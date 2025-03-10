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تستفيد المؤسسات من برنامج Lead Mining لاكتشاف آفاق أعمال جديدة ضمن قواعد بيانات العملاء وبيانات سجل المبيعات وحركة المرور على موقع الويب ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر الأخرى. تلعب هذه الأداة دورًا حاسمًا في توسيع خط أنابيب صفقات فريق المبيعات من خلال الكشف عن عملاء محتملين جدد ضمن البيانات الحالية أو تحديد فرص زيادة المبيعات للعملاء الحاليين. أثناء عملية التعدين، يمكن لمحترفي المبيعات والمسوقين أيضًا التحقق من تفاصيل العملاء الحاليين، مثل معلومات الاتصال، وتحسين الجودة الشاملة لبيانات عملائهم من خلال دمج رؤى جديدة حول العملاء الحاليين.
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Swordfish.ai
swordfish.ai
تطبيق Swordfish.ai هو محرك بحث للاتصال يساعد الشركات في العثور على معلومات التواصل الدقيقة من مصادر متعددة.
CUFinder
companyurlfinder.com
Cufinder هو تطبيق يساعد الشركات في العثور على معلومات الاتصال التجارية وإدارتها بكفاءة، مما يسهل تحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
Skylead
skylead.io
استخدم التواصل متعدد القنوات، والإجراءات إذا/غير ذلك وقم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لزيادة نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين. Skylead هي أداة أتمتة LinkedIn الذكية وبرنامج البريد الإلكتروني البارد.
LeadLoft
leadloft.com
تقدم LeadLoft أدوات لأتمتة المبيعات، تجميع البيانات، وإدارة العلاقات مع العملاء، مما يساعد الفرق على تحسين عمليات المبيعات وزيادة الكفاءة.
Lusha
lusha.com
Lusha هي منصة ذكاء مبيعات تقدم بيانات ومعلومات دقيقة لفريق المبيعات والتسويق والتوظيف، مع ميزات تكامل سهلة وقاعدة بيانات شاملة.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer هي أداة لتحديد التقنيات المستخدمة في مواقع الويب، مما يساعد على تحليل المنافسين وتحسين الاستراتيجيات الرقمية.
LeadGenius
leadgenius.com
تستخدم تطبيق LeadGenius الذكاء الاصطناعي والبحث البشري لتسهيل توليد العملاء وتفاعلات المبيعات لشركات B2B.
ContactOut
contactout.com
ContactOut هو تطبيق للعثور على معلومات الاتصال بدقة تضم بيانات لملايين المحترفين والشركات، مما يساعد في تسريع عمليات التسويق والتوظيف.
AeroLeads
aeroleads.com
Aeroleads تطبيق ويب لتوليد الآفاق والعثور على البيانات الاتصال، مع إمكانية التصدير والتكامل مع أنظمة CRM لسهولة الإدارة.
DiscoverData
discoverdata.ai
مضاعفة خط إيراداتك خلال 30 يومًا. يكتشف الذكاء الاصطناعي تفاصيل الاتصال لجميع زوار الموقع المجهولين، ويحصل على البيانات (أرقام الهاتف المحمول، ورسائل البريد الإلكتروني) مجانًا!
Infynd
infynd.com
InFynd هو حل متكامل لذكاء البيانات. تساعدك أداة التنقيب البسيطة وسهلة الاستخدام لدينا في تحديد العملاء المحتملين المناسبين والوصول إليهم في السوق المتخصصة لديك. لدينا أكبر عدد من جهات الاتصال B2B المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في المملكة المتحدة، مع إمكانية التسليم بنسبة 95%. يمكنك التنقيب عن المزيد من الصفقات والاتصال بها وإتمامها باستخدام قاعدة بيانات InFynd الدقيقة للتعاملات بين الشركات (B2B)، والتي تتضمن أكثر من 15 مليون من حقوق السحب الخاصة المتوافقة مع المملكة المتحدة. تدعم بياناتنا فرق التسويق والمبيعات في توسيع نطاق مبادرات التسويق الخارجي بكفاءة وفعالية. تأسست InFynd في عام 2020، وهي أداة بيانات قادمة وواعدة ويثق بها أكثر من 100 عميل من الشركات الناشئة إلى المؤسسات.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata هي أول منصة في العالم للتنقيب عن الأعمال B2B بنظام الدفع الفوري مع أكثر من 100 مليون جهة اتصال مباشرة B2B مع ضمان دقة بنسبة 95% وتقدم خدمات لأكثر من 20000 عميل منذ عام 2015. منصتنا المبتكرة والقوية تخدم جهات الاتصال التجارية قوائم لعملائها من أكثر من 200 دولة مع أكثر من 50 معيار بحث، وتقنيات الويب، وABM، وفئتين خاصتين أخريين لمتخصصي الرعاية الصحية حسب التخصصات ووكلاء العقارات بالإضافة إلى جهات الاتصال التجارية.
