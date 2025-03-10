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يمكّن برنامج المعلومات الرائدة الشركات من تعزيز وتوثيق بيانات العملاء المحتملين، مما يضمن دقة معلومات الاتصال الخاصة بهم. تتضمن هذه العملية التحقق من صحة البيانات الموجودة وتكميلها بتفاصيل إضافية، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها وأرقام الهواتف ومعلومات الشركة والمسميات الوظيفية. نظرًا للطبيعة الخاصة لمعلومات الاتصال التجارية والنفور العام من الاتصالات غير المرغوب فيها، يصبح استخدام برامج الاستخبارات الرائدة خيارًا لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات. يتم استخدام هذا الحل بشكل أساسي من قبل أقسام المبيعات، على الرغم من أن فرق التسويق يمكنها أيضًا الاستفادة منه لتحسين حملاتها واستهداف العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية.
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OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs منصة لتحليل بيانات المبيعات والتكنولوجيا، تساعد الشركات على تحديد العملاء المستهدفين وتحسين استراتيجيات المبيعات.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality هو أداة تعزيز جودة البيانات لإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك: يساعدك الحل الذكي على إنشاء وتحديث العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات مباشرة في واجهات Salesforce وMicrosoft Dynamics وSAP Sales Cloud. عند إدخال بيانات جهة الاتصال، ستحصل تلقائيًا على اقتراحات للمعلومات التي تم الحصول عليها من شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعمال أو مواقع الشركة أو توقيعات البريد الإلكتروني. يقوم مدقق البريد الإلكتروني المدمج بالبحث عن عنوان البريد الإلكتروني الأكثر توافقًا. وهذا يقلل من العمل اليدوي ويضمن جودة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) على أعلى مستوى! يتوفر snapADDY DataQuality أيضًا كملحق للمتصفح لأنظمة CRM الأخرى. يتم تضمين ماسح ضوئي مجاني لبطاقات العمل. العديد من الوظائف الذكية: • إنشاء وتحديث العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات باستخدام الإكمال التلقائي الذكي والمحدث • لصق بيانات جهة الاتصال من الحافظة الخاصة بك لإكمال القيم المفقودة • التقاط جهات الاتصال باستخدام الذكاء الاصطناعي • التحقق التلقائي المكرر من العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والحسابات • بيانات المخزون التحديث يعتمد على توقيعات البريد الإلكتروني • بحث مؤهل عن بيانات الشركة وجهات الاتصال • إضافة بسيطة لبيانات الاتصال المفقودة • نقل البيانات إلى CRM دون كتابة • ماسح ضوئي مجاني لبطاقات العمل لهاتفك الذكي لماذا snapADDY DataQuality؟ • التكامل السلس مع Salesforce وSAP وMicrosoft Dynamics CRM • ضمان زيادة جودة البيانات • قبول أعلى من جانب المستخدم لإدارة علاقات العملاء الخاصة بك • المزيد من الكفاءة في التسويق والمبيعات • تبسيط سير العمل • توفير وقت العمل • إدارة مركزية للبيانات
Swordfish.ai
swordfish.ai
تطبيق Swordfish.ai هو محرك بحث للاتصال يساعد الشركات في العثور على معلومات التواصل الدقيقة من مصادر متعددة.
