQ
zoho.com
يقدم Zoho SalesIQ أفضل برامج دعم العملاء عبر الدردشة المباشرة لتتبع مواقع الويب والزوار. تتبع عملائك والتقاطهم والتفاعل معهم. مجانًا لعدد 2 من المستخدمين. حاول الآن!
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Kartra
home.kartra.com
أصبح عملك عبر الإنترنت سهلاً - قم بإنشاء وتسويق وإطلاق عبر الإنترنت دون الاستعانة بفريق من مؤلفي النصوص أو مطوري الويب أو المصممين أو متخصصي تكامل الأنظمة!
Workbooks
workbooks.com
يمكنك تحقيق نجاح الأعمال باستخدام Workbooks CRM - وهو حل CRM ميسور التكلفة وغني بالميزات يمكّن الشركات من اكتساب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Digioh
digioh.com
حقق زيادة بنسبة 3%+ في التحويلات باستخدام Digioh! استمتع بجمع جهات الاتصال والاختبارات والاستطلاعات والصفحات المقصودة ومراكز التفضيلات بسهولة - جميعها مصممة لالتقاط المزيد من البيانات الصفرية ودمجها وتحويلها... عرض المزيد! قم بتنمية قائمة التسويق عبر البريد الإلكتروني + الرسائل النصية القصيرة، واحصل...
EQUP
equp.com
مريحة وبأسعار معقولة وفعالة برنامج CRM متميز يقدم أداءً حقيقيًا! قم بتمكين أعمالك باستخدام EQUP الذي يتجاوز مجرد إدارة علاقات العملاء الذكية من خلال أتمتة عمليات التسويق والمبيعات والفوترة في برنامج الكل في واحد.
Act-On
act-on.com
منصة أتمتة التسويق متخصصة في التسويق بين الشركات (B2B) وB2C (B2C) والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات الفعلية للأعمال في العصر الحديث.
Ortto
ortto.com
افهم عملائك وأطلق إستراتيجية كاملة النطاق تعتمد على البيانات من خلال منصة Ortto المتكاملة لإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والتسويق.
Outfunnel
outfunnel.com
يقوم Outfunnel بتوحيد بيانات المبيعات والتسويق الخاصة بك ويعطي الأولوية لعملائك المحتملين. يتم تسجيل جميع المشاركات التسويقية (عمليات فتح البريد الإلكتروني، وزيارات الويب، وملء النماذج، وما إلى ذلك) في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكن للمبيعات تحديد أهم العملاء المحتملين والبيع بشكل أك...
Successeve
successeve.com
يساعدك Successeve على إدارة عملائك بسهولة طوال دورة حياتك، بدءًا من الاشتراك وحتى التوقف عن العمل.
Toplyne
toplyne.io
منصة تسجيل العملاء المحتملين السلوكية - المبنية على استخدام منتج الطرف الأول، وإدارة علاقات العملاء، والفوترة، وبيانات إثراء الطرف الثالث - التي تعثر على مسار المبيعات في مسار الخدمة الذاتية الخاص بك.
Pocus
pocus.com
يقوم Pocus بتحويل البيانات إلى إيرادات. اجمع بين جميع إشارات استخدام المنتج والنوايا التي يحتاجها فريقك لتحديد أولويات أفضل الفرص واتخاذ إجراءات سريعة. يساعدك Pocus على بناء خط أنابيب بناءً على إشارات شراء حقيقية، وليس أفضل تخمين لفريقك (سواء كان ذلك يتعلق بطرح شعارات جديدة أو توسيع الشعارات الحالية...
Magileads
magileads.com
تم تصميم الحل الذي نقدمه للشركات التي ترغب في تقليل وقت التنقيب ونفقاتها مع زيادة توليد العملاء المحتملين إلى الحد الأقصى. كمساعد حقيقي لفرق المبيعات والتسويق لديك، نقوم بتحليل وتنفيذ وتحسين التنقيب الخاص بك لجذب عملائك المستقبليين من خلال إجراءات مستمرة ومتعددة القنوات
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نوايا الطرف الأول وتتبع رحلة العميل. في المشهد الحالي لتتبع العملاء، مع توقف Universal Analytics وحظر Google Analytics في العديد من البلدان الأوروبية، يعد Salespanel بمثابة الحل الأمثل للشركات B2B التي ترغب في تتبع بيانات رحلة عميل الطرف الأول وربطها بأنظمة المبيعا...
Sparklane
sparklane-group.com
يفتح Sparklane جيل العملاء المحتملين بفضل الذكاء الاصطناعي. يساعدك Sparklane طوال رحلة التنقيب الخاصة بك من خلال: - تحديد أفضل الحسابات ورسم خرائط لها والتوصية بها للمشاركة بناءً على إشارات الأعمال التي سجلها الذكاء الاصطناعي - توفير معلومات الاتصال المهنية الكاملة حول العملاء المحتملين (الهاتف الخل...
VanillaSoft
vanillasoft.com
تساعد VanillaSoft، منصة مشاركة المبيعات الأكثر نجاحًا في الصناعة، فرق تطوير المبيعات على إشراك أكثر من 15,000,000 جهة اتصال كل شهر. عند استخدامه بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية الحالية، تعمل VanillaSoft على تمكين مندوبي المبيعات من الاستجابة للعملاء المحتملين الجدد ف...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم...
MadKudu
madkudu.com
يقوم MadKudu بالتنبؤ بالإجراءات المدرة للدخل وتحديد أولوياتها. قم بتسريع الإيرادات وزيادة عائد الاستثمار باستخدام محرك معلومات أتمتة الإيرادات من MadKudu.
Koncert
koncert.com
تساعدك منصة مشاركة مبيعات الذكاء الاصطناعي متعددة القنوات من Koncert على زيادة إيرادات مبيعات B2B وتحويل العملاء المحتملين. طالب الذكاء الاصطناعي. طالب موازي لمنظمة العفو الدولية. طالب تدفق منظمة العفو الدولية. برنامج الاتصال بمساعدة الوكيل. إيقاع.
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
Entytle
entytle.com
تساعد Entytle مصنعي المعدات الأصلية الصناعيين على زيادة الولاء وتقليل المخلفات والحصول على القيمة الدائمة من قاعدتهم المثبتة. تستخدم SaaS لدينا الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لتسهيل على مستخدمينا تحديد العروض المقدمة للعملاء الحاليين وتحديد أولوياتها وتنظيمها.
Correlated
getcorrelated.com
تحويل بيانات العملاء إلى إيرادات، بشكل أسرع. أقل من 1% من الاشتراكات في المنتجات تتحول إلى عملاء مدفوعي الأجر! قم بزيادة معدل التحويل الخاص بك باستخدام نقاط دورة حياة العميل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ابحث عن المستخدمين والحسابات الأكثر ميلاً واستهدفهم برسائل مخصصة.