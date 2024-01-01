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برامج التعدين الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - سويسرا

تستفيد المؤسسات من برنامج Lead Mining لاكتشاف آفاق أعمال جديدة ضمن قواعد بيانات العملاء وبيانات سجل المبيعات وحركة المرور على موقع الويب ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر الأخرى. تلعب هذه الأداة دورًا حاسمًا في توسيع خط أنابيب صفقات فريق المبيعات من خلال الكشف عن عملاء محتملين جدد ضمن البيانات الحالية أو تحديد فرص زيادة المبيعات للعملاء الحاليين. أثناء عملية التعدين، يمكن لمحترفي المبيعات والمسوقين أيضًا التحقق من تفاصيل العملاء الحاليين، مثل معلومات الاتصال، وتحسين الجودة الشاملة لبيانات عملائهم من خلال دمج رؤى جديدة حول العملاء الحاليين.

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.

Apify

Apify

apify.com

اجعل الويب يعمل من أجلك. يمكن لـ Apify أتمتة أي شيء يمكنك القيام به يدويًا في متصفح الويب، وتشغيله على نطاق واسع. نحن متجرك الشامل لتجميع الويب واستخراج البيانات وRPA على الويب.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.

Warmly

Warmly

warmly.ai

يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة العروض الدافئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خط أنابيبك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، نساعدك ع...

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدا...

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

اعمل أقل، أنجز أكثر، مبيعات أعلى. يمكنك العثور على المزيد من جهات الاتصال B2B، وإثراء السجلات والتحقق منها، والتفاعل مع سير العمل التلقائي، وإغلاق المزيد من الصفقات، كل ذلك في منصة RoundDeal. عزز نمو أعمالك في جميع أنحاء العالم.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

اقض وقتًا أقل في التنقيب وحقق حصتك. Kaspr عبارة عن ملحق LinkedIn Chrome ولوحة تحكم تتيح لك الوصول إلى بيانات الاتصال B2B في ثوانٍ.

Skrapp.io

Skrapp.io

skrapp.io

Skrapp.io هو مكتشف البريد الإلكتروني لمبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. يقوم برنامجنا بتحويل البيانات العامة إلى أداة بريد إلكتروني متقدمة للتنقيب لمساعدة المحترفين في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتوعية.

BuiltWith

BuiltWith

builtwith.com

أداة تعريف معلومات تكنولوجيا الويب. تعرف على ما تم إنشاء موقع الويب به.

Company Guru

Company Guru

company.guru

تسمح بوابة Company Guru بإلقاء نظرة ثاقبة على قاعدة واسعة من بيانات الأعمال من عدد كبير من الشركات. قم بإلقاء نظرة فاحصة على السوق ووفر الموارد باستخدام معلوماتنا الشاملة. ساعد فريقك على زيادة المبيعات وتقليل الوقت المستخدم لتشكيل قوائم أهداف صالحة من خلال استخدام بوابتنا مجانًا.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع ...

LeadLoft

LeadLoft

leadloft.com

تزود LeadLoft فريقك بكل ما تحتاجه. سواء أكان الأمر يتعلق بالرؤساء التنفيذيين أو المديرين أو المستثمرين، ستكشف LeadLoft عن معلومات الاتصال وتجعلك على اتصال حتى تتمكن من إتمام الصفقة. هل تحتاج إلى معلومات الاتصال بشخص ما؟ وصلنا لك. هل تحتاج إلى إشراكهم؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى تتبعها وتحويلها؟ تم و تم ...

Wiza

Wiza

wiza.co

إنشاء قوائم العملاء المحتملين من LinkedIn. قم بتصدير العملاء المحتملين من LinkedIn بمعلومات اتصال دقيقة وتواصل مباشرة مع جمهورك.

Cognism

Cognism

cognism.com

تواصل مع شريكك المثالي. ابدأ محادثات هادفة مع الحسابات وجهات الاتصال المستهدفة باستخدام معلومات المبيعات الأكثر تميزًا في السوق.

SigParser

SigParser

sigparser.com

تحويل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى جهات الاتصال. يمكنك العثور تلقائيًا على كل تفاصيل الاتصال من رسائل البريد الإلكتروني وتوقيعات البريد الإلكتروني والتقويمات. يمكنك المزامنة بسهولة مع تطبيقات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتطبيقات التسويق حتى تكون جهات اتصالك محدثة.