Ocean.io
ocean.io
نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة للإيرادات. توفر Ocean.io لفرق المبيعات والتسويق B2B رسائل بريد إلكتروني وأرقام هواتف للأشخاص المناسبين في الشركات المناسبة.
LeadPost
leadpost.com
اكتشف بالضبط من يزور موقعك على الويب. تعرف على من يزور موقع الويب الخاص بك – حتى لو لم يملأوا النموذج! باستخدام سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية، يمكن أن يوفر لك LeadPost أسماء ومعلومات اتصال والمزيد.
Coldlytics
coldlytics.com
هل سئمت من قواعد بيانات B2B التي لا معنى لها؟ تجمع Coldlytics بسلاسة بين الأتمتة المتطورة والباحث البشري لتزويدك بأحدث العملاء المتوقعين. أرسل متطلبات الاستهداف الخاصة بك عبر منصة الخدمة الذاتية الخاصة بنا وسيقوم فريقنا ببناء قائمة عملاء محتملين مخصصة بالكامل خلال 24 ساعة فقط. لا تقبل بالبيانات التي استخدمها الجميع بالفعل! كيف نفعل ذلك؟ عند إرسال طلبك، سيقوم أحد أعضاء فريقنا بتشغيل أدوات استخراج الويب الخاصة بنا لتحديد عملائك المثاليين. نحن نستخدم عددًا كبيرًا من مصادر البيانات عبر الإنترنت، بما في ذلك خرائط Google، وLinkedIn، وClutch، وD&B، والمزيد - ثم نتحقق من الإيرادات، وعدد الموظفين، وتواريخ التأسيس، وحتى إجراء عمليات فحص الكلمات الرئيسية على موقع الويب الخاص بكل شركة. كل هذا يمكننا من تحقيق الدقة الدقيقة. نقوم بعد ذلك بتمرير قائمتك إلى فريق البحث المخصص لدينا والذي يبحث يدويًا عن تفاصيل الاتصال لكل صانع قرار تحتاج إلى الوصول إليه. لا توجد حقًا بيانات أفضل هناك!
Findymail
findymail.com
Findymail يساعد في العثور على عناوين البريد الإلكتروني B2B والتحقق منها، مما يسهل أتمتة عمليات تسويق المبيعات وتقليل معدلات الارتداد.
Charm.io
info.charm.io
يساعد Charm.io SaaS والوكالات وشركات خدمات التجارة الإلكترونية على اكتشاف وتحديد العلامات التجارية المؤهلة لـ DTC للتنقيب عن جهود التسويق والمبيعات الخاصة بهم. توفر منصة Charm بيانات شاملة عن هذه الشركات وتتضمن أكثر من 160 مرشحًا تمكن المستخدمين من تحديد معايير بحث فريدة تناسب جمهورهم المستهدف. تعتبر عوامل التصفية هذه مفيدة بشكل خاص للوكالات التي تستخدمها لإنشاء قوائم مستهدفة بناءً على احتياجاتها المحددة. توفر نتائج البحث معلومات عن الشركة ومعلومات الاتصال المباشرة لصناع القرار والموظفين داخل كل عمل. تسهل هذه العملية السلسة العثور على الشركات التي تناسب معايير معينة والاتصال بأصحاب المصلحة الرئيسيين دون الحاجة إلى استكمال البحث بمصادر أو أدوات خارجية أخرى.
