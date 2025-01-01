متجر تطبيقات لتطبيقات الويب ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

البحث

✨ WebCatalog Desktop ✨ حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى. تنزيل WebCatalog Desktop معرفة المزيد

الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج الاستخبارات الرائدة - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج المعلومات الرائدة الشركات من تعزيز وتوثيق بيانات العملاء المحتملين، مما يضمن دقة معلومات الاتصال الخاصة بهم. تتضمن هذه العملية التحقق من صحة البيانات الموجودة وتكميلها بتفاصيل إضافية، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها وأرقام الهواتف ومعلومات الشركة والمسميات الوظيفية. نظرًا للطبيعة الخاصة لمعلومات الاتصال التجارية والنفور العام من الاتصالات غير المرغوب فيها، يصبح استخدام برامج الاستخبارات الرائدة خيارًا لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات. يتم استخدام هذا الحل بشكل أساسي من قبل أقسام المبيعات، على الرغم من أن فرق التسويق يمكنها أيضًا الاستفادة منه لتحسين حملاتها واستهداف العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية.