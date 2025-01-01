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يمكّن برنامج المعلومات الرائدة الشركات من تعزيز وتوثيق بيانات العملاء المحتملين، مما يضمن دقة معلومات الاتصال الخاصة بهم. تتضمن هذه العملية التحقق من صحة البيانات الموجودة وتكميلها بتفاصيل إضافية، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها وأرقام الهواتف ومعلومات الشركة والمسميات الوظيفية. نظرًا للطبيعة الخاصة لمعلومات الاتصال التجارية والنفور العام من الاتصالات غير المرغوب فيها، يصبح استخدام برامج الاستخبارات الرائدة خيارًا لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات. يتم استخدام هذا الحل بشكل أساسي من قبل أقسام المبيعات، على الرغم من أن فرق التسويق يمكنها أيضًا الاستفادة منه لتحسين حملاتها واستهداف العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Similarweb
similarweb.com
يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai هو منصة مبيعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الفرق على تحسين عمليات المبيعات والتواصل مع العملاء المحتملين بشكل شخصي وفعال.
Clay
clay.com
تطبيق Clay هو أداة ذكاء اصطناعي تساعد المستخدمين على تحسين الحملات الخارجية من خلال جمع بيانات دقيقة وتخصيص الرسائل وإدارة الاتصالات.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io هو تطبيق سحابي يساعد الشركات في العثور على والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني المهنية، ويتيح إرسال حملات بريد إلكتروني مباشرة.
Signals
getsignals.ai
تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.
Closely
closelyhq.com
Closely هو منصة سحابية للتفاعل مع المبيعات، تساعد الشركات في تنفيذ حملات التواصل الآلي وإدارة شبكة لينكد إن وتصدير جهات الاتصال البريدية.
Warmly
warmly.ai
تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.
Success.ai
success.ai
Success.ai هي منصة بريد إلكتروني شاملة تساعد الشركات على نمو سريع من خلال توفير قاعدة بيانات كبيرة، وإعداد رسائل بريد مخصصة، وإدارة الحملات بشكل فعال.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal هو منصة بيانات B2B توفر معلومات دقيقة حول جهات الاتصال والشركات للمسوقين وممثلي المبيعات، مع ميزات للبحث والتواصل.
Swordfish.ai
swordfish.ai
تطبيق Swordfish.ai هو محرك بحث للاتصال يساعد الشركات في العثور على معلومات التواصل الدقيقة من مصادر متعددة.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach هي أداة توفر معلومات الاتصال من قاعدة بيانات واسعة، مما يساعد المهنيين في التواصل وتوليد العملاء.
Reply.io
reply.io
Reply.io هي منصة لمشاركة المبيعات تساعد في أتمتة وتوسيع جهود التوعية المتعددة القنوات لزيادة العملاء والإيرادات.
Kaspr
kaspr.io
تطبيق KASPR يسهل العثور على تفاصيل الاتصال عبر LinkedIn ويدعم إدارة العملاء المتوقعين مع تكامل مع أنظمة CRM وأدوات إضافية.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.ai هي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين وتحليل معلومات المبيعات وتسهيل عمليات التواصل الآلي.
Grata
grata.com
Grata هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة عن الشركات الخاصة، مما يساعد المستثمرين والمستشارين في إجراء صفقات الاندماج والاستحواذ.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة التواصل مع العملاء وتحسين مشاركة العملاء.
Octane11
octane11.com
Octane11 هو منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على الشركات B2B، تساعد في دمج وتحليل البيانات لتحسين الأداء وتحقيق نتائج الأعمال.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI هو محرك بحث في الوقت الحقيقي للعثور على معلومات الاتصال للمبيعات B2B، مما يساعد المستخدمين في الوصول إلى العملاء المحتملين بسرعة.
Immagnify
immagnify.com
تطبيق إيمغنفاين هو أداة ذكاء مبيعات تساعد في إنشاء قوائم العملاء المحتملين باستخدام بحث متقدم، ويتيح الوصول لمعلومات الاتصال بالمعنيين.
