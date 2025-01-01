برامج التعدين الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تستفيد المؤسسات من برنامج Lead Mining لاكتشاف آفاق أعمال جديدة ضمن قواعد بيانات العملاء وبيانات سجل المبيعات وحركة المرور على موقع الويب ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر الأخرى. تلعب هذه الأداة دورًا حاسمًا في توسيع خط أنابيب صفقات فريق المبيعات من خلال الكشف عن عملاء محتملين جدد ضمن البيانات الحالية أو تحديد فرص زيادة المبيعات للعملاء الحاليين. أثناء عملية التعدين، يمكن لمحترفي المبيعات والمسوقين أيضًا التحقق من تفاصيل العملاء الحاليين، مثل معلومات الاتصال، وتحسين الجودة الشاملة لبيانات عملائهم من خلال دمج رؤى جديدة حول العملاء الحاليين.
إرسال تطبيق جديد
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Similarweb
similarweb.com
يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.
Apify
apify.com
Apify هو منصة لاستخراج البيانات من الويب وأتمتة العمليات من خلال أدوات بسيطة ومهيكلة، تدعم عدة لغات برمجة وتتيح استخدام الكاشطات الجاهزة.
Warmly
warmly.ai
تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal هو منصة بيانات B2B توفر معلومات دقيقة حول جهات الاتصال والشركات للمسوقين وممثلي المبيعات، مع ميزات للبحث والتواصل.
Swordfish.ai
swordfish.ai
تطبيق Swordfish.ai هو محرك بحث للاتصال يساعد الشركات في العثور على معلومات التواصل الدقيقة من مصادر متعددة.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach هي أداة توفر معلومات الاتصال من قاعدة بيانات واسعة، مما يساعد المهنيين في التواصل وتوليد العملاء.
Kaspr
kaspr.io
تطبيق KASPR يسهل العثور على تفاصيل الاتصال عبر LinkedIn ويدعم إدارة العملاء المتوقعين مع تكامل مع أنظمة CRM وأدوات إضافية.
Lusha
lusha.com
Lusha هي منصة ذكاء مبيعات تقدم بيانات ومعلومات دقيقة لفريق المبيعات والتسويق والتوظيف، مع ميزات تكامل سهلة وقاعدة بيانات شاملة.
Leadinfo
leadinfo.com
تطبيق Leadinfo يساعد الشركات على تحويل زوار الموقع المجهولين إلى عملاء محتملين من خلال توفير معلومات تفصيلية عن الشركات. يتيح التواصل الفوري مع الزوار.
Company Guru
company.guru
تطبيق شركة جورو يوفر معلومات شاملة عن بيانات الأعمال لعدد كبير من الشركات، مما يساعد الفرق على زيادة المبيعات وتوفير الوقت في إعداد قوائم العملاء.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io هو أداة للبحث عن عناوين البريد الإلكتروني وتحسين البيانات التجارية للمبيعات والتسويق عبر البريد الإلكتروني في بيئة B2B.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer هي أداة لتحديد التقنيات المستخدمة في مواقع الويب، مما يساعد على تحليل المنافسين وتحسين الاستراتيجيات الرقمية.
ContactOut
contactout.com
ContactOut هو تطبيق للعثور على معلومات الاتصال بدقة تضم بيانات لملايين المحترفين والشركات، مما يساعد في تسريع عمليات التسويق والتوظيف.
SigParser
sigparser.com
SigParser هو تطبيق لاستخراج معلومات جهات الاتصال تلقائيًا من توقيعات البريد الإلكتروني والمساعدة في تحديث قواعد البيانات.
Wiza
wiza.co
Wiza هي أداة لاستخراج معلومات الاتصال من LinkedIn، تساعد الشركات في توليد القوائم البريدية وتحسين التواصل مع العملاء المحتملين.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith هي أداة لتحليل مواقع الويب وتحديد التكنولوجيا المستخدمة فيها، مما يساعد في التحليل التنافسي وأبحاث السوق.
Charm.io
info.charm.io
تساعد Charm.io الشركات في تحديد العلامات التجارية المؤهلة للتسويق والمبيعات من خلال بيانات مفصلة و160 فلترًا لتحديد معايير البحث.
Draup
draup.com
Draup هو منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم قادة الموارد البشرية والمبيعات من خلال توفير بيانات ورؤى حول تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات المبيعات.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront هي منصة ذكية للمبيعات تجمع بين بيانات الزوار ورصد العملاء المحتملين لتسهيل عمليات المبيعات والتسويق وتحسين فعاليتها.
LeadIQ
leadiq.com
Leadiq هي منصة تساعد فرق المبيعات على جمع بيانات العملاء المحتملين، تتبع المحفزات، وتخصيص التواصل بشكل فعال.
Findymail
findymail.com
Findymail يساعد في العثور على عناوين البريد الإلكتروني B2B والتحقق منها، مما يسهل أتمتة عمليات تسويق المبيعات وتقليل معدلات الارتداد.
Albacross
albacross.com
Albacross هي أداة لتوليد الرصاص B2B تساعد الشركات في التعرف على العملاء الذين يزورون مواقعها وتزويدها بتحليلات سلوكية لتحسين استراتيجيات المبيعات.
DiscoverData
discoverdata.ai
تطبيق DiscoverData يساعدك في زيادة عائداتك من خلال اكتشاف تفاصيل الاتصال للزوار المجهولين لموقعك، بما في ذلك أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في تحديد الشركات المناسبة وتواصلها وتحويلها لعملاء من خلال البيانات العميقة والذكاء الاصطناعي.
LeadPost
leadpost.com
تطبيق LeadPost يتيح لك معرفة من يزور موقعك على الويب، مع تقديم الأسماء ومعلومات الاتصال دون الحاجة لتعبئة نموذج.
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io هو منصة ذكاء توفر بيانات عملاء لفرق المبيعات والتسويق B2B، وتقدم عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف للأشخاص المناسبين في الشركات المناسبة.
Versium
versium.com
تعمل تطبيق Versium على تحسين استهداف التسويق من خلال جمع وتحليل بيانات العملاء من قنوات متعددة، مما يساعد الشركات في فهم جمهورها بشكل أفضل.
Visitor Queue
visitorqueue.com
تعد قائمة انتظار الزوار أداة لتوليد العملاء المحتملين، توفر معلومات عن زوار المواقع لتخصيص تجاربهم وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
UpLead
uplead.com
UpLead هي منصة لتحليل بيانات جهات الاتصال B2B تساعد الشركات في تحسين جهود التسويق والمبيعات من خلال توفير معلومات دقيقة ومتنوعة.
CUFinder
companyurlfinder.com
Cufinder هو تطبيق يساعد الشركات في العثور على معلومات الاتصال التجارية وإدارتها بكفاءة، مما يسهل تحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
LeadLoft
leadloft.com
تقدم LeadLoft أدوات لأتمتة المبيعات، تجميع البيانات، وإدارة العلاقات مع العملاء، مما يساعد الفرق على تحسين عمليات المبيعات وزيادة الكفاءة.
AeroLeads
aeroleads.com
Aeroleads تطبيق ويب لتوليد الآفاق والعثور على البيانات الاتصال، مع إمكانية التصدير والتكامل مع أنظمة CRM لسهولة الإدارة.
Fork
fork.ai
تساعد تطبيق Fork شركات خدمات السحابة في جذب العملاء من خلال تحليل البيانات وبناء نظام تقييم وتحليل فريد لميزانية الشراء.
SonarList
sonarlist.io
تطبيق SonarList يتيح البحث عن البيانات والبريد الإلكتروني للأعمال والتحقق منها بشكل غير محدود بتكلفة منخفضة.
LeadGenius
leadgenius.com
تستخدم تطبيق LeadGenius الذكاء الاصطناعي والبحث البشري لتسهيل توليد العملاء وتفاعلات المبيعات لشركات B2B.
Cognism
cognism.com
Cognism هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة للشركات للتواصل مع العملاء المستهدفين، مع التركيز على الامتثال لبيانات الناتج المحلي الإجمالي وCCPA.
Goava
goava.com
تطبيق Goava يساعد في زيادة المبيعات من خلال اكتشاف العملاء المحتملين. يوفر معلومات مخصصة حول الشركات والأشخاص الذين يمكن التواصل معهم.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata هو منصة B2B للبحث عن جهات الاتصال التجارية، تقدم أكثر من 100 مليون جهة اتصال مع دقة قدرها 95%، وتدعم تصدير البيانات والتكامل مع أنظمة CRM.
Infynd
infynd.com
InFynd هو حل ذكي لجمع البيانات يساعدك في تحديد والوصول إلى العملاء المحتملين في السوق. يحتوي على قاعدة بيانات تتوافق مع لوائح GDPR.
Skylead
skylead.io
Skylead هي أداة أتمتة تواصل متعددة القنوات تعمل على تحسين توليد العملاء من خلال رسائل البريد الإلكتروني الباردة وإدارة اتصالات LinkedIn.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LeadPyramid هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة للشركات للبحث عن عملاء B2B محتملين، مع معلومات تم التحقق منها لحملات التسويق عبر البريد والهاتف.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA هو برنامج مرن يتيح لك إنشاء الذكاء في عملك من خلال مراقبة البيئة التنافسية.
Coldlytics
coldlytics.com
تطبيق Coldlytics يجمع بين الأتمتة والبحث البشري لتقديم قوائم عملاء مخصصة خلال 24 ساعة بناءً على متطلبات المستخدم.
© 2025 WebCatalog, Inc.