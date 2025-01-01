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برامج التعدين الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية

تستفيد المؤسسات من برنامج Lead Mining لاكتشاف آفاق أعمال جديدة ضمن قواعد بيانات العملاء وبيانات سجل المبيعات وحركة المرور على موقع الويب ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر الأخرى. تلعب هذه الأداة دورًا حاسمًا في توسيع خط أنابيب صفقات فريق المبيعات من خلال الكشف عن عملاء محتملين جدد ضمن البيانات الحالية أو تحديد فرص زيادة المبيعات للعملاء الحاليين. أثناء عملية التعدين، يمكن لمحترفي المبيعات والمسوقين أيضًا التحقق من تفاصيل العملاء الحاليين، مثل معلومات الاتصال، وتحسين الجودة الشاملة لبيانات عملائهم من خلال دمج رؤى جديدة حول العملاء الحاليين.

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.

Apify

Apify

apify.com

Apify هو منصة لاستخراج البيانات من الويب وأتمتة العمليات من خلال أدوات بسيطة ومهيكلة، تدعم عدة لغات برمجة وتتيح استخدام الكاشطات الجاهزة.

Warmly

Warmly

warmly.ai

تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal هو منصة بيانات B2B توفر معلومات دقيقة حول جهات الاتصال والشركات للمسوقين وممثلي المبيعات، مع ميزات للبحث والتواصل.

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

تطبيق Swordfish.ai هو محرك بحث للاتصال يساعد الشركات في العثور على معلومات التواصل الدقيقة من مصادر متعددة.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach هي أداة توفر معلومات الاتصال من قاعدة بيانات واسعة، مما يساعد المهنيين في التواصل وتوليد العملاء.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

تطبيق KASPR يسهل العثور على تفاصيل الاتصال عبر LinkedIn ويدعم إدارة العملاء المتوقعين مع تكامل مع أنظمة CRM وأدوات إضافية.

Leadinfo

Leadinfo

leadinfo.com

تطبيق Leadinfo يساعد الشركات على تحويل زوار الموقع المجهولين إلى عملاء محتملين من خلال توفير معلومات تفصيلية عن الشركات. يتيح التواصل الفوري مع الزوار.

Lusha

Lusha

lusha.com

Lusha هي منصة ذكاء مبيعات تقدم بيانات ومعلومات دقيقة لفريق المبيعات والتسويق والتوظيف، مع ميزات تكامل سهلة وقاعدة بيانات شاملة.

Company Guru

Company Guru

company.guru

تطبيق شركة جورو يوفر معلومات شاملة عن بيانات الأعمال لعدد كبير من الشركات، مما يساعد الفرق على زيادة المبيعات وتوفير الوقت في إعداد قوائم العملاء.

Skrapp.io

Skrapp.io

skrapp.io

Skrapp.io هو أداة للبحث عن عناوين البريد الإلكتروني وتحسين البيانات التجارية للمبيعات والتسويق عبر البريد الإلكتروني في بيئة B2B.

Wappalyzer

Wappalyzer

wappalyzer.com

Wappalyzer هي أداة لتحديد التقنيات المستخدمة في مواقع الويب، مما يساعد على تحليل المنافسين وتحسين الاستراتيجيات الرقمية.

ContactOut

ContactOut

contactout.com

ContactOut هو تطبيق للعثور على معلومات الاتصال بدقة تضم بيانات لملايين المحترفين والشركات، مما يساعد في تسريع عمليات التسويق والتوظيف.

SigParser

SigParser

sigparser.com

SigParser هو تطبيق لاستخراج معلومات جهات الاتصال تلقائيًا من توقيعات البريد الإلكتروني والمساعدة في تحديث قواعد البيانات.

Wiza

Wiza

wiza.co

Wiza هي أداة لاستخراج معلومات الاتصال من LinkedIn، تساعد الشركات في توليد القوائم البريدية وتحسين التواصل مع العملاء المحتملين.

BuiltWith

BuiltWith

builtwith.com

BuildWith هي أداة لتحليل مواقع الويب وتحديد التكنولوجيا المستخدمة فيها، مما يساعد في التحليل التنافسي وأبحاث السوق.

Charm.io

Charm.io

info.charm.io

تساعد Charm.io الشركات في تحديد العلامات التجارية المؤهلة للتسويق والمبيعات من خلال بيانات مفصلة و160 فلترًا لتحديد معايير البحث.

Draup

Draup

draup.com

Draup هو منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم قادة الموارد البشرية والمبيعات من خلال توفير بيانات ورؤى حول تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات المبيعات.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront هي منصة ذكية للمبيعات تجمع بين بيانات الزوار ورصد العملاء المحتملين لتسهيل عمليات المبيعات والتسويق وتحسين فعاليتها.

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

Leadiq هي منصة تساعد فرق المبيعات على جمع بيانات العملاء المحتملين، تتبع المحفزات، وتخصيص التواصل بشكل فعال.