We-Connect
we-connect.io
في We-Connect، نقدم لك أداة التواصل الأكثر أمانًا والأكثر تقدمًا في السوق. نحن نقدم لوحة تحكم شاملة حيث يمكنك بسهولة إدارة العملاء المحتملين، وتشغيل التسلسلات الذكية، وتحليل حملات التنقيب الفردية. لحماية أعمالك وعملائك، نستخدم برامج سحابية - لذلك لا داعي للقلق بشأن الأمان. إذا كنت مستعدًا للانتقال إلى عالم التنقيب الأكثر أمانًا، فابدأ النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا: https://account.we-connect.io/signup
LeadMine
leadmine.net
تعد LeadMine واحدة من منصات توليد العملاء المحتملين البسيطة والقوية والتي تثق بها أكثر من 1000 شركة حول العالم. نحن في LeadMine نسعى جاهدين لتوفير عملاء محتملين مؤهلين تأهيلاً عاليًا ومعتمدين، والأهم من ذلك، عملاء محترفين ودقيقين. باستخدام أدواتنا، يمكنك العثور على العملاء المحتملين في أقل من خمس ثوانٍ.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نوايا الطرف الأول وتتبع رحلة العميل. في المشهد الحالي لتتبع العملاء، مع توقف Universal Analytics وحظر Google Analytics في العديد من البلدان الأوروبية، يعد Salespanel بمثابة الحل الأمثل للشركات B2B التي ترغب في تتبع بيانات رحلة عميل الطرف الأول وربطها بأنظمة المبيعات والتسويق الخاصة بها. . قم بتحديد العملاء المتوقعين وتتبعهم وتأهيلهم وتحليلهم باستخدام Salespanel.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata هي أول منصة في العالم للتنقيب عن الأعمال B2B بنظام الدفع الفوري مع أكثر من 100 مليون جهة اتصال مباشرة B2B مع ضمان دقة بنسبة 95% وتقدم خدمات لأكثر من 20000 عميل منذ عام 2015. منصتنا المبتكرة والقوية تخدم جهات الاتصال التجارية قوائم لعملائها من أكثر من 200 دولة مع أكثر من 50 معيار بحث، وتقنيات الويب، وABM، وفئتين خاصتين أخريين لمتخصصي الرعاية الصحية حسب التخصصات ووكلاء العقارات بالإضافة إلى جهات الاتصال التجارية.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجلات المستهلكين لإنشاء حملات تواصل عبر البريد الإلكتروني لأي جمهور. يتم استخدام عمليات أتمتة التواصل مع مبيعات Customers.ai من قبل أكثر من مليون شركة حول العالم، عبر كل قطاع أعمال وبلد في العالم.
Tomba
tomba.io
Tomba هي أداة للعثور على عناوين البريد الإلكتروني في مجال B2B، تساعد الشركات على جمع معلومات الاتصال والتحقق منها لأغراض المبيعات والتسويق.
DiscoverData
discoverdata.ai
مضاعفة خط إيراداتك خلال 30 يومًا. يكتشف الذكاء الاصطناعي تفاصيل الاتصال لجميع زوار الموقع المجهولين، ويحصل على البيانات (أرقام الهاتف المحمول، ورسائل البريد الإلكتروني) مجانًا!
LeadPost
leadpost.com
اكتشف بالضبط من يزور موقعك على الويب. تعرف على من يزور موقع الويب الخاص بك – حتى لو لم يملأوا النموذج! باستخدام سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية، يمكن أن يوفر لك LeadPost أسماء ومعلومات اتصال والمزيد.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact هي أداة SaaS لتنظيف وتحسين بيانات جهات الاتصال في أنظمة CRM تلقائيًا، دون تدخل بشري، وتضمن الامتثال لقوانين الخصوصية.
ContactOut
contactout.com
ContactOut هو تطبيق للعثور على معلومات الاتصال بدقة تضم بيانات لملايين المحترفين والشركات، مما يساعد في تسريع عمليات التسويق والتوظيف.
LeadGenius
leadgenius.com
تستخدم تطبيق LeadGenius الذكاء الاصطناعي والبحث البشري لتسهيل توليد العملاء وتفاعلات المبيعات لشركات B2B.
Lusha
lusha.com
Lusha هي منصة ذكاء مبيعات تقدم بيانات ومعلومات دقيقة لفريق المبيعات والتسويق والتوظيف، مع ميزات تكامل سهلة وقاعدة بيانات شاملة.
Success.ai
success.ai
Success.ai هي منصة بريد إلكتروني شاملة تساعد الشركات على نمو سريع من خلال توفير قاعدة بيانات كبيرة، وإعداد رسائل بريد مخصصة، وإدارة الحملات بشكل فعال.
Skylead
skylead.io
استخدم التواصل متعدد القنوات، والإجراءات إذا/غير ذلك وقم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لزيادة نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين. Skylead هي أداة أتمتة LinkedIn الذكية وبرنامج البريد الإلكتروني البارد.
CUFinder
companyurlfinder.com
Cufinder هو تطبيق يساعد الشركات في العثور على معلومات الاتصال التجارية وإدارتها بكفاءة، مما يسهل تحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
Ocean.io
ocean.io
نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة للإيرادات. توفر Ocean.io لفرق المبيعات والتسويق B2B رسائل بريد إلكتروني وأرقام هواتف للأشخاص المناسبين في الشركات المناسبة.
Immagnify
immagnify.com
تطبيق إيمغنفاين هو أداة ذكاء مبيعات تساعد في إنشاء قوائم العملاء المحتملين باستخدام بحث متقدم، ويتيح الوصول لمعلومات الاتصال بالمعنيين.