DiscoverData

DiscoverData

discoverdata.ai

مضاعفة خط إيراداتك خلال 30 يومًا. يكتشف الذكاء الاصطناعي تفاصيل الاتصال لجميع زوار الموقع المجهولين، ويحصل على البيانات (أرقام الهاتف المحمول، ورسائل البريد الإلكتروني) مجانًا!

ContactOut

ContactOut

contactout.com

هل سئمت من دفع مبالغ زائدة مقابل بيانات اتصال B2B دقيقة وتتمنى لو كان هناك حل أكثر فعالية من حيث التكلفة؟ تقديم ContactOut - قاعدة بيانات جهات الاتصال الأكثر دقة في العالم. ابحث عن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لـ 300 مليون محترف، بما في ذلك بيانات B2B لـ 30 مليون شركة. تحظى منصتنا بثقة 1....

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة في الإيرادات.

Versium

Versium

versium.com

Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد وفهم والوصول إلى آفاقهم المثالية بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية متعددة وقنوات تسويقية. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بما يصل إلى 5X. تش...

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استه...

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

LeadIQ عبارة عن منصة لأدوات التنقيب عن مبيعات B2B. ابحث عن بيانات العملاء المحتملين، وتتبع إشارات الشراء، وقم بتخصيص التواصل البارد للتنقيب الخارجي.

LeadPost

LeadPost

leadpost.com

اكتشف بالضبط من يزور موقعك على الويب. تعرف على من يزور موقع الويب الخاص بك – حتى لو لم يملأوا النموذج! باستخدام سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية، يمكن أن يوفر لك LeadPost الأسماء ومعلومات الاتصال والمزيد.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدا...

Lusha

Lusha

lusha.com

Lusha عبارة عن منصة استخباراتية للسوق، مصممة لفرق المبيعات والتسويق والتوظيف. تساعد البيانات والرؤى الجديدة والديناميكية والعالية الجودة التي تقدمها Lusha في التغلب على الضوضاء والوصول إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. توفر Lusha إعدادًا سهلاً بدون متاعب عمليات الإعداد الطويلة. من خلال عمليات ...

Draup

Draup

draup.com

منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقادة المواهب وبرامج التنقيب عن المبيعات بين الشركات. Draup هي منصة الذكاء الاصطناعي المفضلة لقادة المبيعات والمواهب.

Albacross

Albacross

albacross.com

بيانات نوايا الطرف الأول لفهم جمهورك، والكشف عن العملاء المحتملين غير المرئيين، وإثراء كل سجل لزيادة كفاءة التسويق والمبيعات.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront (المعروفة سابقًا باسم Leadleader) هي منصة تسويقية توفر لفرق المبيعات والتسويق البيانات والتطبيقات والرؤى التي يحتاجونها للعثور على عملاء محتملين وإبرام الصفقات.

Goava

Goava

goava.com

Goava's عبارة عن منصة تعمل على زيادة مبيعاتك من خلال اكتشاف العملاء المحتملين الأكثر قيمة لديك. نحن نساعد مندوبي مبيعات B2B في الحصول على رؤى مخصصة حول الآفاق المستقبلية. تخبرك منصة Goavas بالشركة التي يجب عليك الاتصال بها، ومع من يجب أن تتحدث وما الذي يجب أن تتحدث عنه. تتيح لك الواجهة البسيطة الحصو...

SonarList

SonarList

sonarlist.io

ابحث في العالم عن البيانات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، وتحقق منها بلا حدود وبسعر مناسب من حيث التكلفة.

Charm.io

Charm.io

info.charm.io

يساعد Charm.io SaaS والوكالات وشركات خدمات التجارة الإلكترونية على اكتشاف وتحديد العلامات التجارية المؤهلة لـ DTC للتنقيب عن جهود التسويق والمبيعات الخاصة بهم. توفر منصة Charm بيانات شاملة عن هذه الشركات وتتضمن أكثر من 160 مرشحًا تمكن المستخدمين من تحديد معايير بحث فريدة تناسب جمهورهم المستهدف. تعتب...

Wappalyzer

Wappalyzer

wappalyzer.com

Wappalyzer هو محلل لتكنولوجيا الويب وموفر رئيسي للبيانات. من خلال آلاف التقنيات التي يتم تتبعها عبر المواقع الإلكترونية لملايين الشركات، يساعدك Wappalyzer على تحديد آفاق جديدة وزيادة السوق التي يمكن التعامل معها.

Foundry

Foundry

foundryco.com

قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.

