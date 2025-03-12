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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج التعدين الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية

تستفيد المؤسسات من برنامج Lead Mining لاكتشاف آفاق أعمال جديدة ضمن قواعد بيانات العملاء وبيانات سجل المبيعات وحركة المرور على موقع الويب ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر الأخرى. تلعب هذه الأداة دورًا حاسمًا في توسيع خط أنابيب صفقات فريق المبيعات من خلال الكشف عن عملاء محتملين جدد ضمن البيانات الحالية أو تحديد فرص زيادة المبيعات للعملاء الحاليين. أثناء عملية التعدين، يمكن لمحترفي المبيعات والمسوقين أيضًا التحقق من تفاصيل العملاء الحاليين، مثل معلومات الاتصال، وتحسين الجودة الشاملة لبيانات عملائهم من خلال دمج رؤى جديدة حول العملاء الحاليين.