برامج استرجاع الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية

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يتم استخدام برنامج استرجاع العملاء المحتملين، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك باسم برنامج التقاط العملاء المحتملين على الهاتف المحمول، من قبل ممثلي المبيعات لجمع تفاصيل الاتصال بالعملاء المحتملين أثناء مشاركتهم في المعارض والأحداث التجارية. تتيح هذه الأدوات لممثلي المبيعات تبسيط عملية تسجيل المعلومات حول العملاء المحتملين عن طريق مسح الشارات ضوئيًا باستخدام هاتف محمول أو جهاز آخر. وهذا يلغي الإزعاج الناتج عن جمع البيانات واستيرادها يدويًا من العديد من بطاقات العمل.
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Whova
whova.com
Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.
Sansan
sansan.com
سانسان هو تطبيق لإدارة جهات الاتصال قائم على السحابة، يتيح تصوير بطاقات العمل وتنظيم بيانات الاتصالات بسهولة للشركات.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والدعوات والدخول عبر الهاتف وتفعيل الأحداث الرقمية.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard هي منصة لإدارة الأحداث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال بين الحضور وتنظيم الفعاليات، سواء حضوريًا أو افتراضيًا.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هو منصة لاستضافة الندوات الافتراضية والأحداث الهجينة، تدعم التفاعل والمشاركة مع أدوات تسويقية متكاملة.
Webex Events
socio.events
تطبيق Webex Events هو منصة لإدارة الفعاليات، تشمل تنظيم فعاليات افتراضية وهجينة وحضورية، مع ميزات التسجيل والبث المباشر.
Hubilo
hubilo.com
هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تنظيم الفعاليات الافتراضية والمختلطة وتوفر أدوات لتسجيل الحضور والترويج وتحليل البيانات.
Expo Pass
expopass.com
تطبيق Expo Pass يسهل إدارة الأحداث، بما في ذلك التسجيل، تتبع الحضور، وطباعة الشارات، للأحداث الشخصية والافتراضية.
snapADDY
snapaddy.com
تطبيق snapADDY DataQuality يحسن جودة بيانات CRM عبر تقديم اقتراحات تلقائية أثناء إدخال البيانات، ويتيح إنشاء وتحديث العناوين والعمليات بشكل مباشر.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يوفر أدوات لتخطيط وتنفيذ الأحداث، بما في ذلك التسجيل والتفاعل وتحليل الأداء.
eventPower
eventpower.com
تطبيق EventPower يوفر حلاً مرناً لتسجيل الأحداث عبر الإنترنت وفي الموقع، مع أدوات لإدارة الشؤون اللوجستية وتحليل بيانات الحضور.
EventHub
eventhub.net
EventHub يربط المشاركين في الفعاليات بالمعلومات التي يحتاجونها للاستفادة القصوى من الحدث بواسطة أدوات مخصصة على الهواتف المحمولة.
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