Lusha
lusha.com
Lusha هي منصة ذكاء مبيعات تقدم بيانات ومعلومات دقيقة لفريق المبيعات والتسويق والتوظيف، مع ميزات تكامل سهلة وقاعدة بيانات شاملة.
Prospeo
prospeo.io
تطبيق Prospeo يوفر أدوات للبحث عن البريد الإلكتروني والتحقق منه، مما يساعد خبراء توليد العملاء والمبيعات في تحقيق أهدافهم.
People Data Labs
peopledatalabs.com
تطبيق People Data Labs يقدم مجموعة شاملة من بيانات الأفراد، بما في ذلك المعلومات السيرة الذاتية والاتصال والديموغرافية، لتمكين تحسين استراتيجيات الأعمال.
HeyReach
heyreach.io
أداة تلقائية لرفع مستوى التواصل عبر لينكد إن، تمكن الوكالات والفرق من إرسال طلبات اتصال ورسائل من حسابات متزامنة.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot هي أداة تستخرج البيانات من الويب، تحول المحتوى غير المنظم إلى قواعد بيانات منظمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Reverse Contact
reversecontact.com
تطبيق Reverse Contact هو أداة للبحث العكسي عن البريد الإلكتروني، تساعد في العثور على ملفات لينكد إن ذات الصلة بالمستخدم وتحسين معلومات الشركات.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit هي منصة لإثراء البيانات تضيف أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركات لمساعدتك في تحسين جهود المبيعات والتسويق.
ContactOut
contactout.com
ContactOut هو تطبيق للعثور على معلومات الاتصال بدقة تضم بيانات لملايين المحترفين والشركات، مما يساعد في تسريع عمليات التسويق والتوظيف.
Selling.com
infotelligent.com
تطبيق Selling.com هو منصة لتحليل البيانات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات دقيقة عن جهات الاتصال في تطوير الأعمال والمبيعات.
Metadata
metadata.io
تطبيق Metadata يساعد مسوقي B2B على التخلص من العمل اليدوي المتكرر، مما يتيح لهم التركيز على الاستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
We-Connect
we-connect.io
تطبيق We-Connect هو أداة لإدارة العملاء المحتملين، حيث يتيح لك تنظيم الحملات وتحليل الأداء بشكل آمن عبر البرمجيات السحابية.
Common Room
commonroom.io
تطبيق Common Room يساعد في إدارة المجتمعات وتسهيل التواصل والمشاركة بين الأعضاء من خلال أدوات مخصصة لتعزيز التفاعل والتعاون.
DeepSales
deepsales.com
تطبيق DeepSales يُعنى بالذكاء في المبيعات وتوليد العملاء المحتملين، ويدعم الأعمال B2B من خلال معالجة البيانات وتحليلها ليحدد المشترين المحتملين.
Sopro
sopro.io
يساعد تطبيق Sopro الشركات في تحديد والتواصل مع العملاء المحتملين المؤهلين من خلال استهدافهم وبحثهم والتفاعل معهم بشكل شخصي.
Draup
draup.com
Draup هو منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم قادة الموارد البشرية والمبيعات من خلال توفير بيانات ورؤى حول تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات المبيعات.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel هي منصة ذكاء تسويقي تتخصص في تحسين كفاءة خط الأنابيب من خلال تقديم معلومات دقيقة عن العملاء وبيانات الاتصال.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront هي منصة ذكية للمبيعات تجمع بين بيانات الزوار ورصد العملاء المحتملين لتسهيل عمليات المبيعات والتسويق وتحسين فعاليتها.
LeadIQ
leadiq.com
Leadiq هي منصة تساعد فرق المبيعات على جمع بيانات العملاء المحتملين، تتبع المحفزات، وتخصيص التواصل بشكل فعال.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
تطبيق RealTimeCrm لإدارة علاقات العملاء يسهّل إدارة المعلومات والتفاعلات والبيانات، مما يعزز كفاءة المبيعات وخدمة العملاء.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert أداة لاكتشاف والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني، تساعد في العثور على عناوين البريد بطريقة فعالة وتحسين التواصل مع العملاء المحتملين.