SonarList
sonarlist.io
ابحث في العالم عن البيانات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، وتحقق منها بلا حدود وبسعر مناسب من حيث التكلفة.
Company Guru
company.guru
تطبيق شركة جورو يوفر معلومات شاملة عن بيانات الأعمال لعدد كبير من الشركات، مما يساعد الفرق على زيادة المبيعات وتوفير الوقت في إعداد قوائم العملاء.
Fork
fork.ai
Fork هي شركة تساعد شركات الخدمات السحابية على اكتساب العملاء بذكاء. منصة الشركة تتكون من سلسلة من المنتجات، وتركز كائنات الخدمة الرئيسية على مؤسسات الخدمات السحابية طبقة IaaS، PaaS وSaaS. من خلال تكنولوجيا تحليل البيانات المتقدمة والمعلومات العامة على الشبكة بأكملها، نقوم بإعادة بناء أساس معلومات الأعمال للمؤسسة، وبناء نظام تقييم كمي فريد لميزانية مشتريات المؤسسة، وبناء تحليل عملاء المؤسسة الفعال ونظام المطابقة بناءً على ذلك.
Goava
goava.com
Goava's عبارة عن منصة تعمل على زيادة مبيعاتك من خلال اكتشاف العملاء المحتملين الأكثر قيمة لديك. نحن نساعد مندوبي مبيعات B2B في الحصول على رؤى مخصصة حول الآفاق المستقبلية. تخبرك منصة Goavas بالشركة التي يجب عليك الاتصال بها، ومع من يجب أن تتحدث وما الذي يجب أن تتحدث عنه. تتيح لك الواجهة البسيطة الحصول على توقيت لا يهزم وتتبع العملاء المتوقعين والعملاء بشكل غير عادل.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA هو برنامج معياري يسمح بإنشاء معلومات ذكية في عملك من خلال مراقبة البيئة التنافسية.
LeadPyramid
leadpyramid.com
تعتبر شركة LEADPYRAMID رائدة في مجال خدمات قواعد البيانات لسنوات عديدة حتى الآن. لقد كان حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن عملاء مستهدفين لبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، إن Leadpyramid هو حل شامل لجميع متطلبات قاعدة البيانات. إنها أداة استخباراتية للمبيعات تساعد المؤسسة على التنقيب عن أعمالها بشكل أكبر من خلال عملاء محتملين تم التحقق منهم. إنه حل مثالي للشركات في تحديد عملاء B2B المناسبين لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق عبر الهاتف. تتمتع شركة Leadpyramid بالقدرة على توفير البيانات لتكنولوجيا المعلومات (IT) أو الرعاية الصحية أو الموارد البشرية أو التسويق أو أي قائمة لصانعي القرار من أي صناعة. وقد ساعد هذا الحل العديد من المؤسسات في شراء وإنشاء الحل المخصص المناسب لنهج التسويق الذي يركز على حساباتهم. قامت شركة LeadPyramid ببناء قاعدة بيانات يتم التحقق منها في الوقت الفعلي وتمكنك من الحصول على أفضل دقة في تسليم قاعدة البيانات.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal هو منصة بيانات B2B توفر معلومات دقيقة حول جهات الاتصال والشركات للمسوقين وممثلي المبيعات، مع ميزات للبحث والتواصل.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
Cognism
cognism.com
Cognism هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة للشركات للتواصل مع العملاء المستهدفين، مع التركيز على الامتثال لبيانات الناتج المحلي الإجمالي وCCPA.
SigParser
sigparser.com
SigParser هو تطبيق لاستخراج معلومات جهات الاتصال تلقائيًا من توقيعات البريد الإلكتروني والمساعدة في تحديث قواعد البيانات.
Similarweb
similarweb.com
يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.
