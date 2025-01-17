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برامج استرجاع الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - بالاو
يتم استخدام برنامج استرجاع العملاء المحتملين، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك باسم برنامج التقاط العملاء المحتملين على الهاتف المحمول، من قبل ممثلي المبيعات لجمع تفاصيل الاتصال بالعملاء المحتملين أثناء مشاركتهم في المعارض والأحداث التجارية. تتيح هذه الأدوات لممثلي المبيعات تبسيط عملية تسجيل المعلومات حول العملاء المحتملين عن طريق مسح الشارات ضوئيًا باستخدام هاتف محمول أو جهاز آخر. وهذا يلغي الإزعاج الناتج عن جمع البيانات واستيرادها يدويًا من العديد من بطاقات العمل.
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Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة Event Technology Award لمدة 5 سنوات على التوالي. ومن بين عملاء Whova أمريكان إكسبريس، وبنك الولايات المتحدة، وبرايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، وهيلتون، وليغو، وايكيا، ولوريال، وجمعية التسويق الأمريكية، وجامعة هارفارد، وناسا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المنظمات الأخرى من أكثر من 100 دولة. قامت Whova بدعم أكثر من 50000 مؤتمر شخصي وافتراضي/مختلط، بما في ذلك فعاليات الجمعيات، والفعاليات التعليمية، والفعاليات الحكومية، وفعاليات الشركات، والمعارض التجارية، والمعارض، والتجمعات المجتمعية.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هي المنصة الأكثر تخصيصًا في العالم للندوات عبر الإنترنت والأحداث الافتراضية والمختلطة. نحن نجمع بين تقنية الفيديو القوية وقدرات التسويق والخبرة التفاعلية القوية لإنشاء أحداث ذات علامة تجارية فريدة من نوعها. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصة BigMarker الشاملة لإنشاء أحداث افتراضية ومختلطة وندوات عبر الإنترنت غامرة وتفاعلية. توفر BigMarker أيضًا عمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات وخدمات التسمية البيضاء التي تمكن الشركات من دمج تجارب الفيديو التفاعلية القوية في مجموعات التسويق والمبيعات والتعلم الخاصة بها. دعونا نبني حدث أحلامك عبر الإنترنت معًا. تأسست BigMarker في عام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، وتنظم الأحداث لآلاف الشركات والمنظمات حول العالم.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث، وتسريع خط الأنابيب، وإثبات عائد الاستثمار.
Sansan
sansan.com
Sansan هو حل لإدارة جهات الاتصال قائم على السحابة متعدد المنصات للشركات. تتمحور خدمة Sansan حول بطاقات العمل، وهي تمكنك من إنشاء قاعدة بيانات كاملة لجهات الاتصال بسهولة، ويمكن الوصول إليها من أي مكان.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Swapcard
swapcard.com
تأسست Swapcard في عام 2013، وهي عبارة عن منصة متكاملة للفعاليات والتوفيق بين الأفراد تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدير أحداثًا شخصية وافتراضية ومختلطة مؤثرة. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التوفيق بين الشركات، وربط المستخدمين بالأشخاص الأكثر صلة بناءً على ملفاتهم الشخصية واهتماماتهم ورحلات الأحداث المخصصة. من خلال لوحات معلومات العارضين المباشرة لتتبع عائد الاستثمار، وبرامج الأحداث في الوقت الفعلي، وميزات مشاركة الجمهور وخيارات مكالمات الفيديو، توفر Swapcard تجارب مستخدم قيمة لجميع أنواع الأحداث. حصلت Swapcard مؤخرًا على جائزة أفضل منصة مشاركة واتصال للأحداث الافتراضية والهجينة لعام 2020 في حفل توزيع جوائز البرمجيات والتكنولوجيا. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Swapcard.com.