People Data Labs
peopledatalabs.com
تطبيق People Data Labs يقدم مجموعة شاملة من بيانات الأفراد، بما في ذلك المعلومات السيرة الذاتية والاتصال والديموغرافية، لتمكين تحسين استراتيجيات الأعمال.
Revscale
revscale.ai
سواء كنت تقوم بأتمتة التواصل مع المبيعات المخصصة، أو تبسيط جهود جمع التبرعات، أو تتطلع إلى تعيين أعضاء جدد في الفريق، يقوم Revscale بتحليل إشارات ورؤى نية المشتري من جميع أنحاء الويب وإشراك العملاء المحتملين من خلال نقاط الاتصال الاجتماعية والتسلسلات الصادرة التلقائية، المصممة للتحويل.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream هو مزود حلول بيانات B2B (من شركة إلى شركة) يقدم بيانات عالية الجودة ودقيقة لأغراض التسويق والمبيعات. فهو يوفر للشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك معلومات الاتصال وتفاصيل الشركة والمزيد، لمساعدتهم على تحديد واستهداف العملاء المحتملين المثاليين. تم تصميم بيانات ReachStream لتمكين جهود التسويق والمبيعات القائمة على البيانات، وتمكين الشركات من الوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل فعال، ورعاية العملاء المحتملين، وفي نهاية المطاف دفع نمو الإيرادات. تعتبر المنصة ذات قيمة خاصة في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم، حيث يعد الحصول على بيانات محدثة وشاملة أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح.
Ombit
ombit.tech
OmBit: أداة المبيعات والتنقيب المثالية! تقديم OmBit: مركز توليد العملاء المحتملين الخاص بك! هل تتطلع إلى تعزيز جهود توليد العملاء المحتملين؟ لا مزيد من البحث! OmBit هنا لإحداث ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المحتملين. من خلال ملحق المتصفح المريح الخاص بنا، يمكنك بسهولة استخراج العملاء المحتملين من LinkedIn والمواقع المدعومة الأخرى. بمجرد حصولك على العملاء المحتملين، نحن نهتم بالباقي! سيقوم نظامنا الذكي بتحديد عناوين البريد الإلكتروني لكل مستخدم والتحقق منها بسرعة، مما يضمن الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة. لا مزيد من إضاعة الوقت على جهات الاتصال غير الصالحة! ولكن هذا ليس كل شيء! يمكنك أيضًا تحميل قوائم العملاء المحتملين الخاصة بك، وسنقوم بفحصها أيضًا. سنقوم بتصنيفها على أنها صالحة أو محفوفة بالمخاطر أو غير صالحة، مما يوفر لك صورة واضحة عن جودة العملاء المحتملين. الآن، دعونا نتعمق في عالم الحملات المثير! قم بتخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بك باستخدام العناصر النائبة الديناميكية. اختر الوقت واليوم المثاليين لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. قم بإعداد تسلسل متابعة لإرسال رسالة ثانية تلقائيًا في حالة عدم وجود استجابة. وتخمين ماذا؟ يمكن لشبكتنا العصبية أن تساعدك على صياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة! هل ترغب في البقاء على اطلاع على حملاتك؟ ميزة البريد الوارد لدينا ستوفر لك التغطية! تتبع إحصائيات حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك، واعرض الردود، وشارك في المحادثات، هنا على منصتنا. إنه مثل وجود مركز قيادة خاص بك لتوليد العملاء المحتملين! وانتظر، هناك المزيد! يوفر OmBit أيضًا ميزات تعاون جماعي قوية. قم بدعوة زملائك للانضمام إلى مساحة العمل الخاصة بك، والعمل معًا بسلاسة. تعظيم الإنتاجية وتحقيق نتائج عظيمة كقوة موحدة! إذًا، هل أنت مستعد لزيادة عدد العملاء المحتملين لديك باستخدام OmBit؟ ابدأ اليوم وشاهد عملك يرتقي إلى آفاق جديدة!
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts هي قاعدة بيانات منسقة تضم أكثر من 50 مليونًا من المهنيين العاملين والسيرة الذاتية. تعزيز جهود توليد العملاء المحتملين والتسويق والتوظيف. استخدم التصفية المتقدمة للعثور على العملاء المحتملين والمرشحين المثاليين. إنها قاعدة بيانات الاتصال والبحث عن السيرة الذاتية الأكثر تكلفة وسهولة في الاستخدام في السوق.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
تطبيق RealTimeCrm لإدارة علاقات العملاء يسهّل إدارة المعلومات والتفاعلات والبيانات، مما يعزز كفاءة المبيعات وخدمة العملاء.