UpLead
uplead.com
UpLead هي منصة لتحليل بيانات جهات الاتصال B2B تساعد الشركات في تحسين جهود التسويق والمبيعات من خلال توفير معلومات دقيقة ومتنوعة.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith هي أداة لتحليل مواقع الويب وتحديد التكنولوجيا المستخدمة فيها، مما يساعد في التحليل التنافسي وأبحاث السوق.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io هو أداة للبحث عن عناوين البريد الإلكتروني وتحسين البيانات التجارية للمبيعات والتسويق عبر البريد الإلكتروني في بيئة B2B.
Kaspr
kaspr.io
تطبيق KASPR يسهل العثور على تفاصيل الاتصال عبر LinkedIn ويدعم إدارة العملاء المتوقعين مع تكامل مع أنظمة CRM وأدوات إضافية.
LeadIQ
leadiq.com
Leadiq هي منصة تساعد فرق المبيعات على جمع بيانات العملاء المحتملين، تتبع المحفزات، وتخصيص التواصل بشكل فعال.
Wiza
wiza.co
Wiza هي أداة لاستخراج معلومات الاتصال من LinkedIn، تساعد الشركات في توليد القوائم البريدية وتحسين التواصل مع العملاء المحتملين.
Apify
apify.com
Apify هو منصة لاستخراج البيانات من الويب وأتمتة العمليات من خلال أدوات بسيطة ومهيكلة، تدعم عدة لغات برمجة وتتيح استخدام الكاشطات الجاهزة.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach هي أداة توفر معلومات الاتصال من قاعدة بيانات واسعة، مما يساعد المهنيين في التواصل وتوليد العملاء.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront هي منصة ذكية للمبيعات تجمع بين بيانات الزوار ورصد العملاء المحتملين لتسهيل عمليات المبيعات والتسويق وتحسين فعاليتها.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
Albacross
albacross.com
Albacross هي أداة لتوليد الرصاص B2B تساعد الشركات في التعرف على العملاء الذين يزورون مواقعها وتزويدها بتحليلات سلوكية لتحسين استراتيجيات المبيعات.
Draup
draup.com
Draup هو منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم قادة الموارد البشرية والمبيعات من خلال توفير بيانات ورؤى حول تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات المبيعات.
Warmly
warmly.ai
تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.
Visitor Queue
visitorqueue.com
تعد قائمة انتظار الزوار أداة لتوليد العملاء المحتملين، توفر معلومات عن زوار المواقع لتخصيص تجاربهم وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استهداف اعتماد التكنولوجيا ومئات من سمات الأعمال. تتنبأ منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا بمن يحتاج إلى منتجاتك التكنولوجية ومتى يكون جاهزًا للشراء. علاوة على ذلك - يمنح Enlyft فرقك إمكانية الوصول إلى رؤى الأعمال المهمة حول كل حساب في ثوانٍ - من أجل التواصل الواثق والمستهدف والفعال. نقوم بذلك من خلال الجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي المُحسّنة للمبيعات والتسويق وآليات جمع البيانات الخاصة لإنشاء قاعدة بيانات أغنى وأكثر موثوقية وحداثة لبيانات العملاء المحتملين في السوق. يعد Enlyft جزءًا سلسًا من سير عملك من خلال موقع الويب سهل الاستخدام والمكونات الإضافية وتنزيلات البيانات وجهات اتصال LinkedIn وتكاملات CRM وغير ذلك الكثير. من Fortune 100 إلى الشركات الناشئة - تعتمد فرق المبيعات والتسويق الأكثر إنتاجية في العالم على توليد الطلب القائم على الذكاء الاصطناعي من Enlyft لتشغيل خطوط التنقيب وتحديد أولوياتها وكسب المزيد من الأعمال - مقابل جزء صغير من ميزانيتها.
Leadinfo
leadinfo.com
تطبيق Leadinfo يساعد الشركات على تحويل زوار الموقع المجهولين إلى عملاء محتملين من خلال توفير معلومات تفصيلية عن الشركات. يتيح التواصل الفوري مع الزوار.
Versium
versium.com
تعمل تطبيق Versium على تحسين استهداف التسويق من خلال جمع وتحليل بيانات العملاء من قنوات متعددة، مما يساعد الشركات في فهم جمهورها بشكل أفضل.
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