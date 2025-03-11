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برامج استرجاع الرصاص
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برامج استرجاع الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية

يتم استخدام برنامج استرجاع العملاء المحتملين، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك باسم برنامج التقاط العملاء المحتملين على الهاتف المحمول، من قبل ممثلي المبيعات لجمع تفاصيل الاتصال بالعملاء المحتملين أثناء مشاركتهم في المعارض والأحداث التجارية. تتيح هذه الأدوات لممثلي المبيعات تبسيط عملية تسجيل المعلومات حول العملاء المحتملين عن طريق مسح الشارات ضوئيًا باستخدام هاتف محمول أو جهاز آخر. وهذا يلغي الإزعاج الناتج عن جمع البيانات واستيرادها يدويًا من العديد من بطاقات العمل.

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Whova

Whova

whova.com

Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.

Sansan

Sansan

sansan.com

سانسان هو تطبيق لإدارة جهات الاتصال قائم على السحابة، يتيح تصوير بطاقات العمل وتنظيم بيانات الاتصالات بسهولة للشركات.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والدعوات والدخول عبر الهاتف وتفعيل الأحداث الرقمية.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard هي منصة لإدارة الأحداث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال بين الحضور وتنظيم الفعاليات، سواء حضوريًا أو افتراضيًا.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker هو منصة لاستضافة الندوات الافتراضية والأحداث الهجينة، تدعم التفاعل والمشاركة مع أدوات تسويقية متكاملة.

Webex Events

Webex Events

socio.events

تطبيق Webex Events هو منصة لإدارة الفعاليات، تشمل تنظيم فعاليات افتراضية وهجينة وحضورية، مع ميزات التسجيل والبث المباشر.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تنظيم الفعاليات الافتراضية والمختلطة وتوفر أدوات لتسجيل الحضور والترويج وتحليل البيانات.

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

تطبيق Expo Pass يسهل إدارة الأحداث، بما في ذلك التسجيل، تتبع الحضور، وطباعة الشارات، للأحداث الشخصية والافتراضية.

snapADDY

snapADDY

snapaddy.com

تطبيق snapADDY DataQuality يحسن جودة بيانات CRM عبر تقديم اقتراحات تلقائية أثناء إدخال البيانات، ويتيح إنشاء وتحديث العناوين والعمليات بشكل مباشر.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يوفر أدوات لتخطيط وتنفيذ الأحداث، بما في ذلك التسجيل والتفاعل وتحليل الأداء.

eventPower

eventPower

eventpower.com

تطبيق EventPower يوفر حلاً مرناً لتسجيل الأحداث عبر الإنترنت وفي الموقع، مع أدوات لإدارة الشؤون اللوجستية وتحليل بيانات الحضور.

EventHub

EventHub

eventhub.net

يقوم EventHub بربط الحاضرين في الحدث الخاص بك بالمعلومات التي يحتاجون إليها لتحقيق أقصى استفادة من الحدث الخاص بك. يستفيد EventHub من قوة الأجهزة المحمولة وHTML5 لتقديم الأدوات ذات الصلة المستندة إلى الحضور.

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