Prospeo
prospeo.io
تطبيق Prospeo يوفر أدوات للبحث عن البريد الإلكتروني والتحقق منه، مما يساعد خبراء توليد العملاء والمبيعات في تحقيق أهدافهم.
Pharow
pharow.com
Pharrow هي أسهل أداة للتنقيب عن B2B لتعزيز مواعيدك ومبيعات B2B. في 3 نقرات، يمكنك العثور على عملائك المستقبليين وتفاصيل الاتصال بهم. تسمح لك منصتنا بالعثور على العملاء المحتملين وتقسيمهم استنادًا إلى الرؤى (النمو، والتوظيف، والتكنولوجيا المستخدمة، وما إلى ذلك) والعثور على تفاصيل الاتصال الخاصة بهم وإرسالها إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك. لدينا على منصتنا أكثر من مليون شركة و5 ملايين من صانعي القرار المحترفين و1324 مرشحًا للسماح لك باستهداف العملاء المحتملين واتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير أعمالك. إذا كنت ترغب في رفع مستوى التنقيب لديك، تعال واختبر Pharrow.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales هي شركة عالمية رائدة في مجال استخبارات المبيعات وتوليد العملاء المحتملين، وتتمتع بموقع فريد يمكنها من تحويل مبيعات B2B من خلال قوة التعلم العميق. تقوم منصتنا بمعالجة الملايين من نقاط البيانات التقليدية، وإثرائها برؤى قابلة للتنفيذ لتحديد المشترين المحتملين الذين لديهم احتمالية أكبر للتحويل. ما يميزنا هو خبرتنا التي لا مثيل لها في الأسواق الآسيوية، وهي منطقة متخصصة غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل اللاعبين الرئيسيين في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نستخدم فريدة من نوعها
Trueleads
trueleads.com
Trueleads عبارة عن منصة سحابية تتفاعل مع الخوارزميات والتطبيقات الموجودة بالفعل على LinkedIn. سيساعدك ذلك على تنمية شبكة LinkedIn وخط أنابيب المبيعات الخاص بك عن طريق أتمتة عملية البحث الكاملة عن الأهداف المختارة (صناع القرار) والتواصل معهم. بمجرد الاتصال، سيبدأ Trueleads تلقائيًا في إرسال سلسلة من الرسائل المخصصة و/أو رسائل InMail لتأمين مكالمة هاتفية أو اجتماع بموجب إذن. يمكنك الاتصال بما يصل إلى 5000+ من صناع القرار المستهدفين الجدد شهريًا باستخدام منصة Trueleads الفريدة القائمة على السحابة والأتمتة. ولإكمال منصة الذكاء الاصطناعي القوية لدينا، فإننا ندرك أن أي أتمتة تحتاج إلى لمسة بشرية لإنجاحها. هذا هو المكان الذي تعمل فيه Trueleads معك بشأن جميع المتغيرات حتى تحصل على أفضل النتائج وتظل آمنًا على LinkedIn. - أفضل ممارسات البيع الاجتماعي - مراجعة الملف الشخصي على LinkedIn - تحسين الجمهور المستهدف - دعم الرسائل التسلسلية. تمنح هذه العناصر المدمجة مع نظامنا الأساسي لعملائنا راحة البال مع إنشاء عملاء متوقعين عاليي الجودة وفعالين من حيث التكلفة وعائد استثمار سريع.
Sopro
sopro.io
تساعد Sopro الشركات على تحديد العملاء المحتملين المؤهلين والتعامل معهم. يقوم خبراؤنا باستهداف العملاء المحتملين والبحث عنهم وإشراكهم نيابة عن فريق المبيعات الخاص بك. يتم إشراك العملاء المحتملين على أساس 1 إلى 1 من خلال مقدمات محادثة مخصصة، مصممة لتتدفق بشكل طبيعي إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. نحن موثوقون وصديقون للميزانية وقابلون للتطوير. مرحبًا بك في مستقبل مبيعات B2B.
HeyReach
heyreach.io
أداة تلقائية لرفع مستوى التواصل عبر لينكد إن، تمكن الوكالات والفرق من إرسال طلبات اتصال ورسائل من حسابات متزامنة.