Collective[i]
collectivei.com
تطبيق Collective[i] يساعد فرق المبيعات في تحسين البيانات والعمليات، مما يعزز الكفاءة ويزيد الإنتاجية ويقدم معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
FullContact
fullcontact.com
FullContact هو تطبيق لإدارة معلومات الاتصال، يوفر تخزينًا مركزيًا وتحديثًا لمزامنة البيانات عبر أجهزة متعددة.
snapADDY
snapaddy.com
تطبيق snapADDY DataQuality يحسن جودة بيانات CRM عبر تقديم اقتراحات تلقائية أثناء إدخال البيانات، ويتيح إنشاء وتحديث العناوين والعمليات بشكل مباشر.
Tomba
tomba.io
Tomba هي أداة للعثور على عناوين البريد الإلكتروني في مجال B2B، تساعد الشركات على جمع معلومات الاتصال والتحقق منها لأغراض المبيعات والتسويق.
DiscoverData
discoverdata.ai
تطبيق DiscoverData يساعدك في زيادة عائداتك من خلال اكتشاف تفاصيل الاتصال للزوار المجهولين لموقعك، بما في ذلك أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في تحديد الشركات المناسبة وتواصلها وتحويلها لعملاء من خلال البيانات العميقة والذكاء الاصطناعي.
LeadPost
leadpost.com
تطبيق LeadPost يتيح لك معرفة من يزور موقعك على الويب، مع تقديم الأسماء ومعلومات الاتصال دون الحاجة لتعبئة نموذج.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact هي أداة SaaS لتنظيف وتحسين بيانات جهات الاتصال في أنظمة CRM تلقائيًا، دون تدخل بشري، وتضمن الامتثال لقوانين الخصوصية.
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io هو منصة ذكاء توفر بيانات عملاء لفرق المبيعات والتسويق B2B، وتقدم عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف للأشخاص المناسبين في الشركات المناسبة.
UpLead
uplead.com
UpLead هي منصة لتحليل بيانات جهات الاتصال B2B تساعد الشركات في تحسين جهود التسويق والمبيعات من خلال توفير معلومات دقيقة ومتنوعة.
CUFinder
companyurlfinder.com
Cufinder هو تطبيق يساعد الشركات في العثور على معلومات الاتصال التجارية وإدارتها بكفاءة، مما يسهل تحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs منصة لتحليل بيانات المبيعات والتكنولوجيا، تساعد الشركات على تحديد العملاء المستهدفين وتحسين استراتيجيات المبيعات.
Clearout
clearout.io
Clearout هو تطبيق للتحقق من البريد الإلكتروني يساعد الشركات في الحفاظ على قوائم بريد إلكتروني دقيقة ونظيفة، مما يحسن فعالية التواصل التسويقي.
MassContacts
masscontacts.online
ماس كونتاكتس هو قاعدة بيانات تضم أكثر من 50 مليون محترف وسيرة ذاتية، تساعد على تحسين جهود التسويق والتوظيف من خلال تصفية متقدمة.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine هو تطبيق لتوليد التوصيلات التجارية، يسهل البحث عن وجمع معلومات الاتصال بدقة عالية من خلال قاعدة بيانات ضخمة.
LeadGenius
leadgenius.com
تستخدم تطبيق LeadGenius الذكاء الاصطناعي والبحث البشري لتسهيل توليد العملاء وتفاعلات المبيعات لشركات B2B.
Cognism
cognism.com
Cognism هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة للشركات للتواصل مع العملاء المستهدفين، مع التركيز على الامتثال لبيانات الناتج المحلي الإجمالي وCCPA.
LoneScale
lonescale.com
تساعد تطبيق LoneScale فرق الإيرادات في تحديد المشترين المحتملين وتحسين العمليات البيعية والتسويقية. يركز على أتمتة البيانات لزيادة المبيعات والكفاءة.
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