Findymail

Findymail

findymail.com

Findymail يساعد في العثور على عناوين البريد الإلكتروني B2B والتحقق منها، مما يسهل أتمتة عمليات تسويق المبيعات وتقليل معدلات الارتداد.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross هي أداة لتوليد الرصاص B2B تساعد الشركات في التعرف على العملاء الذين يزورون مواقعها وتزويدها بتحليلات سلوكية لتحسين استراتيجيات المبيعات.

DiscoverData

DiscoverData

discoverdata.ai

تطبيق DiscoverData يساعدك في زيادة عائداتك من خلال اكتشاف تفاصيل الاتصال للزوار المجهولين لموقعك، بما في ذلك أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في تحديد الشركات المناسبة وتواصلها وتحويلها لعملاء من خلال البيانات العميقة والذكاء الاصطناعي.

LeadPost

LeadPost

leadpost.com

تطبيق LeadPost يتيح لك معرفة من يزور موقعك على الويب، مع تقديم الأسماء ومعلومات الاتصال دون الحاجة لتعبئة نموذج.

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Ocean.io هو منصة ذكاء توفر بيانات عملاء لفرق المبيعات والتسويق B2B، وتقدم عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف للأشخاص المناسبين في الشركات المناسبة.

Versium

Versium

versium.com

تعمل تطبيق Versium على تحسين استهداف التسويق من خلال جمع وتحليل بيانات العملاء من قنوات متعددة، مما يساعد الشركات في فهم جمهورها بشكل أفضل.

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

تعد قائمة انتظار الزوار أداة لتوليد العملاء المحتملين، توفر معلومات عن زوار المواقع لتخصيص تجاربهم وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead هي منصة لتحليل بيانات جهات الاتصال B2B تساعد الشركات في تحسين جهود التسويق والمبيعات من خلال توفير معلومات دقيقة ومتنوعة.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

Cufinder هو تطبيق يساعد الشركات في العثور على معلومات الاتصال التجارية وإدارتها بكفاءة، مما يسهل تحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.

LeadLoft

LeadLoft

leadloft.com

تقدم LeadLoft أدوات لأتمتة المبيعات، تجميع البيانات، وإدارة العلاقات مع العملاء، مما يساعد الفرق على تحسين عمليات المبيعات وزيادة الكفاءة.

AeroLeads

AeroLeads

aeroleads.com

Aeroleads تطبيق ويب لتوليد الآفاق والعثور على البيانات الاتصال، مع إمكانية التصدير والتكامل مع أنظمة CRM لسهولة الإدارة.

Fork

Fork

fork.ai

تساعد تطبيق Fork شركات خدمات السحابة في جذب العملاء من خلال تحليل البيانات وبناء نظام تقييم وتحليل فريد لميزانية الشراء.

SonarList

SonarList

sonarlist.io

تطبيق SonarList يتيح البحث عن البيانات والبريد الإلكتروني للأعمال والتحقق منها بشكل غير محدود بتكلفة منخفضة.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

تستخدم تطبيق LeadGenius الذكاء الاصطناعي والبحث البشري لتسهيل توليد العملاء وتفاعلات المبيعات لشركات B2B.

Cognism

Cognism

cognism.com

Cognism هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة للشركات للتواصل مع العملاء المستهدفين، مع التركيز على الامتثال لبيانات الناتج المحلي الإجمالي وCCPA.

Goava

Goava

goava.com

تطبيق Goava يساعد في زيادة المبيعات من خلال اكتشاف العملاء المحتملين. يوفر معلومات مخصصة حول الشركات والأشخاص الذين يمكن التواصل معهم.

Bookyourdata

Bookyourdata

bookyourdata.com

Bookyourdata هو منصة B2B للبحث عن جهات الاتصال التجارية، تقدم أكثر من 100 مليون جهة اتصال مع دقة قدرها 95%، وتدعم تصدير البيانات والتكامل مع أنظمة CRM.

Infynd

Infynd

infynd.com

InFynd هو حل ذكي لجمع البيانات يساعدك في تحديد والوصول إلى العملاء المحتملين في السوق. يحتوي على قاعدة بيانات تتوافق مع لوائح GDPR.

Skylead

Skylead

skylead.io

Skylead هي أداة أتمتة تواصل متعددة القنوات تعمل على تحسين توليد العملاء من خلال رسائل البريد الإلكتروني الباردة وإدارة اتصالات LinkedIn.

LeadPyramid

LeadPyramid

leadpyramid.com

LeadPyramid هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة للشركات للبحث عن عملاء B2B محتملين، مع معلومات تم التحقق منها لحملات التسويق عبر البريد والهاتف.

INNGUMA

INNGUMA

innguma.com

INNGUMA هو برنامج مرن يتيح لك إنشاء الذكاء في عملك من خلال مراقبة البيئة التنافسية.

Coldlytics

Coldlytics

coldlytics.com

تطبيق Coldlytics يجمع بين الأتمتة والبحث البشري لتقديم قوائم عملاء مخصصة خلال 24 ساعة بناءً على متطلبات المستخدم.

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