Coldlytics
coldlytics.com
هل سئمت من قواعد بيانات B2B التي لا معنى لها؟ تجمع Coldlytics بسلاسة بين الأتمتة المتطورة والباحث البشري لتزويدك بأحدث العملاء المتوقعين. أرسل متطلبات الاستهداف الخاصة بك عبر منصة الخدمة الذاتية الخاصة بنا وسيقوم فريقنا ببناء قائمة عملاء محتملين مخصصة بالكامل خلال 24 ساعة فقط. لا تقبل بالبيانات التي استخدمها الجميع بالفعل! كيف نفعل ذلك؟ عند إرسال طلبك، سيقوم أحد أعضاء فريقنا بتشغيل أدوات استخراج الويب الخاصة بنا لتحديد عملائك المثاليين. نحن نستخدم عددًا كبيرًا من مصادر البيانات عبر الإنترنت، بما في ذلك خرائط Google، وLinkedIn، وClutch، وD&B، والمزيد - ثم نتحقق من الإيرادات، وعدد الموظفين، وتواريخ التأسيس، وحتى إجراء عمليات فحص الكلمات الرئيسية على موقع الويب الخاص بكل شركة. كل هذا يمكننا من تحقيق الدقة الدقيقة. نقوم بعد ذلك بتمرير قائمتك إلى فريق البحث المخصص لدينا والذي يبحث يدويًا عن تفاصيل الاتصال لكل صانع قرار تحتاج إلى الوصول إليه. لا توجد حقًا بيانات أفضل هناك!
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic عبارة عن منصة متكاملة لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات لمتسللي النمو والمؤسسين ومديري التسويق والوكالات الرقمية. باستخدام GrowMeOrganic، يمكنك استخراج رسائل البريد الإلكتروني من منصات B2B مثل LinkedIn ومنصات B2C مثل خرائط Google. أرسل حملات تنقيط غير محدودة وغير ذلك الكثير.
LeadFuze
leadfuze.com
ابحث عن معلومات الاتصال الخاصة بأي متخصص في الأعمال. ابحث في قطاعات السوق بأكملها، أو عن أفراد أو حسابات محددة. يتم استخدامه من قبل مندوبي المبيعات والقائمين بالتوظيف والمسوقين لمساعدتهم في بناء قائمة مثالية من العملاء المتوقعين والمرشحين. تقوم LeadFuze بتجميع البيانات المهنية في العالم لمواصلة تقديم أحدث العملاء المحتملين لك. انها التنقيب، الآلي!
BetterContact
bettercontact.rocks
يوفر BetterContact إمكانية الوصول إلى أكثر من 15 مصدرًا للبيانات للعثور على كل بريد إلكتروني B2B موجود في أداة واحدة، بجزء بسيط من السعر - مع الذكاء الاصطناعي المتكامل الذي يجد التسلسل الأمثل للموفرين استنادًا إلى قائمة العملاء المحتملين الخاصة بك.
zaplify
zaplify.com
Zaplify هي منصة معلومات المبيعات والمشاركة الحديثة التي تساعد الشركات في العثور على عملاء جدد والاتصال بهم. ابحث عن العملاء المتوقعين من خلال قاعدة بياناتنا مع إمكانية الوصول المباشر إلى 600 مليون عميل محتمل ذي صلة من خلال عنوان URL الخاص بـ Linkedin والبريد الإلكتروني والهاتف. تواصل مع عملائك التاليين بكفاءة من خلال التواصل متعدد القنوات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتسلسلات البريد الإلكتروني الآلية.
Reverse Contact
reversecontact.com
تطبيق Reverse Contact هو أداة للبحث العكسي عن البريد الإلكتروني، تساعد في العثور على ملفات لينكد إن ذات الصلة بالمستخدم وتحسين معلومات الشركات.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert أداة لاكتشاف والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني، تساعد في العثور على عناوين البريد بطريقة فعالة وتحسين التواصل مع العملاء المحتملين.
Similarweb
similarweb.com
يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach هي أداة توفر معلومات الاتصال من قاعدة بيانات واسعة، مما يساعد المهنيين في التواصل وتوليد العملاء.
