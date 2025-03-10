Enlyft

enlyft.com

تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استهداف اعتماد التكنولوجيا ومئات من سمات الأعمال. تتنبأ منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا بمن يحتاج إلى منتجاتك التكنولوجية ومتى يكون جاهزًا للشراء. علاوة على ذلك - يمنح Enlyft فرقك إمكانية الوصول إلى رؤى الأعمال المهمة حول كل حساب في ثوانٍ - من أجل التواصل الواثق والمستهدف والفعال. نقوم بذلك من خلال الجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي المُحسّنة للمبيعات والتسويق وآليات جمع البيانات الخاصة لإنشاء قاعدة بيانات أغنى وأكثر موثوقية وحداثة لبيانات العملاء المحتملين في السوق. يعد Enlyft جزءًا سلسًا من سير عملك من خلال موقع الويب سهل الاستخدام والمكونات الإضافية وتنزيلات البيانات وجهات اتصال LinkedIn وتكاملات CRM وغير ذلك الكثير. من Fortune 100 إلى الشركات الناشئة - تعتمد فرق المبيعات والتسويق الأكثر إنتاجية في العالم على توليد الطلب القائم على الذكاء الاصطناعي من Enlyft لتشغيل خطوط التنقيب وتحديد أولوياتها وكسب المزيد من الأعمال - مقابل جزء صغير من ميزانيتها.