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحدث وحتى مرحلة ما بعد الحدث، كما تعمل على أتمتة العملية بأكملها، مما يوفر تكلفة الإدارة والوقت بنسبة 50% تقريبًا. مهمتنا هي تعزيز المشاركة - أولاً وقبل كل شيء - لتحقيق نتائج أعمال أكبر لك. EventTitans عبارة عن نظام أساسي لإدارة الأحداث الكل في واحد يعمل على تسهيل جميع الوظائف المهمة بدءًا من إصدار التذاكر، وتبسيط عملية التسجيل الذاتي للحاضرين/الراعيين/المتحدثين، واللعب، وتسجيل وصول الضيوف/تسجيل دخولهم، ومشاركة الحضور لالتقاط الصور المهمة في الوقت الفعلي تحليلات الحدث. يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا على استيراد أو تصدير جهات الاتصال وتتبع الطلبات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة وتسجيل الاستطلاعات وغير ذلك الكثير. يضمن التفاعل مع تجربتك العميقة ذات العلامة التجارية، إلى جانب فريق نجاح العملاء الاستباقي والمتفرغ لدينا، أن يكون كل حدث يتم تنفيذه على منصتنا مثاليًا في كل مرة. اسألنا عن تطوير لوحة معلومات الأحداث المخصصة لدينا وتخصيصات الميزات التي يمكن أن تساعد في تبسيط العمليات الخاصة بك، وتعزيز مشاركة الحضور، ورفع مستوى النجاح الشامل لأحداثك. فريقنا على استعداد لمساعدتك في إنشاء حل مخصص يلبي احتياجاتك الخاصة ويزيد من إمكانات الحدث الخاص بك.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality هو أداة تعزيز جودة البيانات لإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك: يساعدك الحل الذكي على إنشاء وتحديث العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات مباشرة في واجهات Salesforce وMicrosoft Dynamics وSAP Sales Cloud. عند إدخال بيانات جهة الاتصال، ستحصل تلقائيًا على اقتراحات للمعلومات التي تم الحصول عليها من شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعمال أو مواقع الشركة أو توقيعات البريد الإلكتروني. يقوم مدقق البريد الإلكتروني المدمج بالبحث عن عنوان البريد الإلكتروني الأكثر توافقًا. وهذا يقلل من العمل اليدوي ويضمن جودة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) على أعلى مستوى! يتوفر snapADDY DataQuality أيضًا كملحق للمتصفح لأنظمة CRM الأخرى. يتم تضمين ماسح ضوئي مجاني لبطاقات العمل. العديد من الوظائف الذكية: • إنشاء وتحديث العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات باستخدام الإكمال التلقائي الذكي والمحدث • لصق بيانات جهة الاتصال من الحافظة الخاصة بك لإكمال القيم المفقودة • التقاط جهات الاتصال باستخدام الذكاء الاصطناعي • التحقق التلقائي المكرر من العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والحسابات • بيانات المخزون التحديث يعتمد على توقيعات البريد الإلكتروني • بحث مؤهل عن بيانات الشركة وجهات الاتصال • إضافة بسيطة لبيانات الاتصال المفقودة • نقل البيانات إلى CRM دون كتابة • ماسح ضوئي مجاني لبطاقات العمل لهاتفك الذكي لماذا snapADDY DataQuality؟ • التكامل السلس مع Salesforce وSAP وMicrosoft Dynamics CRM • ضمان زيادة جودة البيانات • قبول أعلى من جانب المستخدم لإدارة علاقات العملاء الخاصة بك • المزيد من الكفاءة في التسويق والمبيعات • تبسيط سير العمل • توفير وقت العمل • إدارة مركزية للبيانات
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webex Events بين المرونة وسهولة الاستخدام حتى يتمكن المنظمون من استضافة أحداث جذابة تدعم أهدافهم، بغض النظر عن نوع الحدث أو المنظمة. تعرف على المزيد على موقع Social.events
Eventtia
eventtia.com
Eventtia عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تساعد الشركات الكبيرة على إنشاء أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية جذابة بشكل فريد. تعمل ميزات Eventtia القابلة للتخصيص وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) على تمكين الشركات الرائدة عالميًا من إدارة الحضور بكفاءة، وإنشاء حملات جذابة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، وإنشاء بيانات قيمة. حتى يومنا هذا، قامت Eventtia بتمكين أكثر من 7200 عميل مثل Pernod Ricard وDior وToyota ومجموعة Richemont ومجموعة Pierre Fabre لإنشاء وتنظيم أكثر من 30000 حدث حول العالم.
Expo Pass
expopass.com
في Expo، نجعل جميع أنواع الأحداث سهلة من خلال منصة تكنولوجيا الأحداث Expo Pass. تمنح تقنيات التفكير المستقبلي الخاصة بنا للمنظمين الأدوات اللازمة لتخطيط وتتبع واستضافة أي نوع من الأحداث، سواء كانت شخصية أو افتراضية. وقد تم تصميم منتجاتنا البديهية بحيث يتمكن المنظمون من البدء بسرعة. هذا لا يعني أننا بعيدون عن متناولنا على الإطلاق. منذ اليوم الأول، نقوم بإقران كل عميل بمدير نجاح الحدث المخصص. هذه في الحقيقة مجرد طريقتنا للقول: "نحن نعلم أنك حصلت على هذا. ولكننا دائمًا هنا إذا كنت بحاجة إلى أي شيء." نحن ندرك أن الأحداث هي أكثر من مجرد تكنولوجيا. الأحداث تدور حول الأشخاص. وقد ساعدنا الملايين من الأشخاص على التواصل والتحدث والضحك والتفكير... قل مرحبًا في أي وقت. الميزات المتوفرة: تسجيل الأحداث، بطاقة المعرض، الخبرة الافتراضية، تسجيل الدخول، طباعة الشارة، تتبع حضور تطبيق الحدث، استرجاع الرصاص
eventPower
eventpower.com
يوفر EventPower لمنتجي الأحداث حلاً قويًا للتسجيل عبر الإنترنت وفي الموقع. يتم تقديم النظام كخدمة "افعلها بنفسك" أو كحل خدمة كامل مخصص.
EventHub
eventhub.net
يقوم EventHub بربط الحاضرين في الحدث الخاص بك بالمعلومات التي يحتاجون إليها لتحقيق أقصى استفادة من الحدث الخاص بك. يستفيد EventHub من قوة الأجهزة المحمولة وHTML5 لتقديم الأدوات ذات الصلة المستندة إلى الحضور.