Clearout
clearout.io
Clearout هو تطبيق للتحقق من البريد الإلكتروني يساعد الشركات في الحفاظ على قوائم بريد إلكتروني دقيقة ونظيفة، مما يحسن فعالية التواصل التسويقي.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel هي منصة ذكاء تسويقي تتخصص في تحسين كفاءة خط الأنابيب من خلال تقديم معلومات دقيقة عن العملاء وبيانات الاتصال.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal هو منصة بيانات B2B توفر معلومات دقيقة حول جهات الاتصال والشركات للمسوقين وممثلي المبيعات، مع ميزات للبحث والتواصل.
LeadIQ
leadiq.com
Leadiq هي منصة تساعد فرق المبيعات على جمع بيانات العملاء المحتملين، تتبع المحفزات، وتخصيص التواصل بشكل فعال.
Kaspr
kaspr.io
تطبيق KASPR يسهل العثور على تفاصيل الاتصال عبر LinkedIn ويدعم إدارة العملاء المتوقعين مع تكامل مع أنظمة CRM وأدوات إضافية.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot هي أداة تستخرج البيانات من الويب، تحول المحتوى غير المنظم إلى قواعد بيانات منظمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
UpLead
uplead.com
UpLead هي منصة لتحليل بيانات جهات الاتصال B2B تساعد الشركات في تحسين جهود التسويق والمبيعات من خلال توفير معلومات دقيقة ومتنوعة.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات الحديثة. مع Amplemarket، سوف تقوم بتبسيط الطريقة التي تكتشف بها عملائك التاليين وتتفاعل معهم وتحولهم بطريقة سحرية. ماذا يقول عملاؤنا: * ديل: من السلسلة أ إلى يونيكورن في 12 شهرًا. كيف عززت شركة Amplemarket نمو إيرادات Deel بمقدار 20 ضعفًا. * فانتا: كيف يتم إغلاق فانتا بشكل أكبر وأسرع باستخدام بيانات نية الشراء من Amplemarket (9x ROI) انضم إلى مئات الشركات من Deel وRippling وVanta وغيرها الكثير ممن يعملون على تحسين مستوى مبيعاتهم بفضل Amplemarket. إليك ما تحصل عليه: * البيانات الأصلية: يمكنك العثور بسهولة على البيانات التي تساعدك على إتمام الصفقات. * التخصيص المدمج: ضاعف معدلات استجابتك بمقدار 3 أضعاف من خلال الرسائل شديدة التخصيص. * التواصل متعدد القنوات: البريد الإلكتروني، الهاتف، LinkedIn، إلخ. * مدعوم بالذكاء الاصطناعي: دع المندوبين يركزون على البيع بينما يعتني الذكاء الاصطناعي بالباقي. * تحسين قابلية التسليم: ضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في البريد الوارد الأساسي للعميل المحتمل. * إشارات نية الشراء: استهدف المشترين الذين يبحثون بنشاط عن حل مثل حلك.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI هو محرك بحث في الوقت الحقيقي للعثور على معلومات الاتصال للمبيعات B2B، مما يساعد المستخدمين في الوصول إلى العملاء المحتملين بسرعة.
Reply.io
reply.io
Reply.io هي منصة لمشاركة المبيعات تساعد في أتمتة وتوسيع جهود التوعية المتعددة القنوات لزيادة العملاء والإيرادات.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io هو تطبيق سحابي يساعد الشركات في العثور على والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني المهنية، ويتيح إرسال حملات بريد إلكتروني مباشرة.
Grata
grata.com
Grata هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة عن الشركات الخاصة، مما يساعد المستثمرين والمستشارين في إجراء صفقات الاندماج والاستحواذ.
FullContact
fullcontact.com
FullContact هو تطبيق لإدارة معلومات الاتصال، يوفر تخزينًا مركزيًا وتحديثًا لمزامنة البيانات عبر أجهزة متعددة.
Common Room
commonroom.io
تطبيق Common Room يساعد في إدارة المجتمعات وتسهيل التواصل والمشاركة بين الأعضاء من خلال أدوات مخصصة لتعزيز التفاعل والتعاون.
Cognism
cognism.com
Cognism هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة للشركات للتواصل مع العملاء المستهدفين، مع التركيز على الامتثال لبيانات الناتج المحلي الإجمالي وCCPA.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit هي منصة لإثراء البيانات تضيف أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركات لمساعدتك في تحسين جهود المبيعات والتسويق.
Clay
clay.com
تطبيق Clay هو أداة ذكاء اصطناعي تساعد المستخدمين على تحسين الحملات الخارجية من خلال جمع بيانات دقيقة وتخصيص الرسائل وإدارة الاتصالات.
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