UpLead

UpLead

uplead.com

قم بالوصول إلى قاعدة بيانات B2B الدقيقة والحقيقية لدينا لدفع النمو. من خلال التحقق من البريد الإلكتروني المدمج، تعد UpLead الشركة الرائدة في مجال بيانات الاتصال التجارية عالية الجودة. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 7 أيام اليوم!

LeadPyramid

LeadPyramid

leadpyramid.com

تعتبر شركة LEADPYRAMID رائدة في خدمات قواعد البيانات لسنوات عديدة حتى الآن. لقد كان حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن عملاء مستهدفين لبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، إن Leadpyramid هو حل شامل لجميع متطلبات قاعدة البيانات. إنها أداة استخباراتية للمبيعات تساعد المؤسسة على التنقيب عن أعمالها بشكل أكبر...

INNGUMA

INNGUMA

innguma.com

INNGUMA هو برنامج معياري يسمح بإنشاء معلومات ذكية في عملك من خلال مراقبة البيئة التنافسية.

Fork

Fork

fork.ai

Fork هي شركة تساعد شركات الخدمات السحابية على اكتساب العملاء بذكاء. منصة الشركة تتكون من سلسلة من المنتجات، وتركز كائنات الخدمة الرئيسية على مؤسسات الخدمات السحابية طبقة IaaS، PaaS وSaaS. من خلال تكنولوجيا تحليل البيانات المتقدمة والمعلومات العامة على الشبكة بأكملها، نقوم بإعادة بناء أساس معلومات ال...

Findymail

Findymail

findymail.com

يساعدك Findymail في العثور على رسائل البريد الإلكتروني B2B والتحقق منها لاستخدامها في التواصل مع المبيعات الخاصة بك. نحن نقدم لك فقط رسائل البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها والتي لا ترتد لضمان إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني بشكل آمن. يمكنك أيضًا أتمتة أعمال التصدير اليدوية التي تقوم بها حاليًا ع...

Bookyourdata

Bookyourdata

bookyourdata.com

Bookyourdata هي أول منصة في العالم للتنقيب عن الأعمال B2B بنظام الدفع الفوري مع أكثر من 100 مليون جهة اتصال مباشرة B2B مع ضمان دقة بنسبة 95% وتقدم خدمات لأكثر من 20000 عميل منذ عام 2015. منصتنا المبتكرة والقوية تخدم جهات الاتصال التجارية قوائم لعملائها من أكثر من 200 دولة مع أكثر من 50 معيار بحث، وت...

Infynd

Infynd

infynd.com

InFynd هو حل متكامل لذكاء البيانات. تساعدك أداة التنقيب البسيطة وسهلة الاستخدام لدينا في تحديد العملاء المحتملين المناسبين والوصول إليهم في السوق المتخصصة لديك. لدينا أكبر عدد من جهات الاتصال B2B المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في المملكة المتحدة، مع إمكانية التسليم بنسبة 95%. يمكن...

AeroLeads

AeroLeads

aeroleads.com

يعد AeroLeads أحد برامج Prospect Generation القوية المستندة إلى الويب والتي لا تعثر على العملاء المحتملين ذوي الصلة فحسب، بل تجد أيضًا تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. يمكن حفظ جميع البيانات في حسابك وتصديرها ونقلها إلى مواقع أخرى مثل SalesForce وZapier وHubSpot وMailchimp وما إلى ذلك. إنه برنامج قوي للتن...

Skylead

Skylead

skylead.io

استخدم التواصل متعدد القنوات، والإجراءات إذا/غير ذلك وقم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لزيادة نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين. Skylead هي أداة أتمتة LinkedIn الذكية وبرنامج البريد الإلكتروني البارد.

Leadinfo

Leadinfo

leadinfo.com

اكتشف كيف يمكن أن تساعدك Leadinfo في تحقيق مبيعات أكثر وأفضل من منافسيك من خلال تحويل زوار موقع الويب المجهولين إلى عملاء متوقعين

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

إن برنامج Visitor Queue عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات الخاص بك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المس...

Coldlytics

Coldlytics

coldlytics.com

هل سئمت من قواعد بيانات B2B التي لا معنى لها؟ تجمع Coldlytics بسلاسة بين الأتمتة المتطورة والباحث البشري لتزويدك بأحدث العملاء المتوقعين. أرسل متطلبات الاستهداف الخاصة بك عبر نظامنا الأساسي للخدمة الذاتية وسيقوم فريقنا ببناء قائمة عملاء محتملين مخصصة بالكامل خلال 24 ساعة فقط. لا تقبل بالبيانات التي ...

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